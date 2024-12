Unsere Zeit kommt

Ich begrü­ße das. Mein wich­tigs­ter Stamm­baum­be­trei­ber spricht nur pol­nisch. Mei­ne Fami­lie stammt aus dem Völ­ker­ge­misch in Westpreußen/Kaschubien, Nie­der- und Ober­schle­si­en. Die­se Regio­nen sind im ver­gan­ge­nen Jahr­hun­dert stark polo­ni­siert wor­den. (Wobei ich nicht aus­schlie­ße, daß in mei­nen Adern auch wirk­lich pol­ni­sches Blut fließt.)

Des­halb (und ich muß­te das damals vor mei­nen Eltern ernst­haft recht­fer­ti­gen, weil sie die Polen wirk­lich has­sen für das, was ihnen ange­tan wur­de!) hat­te ich vor eini­gen Jah­ren mit Pol­nisch­kur­sen begon­nen. Ich muß sagen, daß mir die­se Spra­che wohl im Blut liegt!

Einer­lei. Was ich fest­stel­le: Mei­ne Urur­groß­müt­ter hat­ten sämt­lich vier bis acht Kin­der. In jeder Gene­ra­ti­on gab es übri­gens eine Non­ne (und nie­mals einen Geist­li­chen. Es waren näm­lich ein­fa­che Leu­te). Bei den Urgroß­leu­ten änder­te sich apro­pos Kin­der­zahl wenig. Bis in die Neun­zehn­hun­dert­sieb­zi­ger­jah­re gab es aller­dings recht häu­fig Kin­der­sterb­lich­keit in mei­ner Familie.

Mei­ne vier Urgroß­müt­ter hat­ten 6, 5, 4 und 3 Kin­der zur Welt gebracht. Heu­te: ein Traum! Alle­samt gäl­ten heu­te als über­durch­schnitt­lich kinderreich.

Mei­ne Groß­müt­ter brach­ten es auf “nur” zwei und fünf Kin­der. Sie hat­ten sich damit, wie man mathe­ma­tisch sagt, immer­hin repro­du­ziert. Das – die Kin­der­zahl – war dabei mehr Schick­sal als Mut­wil­len. Mein einer Groß­va­ter wur­de 1943 zum Krüp­pel geschos­sen, der ande­re wur­de etwas spä­ter – als Zivi­list – vor den Augen sei­ner Frau auf hei­mi­schem Hof von einem rus­si­schen Pan­zer nie­der­ge­walzt. Da war das fünf­te Kind (mei­ne Mut­ter) noch ein Säugling.

Aber dann… Der radi­ka­le Abbruch im Stamm­baum! Und zwar in Frie­dens­zei­ten. In sehr sat­ten Zei­ten! Ich möch­te das mit Rück­sicht auf Per­sön­lich­keits­rech­te nicht näher aus­füh­ren, obgleich es für einen Roman taug­te. Nur soviel – es setz­te mit Fort­schrei­ten des 20. Jahr­hun­derts eine Gebär­mü­dig­keit ein, so sehr, daß sich mei­ne Sip­pe dem all­ge­mei­nen Trend füg­te. Unter all mei­nen Basen und Vet­tern liegt die Quo­te mei­ner Gene­ra­ti­on bei null kom­ma irgendwas.

Das Kin­der­krie­gen ist ein über­aus heik­les The­ma. Ein The­ma zum Aus­flip­pen – Kin­der­has­ser (ja, es sind vie­le, #yolo) kön­nen die Fra­ge über­haupt nicht lei­den, und erfolg­lo­se Kin­der­wol­ler (auch vie­le, und sie wer­den lei­der mehr) füh­len sich auf den Schlips getreten.

