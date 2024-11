US-Wahl und Schußverletzung – Jacke und Hemd

In Grim­ma ist ges­tern durch einen mas­si­ven Poli­zei­ein­satz ein rech­tes Haus­pro­jekt been­det wor­den. Man wirft denen, die sich dort sam­mel­ten, die Bil­dung einer ter­ro­ris­ti­schen Ver­ei­ni­gung vor. Einer der Betrei­ber, Kurt H., liegt ver­letzt mit einer Schuß­wun­de im Kie­fer­be­reich im Kran­ken­haus. Er soll nach einer Waf­fe gegrif­fen haben, als die Bun­des­po­li­zei das Haus stürmte.

Das eine hat mit dem ande­ren nichts zu tun, aber das ande­re ist die Jacke und das eine das Hemd. Es liegt näher.

An der Jacke inter­es­siert mich der deut­sche Stand­punkt, mehr nicht. Wes­sen Sieg ist bes­ser für uns, für unse­re Lage, für die Lage unse­res Vater­lands, das von Vater­lands­ver­äch­tern regiert wird und einem “Wes­ten” preis­ge­ge­ben wur­de, der sei­nen Kre­dit ver­spielt hat?

Trump – wird er ver­ste­hen, daß der von den USA geführ­te Wes­ten nach der Revo­lu­ti­on von 1990 alles in der Hand hat­te, aber fast alles ver­spielt hat? Man hät­te Vor­bild sein müs­sen und hat den Kolo­ni­al­herrn gespielt. Man traf auf Nach­ah­mungs­be­geis­te­rung und hat die­je­ni­gen, die nach­ah­men und gleich­zie­hen woll­ten, in eine Nach­ah­mungs­skep­sis getrie­ben, die nun die Grund­la­ge ist für eine macht­vol­le Iden­ti­täts­bil­dung jen­seits des Wes­tens und gegen ihn.

Die Kon­fron­ta­ti­on, die der Wes­ten in und durch die Ukrai­ne auf­bau­te, ist für ganz Euro­pa und vor allem für Deutsch­land ver­hee­rend. Sie ist das Ergeb­nis geo­po­li­ti­schen Starr­sinns. Der Weg aus der bipo­la­ren über eine kur­ze uni­po­la­re hin zu einer mul­ti­po­la­ren Welt­ord­nung lag so nahe und ist so unauf­halt­sam selbst­ver­ständ­lich, daß er durch die seit andert­halb Jahr­zehn­ten auf­ge­bau­te har­te Kon­fron­ta­ti­on gegen Ruß­land ver­mut­lich nicht ein­mal auf­ge­scho­ben, son­dern sogar beschleu­nigt wird.

Das sind nahe­lie­gen­de Gedan­ken, nahe­lie­gen­de Beob­ach­tun­gen. Hau­ke Ritz hat das in sei­nem jüngst erschie­ne­nen Buch Vom Nie­der­gang des Wes­tens zur Neu­erfin­dung Euro­pas auf­ge­fä­chert. Er fragt dar­in nach dem Rea­li­täts­sinn der “Kolo­ni­al­macht” USA. Die­ser für jedes poli­ti­sche Han­deln so wich­ti­ge Rea­li­täts­sinn sei ver­letzt, sei­ne Ablei­tun­gen miß­ach­tet wor­den. Dies sei allein schon dar­an erkenn­bar, daß

wäh­rend der Nie­der­schrift die­ses Buches ein anti­west­li­cher Block ent­steht, der die größ­te Nukle­ar­macht (Ruß­land), die größ­te Roh­stoff­macht (Ruß­land), die größ­te Wirt­schafts­macht (Chi­na), die bei­den bevöl­ke­rungs­reichs­ten Staa­ten der Welt (Indi­en, Chi­na) und die zwei wich­tigs­ten Ölpro­du­zen­ten des Nahen Ostens (Sau­di-Ara­bi­en, Iran). die bei­den kul­tu­rell ein­fluß­reichs­ten Staa­ten der isla­mi­schen Welt (Ägyp­ten, Iran) und die stärks­te Macht Latein­ame­ri­kas (Bra­si­li­en) vereint.

