Studientage zum Thema “Amerika” – und eine antimarxistische Feier

Wir werden, einer langen Tradition folgend, das Veranstaltungsjahr 2025 mit Studientagen in Schnellroda eröffnen. Sie hießen früher "Akademien", aber Twix hieß einst Raider, und geändert hat sich außer dem Namen auch dort nix.

Also: Von Frei­tag, den 24. Janu­ar bis Sonn­tag, den 26. Janu­ar wer­den wir in Schnell­ro­da das The­ma “Ame­ri­ka” ver­han­deln. Zunächst war “Was ist rechts?” geplant – ich hat­te das irgend­wo ange­kün­digt. Aber: Ame­ri­ka, also vor allem die USA, liegt als The­ma nun doch näher, und es wird unse­ren Blick auf Ruß­land (den wir im ver­gan­ge­nen Win­ter im Rah­men einer Aka­de­mie ent­ro­man­ti­sier­ten) durch einen eben­so nüch­ter­nen, jen­seits aller Trump-Heils­er­war­tung ange­sie­del­ten Blick auf den trans­at­lan­ti­schen Hege­mon ergänzen.

Das ist dort genau­so wich­tig wie im Fal­le Ruß­lands. Denn es geht bei unse­ren Akademien/Studientagen stets dar­um, einen deut­schen Stand­punkt ein­zu­neh­men und die poli­ti­sche Roman­tik vom nüch­ter­nen Blick und den dar­aus abge­lei­te­ten real­po­li­ti­schen Mög­lich­kei­ten zu unterscheiden.

Bei die­sen real­po­li­ti­schen Optio­nen han­delt es sich um Schritt­chen, Ver­lang­sa­mun­gen der Fahrt auf den Abgrund zu, um eine weni­ger wil­len­lo­se Abhän­gig­keit vom “Hege­mon”, um die Fra­ge des Spiel­raums und einer kon­ti­nen­ta­len Außenpolitik.

Aber: Es geht auch dar­um, die Gesell­schaft des Hege­mons ken­nen­zu­ler­nen und das Fas­zi­nie­ren­de, das von jen­seits des Atlan­tiks aus­geht, zu begrei­fen – also: den von Ame­ri­ka unge­mein geschickt, nahe­lie­gend und unwi­der­steh­lich vor­ge­ge­be­nen Weg in die Moder­ne, die Post­mo­der­ne und nun in die Post-Demokratie.

Also, Leu­te: Es wird gut! Sie­ben Refe­ren­ten wer­den vor rund 130 Hörern vor­tra­gen und ihre The­sen und Aus­füh­run­gen zur Dis­kus­si­on stellen.

Gods own Country

Der Nie­der­gang des Westens

Das Ende der Geschichte

Trans­at­lan­ti­sche Geflechte

Die US-Rech­te nach 45

Van­ce und die zwei­te Reihe

Die Lite­ra­tur Amerikas

Der Rest von Amerika

Wir wer­den am Frei­tag gegen 14.30 Uhr begin­nen und am Sonn­tag etwa um die­sel­be Zeit enden. Wer noch nicht voll ver­dient, bezahlt 75 € für die Teil­nah­me, dar­in sind alle Über­nach­tun­gen, Mahl­zei­ten und Vor­trä­ge ent­hal­ten. Wer schon im Beruf steht, bezahlt 150 €.

Wir ver­ge­ben die Plät­ze strikt nach Ein­gang. Mel­den Sie sich am bes­ten über das online-For­mu­lar an, das Sie hier fin­den.

Sonn­tags­hö­rer sind eben­falls will­kom­men, hier gilt kei­ne Alters­gren­ze. Wer die bei­den Vor­trä­ge am Sonn­tag ver­fol­gen und danach am Mit­tags­tisch sit­zen möch­te, mel­det sich an unter [email protected] und darf mit einem Teil­nah­me­bei­trag von 50 € rechnen.

Ein zwei­tes: Dr. Erik Leh­nert wird am Wochen­en­de in Wien auf Ein­la­dung der “Akti­on 451” über Marx vor­tra­gen, und sein Vor­trag wird natür­lich dem Anti­mar­xis­mus frö­nen. Im Anschluß an Leh­nerts Aus­füh­run­gen soll es eine “Anti­mar­xis­ti­sche Par­ty” geben, wie immer mit schar­fem Umtrunk, aber wohl ohne Cuba lib­re und Wodka.

Hier ist die Ein­la­dung samt Anmelde-Mail: