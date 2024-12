Weihnachtsempfehlungen 2024 – und nun Martin Lichtmesz

LESEN – Ich bin ein gro­ßer, nost­al­gi­scher Freund der acht­zi­ger Jah­re, auch wenn mei­ne eige­ne Teen­ager- und Jugend­zeit erst ein Jahr­zehnt spä­ter einsetzte.

Bes­te Vor­aus­set­zun­gen, um den offen­bar stark auto­bio­gra­phi­schen Roman von Ste­fan Wim­mer über den ers­ten eltern­lo­sen Urlaub einer Ban­de Zehnt­kläss­ler aus Mün­chen-Pasing in Ita­li­en wie eine eska­pis­ti­sche Dro­ge zu genießen.

Das Mit­tel­teil eines Tri­pty­chons rund um die wegen ihres New-Wave-Out­fits so benann­te “Kajal-Cli­que”, “immer auf der Suche nach Aben­teu­ern, Par­tys, und der gro­ßen Lie­be”, ist eine lau­ni­ge Zeit­rei­se, in der alles (soweit ich es ermes­sen kann) stim­mig und rea­lis­tisch gezeich­net ist: Die Men­schen, die Kla­mot­ten, die Fri­su­ren, die Fahr­zeu­ge, der Jugend­jar­gon, die Musik (im Anhang gibt es eine “Play­list”), die Sit­ten, die Art der Kom­mu­ni­ka­ti­on (ohne Inter­net und ohne Smart­phone) und die alters­ent­spre­chen­de Abendunterhaltung.

“Die Frei­heit, die damals herrsch­te, ist heu­te undenk­bar”, merkt der Autor gleich zu Beginn an, man konn­te die Som­mer noch genie­ßen, weil nicht wie heu­te “jedes Grad Cel­si­us mit dem Panik-Ther­mo­me­ter” abge­mes­sen wur­de. Spit­zen wie die­se gegen die Gegen­wart, die dem Autor im Ver­gleich zu damals ange­paßt und gleich­ge­schal­tet erscheint, blit­zen immer wie­der auf.

Die geschil­der­te “Frei­heit” ist dabei vor allem auch ero­ti­scher Natur, was einem Groß­teil der bur­les­ken Eska­pa­den der vier Haupt­fi­gu­ren das abend­fül­len­de The­ma gibt.

Das Roman ist ein biß­chen wie eine John-Hug­hes-Komö­die (The Break­fast Club, Fer­ris macht blau etc.) auf bay­risch, und wer der­glei­chen gou­tie­ren kann, dem sei die­se fröh­li­che Flucht aus der Zeit empfohlen.

Ste­fan Wim­mer: Lost in Trans­la­tio­ne, Blond Ver­lag Mün­chen, 288 Sei­ten, 18 € – hier bestel­len.

– –

LERNEN – Auch das zwei­te Buch, das ich emp­feh­le, eig­net sich her­vor­ra­gend zum Eska­pis­mus aus der schnö­den Gegenwart.

Obwohl es nicht sei­ne vor­dring­li­che Absicht ist, so kann man dar­aus eine Men­ge “ler­nen”, en pas­sant, und mit viel Freu­de, sofern man denn eine gewis­se Vor­bil­dung und Lie­be zum “Schatz­haus” des “alten Kon­ti­nents” mit­bringt, mit sei­nen Land­schaf­ten, sei­ner Geschich­te, sei­nen Bau­wer­ken, sei­nen Spra­chen, sei­ner Küche und sei­nen prä­gen­den Gestalten.

Ver­fas­ser die­ser Rei­se “durch Habs­burgs Lan­de” ist Ronald Fried­rich Schwar­zer, Juwe­len­groß­händ­ler, legen­dä­re Gestalt des “reak­tio­nä­ren” Wien, selbst­er­klär­ter “Wald­gän­ger und Par­ti­san der Schön­heit”, seit ein­ein­halb Jahr­zehn­ten “Impre­sa­rio und Mäzen von Barock­kon­zer­ten”, sowie Samm­ler “von Kunst und Tex­ti­li­en exo­ti­scher Provenienz”.