Kon­rad Ade­nau­er (der in sei­nen Kabi­net­ten mit Franz-Josef Wue­me­ling und Bru­no Heck übri­gens äußerst fähi­ge, all­seits ver­sier­te Fami­li­en­mi­nis­ter hat­te: heu­te ein Traum!) beschied damals fahr­läs­sig und ja, dumm, „Kin­der krie­gen die Leu­te immer“, und Ger­hard Schrö­der bezeich­ne­te Fami­li­en­po­li­tik noch anno 1998 bekannt­lich als „Gedöns“.

Ja, Pech. Anno 1900 gebar die durch­schnitt­li­che deut­sche Frau noch 4,2 Kin­der, heu­te sind es 1,3. Anno 1900 hell­ten kei­ne „neu­deut­schen Ein­wan­de­rer“ die­se Sta­tis­tik auf – heu­te schon. Wie­viel die „Zuge­zo­ge­nen“ in punc­to Gebär­freu­dig­keit aus­ma­chen, ist kaum zu ermitteln.

Ich kann das Lamen­to nicht mehr hören, daß es „heu­te finan­zi­ell unmög­lich“ sei, Kin­der in die Welt zu set­zen. Mate­ri­ell war es de fac­to NIEMALS je abge­fe­der­ter als heu­te! (Was ich aus grund­sätz­li­chen Erwä­gun­gen frag­wür­dig fin­de. Schö­ner fän­de ich es, in einer Gesell­schaft zu leben, in der die Leu­te gegen alle Wid­rig­kei­ten Kin­der kriegen.)

Jeder kennt die der­be Tias: Frü­her waren Adli­ge, Anthro­po­so­phen, Aka­de­mi­ker kin­der­reich, heu­te sind es Arbeits­lo­se, Aso­zia­le, Ausländer.

Bekannt­lich habe ich sie­ben Kin­der. Und mir gefällt die­se phan­tas­ti­sche Hoch­rech­nung: Falls, rein aus­ge­dacht, all mei­ne Kin­der (außer der Ordens­schwes­ter natür­lich!) wie­der­um sie­ben Kin­der zur Welt bräch­ten, und deren Kin­der je aber­mals sie­ben Kin­der usw, usf. – dann wäre mei­ne Sip­pe sehr bald eine ech­te Größe!

Das ist ein lus­ti­ges Rechen­spiel, aber kei­ne ganz und gar aus­ge­dach­te Uto­pie. Unse­re Ältes­te, übri­gens eine Frau Dr., hat soeben ihr vier­tes Kind bekom­men. Ihre Geschwis­ter, in ihren ganz frü­hen Zwan­zi­ger­jah­ren, zie­hen tüch­tig nach. Ich habe nun als sehr jun­ge Groß­mutter acht Enkel und neben­bei die Gewiß­heit, daß sich das glück­lich fort­set­zen wird. (Neben­bei gesagt: Ja, ich pfle­ge in gewis­ser Wei­se einen libe­ra­len Erzie­hungs­stil. Den Kin­dern wurde/wird sehr viel ermög­licht und erlaubt, weil ich nicht ängst­lich sind. Aber: Daß jedes Kind eine Aus­bil­dung oder ein Stu­di­um absol­viert, dar­auf bestehen ich stur.)

Und: Als ich selbst 22jährig Mut­ter wur­de, war ich allein auf wei­ter Flur. Ich hat­te damals kei­ne etwa gleich­alt­ri­gen Müt­ter zum Aus­tausch. Das ist bei mei­nen Töch­tern völ­lig anders. Unter jun­gen non­kon­for­men Frau­en scheint es ein Trend zu sein, früh Kin­der zu bekom­men. Unse­re drei Töch­ter mit Kin­dern fei­ern dau­ernd Feten mit jun­gen, viel­kin­d­ri­gen Fami­li­en. Ich benei­de sie rück­wir­kend! Unse­re 23jährige hat­te gera­de ein Advents­sin­gen ver­an­stal­tet: mit 10 Erwach­se­nen (alle deut­lich unter 30) und 11 Kindern,

Gar nichts ist ver­lo­ren. Unse­re Zeit kommt!