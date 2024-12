Antiislamismus ist auch ein Islamismus

von Jörg Seidel -- