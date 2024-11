Wie Trump die US-Wahl gewann

Ich möch­te in die­sem Bei­trag gar nicht so sehr die Poli­cy-Aspek­te bewer­ten oder ana­ly­sie­ren. ob Trump nun ein „rech­ter Poli­ti­ker“ ist der einem bestimm­ten Ide­al ent­spricht. Das gesam­te US-ame­ri­ka­ni­sche Polit­show­ge­schäft ist intel­lek­tu­ell flach, bizarr und vul­gär. Unter den grund­sätz­li­chen Rech­ten dürf­te Einig­keit dar­über herr­schen, daß allein die Per­son Trump weni­ger wich­tig ist als die dahin­ter­ste­hen­de Bewe­gung des „Trum­pis­mus“.

Die­se Bewe­gung und ihre Anhän­ger ähneln in ihren demo­gra­phi­schen, poli­ti­schen und kul­tu­rel­len Eigen­schaf­ten und Ein­stel­lun­gen durch­aus auch den Wäh­ler­pro­fi­len rechts­po­pu­lis­ti­scher Par­tei­en in Euro­pa. Schon des­halb lohnt der nüch­ter­ne ana­ly­ti­sche Blick auf die US-Wahlen.

Als Trump 2021 das Wei­ße Haus ver­las­sen muss­te, setz­te er sich recht schnell mit einem Bera­ter­team zusam­men, um die Fel­d­ope­ra­tio­nen für eine erneu­te Prä­si­dent­schafts­kan­di­da­tur 2024 zu pla­nen und zu koor­di­nie­ren. Sei­ne Kam­pa­gnen­ma­na­ger Susie Wiles und Chris LaCi­vi­ta ver­such­ten bereits früh die MAGA-Bewe­gung kom­mu­ni­ka­tiv auf ein eher mode­ra­tes und an die poli­ti­sche Mit­te ange­schlos­se­nes Fun­da­ment zu stellen.

Sie sahen die Wachs­tums­po­ten­tia­le für Trump vor allem bei Wäh­ler der Lati­no-Com­mu­ni­ty und den Schwar­zen und ver­such­ten Trump in ein eher staats­män­nisch wir­ken­des Kor­sett zu pres­sen. Man woll­te die Feh­ler­an­fäl­lig­keit und das Skan­dal­po­ten­ti­al der Kam­pa­gne mög­lichst mini­mie­ren und den Kan­di­da­ten lie­ber geschlif­fe­ne Reden vom Tele­promp­ter able­sen las­sen, anstatt Trump ein­fach Trump sein zu las­sen. Als Joe Biden noch im Ren­nen war, ging die­se Stra­te­gie zuwei­len auf. Nicht, weil die Trump-Kam­pa­gne beson­ders stark wirk­te, son­dern der Amts­in­ha­ber ein dank­ba­rer Geg­ner war.

Mit dem Ein­stieg von Kama­la Har­ris kipp­ten jedoch die Umfra­gen zuun­guns­ten der Repu­bli­ka­ner und Trumps Kam­pagn­en­team wur­de zuneh­mend ner­vö­ser. Der tat­säch­li­che Stra­te­gie­wech­sel, der Trump am Ende in den Umfra­gen zu Har­ris gleich­auf zie­hen ließ, kam laut Insi­der­be­rich­ten durch Trump selbst. Trump hat eine außer­or­dent­lich gute Sen­so­rik dafür, wie er die Geset­ze der Auf­merk­sam­keits­öko­no­mie zu sei­nem Vor­teil nut­zen kann. Mit­tels dem McDo­nalds-PR-Ter­min, dem Müll­mann-Auf­tritt und einem Auf­tritt beim welt­weit reich­wei­ten­stärks­ten Pod­cas­ter Joe Rogan konn­te Trump auf den letz­ten Metern der Kam­pa­gne die kom­mu­ni­ka­ti­ve Luft­ho­heit zurückerobern.

Er setz­te sich zuletzt in unkon­ven­tio­nel­le Medi­en­for­ma­te und sand­te ent­schei­den­de Soli­da­ri­täts- und Iden­ti­fi­ka­ti­ons­si­gna­le an die wei­ße Arbei­ter- und Mit­tel­klas­se aus. Wäh­rend Trump in einem McDo­nalds Pom­mes ver­teil­te, insze­nier­te sich sei­ne Kon­kur­ren­tin in dem Hoch­glanz-Mode­ma­ga­zin „Vogue“ und hol­te sich auf ihren Wahl­par­tys die Unter­stüt­zung der gesam­ten ame­ri­ka­ni­schen „Cele­bri­ty-Sze­ne“.

