Krise und Kommunikation

Heino Bosselmann studierte in Leipzig Deutsch, Geschichte und Philosophie für das Lehramt an Gymnasien.

Wo die Sub­stanz schwin­det, wächst die Bedeu­tung des Sym­bols. Weil es der Ber­li­ner Repu­blik aber selbst an Sym­bo­lik fehlt, bleibt nur die Phra­se. In der Dun­kel­flau­te der Poli­tik soll sie um so hel­ler leuchten.

Wesent­lich dabei: Die mora­lisch hoch­ge­rüs­te­ten Leit­phra­sen wer­den so per­ma­nent wie pene­trant prä­sen­tiert, weil das, was sie bezeich­nen, für nichts mehr steht. Um so mehr braucht es ritu­el­le Beschwörungsformeln.

Zur Ver­deut­li­chung ein Alltagsbeispiel:

Wird Lie­be nicht beson­ders dort betont, wo sie längst erlo­schen ist? Leben­di­ge Lie­be bedarf ihrer beteu­ern­den Selbst­be­stä­ti­gung eben­so­we­nig wie der neu­ro­ti­schen Schwü­re und Ewig­keits­ver­si­che­run­gen. Die set­zen viel­mehr ein, wenn die Lie­be selbst ver­geht. – Laut beschrien wird, was still ver­schwand – in der Illu­si­on, es bestün­de fort. – All­ge­mei­ner: Gera­de mit­ten in der Lüge wird mit Empha­se die Wahr­heit beteuert.

Um es poli­tisch zu verdeutlichen:

Wenn die DDR-Pro­pa­gan­da von der „unver­brüch­li­chen Freund­schaft mit dem Lan­de Lenins“ sprach oder davon, daß der „Mar­xis­mus-Leni­nis­mus all­mäch­tig“ wäre, weil er wahr sei, dann wuß­ten die Nach­denk­li­che­ren, daß dies zwar so immer und über­all betont wird und sie beton­ten es bis­wei­len artig mit, jeden­falls dort, wo es nun mal ver­langt, ja gera­de­zu vor­aus­ge­setzt wur­de, aber ihnen war doch klar:

Es gab weder die­se „unver­brüch­li­che Freund­schaft“ zur Besat­zungs­macht noch – bei allem Respekt davor – die All­macht des Mar­xis­mus-Leni­nis­mus, schon weil kei­ne Leh­re je irgend­wo all­mäch­tig war und es bes­ser auch nie­mals würde.

(Vol­kes Stim­me war da immer der­ber und gab ihrer Abnei­gung Aus­druck, wo es mög­lich war – so etwa auf dem Pau­sen­platz nach dem Rus­sisch­un­ter­richt: „Rus­ski, Rus­ski, du mußt wis­sen, dei­ne Spra­che ist beschis­sen!“ Das steht alles ande­re als unver­brüch­li­che Freund­schaft, es stimmt so auch nicht, aber erup­ti­ver Zorn und bit­te­rer Witz tau­gen zur kurz­fris­ti­gen Kom­pen­sa­ti­on des lang­fris­tig ver­ord­ne­ten Frustes.)

Poli­ti­sche Losun­gen wer­den in der Kri­se und Rich­tung Unter­gang nicht lei­ser, son­dern lau­ter und schril­ler, und sie wer­den vor allem gebets­ar­tig wie­der­holt – so, als woll­ten die vor­be­ten­den Pro­pa­gan­dis­ten selbst ihre schmerz­lich wuchern­den Zwei­fel über­tö­nen, ja die Gel­tung ihrer Sug­ges­tio­nen mit noch auf­dring­li­che­rer Per­for­mance erzwingen.

Der insze­nier­te Jubel des an den Tri­bü­nen der ger­ia­tri­schen Funk­tio­nä­re vor­bei­zie­hen­den Vol­kes soll­te in der End-DDR die auf­ge­bro­che­nen zu Tage lie­gen­den Lebens­lü­gen für ein paar trü­ge­ri­sche Momen­te zude­cken. In der Däm­me­rung vorm Ende soll­te es noch ein­mal licht werden.