Ich ler­ne viel, wäh­rend ich das Buch von Hau­ke Ritz lese. Sein Ton ist ruhig, die Annä­he­rungs­we­ge an die The­se, daß der Wes­ten im Nie­der­gang begrif­fen sei, sind auf­ge­fä­chert und plau­si­bel. Immer wie­der schlägt die Ver­wun­de­rung durch, war­um Deutsch­land (und damit Euro­pa) den Weg die­ses Nie­der­gangs mit­ma­che, also: sich auf Gedeih und Ver­derb an die­sen Wes­ten knüp­fe, dem gera­de unser Land in sei­ner Geschich­te nie nur ange­hör­te, sogar ganz zuletzt wie­der­um nicht, denn es wur­de durch die Ver­ei­ni­gung zwei­er Teil­staa­ten nach der Wen­de wie­der östlicher.

Es geht um die Dimen­si­on unse­rer Abhän­gig­keit von einem Hege­mon, des­sen Bedeu­tungs­ver­lust seit zwei Jahr­zehn­ten zunimmt und der sich mit Metho­den der Zer­stö­rung und des krie­ge­ri­schen Ein­griffs in die Ent­wick­lung gan­zer Regio­nen dage­gen wehrt – ein­falls­los, bru­tal, mit gro­ßem Scha­den auch für die Repu­ta­ti­on sei­ner Verbündeten.

Wer will noch im us-ame­ri­ka­ni­schen Sinn “libe­ral” sein, wer sich noch das rück­sichts­lo­se, dis­rup­ti­ve, sen­dungs­be­wuß­te und hoch­nä­si­ge der Iden­ti­täts­er­zäh­lung die­ses Kon­ti­nents über­stül­pen und dar­über ver­ges­sen, wer er selbst war und ist und sein könn­te, sollte?

Zurück zur US-Wahl: Der Sieg Trumps ist geo­po­li­tisch nur dann inter­es­sant für uns, wenn er mit der ame­ri­ka­ni­schen Über­zeu­gung bricht, daß man zugleich glo­ba­ler Gesetz­ge­ber, Anklä­ger, Rich­ter und Poli­zist sei. Das ist näm­lich der Ein­druck der nicht-west­li­chen Welt: daß man es mit einem Hege­mon zu tun habe, der Regeln dik­tie­re, sich selbst an kei­ne hal­te und Diplo­ma­tie, Aus­gleich und Zuge­ständ­nis für ein Zei­chen von Schwä­che hal­te, nicht für das also, was der­lei eigent­lich sei: altes euro­päi­sches Völkerrechtsverständnis.

Trump müß­te sich von der Men­ta­li­tät der “einen Welt­macht” lösen und in der mul­ti­po­la­ren Welt die Rol­le der USA zu defi­nie­ren begin­nen. Für Euro­pa könn­te dies das Ende eines ent­setz­li­chen Krie­ges bedeu­ten, für Deutsch­land die Öff­nung des neu­en eiser­nen Vor­hangs in Rich­tung Osten.

Daß Trumps Sieg dar­über hin­aus einer über die woke Welt­ge­mein­schaft und ihre Panik wäre, ist selbst­ver­ständ­lich. Ob dies dem Pro­jekt “Deutsch­land, aber nor­mal” einen Schub geben könn­te, weiß ich nicht zu sagen. Jeden­falls ste­hen die Chan­cen nun bes­ser, nach­dem Har­ris nicht gewon­nen hat.

Alle die­se mög­li­chen Vor­la­gen sind aber solan­ge ohne Bedeu­tung, solan­ge sie als Jacke über ein Hemd gezo­gen wer­den müs­sen, das nicht sitzt und nicht zu tra­gen ist. Ich will das Bild von Jacke und Hemd nicht stra­pa­zie­ren. Indes sind uns die Zustän­de im Innern Deutsch­lands ohne Zwei­fel näher als eine Wahl auf dem Kon­ti­nent des Hege­mons. Sie wird den Tag und die Woche prä­gen, aber die deut­schen Ver­hält­nis­se wer­den danach immer noch die­sel­ben sein.

Ges­tern haben die­se Ver­hält­nis­se dazu geführt, daß Beam­te der Bun­des­po­li­zei in Grim­ma das aus­ho­ben, was für sie unter dem Ver­dacht steht, eine rechts­extre­mis­ti­sche Ter­ror­zel­le zu sein. Man habe sich dort “kon­ti­nu­ier­lich auf den aus ihrer Sicht unaus­weich­li­chen Sys­tem­sturz” vor­be­rei­tet. Man habe sich mit Flecktarn­an­zü­gen, Gefechts­hel­men, Gas­mas­ken und Schutz­wes­ten aus­ge­rüs­tet. Man sei nachts gewandert.

