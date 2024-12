Weihnachtsempfehlungen 2024 – Caroline Sommerfeld zieht nach

LESEN - „Laß warm und hell die Kerzen heute flammen, / die Du in unsre Dunkelheit gebracht / führ, wenn es sein kann / wieder uns zusammen! Wir wissen es / Dein Licht scheint in der Nacht.“

Die­se Zei­len dich­te­te Diet­rich Bon­hoef­fer 1944. Als Lied ist „Von guten Mäch­ten treu und still umge­ben“ weit über Kir­chen­krei­se hin­aus bekannt gewor­den – doch daß es ursprüng­lich das letz­te Gedicht des Ver­fas­sers war, weiß kaum jemand.

Gün­ter Scholdt, Antai­os­le­sern bekannt als Autor von Lite­ra­ri­sche Mus­te­rung. War­um wir Kohl­haas, Don Qui­jo­te und ande­re Klas­si­ker neu lesen müs­sen, hat 30 Jah­re lang gesam­melt, gesich­tet, gesiebt.

Nun sind in ertrag­rei­cher Zusam­men­ar­beit mit Chris­toph Fackel­mann zwei Bän­de erschie­nen (einer ent­hält die Gedich­te, der zwei­te die her­me­neu­tisch weit­grei­fen­den Inter­pre­ta­tio­nen, eine pfif­fi­ge Ent­schei­dung). Die bei­den Bän­de hät­ten einen fes­ten Ein­band ver­dient – so aber sind sie auch preis­lich für das Bücher­re­gal jedes Lesers gemacht, der des betreu­ten Lesens durch eine poli­tisch len­ken­de Lite­ra­tur­ge­schichts­schrei­bung leid ist.

Die edi­to­ri­sche Sorg­falt und Umsich­tig­keit der bei­den Her­aus­ge­ber hat sich gelohnt und belohnt den Leser sowohl mit völ­lig ver­ges­se­nen als auch berühm­ten Gedich­ten, die eines gemein­sam haben: Ihre Schöp­fer leb­ten mit „gespal­te­nem Bewußt­sein“ (Hans Die­ter Schä­fer), und die­ser Bewußt­seins­zu­stand führt zu Schär­fe, Klar­heit, Klug­heit. „Hier spricht ein Herz! / Ver­nich­tung! / Und wer mich sucht, / im Gegen­satz zum Welt­krieg / bei Kampf­wa­gen­an­griff / im vor­ders­ten Tank!“ (Gott­fried Benn, 1938)

Gün­ter Scholdt, Chris­toph Fackel­mann (Hrsg.): Eis­blu­men. Non­kon­for­mis­ti­sche Lyrik im Drit­ten Reich. Eine Antho­lo­gie. 2 Bän­de im Set, Lepan­to-Ver­lag 2024, 586 u. 256S., 32€ – hier bestel­len

– –

LERNEN – Auch Uwe Wolff ist unser­ei­nem kein Unbe­kann­ter, führt er doch seit gerau­mer Zeit die gedruck­te Sezes­si­on mit Aus­flugs­skiz­zen an nahe­ge­le­ge­ne Erin­ne­rungs­or­te ein. Doch eigent­lich ist Wolffs Metier die Engel­for­schung – er ist indes kein Eso, son­dern ein Rea­lo mit Spu­ren von Fun­di. Des­halb ist die­se Kul­tur­ge­schich­te des Motivs des „Engels“, die eben­falls bei Lepan­to erschie­nen ist, eine völ­li­ge Neu­über­ar­bei­tung wert gewe­sen, heißt: Aktua­li­sie­rung unter Bei­be­hal­ten des bewähr­ten Grundstocks.

Denn Wolff ver­steht es wie kein zwei­ter, uralte Moti­ve, selt­sa­me Details und unum­stöß­li­che Glau­bens­wahr­hei­ten zwei­er Jahr­tau­sen­de mit dem Leben des heu­ti­gen Men­schen zu kon­fron­tie­ren. Die­ser bekommt es genau­so wie sei­ne Vor­fah­ren mit den „Engeln der Kind­heit“, dort beson­ders den Schutz­en­geln, den „Engeln der Beru­fung“, wenn auch gar zu sel­ten, und den alle apo­ka­lyp­ti­sche Erfah­rung beglei­ten­den „Engeln des Kamp­fes“ zu tun.

Uwe Wolffs Engel sind real, aber er beschreibt ihre Wirk­lich­keit als Kul­tur­wis­sen­schaft­ler, wodurch sein Buch beson­ders Nicht­chris­ten drin­gend ans Herz zu legen ist (übri­gens genau­so wie der 2023 bei der Wis­sen­schaft­li­chen Buch­ge­sell­schaft, lei­der nur für Mit­glie­der der­sel­ben erschie­ne­ne, gra­phisch und gedank­lich „coo­le­re“, auch Jugend­li­che rei­zen­de Schmö­ker Engel).

Uwe Wolff: Die Engel des Lebens. Eine Kul­tur­ge­schich­te, 5. Auf­la­ge, 292 S., Abbil­dun­gen, Klap­pen­bro­schur Lepan­to-Ver­lag 2024, 16,90€ – hier bestel­len

– –

SCHAUEN – Unter der Rubrik „Schau­en“ emp­feh­le ich ein Buch ganz ohne Bil­der. Was das soll? Ganz ein­fach: uns Außen­welt­süch­ti­ge zur Betä­ti­gung der inne­ren Ima­gi­na­ti­ons­kraft und zur Kon­zen­tra­ti­ons aufs wirk­lich Wesent­li­che anre­gen. Genau­so wie es der hl. Igna­ti­us von Loyo­la am Beginn sei­ner Exer­zi­ti­en hun­dert Jah­re spä­ter getan hat, führt der Kar­täu­ser­mönch Dio­ny­si­us (1402–1471) dem Leser sei­ner Letz­ten Din­ge des Men­schen in aus­ge­spro­chen detail­lier­ter Bild­spra­che vors inne­re Auge, wie der Tod einem jeden unaus­weich­lich geschieht, wie er vor das Gericht tre­ten wird, wie grau­en­er­re­gend es in der Höl­le zugeht, aber auch, wel­che Glück­se­lig­keit der geret­te­ten See­le ver­spro­chen ist.

Das vor­lie­gen­de Büch­lein ist nichts für moder­ne Schwach­ner­ven – der Ver­fas­ser des aktu­el­len Vor­worts merkt eigens an, daß falls man beim Lesen von Angst und Zwei­fel befal­len wird, man sei­nen Beicht­va­ter um Rat ange­hen sollte.

Dio­ny­si­us der Kar­täu­ser: Von den letz­ten Din­gen des Men­schen. 271 S., Klap­pen­bro­schur, Reno­va­men-Ver­lag 2024. 18€ – hier bestellen