Bekennt man sich äußer­li­cher noch lei­den­schaft­li­cher zu einem Glau­ben, wenn die Hoff­nung auf Erlö­sung inner­lich schwin­det? Will man wenigs­tens im Denk‑, Sprech- oder per­for­ma­ti­ven Akt sichern, was man an sich schon ver­lo­ren weiß?

Zurück zum Politischen:

In den Fünf­zi­gern und Sech­zi­gern war die Bun­des­re­pu­blik selbst­ver­ständ­lich eine Demo­kra­tie. Wie heu­te. Aber Poli­tik und Kul­tur bedurf­ten ganz offen­bar nicht der pas­to­ra­len Dau­er­be­stä­ti­gung, daß dem so sei.

Eben­so stand der heu­te gera­de­zu mys­ti­fi­zier­te Arti­kel eins seit 1949 im Grund­ge­setz fest­ge­schrie­ben, aber die Poli­tik mach­te in den frü­hen Jah­ren der Bun­des­re­pu­blik dar­um nicht so ein gewal­ti­ges Auf­he­ben wie heu­te, schon gar nicht in glo­rio­ser Ver­klä­rung des Begrif­fes der Wür­de. Obwohl (oder weil?) die­se „Wür­de des Men­schen“ damals doch antast­ba­rer erschien als heute.

Ohne sakra­le Beto­nung von Demo­kra­tie und Wür­de ist heu­te kei­ne Rede von Gewicht mehr zu den­ken. Und Demo­kra­tie als ver­meint­li­ches Opti­mum von Herr­schaft gar in Fra­ge zu stel­len, das ist mitt­ler­wei­le gefähr­lichs­te Blas­phe­mie, ja direkt Ket­ze­rei, hat sie doch ganz escha­to­lo­gisch als heils­brin­gen­der End­zweck der Mensch­heits­ge­schich­te und höchst­mög­li­che Voll­endung der Gerech­tig­keit zu gel­ten. Zuwei­len wird frei­heit­lich-demo­kra­ti­sche Grund­ord­nung wie eine All­machts­par­tei abge­kürzt: FDGO.

Drückt sich im Dau­er­be­kennt­nis zur Demo­kra­tie das Bewußt­wer­den ihrer aku­ten Gefähr­dung, gar End­lich­keit aus? Trotz aller immer wie­der neu gesie­gel­ten Ewigkeitsgarantien?

Eine nächs­te Beschwö­rungs­for­mel: Viel­falt! Obwohl ent­ge­gen die­ser Ver­hei­ßung mehr denn je ver­langt, ja bereits vor­aus­ge­setzt wird, die gesam­te Gesell­schaft habe mit ver­stän­di­gem Gehor­sam eher gleich­ge­schal­tet und gleich­för­mig „Grund­ver­ein­ba­run­gen“ zu fol­gen, die sich ideo­lo­gisch und didak­tisch immer enger gefaßt finden.

Obwohl die ein­zig leb­haf­te Oppo­si­ti­on von Bedeu­tung kraß kri­mi­na­li­siert, als ver­meint­lich ver­fas­sungs­feind­lich stig­ma­ti­siert und mög­lichst ver­bo­ten und noch bes­ser irgend­wie ver­schwin­den soll, ist der Leit­be­griff der „Viel­falt“ dau­er­prä­sent, ohne daß jene, die ihn sich ins Ban­ner weben, bemer­ken wür­den, wie uni­for­miert sie selbst bereits unter­wegs sind und nur das gel­ten las­sen, was ihr eige­nes Selbst­ver­ständ­nis aus­macht, kurz­schlüs­sig davon aus­ge­hend, dies habe per se genau­so für alle zu gel­ten, weil es – Eitel­keit des auf­klä­re­ri­schen Ges­tus – nun mal ver­nünf­tig sei, wäh­rend alles ande­re krank und gefähr­lich wäre, wie ja rech­tes Den­ken nicht als zum Viel­falts­spek­trum gehö­rend, son­dern als patho­lo­gisch dar­ge­stellt wird, inso­fern es sol­ches Den­ken – wie­der­um: ver­nünf­ti­ger­wei­se – nach den hohen Dosen poli­ti­scher Bil­dung gar nicht mehr geben dürf­te. Mit “Viel­falt” gemein ist: Konformität!