Die­ser kul­tu­rel­le und lebens­welt­li­che Kon­trast dürf­te gegen Ende des Wahl­kamp­fes noch­mal ein ent­schei­den­der kom­mu­ni­ka­ti­ver Fak­tor gewe­sen sein, der Trump unter ande­rem auch in den wich­ti­gen Arbei­ter-Swing-Sta­tes wie Wis­con­sin und Michi­gan den Gewinn gesi­chert hat.

Trotz aller Umfra­gen, die bis zum Wahl­abend ein knap­pes Kopf-an-Kopf Ren­nen pro­gnos­ti­zier­ten, waren sich die Stra­te­gen und Ana­lys­ten der Demo­kra­ten ihres Tri­umphs über Trump selbst am Wahl­abend noch gewiß. Anhand der regis­trier­ten Früh­wäh­ler und Brief­wah­len gin­gen sie davon aus, daß Trump sei­ne eige­ne Wäh­ler­ba­sis im Ver­gleich zu 2020 kaum erwei­tert haben dürfte.

Das Har­ris-Team war sich sicher, daß man bei den abso­lu­ten Stim­men min­des­tens das Rekord­ergeb­nis von Joe Biden 2020 über­trump­fen wür­de. Die­se Hoff­nung wur­de durch die lan­gen Schlan­gen vor den Wahl­lo­ka­len wei­ter genährt. Da die Trump-Kam­pa­gne dies­mal außer­ge­wöhn­lich vie­le Brief- und Früh­wäh­ler mobi­li­sie­ren konn­te, ging man fest davon aus, daß am Wahl­tag selbst kei­ne repu­bli­ka­ni­sche Wäh­ler­ba­sis mehr übrig­blei­ben wür­de, die in die Loka­le geht. Eine hohe Wahl­be­tei­li­gung am Wahl­tag wür­de daher aus­schließ­lich den Demo­kra­ten nüt­zen. Doch es kam bekannt­lich anders.

Trump konn­te im gesam­ten Land deut­li­che Zuwäch­se ver­zeich­nen. Erst­mals seit 20 Jah­ren konn­te ein Repu­bli­ka­ner auch den „Popu­lar-Vote“ (abso­lu­ter Stim­men­an­teil) gewinnen.

Im Schnitt haben sich die Stim­men um 4,6% in Rich­tung Repu­bli­ka­ner ver­scho­ben. Dies ist die größ­te poli­ti­sche Trend­ver­schie­bung in den USA seit der Oba­ma-Kam­pa­gne 2008 (7,3% in Rich­tung Demo­kra­ten). Ver­ant­wort­lich dafür waren vor allem über­ra­schen­de Demo­bi­li­sie­rungs­ef­fek­te bei den Demo­kra­ten und wach­sen­de Wäh­ler­grup­pen für Trump bei jun­gen Män­nern, Lati­nos (+13%) und in urba­nen Regio­nen. Ins­be­son­de­re letz­te­rer Punkt dürf­te den ent­schei­den­den Aus­schlag zum Gewinn der wich­ti­gen Swing-Sta­tes gege­ben haben. In Städ­ten wie Las-Vegas (Neva­da) oder Detroit (Michi­gan) konn­te Trump teil­wei­se um mehr als 6% zulegen.

Dies reicht aber noch lan­ge nicht, um die Städ­te auch zu gewin­nen. Doch in einem fak­ti­schen Zwei­par­tei­en­sys­tem kommt es dar­auf an, die geg­ne­ri­sche Wäh­ler­ba­sis zu demo­bi­li­sie­ren und die eige­ne min­des­tens zu hal­ten. Deut­lich wur­de dies auch in New-York-City – eine Hoch­burg der demo­kra­ti­schen Par­tei –, wo sich eben­falls die Stim­men­ge­wich­te um 3–4% in Rich­tung Trump bewegten.

Die Stadt vs. Land-Kon­flikt­li­nie wird die poli­ti­sche Land­schaft in den USA jeden­falls auch in den kom­men­den Jah­ren wei­ter prä­gen. Für die Demo­kra­ten war die­ser Wahl­abend jedoch gera­de des­halb so ver­nich­tend, weil sie inner­halb ihrer Hoch­bur­gen und Kern­mi­lieus deut­lich schlech­ter per­form­ten als erwar­tet. Mit einer Kan­di­da­tin wie Har­ris, weib­lich und schwarz, woll­te man eigent­lich die Mobi­li­sie­rungs­kraft der Biden-Kam­pa­gne von 2020 noch über­trump­fen. Doch kei­ne der ent­schei­den­den demo­gra­phi­schen Grup­pen ent­schied sich für die Demo­kra­ten. Ledig­lich in wei­ßen Vor­or­ten konn­te Har­ris leicht zule­gen, was aber die Trump-Domi­nanz in die­ser Wäh­ler­grup­pe kei­nes­wegs bre­chen konnte.

