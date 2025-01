Kinder behüten oder freilassen?

Die Kinder „nicht in Watte packen“ – Kubitschek und ich haben da durchaus unterschiedliche Ansichten. Unsere Differenzen mögen im Geschlechterunterschied liegen und daran, wie man es selbst in Kindheit und Jugend erfahren hat.

Ich bin (mit einer viel jün­ge­ren Schwes­ter) lan­ge als Qua­si-Ein­zel­kind auf­ge­wach­sen – alles dreh­te sich um mich, mit allen zuge­hö­ri­gen Vor- und Nach­tei­len. Natür­lich hol­te mich mein Vater als Her­an­wach­sen­de gern & oft weit nach Mit­ter­nacht von Par­ties ab. Ich war sowas von behütet!

Es gab sogar bis zu mei­nem 27. Lebens­jahr (da hat­te ich bereits 3 Kin­der, die natür­lich sämt­lich Baum­woll­win­deln tru­gen) nur eine Wasch­ma­schi­ne im Haus­halt: näm­lich die von mei­ner Mama. (Die sich die Sache aller­dings auch um kei­nen Preis aus der Hand neh­men ließ.)

Natür­lich war ich trotz väter­li­cher Behü­tung als Jung­spund den­noch häu­fig ris­kant unter­wegs. Oft tram­pend, gern mal in zwie­lich­ti­gen Krei­sen. Es ist natür­lich ein gro­ßes „Gott sei Dank“, daß ich zwar etli­che brenz­li­ge Situa­tio­nen hat­te, aber nie was ganz Schlim­mes pas­siert ist. Mei­ne stei­le The­se ist, daß das auch kein Zufall ist. Ich trat, wo auch immer, gewapp­net auf.

Kubit­schek, mit Geschwis­tern und einer tap­fer-ener­gi­schen, allein­er­zie­hen­den Mut­ter auf­ge­wach­sen, ist völ­lig anders groß­ge­wor­den. Es gab kei­ne Abhol- und Wasch­diens­te, son­dern eher das Mot­to: „Ihr wollt dies & das? Nur zu, aber tragt die Konsequenzen.“

Die­ses und sol­ches trägt man wohl als Erbe mit sich. Den Kin­dern mög­lichst hilf­reich zur Sei­te zu ste­hen und ihnen eine kurze/lange Lei­ne zu las­sen, sind aller­dings zwei paar Schu­he. Machen Eltern ist ja ein­fach alles egal. Hier im länd­li­chen Ost­deutsch­land ist dies eine gro­ße Gefahr.

Unse­re Lei­ne – als Eltern – war in der frü­hen Kind­heit kurz. Wir woll­ten die Kin­der aus guten Grün­den nur mög­lichst kurz fremd­be­treu­en las­sen. Ein Ganz­tags­kin­der­gar­ten­platz kam nie in Fra­ge. Wir hiel­ten auch Bild­schir­me von den Klei­nen strikt fern, geglotzt wur­de in Aus­nah­me­fäl­len aus­ge­wähl­tes Zeug, „Klei­ne Farm“ oder ande­re lang­sa­me Sachen wie „Neu­es aus Uhlen­busch“ statt „Anna und Elsa.“

Als wir „auf­deck­ten“, daß sich eine Toch­ter wochen­lang nach Mög­lich­keit ins Wohn­zim­mer unse­rer Mie­te­rin schlich, um die aktu­el­le Fol­ge von „Sturm der Lie­be“ anzu­schau­en, hat­te es ein klei­nes Dra­ma gege­ben. Wir waren ziem­lich strikt „mit sowas“. Bestimm­te Spiel­sa­chen gab es aus Grund­satz nicht, und vie­ler­lei Moden wur­den abge­wehrt. Es gab noch nicht mal neon­far­be­ne Schul­ran­zen, und es gab ein Yu-Gi-Yo-Kar­ten-Ver­bot. Die Mädels wur­den aus dem Tanz­ver­ein genom­men, als kras­ses Popo­wa­ckeln ange­sagt war.

Klingt ins­ge­samt womög­lich hart – aber wenn die Kin­der dar­un­ter gelit­ten hät­ten, wäre es mir spä­tes­tens heu­te, wo sie (zum gro­ßen Teil) erwach­sen sind, zu Ohren gekom­men. Ist es nicht.

Goe­thes Rat­schlag, “zwei Din­ge soll­ten Kin­der von ihren Eltern bekom­men: Wur­zeln und Flü­gel“ ist längst leicht abge­än­dert zum gut kon­sum­bier­ba­ren Kalen­der­spruch defor­miert wor­den. Aber – stimmt ja! Unse­re Kin­der erhiel­ten recht bald Flügel.

Mit sechs Jah­ren hat­te eine unse­re Mitt­le­ren ihre ers­te lan­ge ICE-Fahrt, von Ulm nach Frank­furt. Was muß­te ich mir von “Wohl­mei­nen­den” anhö­ren! (Alle Kin­der, das will ich dazu­sa­gen, sind seit dem Säug­lings­al­ter enorm bah­nerfah­ren. Ab dem Alter von neun absol­vier­ten sie auch Stre­cken mit Umstieg. Ein­mal wur­de unser Sohn dabei als mut­maß­li­cher „Aus­rei­ßer“ von der Poli­zei auf­ge­hal­ten. Die staun­ten. Sol­len sie!)