Aus­ge­ho­ben wur­de unter ande­rem Kurt H., den ich als säch­sisch-behä­big ken­ne, eine Selbst­ver­sor­ger­see­le, Typ Kame­rad, am Regio­na­len inter­es­siert, geschick­ter Hand­wer­ker, jung ver­hei­ra­tet, nüch­tern im Gespräch. Er ist Schatz­meis­ter der Jun­gen Alter­na­ti­ve in Sach­sen, das wird man nicht, wenn man nicht gründ­lich und akku­rat wirt­schaf­ten kann.

Kurt H. war auf Aka­de­mien in Schnell­ro­da, ich traf ihn und sei­ne Frau auf Demons­tra­tio­nen, die Gesprä­che waren nie radi­kal, immer ging es ums kon­kre­te: Stu­di­um ja oder nein, war­um wan­dern man­che aus, war­um mag ich den Volks­tanz ums Ver­re­cken nicht, was lest Ihr gera­de so?

Kurt H. hat nun eine Schuß­ver­let­zung am Kie­fer und ist ope­riert wor­den. Er hat sich bei der Erstür­mung sei­nes Hau­ses in Grim­ma gewehrt, denn er wuß­te nicht sofort, wer da durch die Türe brach – Anti­fa oder Dein-Freund-und-Hel­fer. Es wur­de auf ihn geschos­sen, und zwar ins Gesicht.

Mich inter­es­siert der Her­gang gewal­tig. Mich inter­es­siert außer­dem, ob es sich beim Ter­ror­ver­dacht um mehr als nächt­li­che Marsch­leis­tung, Gelän­de­spie­le, Paint­ball mit Häu­ser­kampf, Ree­nact­ment, Krad­fah­ren, Nah­kampf­trai­ning, Bogen­schie­ßen, Jagd­schein­waf­fen und eine nahe­lie­gen­de Jung­män­ner­ka­me­rad­schaft han­del­te – um dum­mes Gere­de oder gar kein Gere­de, Tit­ten­ge­quat­sche, Puff­nei­gung, ver­wahr­los­tes Voka­bu­lar für das, was sol­che Ker­le für männ­lich, mili­tä­risch, für eine Her­aus­for­de­rung hal­ten, immer unter dem Ein­druck, tat­säch­lich und eigent­lich selbst zurecht­kom­men zu müs­sen in einem Land, das sei­ne Bür­ger im Stich zu las­sen beginnt.

Das ist das Hemd, nicht die Jacke: Sol­che Leu­te brau­chen Füh­rung, eine ver­ant­wor­tungs­be­wuß­te patrio­ti­sche Ein­bin­dung, eine nicht-end­zeit­li­che Per­spek­ti­ve. Aber viel­leicht war es auch ganz anders, ganz und gar harm­los: ein Haus­pro­jekt mit Bol­ler­ofen, Geweih­tro­phä­en, schnap­sig nach dem Arbeits­ein­satz, und viel­leicht hängt (hing) sogar eine Gitar­re her­um, was weiß ich.

Ich rede nichts schön. Viel­leicht ist unter denen, die ver­haf­tet wur­den, ein ech­ter Depp, ein ver­ant­wor­tungs­lo­ser Pen­ner, einer, der in Phan­ta­sien schwelgt, eine Dia­gno­se braucht.

Aber was soll das sein: eine Ter­ror­grup­pe, bestehend aus einem Dut­zend jun­ger Män­ner? Eine Gefahr für ein Sys­tem? Und was ist das: ein Schuß in den Kie­fer? Wir haben in die­sem Jahr allein vier kras­se Fäl­le von Auf­la­dungs­ver­su­chen erlebt, den Cor­rec­tiv-Skan­dal, das Com­pact-Ver­bot, den Thü­rin­ger Land­tags­skan­dal und nun dies: die par­tei­po­li­ti­sche Alter­na­ti­ve soll ange­bräut und kri­mi­na­li­siert wer­den, sie ist zu erfolg­reich, nicht ange­paßt, ein­ge­paßt, steu­er­bar genug.

Die Glaub­wür­dig­keit des Faser-Minis­te­ri­ums ist längst dahin, die Maß­stä­be sind es sowie­so. Das ist unse­re Lage, dar­an ändert kein Sieg in den USA etwas.

Ich will wis­sen, was wirk­lich los war. Das ist das Hemd.