In sei­ner Rede zum Erhalt des Hegel-Prei­ses erör­tert Orlan­do Pat­ter­son den Zustand unse­rer Demokratie:

„Wenn die Demo­kra­tie zu einer inklu­si­ven Form der Exklu­si­vi­tät wird, ver­fällt sie in die Übel des Chau­vi­nis­mus und der Ent­mensch­li­chung von Außenseitern (…).“

Ja, Pat­ter­son meint hier Trump, aber sein Hin­weis paßt eher auf unse­re deut­sche Gegen­wart und die Behand­lung der AfD sowie der poli­ti­schen Rechten.

Der Ritus des Beschwö­rens des­sen, was an sich ver­misst wird, was aber genau des­we­gen von den Ver­kün­di­gern um so mehr her­bei­ge­re­det und beschwo­ren wer­den will, reicht bis ins Alltägliche:

So sind gegen­wär­tig die Kran­ken­stän­de, ins­be­son­de­re jene mit psy­chi­schen oder psy­cho­so­ma­ti­schen Dia­gno­sen, so exor­bi­tant hoch wie noch nie, weil die Leu­te kom­fort­ver­zär­telt immer weni­ger Wid­rig­kei­ten aus­hal­ten, aber den­noch – oder eben des­we­gen – ist durch­gän­gig von Resi­li­enz die Rede – einem Zustand, für den es Abhär­tung und Trai­ning bräuch­te, min­des­tens aber das Ver­mö­gen, Pha­sen der Her­aus­for­de­run­gen, der Här­te oder des Man­gels offen­siv und fit durchzustehen.

Weni­ger denn je erwei­sen sich Deut­sche in die­ser Wei­se als resi­li­ent, aber des­we­gen wird Resi­li­enz um so mehr her­bei­ge­re­det: Sie fehlt, sie wird ver­mißt, kaum jemand bemüht sich aktiv dar­um, des­we­gen hat der Begriff in der ver­haus­schwein­ten Gesell­schaft Kon­junk­tur, ohne daß er sich noch ver­le­ben­digt fände.

Inter­es­sant wäre zudem die Klä­rung der Fra­ge, wes­halb in einem Land, des­sen Regie­rung immer mehr Teil­ha­be und Gerech­tig­keit ver­spricht und rea­li­siert, ins­be­son­de­re bei jun­gen Men­schen ganz signi­fi­kant die Depres­sio­nen zuneh­men. Es schei­nen expres­sio­nis­ti­sche Welt­endestim­mung und apo­ka­lyp­ti­sche End­zeit­hoff­nun­gen zu herrschen.

Wäh­rend zudem kal­ter Ego­is­mus regiert, jeder sich soli­tär oder allen­falls noch sei­ne Fami­lie durch­zu­brin­gen ver­sucht und über­haupt die Ver­ein­ze­lung beängs­ti­gend zunimmt, wäh­rend, mehr noch, die gesam­te Gesell­schaft schärfs­tens gespal­ten ist, sich im Zuge des­sen „grup­pen­be­zo­ge­ne Men­schen­feind­lich­keit“ am ein­drucks­volls­ten gegen Anhän­ger der AfD rich­tet, für die kein Schmäh­wort def­tig und ver­let­zend genug sein kann, wäh­rend sich die Pola­ri­sie­rung also spür­bar ver­stärkt, ver­kün­di­gen die Mei­nungs­füh­rer und Ton­an­ge­ber mehr denn je Tole­ranz und Empa­thie.

