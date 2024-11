Luce – ein Maskottchen für das heilige Jahr

„ Luce“ ist also das offizielle Maskottchen des „heiligen Jahres“ 2025 der katholischen Kirche.

Wir haben es mit einer Comic­fi­gur im Ani­me-Stil zu tun. Luce ist ein klei­nes Mäd­chen mit blau­en Haa­ren, sie trägt eine gel­be Regen­ja­cke, schlam­mi­ge Stie­fel (“schmut­zig von der wei­ten Rei­se”, wie es heißt) und einen Wan­der­stab. Ihre gro­ßen Augen wir­ken gla­sig-alko­ho­li­siert oder unter Trä­nen. Die­ser Effekt rührt daher, daß auf man­chen Bil­dern unter­halb der „Pupil­len“ ein Emblem ein­ge­führt wur­de – eine Art Jakobsmuschel?

Kre­iert wur­de „Luce“ im Auf­trag des Vati­kans vom 47jährigen ita­lie­ni­schen Pop­künst­ler Simo­ne Leg­no. Er hat­te zuvor etli­che Pro­duk­te für die Schwu­len­stolz-Bewe­gung ent­wor­fen und unter ande­rem eine Sex­spiel­zeug-Linie “künst­le­risch” begleitet.

„Luce“ wur­de Ende Okto­ber 2024 von Erz­bi­schof Fisi­chel­la „ent­hüllt“. Er sag­te, daß Luce von dem Wunsch der katho­li­schen Kir­che inspi­riert wur­de, “sogar in der Pop­kul­tur zu leben, die von unse­rer Jugend so geliebt wird”.

Nun wird es bekannt­lich immer pein­lich, wenn Pro­gres­sis­ten inner­halb einer eigent­lich kon­ser­va­ti­ven Insti­tu­ti­on mit “pep­pi­gen” Ideen um die Ecke kom­men. Bei­spie­le sind die CDU-Wahl­wer­bungs­kon­do­me (“sicher l(i)eben”) und das jüngs­te Film­chen des FDP- Frak­ti­ons­ge­schäfts­füh­rers Chris­ti­an Dürr (Ach­tung, nichts für sen­si­ble Gemüter!).

Es paßt mit “Luce” also wie­der ein­mal alles zusam­men, und man könn­te dar­über den Man­tel des Schwei­gens aus­brei­ten. Wir wis­sen ja, wie sehr die Kir­che „des Wes­tens“ in ihrer Form als Eccle­sia mili­tans auf den Hund gekom­men ist. (Als ich Kubit­schek von die­sem Ani­me­fi­gür­chen erzähl­te und den Namen kor­rekt, “Lut­sche”, aus­sprach, brach er in Lachen aus: „Pädo­mä­ßi­ger geht es wohl nicht!“ – „Nein! Natür­lich L‑U-C‑E geschrie­ben.“ – “Jaja, schon klar.”)

Das wirk­lich Komi­sche an der Sache aber ist, daß nicht nur katho­li­sche Lib­kons, son­dern auch Rechts­ka­tho­li­ken (die­se Eti­ket­ten mögen unge­nau sein) die­se Figur ernst­haft feiern:

Den Auf­takt mach­te der Phi­lo­soph Sebas­ti­an Ost­rit­sch in der katho­li­schen Tages­post. Ost­rit­sch ist frag­los ein klu­ger Mann mit Durch­blick, aber hier schwärm­te er tat­säch­lich von der „nied­li­chen Figur“ und ihrer „unglaub­li­chen Meme-Fähigkeit“.

„Damit gewin­nen wir den Meme-War“, froh­lock­te auch Lukas Stein­wandt­ner, Chef­re­dak­teur des christ­lich-kon­ser­va­ti­ven Maga­zins Cor­rigen­da auf Twit­ter. Damit woll­te er auch auf einen län­ge­ren Text auf­merk­sam machen, den ein sech­zig­jäh­ri­ger Theo­lo­ge für „Cor­rigen­da“ ver­faßt hat.

Der Mann freut sich sehr über die „put­zi­ge klei­ne Gestalt“ mit den „Kul­ler­au­gen“ und weist Kri­tik an dem Mas­kott­chen zurück. Christ­li­che Kul­tur stün­de eben schon „immer im Wech­sel­spiel ver­schie­dens­ter Ein­flüs­se”. Daß man einen Gay-Pri­de-Desi­gner mit der Erschaf­fung der Figur beauf­tragt hat­te – nun ja, Künst­ler ent­sprä­chen eben „nicht immer gesell­schaft­li­chen Kon­ven­tio­nen“, und gro­ße Meis­ter wie Car­lo Gesu­al­da und Cara­vag­gio, die mit ihren Wer­ken zur Ver­herr­li­chung Got­tes bege­tra­gen haben, sei­en bekannt­lich auch Sün­der gewesen.

„Luce“ ent­sprä­che dem, was die moder­ne katho­li­sche Kir­che mit Beginn des Zwei­ten Vati­ka­ni­schen Kon­zils als „Aggior­na­men­to“ (etwa: „Anpas­sung an die heu­ti­ge Zeit“) ange­strebt habe:

Inner­halb kur­zer Zeit wur­de Luce zum Meme und ging viral. Zahl­lo­se Bei­spie­le von Fan­art flu­te­ten die sozia­len Netz­wer­ke, von X bis Tik­Tok hun­dert­tau­send­fach geliked.

Pein­lich genug, daß „hun­dert­tau­send­fa­che Likes“ einem Theo­lo­gen Genug­tu­ung spen­den, es kommt noch bes­ser: Man fin­det „Luce“ natür­lich längst hun­dert­fach trans­po­niert in die Cos­play­er-Sze­ne, und zwar in deren nicht jugend­frei­em Bereich: Jun­ge Huren mit Luce-Fri­sur, geschmink­ten „Kul­ler­au­gen“ und Rosen­kranz – mit las­ziv geöff­ne­tem Luce-Regen­man­tel und nichts als nack­ter Haut darunter.

Daß Manga/Anime das lim­bi­sche Sys­tem von Pädo­phi­len trig­gert, soll­te als alter Hut gel­ten. Die Ver­bin­dung zwi­schen Kind­chen­sche­ma und Pädo­hirn ist mitt­ler­wei­le wis­sen­schaft­lich erforscht.

Stein­wandt­ner wun­der­te sich (auf Twit­ter) über mein Kopf­schüt­teln gegen „Luce“ und frag­te inter­es­siert, wie Mar­tin Licht­mesz das denn sähe. Von ihm kamen nur Hohn und Spott: