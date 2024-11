Kritik der Woche (66): Abkehr. Ein Hafttagebuch

Der Autor ist kein Unbe­kann­ter mehr. Schon sei­ne Roma­ne hat­ten einen gewis­sen Erfolg, aber die Abrech­nung mit sei­ner Zei­tung, der „Süd­deut­schen“, an der er ein mit Prei­sen deko­rier­ter Vor­zei­ge­au­tor war und der er sich mehr und mehr ent­frem­de­te, wur­de vor vier Jah­ren unter dem Titel Wie ich mei­ne Zei­tung ver­lor ein Best­sel­ler im wider­stän­di­gen Milieu. Sei­ne ost­deut­sche Geschich­te, die dort typi­sche Sen­si­bi­li­tät gegen­über tota­li­tä­ren Taten und Wor­ten, gab ihm schon damals einen Erkennt­nis­vor­sprung. Jetzt kann er selbst­be­wußt schrei­ben: „Aus mei­nen eins­ti­gen Erfah­run­gen erwächst mir Überlegenheit.“

In sei­nem neu­en Buch, einem Roman, wird das noch ein­mal poten­ziert. Das kann auch nicht ver­wun­dern: Der Mann hat viel seit­her beob­ach­tet und nach­ge­dacht. Die dra­ma­ti­schen Ereig­nis­se der letz­ten Jah­re boten auch mehr als genü­gend Stoff.

Nun sitzt sein Held also in der Zel­le und schreibt sich zur Selbst­ret­tung alles von der See­le. Meh­re­re Geschich­ten wer­den in der Ver­satz­tech­nik erzählt. Jetzt, am Ende der Repres­si­on, gehen ihm die Lich­ter auf und es bricht aus ihm in kla­ren Wor­ten her­vor, was sich über Jah­re und Jahr­zehn­te dumpf und sprach­los ange­staut hat­te. Alles begann wohl mit dem Nie­der­gang der DDR, der soge­nann­ten Wen­de, dem Sieg des Wes­tens und des­sen öko­no­mi­scher und geis­ti­ger Über­nah­me. Und der Sprach­li­chen! Die ers­te Eman­zi­pa­ti­on ist eine sprach­li­che, das Durch­schau­en und end­li­che Ableh­nen der west­deut­schen Sprach­mus­ter, die auf den Ost­deut­schen oft so ver­hee­rend wirken.

Das Buch leis­tet drei­er­lei, und man wird schwer­lich einen ande­ren Text fin­den, wo so tief geschürft wird. Es erklärt dem (vor­nehm­lich ost­deut­schen) Leser die Dis­kre­panz, die hier vie­le füh­len, aber nur weni­ge begrei­fen und noch weni­ge­re in Wor­te fas­sen kön­nen. Was ist es, was den DDR-Sozia­li­sier­ten abstößt am Wes­ten, was ist die gro­ße und die klei­ne Dif­fe­renz, und wer sind wir selbst? Es macht dem (vor­nehm­lich west­deut­schen) Leser, sofern er auf­merk­sam liest, die Psy­che, das Den­ken, das Emp­fin­den der Ost­deut­schen end­lich begreif­bar, und zwar nicht in kal­ten aka­de­mi­schen Ter­mi­ni, son­dern lebens­welt­lich faß­bar. Und es hat direk­ten Zugriff – auch hier in leben­di­gen Begrif­fen – wor­in die auto­ri­tä­ren Ten­den­zen im jet­zi­gen, im heu­ti­gen Deutsch­land wur­zeln und wie sie sich äußern.

Im Grun­de haben wir es mit einer Dys­to­pie zu tun. Die Hand­lung spielt drei oder fünf Jah­re vor­aus. Vie­le der poli­ti­schen Prot­ago­nis­ten sind noch zu erken­nen und sie nam­haft zu machen, ist viel­leicht das Mutigs­te an die­sem Buch – immer­hin leben wir in Zei­ten, in denen Poli­tik, Ver­fas­sungs­schutz und Medi­en sich immer mehr in Selbst­be­stä­ti­gung abschot­ten und Kri­tik ver­un­glimp­fen oder gar juris­tisch verfolgen.

Aber die Repres­sio­nen sind nur Zei­chen der Unsi­cher­heit des poli­ti­schen Sys­tems, das ins Wan­ken gerät. Der Mann mit der Mas­ke wird ohne eige­nes Zutun zum Meme, zum Star, sein Tun fin­det Nach­fol­ger, eine Pro­test­wel­le über­schwemmt bald das Land – das Ende der DDR spielt sich zeit­lich ver­setzt aber doch mit eigen­tüm­li­chen Par­al­le­len ein zwei­tes Mal als Ende der BRD ab.

Fast könn­te man mei­nen – und das wäre die vier­te und viel­leicht ver­we­gens­te Leis­tung –, daß der Autor einen Blue­print lie­fern woll­te: So könn­te es gehen, eine Anlei­tung zum Auf­stand für ein wahr­haft demo­kra­ti­sches Deutschland.

Birk Mein­hardt: Abkehr. Ein Haft­ta­ge­buch. Vaban­que Ver­lag, Ber­lin 2024. 284 S. 22,00 € – hier bestellen