Wo Into­le­ranz wal­tet, erscheint die lee­re Phra­se von der Tole­ranz um so prä­sen­ter. Wo Denun­zia­ti­on blüht, gilt sie als Cou­ra­ge und will sich sogar mit Respekt ver­bun­den sehen,

Gera­de­zu auf bit­te­re Wei­se komisch, immer das zu beschrei­en, was doch spür­bar fehlt, und ver­le­ben­di­gen zu wol­len, was längst tot ist, weil’s die ideo­lo­gi­schen Akteu­re selbst abge­tö­tet haben. So wenig, wie sozia­le Medi­en sozi­al sind, ist die plu­ra­lis­ti­sche Gesell­schaft pluralistisch.

Man über­le­ge sich, wann einem zuletzt – und das noch gar poli­tisch – jemand wirk­lich empa­thisch oder tole­rant ent­ge­gen­kam, acht­sam und auf­merk­sam zuzu­hö­ren und zu dis­ku­tie­ren bereit war. Wann einem also wirk­lich mal der frei­las­sen­de und wert­schät­zen­de Dia­log ernst­haft und fair ange­bo­ten wurde …

Nein, viel­mehr wird ver­langt, Bekennt­nis­se folg­sam nach­zu­spre­chen, auch ent­ge­gen der eige­nen Erkennt­nis und Urteils­kraft. Kommt man dem nicht will­fäh­rig nach, gilt man selbst als into­le­rant. Den Appell „Aber so kannst du das doch nicht sehen!“ soll man noch als freund­lich und als gut gemein­ten Impuls empfinden.

Zu die­sem The­ma paßt ein ande­res Phä­no­men, näm­lich der wie­der­um poli­tisch bestimm­te Dau­er­ge­brauch von Begrif­fen, die zwar posi­tiv kon­no­tiert auf­ge­rüs­tet sind, aber durch­weg unkri­tisch ver­wen­det wer­den. Nie­mand darf deren Seman­tik nach­fra­gen. So gilt etwa Bil­dung immer als posi­tiv, ohne daß geklärt wird, wel­che Bil­dung nun genau gemeint ist.

Glei­ches trifft auf Begrif­fe zu wie Euro­pa, Digi­ta­li­sie­rung oder Nach­hal­tig­keit. So pri­mi­tiv wie in der Wer­bung, wo ein Wort wie Gel gleich­falls nur posi­tiv gefärbt ist, einer­lei, ob es sich nun in der Zahn­pas­ta, in Sport­schu­hen, in Schreib­stif­ten oder im Haar befin­det, gern gestei­gert als Aktiv- oder Super-Gel.

Sol­che Wort­hülse­rei läuft bis ins Büro­kra­ti­sche: So wird etwa alles Geplan­te heut­zu­ta­ge angeb­lich eva­lu­iert, ohne daß es aller­dings wirk­lich kri­tisch geprüft und bei Untaug­lich­keit ver­wor­fen wür­de. Eine ein­fa­che kon­ven­tio­nel­le Prü­fung wäre wirk­sa­mer als eine modi­sche Eva­lua­ti­on, die nur bedeu­tet: Wir sehen mal irgend­wie zu, wie’s läuft, und dann las­sen wir es lau­fen oder auslaufen.

Spra­che soll Wirk­lich­kei­ten gene­rie­ren, selbst wenn es die so kon­stru­ier­ten Wirk­lich­kei­ten nicht oder nicht mehr gibt. Alle Poli­tik ist Spra­che, die Gesell­schaft wesent­lich Kom­mu­ni­ka­ti­on. Auch mit dem Vor­teil, daß man dar­an die Zwe­cke, die Mani­pu­la­tio­nen und, ja, bis­wei­len ech­te Red­lich­keit able­sen kann.