Mit 17, nach dem Abi, tramp­te eine Toch­ter allein bis zum Polar­kreis. Was wur­de ich gescholten!

Eine ande­re Toch­ter fuhr 16jährig per Anhal­ter mit einer Freun­din durch Ex-Jugo­sla­wi­en. Vie­le fan­den das „total unverantwortlich“.

Nee, das alles ist nicht unge­fähr­lich, kei­ne Fra­ge. Ein­mal krab­bel­ten zwei uns­rer min­der­jäh­ri­gen Töch­ter in Dover nachts an den Klip­pen her­um, und es kam beim Feu­er­ma­chen zu einer klei­nen, blu­ti­gen Schnitz­wun­de, die die Aus­lands­kran­ken­ver­si­che­rung tra­gen mußte.

Wir haben gro­ßes Gott­ver­trau­en, aber wir sind nicht naiv. Eine selbst­ge­bas­tel­te Rei­se nach Marok­ko und eine nach Nord-Indi­en haben wir schlicht­weg verboten.

Was ich mei­ne und wor­auf ich hin­aus­will: Ich habe in mei­nem Umfeld Frau­en, die ihre Kin­der aus Angst abends nicht allein den Heim­weg (700m von der U‑Bahn bis nach Hau­se) gehen las­sen; denen sich die Haa­re sträu­ben, wenn sie dar­an den­ken, die 17jährige mit Bla­B­la­Car fah­ren zu las­sen; die höl­li­schen Schiß davor haben, wenn sich an den schu­li­schen Kon­zert­be­such (8. Klas­se) in säch­si­scher Groß­stadt ein frei­er Weih­nachts­markt­bum­mel anschließt; die lie­ber 350 km fah­ren (und zurück noch­mal), um die Toch­ter vom Feri­en­la­ger abzu­ho­len, weil „die Lage im Zug­ver­kehr gemein­ge­fähr­lich“ sei.

Die­se Leu­te haben per­ma­nen­te Gän­se­haut, wenn sie an „das da drau­ßen“ den­ken. Das ist nicht gut.

Ich habe gro­ßes Ver­ständ­nis für aller­lei elter­li­che Ängs­te. Die Leu­te machen das ja nicht „aus Absicht“, sie ticken aus Instinkt so. (Oder weil sie zuviel in kata­stro­pha­len Tele­gram-Grup­pen abhängen.)

Ich möch­te angst­lö­send wir­ken. Als jun­ge Frau hat­te ich eini­ge „Selbst­er­mäch­ti­gungs­kur­se“ in soge­nann­ten Frau­en­Les­ben­häu­sern mit­ge­macht. Das war natür­lich total ideo­lo­gisch durch­setzt (war mir schon damals klar), aber es war auch lehr­reich. Mir ist dabei bewußt, daß rea­lis­tisch betrach­tet kei­ne Frau einem Mes­ser­mann etwas ent­ge­gen­zu­set­zen hät­te. Aber laß es erst­mal soweit kommen!

Streck Dei­nen Rücken, schau genau in die Augen, ver­giß alle Selbst­zwei­fel – das ist mehr als die hal­be Mie­te. Selbst falls ich unterm Strich eine mage­re Erzie­hungs­quo­te hät­te – die­ses Selbst­be­wußt­sein habe ich unter mei­nen Kin­dern wohl durch­ge­setzt. Im Gespräch mit Frem­den nie “ver­kno­tet” (mit ver­schlun­ge­nen Bei­nen) daste­hen, Hän­de nie defen­siv hal­ten! Abstand sofort ein­for­dern, wenn es zu nah wird, und da auch weder “Höf­lich­keit” noch her­un­ter­spie­len­de Iro­nie kennen!

Wer­de sehr laut, bevor es wirk­lich kri­tisch wird! Ich selbst habe x‑mal laut geru­fen, auch wenn es im Moment stets sehr unan­ge­nehm war, weil die Umste­hen­den sich gewohn­heits­mä­ßig weg­du­cken. In der S‑Bahn, als ein Luft­han­sa-Kapi­tän im Gedrän­ge mein Bein zu strei­cheln begann. Oder damals im Bus mit dem berüch­tig­ten fet­ten Rei­be-PoC, von dem alle Mäd­chen mona­te­lang beklom­men erzähl­ten und der nie wie­der gese­hen wur­de, nach­dem er mit mir kon­fron­tiert war. Pein­lich­keit ver­geht, Ehre nie.

Wer als Frau Unbe­rühr­bar­keit aus­strahlt, wird sel­te­ner Opfer. Er, nein: sie, ent­wi­ckelt eine bestimm­te Aura: “Mit der kannst du es nicht machen.” Man kann das aner­zie­hen, man soll­te es.

Ich hal­te über­haupt nichts davon, die Kin­der in Wat­te zu packen. Am Ende könn­ten sie dar­an ersti­cken. Laßt sie frei, wenn ihr ihnen alles mit­ge­ge­ben habt! Gebt ihnen alles mit. Sie sol­len Aben­teu­rer sein und kei­ne Langweiler.