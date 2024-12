Studientage zum Thema “Amerika”

Wir werden, einer langen Tradition folgend, das Veranstaltungsjahr 2025 mit Studientagen in Schnellroda eröffnen. Es sind noch rund 20 Hörerplätze frei.

Also: Von Frei­tag, den 24. Janu­ar bis Sonn­tag, den 26. Janu­ar wer­den wir in Schnell­ro­da das The­ma “Ame­ri­ka” ver­han­deln. Zunächst war “Was ist rechts?” geplant – ich hat­te das irgend­wo ange­kün­digt. Aber: Ame­ri­ka, also vor allem die USA, liegt als The­ma nun doch näher, und es wird unse­ren Blick auf Ruß­land (den wir im ver­gan­ge­nen Win­ter im Rah­men einer Aka­de­mie ent­ro­man­ti­sier­ten) durch einen eben­so nüch­ter­nen, jen­seits aller Trump-Heils­er­war­tung ange­sie­del­ten Blick auf den trans­at­lan­ti­schen Hege­mon ergänzen.

Das ist dort genau­so wich­tig wie im Fal­le Ruß­lands. Denn es geht bei unse­ren Akademien/Studientagen stets dar­um, einen deut­schen Stand­punkt ein­zu­neh­men und die poli­ti­sche Roman­tik vom nüch­ter­nen Blick und den dar­aus abge­lei­te­ten real­po­li­ti­schen Mög­lich­kei­ten zu unterscheiden.

Bei die­sen real­po­li­ti­schen Optio­nen han­delt es sich um Schritt­chen, Ver­lang­sa­mun­gen der Fahrt auf den Abgrund zu, um eine weni­ger wil­len­lo­se Abhän­gig­keit vom “Hege­mon”, um die Fra­ge des Spiel­raums und einer kon­ti­nen­ta­len Außenpolitik.

Aber: Es geht auch dar­um, die Gesell­schaft des Hege­mons ken­nen­zu­ler­nen und das Fas­zi­nie­ren­de, das von jen­seits des Atlan­tiks aus­geht, zu begrei­fen – also: den von Ame­ri­ka unge­mein geschickt, nahe­lie­gend und unwi­der­steh­lich vor­ge­ge­be­nen Weg in die Moder­ne, die Post­mo­der­ne und nun in die Post-Demokratie.

Also, Leu­te: Es wird gut! Sie­ben Refe­ren­ten wer­den vor rund 130 Hörern vor­tra­gen und ihre The­sen und Aus­füh­run­gen zur Dis­kus­si­on stellen.

Gods own Country

Der Nie­der­gang des Westens

Das Ende der Geschichte

Trans­at­lan­ti­sche Geflechte

Die US-Rech­te nach 45

Van­ce und die zwei­te Reihe

Die Lite­ra­tur Amerikas

Der Rest von Amerika

Wir wer­den am Frei­tag gegen 14.30 Uhr begin­nen und am Sonn­tag etwa um die­sel­be Zeit enden. Wer noch nicht voll ver­dient, bezahlt 75 € für die Teil­nah­me, dar­in sind alle Über­nach­tun­gen, Mahl­zei­ten und Vor­trä­ge ent­hal­ten. Wer schon im Beruf steht, bezahlt 150 €.

Wir ver­ge­ben die Plät­ze strikt nach Ein­gang. Mel­den Sie sich am bes­ten über das online-For­mu­lar an, das Sie hier fin­den.

Sonn­tags­hö­rer sind eben­falls will­kom­men, hier gilt kei­ne Alters­gren­ze. Wer die bei­den Vor­trä­ge am Sonn­tag ver­fol­gen und danach am Mit­tags­tisch sit­zen möch­te, mel­det sich an unter [email protected] und darf mit einem Teil­nah­me­bei­trag von 50 € rechnen.