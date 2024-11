Trump, Musk, Vance und die Meinungsfreiheit (2)

Fast durch die Bank (Tul­si Gab­bard scheint bis­lang die ein­zi­ge Aus­nah­me) hat Trump neo­kon­ser­va­ti­ve, kriegs­lüs­ter­ne Fal­ken alter Schu­le nomi­niert, die sich bedin­gungs­los bis fana­tisch zum Staat Isra­el beken­nen: Unter ande­rem Mar­co Rubio (im Außen­mi­nis­te­ri­um!), Mike Waltz, Eli­se Ste­fa­nik, Kris­ti Noem, Pete Hegs­eth (Ver­tei­di­gungs­mi­nis­te­ri­um), Mike Huck­abee. Ein Team, das nicht gera­de Dees­ka­la­ti­on oder diplo­ma­ti­sche Aus­ge­wo­gen­heit ver­heißt, was den Nahen Osten angeht.

Es wird auf­fal­len, daß es sich bei den Genann­ten über­wie­gend um Nicht­ju­den han­delt, ganz im Gegen­satz zu Bidens Mann­schaft (“so vie­le Juden wie nie zuvor in der Geschich­te”). Das ist wohl Teil des Kal­küls: Hyper­pa­trio­ti­sches, mes­sia­nisch auf­ge­la­de­nes Geprot­ze, Mus­kel­spiel und “Ame­ri­ca First” als Ver­pa­ckung für Inter­ven­tio­nis­mus nach den Wün­schen Isra­els, ähn­lich, wie man es bereits aus der Ära Bush kennt.

Nun also ein paar Wor­te zu Trumps enger Bin­dung an den Rechts­zio­nis­mus und des­sen Geld­ge­ber (Miri­am Adel­son, Bill Ack­man, Isaac Perl­mut­ter, Howard Lut­nick, Paul Sin­ger und ande­re, dar­un­ter eini­ge, die erst nach dem “7. Okto­ber” ins repu­bli­ka­ni­sche Lager umge­schwenkt sind), also an die Lob­by­is­ten eines aus­län­di­schen, vehe­ment natio­na­lis­tisch regier­ten Staates.

Wenn Trump in den ent­spre­chen­den Krei­sen wirbt, gibt er sich kei­nes­wegs als Abso­lu­tist der “frei­en Rede”, son­dern als Befür­wor­ter einer uner­bitt­li­chen “can­cel cul­tu­re” gegen soge­nann­te “Anti­se­mi­ten”. Zum Bei­spiel wäh­rend einer Ver­an­stal­tung mit dem Titel “Fight­ing Anti­se­mi­tism” in Bedmins­ter, New Jer­sey im August die­ses Jahres.

Trump beklagt also die Tat­sa­che, daß die Isra­el-Lob­by (angeb­lich) nicht mehr wie einst in der Lage sei, ihre Kri­ti­ker ein­zu­schüch­tern und mund­tot machen zu kön­nen (also zu “can­celn”). Das steht im Wider­spruch zu sei­ner Anti-Zen­sur und Anti-Infor­ma­ti­ons­kon­trol­le-Rede. Wen hat er nun angelogen?

“15 Jah­re” – damit wären wir in der End­pha­se der von neo­kon­ser­va­ti­ven Fal­ken beherrsch­ten Post‑9–11-Ära, in der Geor­ge W. Bush ein “Gesetz unter­zeich­ne­te, das eine welt­wei­te Über­wa­chung anti­se­mi­ti­scher Ten­den­zen durch das Außen­mi­nis­te­ri­um in Washing­ton” vorsah.

Das­sel­be sag­te Trump zuvor in einem Inter­view mit Fox News:

In der kon­ser­va­ti­ven (und kosche­ren) Ari-Hoff­man-Show äußer­te Trump im März 2024:

The big­gest chan­ge I have seen in con­gress is Isra­el lite­ral­ly owned con­gress ten years ago, fif­teen years ago. And it was so powerful, so powerful. And today it’s almost the oppo­si­te. You have bet­ween AOC and Omar all tho­se peo­p­le that hate Isra­el, they hate it with a pas­si­on. They’­re con­trol­ling con­gress, and Isra­el is not a force in con­gress any­mo­re. (…) They had such power, Isra­el had such power, and rightful­ly, over congress.

Die größ­te Ver­än­de­rung, die ich gese­hen habe, ist, daß Isra­el den Kon­greß vor zehn, fünf­zehn Jah­ren buch­stäb­lich in der Hand hat­te. Und es war so mäch­tig, so mäch­tig. Und heu­te ist es fast das Gegen­teil. Zwi­schen AOC und Omar gibt es all die­se Leu­te, die Isra­el has­sen, sie has­sen es mit Lei­den­schaft. Sie kon­trol­lie­ren den Kon­greß, und Isra­el ist kei­ne Kraft mehr im Kon­greß. (…) Sie hat­ten eine sol­che Macht, Isra­el hat­te eine sol­che Macht, und das zu Recht, über den Kongreß.