Ein­ge­lei­tet durch Betrach­tun­gen über die Öster­rei­chi­sche Kai­ser­kro­ne, führt das Buch quer durch Euro­pa an bekann­te und weni­ger bekann­te Orte, an denen die von Schwar­zer außer­or­dent­lich bei­fäl­lig gese­he­ne Herr­schaft des Hau­ses Habs­burg ihre zivi­li­sa­to­ri­schen und his­to­ri­schen Spu­ren hin­ter­las­sen hat – vom Escori­al nach Brünn, von Aus­see nach Fati­ma, vom Sem­me­ring zum Cas­tel del Mon­te, von Prag bis in die Zips, vom Elsaß bis in die Krain.

Auch die­ses Buch erfreut, wenn auch auf ganz ande­re Art, mit Spit­zen gegen die Gegen­wart, mit Humor, Weh­mut, Hei­ter­keit und Nost­al­gie, die in die­sem Fall ihre Impul­se aller­dings eher aus den 1780er als den 1980er Jah­ren empfängt.

Ronald F. Schwar­zer: Durch Habs­burgs Lan­de, Karo­lin­ger Ver­lag Wien, 122 Sei­ten, 23,00 € – hier bestel­len.

–

SCHAUEN – Und noch ein­mal Nost­al­gie. Es paßt für mich zur Jah­res­zeit, wenigs­tens zu Weih­nach­ten möch­te mir kei­ne Sor­gen machen.

Wenn es um Illus­tra­tio­nen mythi­scher, legen­den- und mär­chen­haf­ter Stof­fe geht, von Grimms, Ander­sens und Hauffs Mär­chen, von nor­di­scher und grie­chi­scher Mytho­lo­gie, deut­schen Hel­den­sa­gen, von den Erzäh­lun­gen aus 1001 Nacht, dann ist mei­ne bevor­zug­te Epo­che die Zeit etwa zwi­schen 1890–1930, in der Jugend­stil und Art Deco vorherrschten.

Uner­reicht sind, wenn man mich fragt, die zau­be­ri­schen Bil­der aus dem “gol­de­nen Zeit­al­ter der Illus­tra­ti­on” von John Bau­er, Wil­ly Pogá­ny, Arthur Rack­ham, Franz Stas­sen, Frank C. Papé, Edmund Dulac oder Max­field Par­rish, um nur die bekann­tes­ten zu nennen.

Ganz beson­ders mag ich die gra­zi­len, lang­ge­streck­ten Figu­ren, träu­me­ri­schen Sze­na­ri­en, zar­ten Far­ben, orna­men­ta­len Bild­kom­po­si­tio­nen des däni­schen Zeich­ners Kay Niel­sen (1886–1957), der in spä­te­ren Jah­ren unter ande­rem an dem Dis­ney-Klas­si­ker “Fan­ta­sia” (1940) mit­ge­ar­bei­tet hat.

Die erst­mals 1914 erschie­nen Zeich­nun­gen zu der nor­we­gi­schen Mär­chen­samm­lung Öst­lich der Son­ne und west­lich des Mon­des (auf­ge­zeich­net 1844 von Peter Chris­ten Asbjørn­sen und Jør­gen Moe) gehö­ren zu Niel­sens schöns­ten und bekann­tes­ten Arbeiten.

Der im Taschen-Ver­lag erschie­ne­ne Band ist nicht nur optisch eine Augen­wei­de, son­dern eig­net sich auch gut zum Vor­le­sen und als Geschenk für mär­chen­in­ter­es­sier­te Kinder.

Kay Niel­sen: Öst­lich der Son­ne und west­lich des Mon­des, Taschen Ver­lag Köln, 168 Sei­ten, 30,00 € – hier bestel­len.