Die sozia­len Mus­ter und dazu­ge­hö­ri­gen Gegen­sät­ze zwi­schen Trump und Har­ris sind ähn­lich wie auch in den west­eu­ro­päi­schen Par­tei­sys­te­men. Har­ris mobi­li­siert wohl­ha­ben­de und sozi­al bes­ser­ge­stell­te Milieus mit einem deut­li­chen Über­hang bei jun­gen Frau­en und far­bi­gen Wäh­ler­grup­pen, wäh­rend Trump die ent­täusch­te Mit­tel­schicht, Arbei­ter und Män­ner mitt­le­ren Alters abholt. Je gerin­ger der Aka­de­mi­ker­an­teil und je höher der Anteil an ärme­ren Men­schen in einem Coun­ty (Wahl­kreis) steigt die Beliebt­heit für Donald Trump.

Auch bei den the­ma­ti­schen Prio­ri­sie­run­gen zeig­ten sich deut­li­che Unter­schie­de. Für Trump-Wäh­ler waren es vor allem kon­kre­te The­men wie die Wirt­schaft und die Migra­ti­ons­po­li­tik, wäh­rend Har­ris-Wäh­ler­grup­pen sich für die klas­si­schen links­li­be­ra­le Kli­en­tel­the­men wie das Recht auf Abtrei­bung interessierten.

Im Vor­feld gab es auch auf Sei­ten der Repu­bli­ka­ner eini­ge Beden­ken, ob man die struk­tu­rel­len Nach­tei­le der stei­gen­den Urba­ni­sie­rung und der wach­sen­den Antei­le far­bi­ger Grup­pen mit der eige­nen Wäh­ler­ba­sis aus­glei­chen kön­ne. Wahl­kämp­fe sind zwar kom­mu­ni­ka­ti­ve Schlach­ten. Doch die Schlüs­sel­fak­to­ren blei­ben orga­ni­sa­to­ri­scher, logis­ti­scher und demo­gra­phi­scher Natur.

Trumps Wäh­ler­ko­ali­ti­on mit der durch­schnitt­li­chen unzu­frie­de­nen Arbei­ter­schaft ermög­licht es ihm, über lebens­welt­li­che Kon­trast­bil­der eine gemein­sa­me Iden­ti­fi­ka­ti­on zu schaf­fen – “Wir gegen das abge­ho­be­ne Estab­lish­ment in Washing­ton” – Wir gegen die selbst­ge­rech­te Woke-Bla­se. Die­ses Bild hat eine iden­ti­täts­über­grei­fen­de Anziehungskraft.

Trump bleibt in die­sem Fall nur die Pro­jek­ti­ons­flä­che eines tief­sit­zen­den Unbe­ha­gens über Trans­for­ma­ti­ons­pro­zes­se des Glo­ba­lis­mus und der Moder­ne. Die Figur Trump ist für sei­ne Wäh­ler kein klas­si­scher poli­ti­scher Pro­blem­lö­ser, son­dern zuerst jemand, der ihre Spra­che spricht. Genau des­halb waren über die gesam­te Kam­pa­gne auch sei­ne eige­nen PR-Bera­ter völ­lig ver­wun­dert, wie ihm kei­ner der end­lo­sen Ver­nich­tungs­feld­zü­ge der Main­stream­m­e­di­en irgend­was anha­ben konn­te. Trump ist popu­lär, weil er sprach­lich und habi­tu­ell eine Iden­ti­fi­ka­ti­ons­ket­te zu sei­nen Anhän­gern auf­bau­en kann, aber den­noch auto­ri­tär genug wirkt, damit er als Füh­rungs­fi­gur einer gro­ßen Bewe­gung respek­tiert bleibt.

Das alte neo­kon­ser­va­ti­ve Repu­bli­ka­ner-Estab­lish­ment muß­te ein­mal mehr ein­se­hen, dass Trump und die MAGA-Bewe­gung ihr ein­zi­ger Trumpf ist, um Wah­len zu gewin­nen. Trump hat ihnen schließ­lich nun auch die Mehr­hei­ten im Senat und dem Reprä­sen­tan­ten­haus gesichert.

Kaum ein GOP-Kan­di­dat ist in der Par­tei ohne die Unter­stüt­zung Trumps noch mehr­heits­fä­hig. Trump hat nun alle Gestal­tungs­mit­tel auf dem Tisch lie­gen. Er ist Prä­si­dent, hat sei­ne Par­tei unter Kon­trol­le sowie die Mehr­hei­ten in den Par­la­ments­kam­mern und am Supre­me-Court geschaf­fen. Und er hat die Erfah­run­gen aus der ers­ten Prä­si­dent­schaft, die sehr deut­lich die Macht­li­mi­tie­run­gen bei feh­len­den Per­so­nal­res­sour­cen unter­stri­chen haben. Die Erwar­tun­gen bei einer der­ar­ti­gen Macht­fül­le sind hoch.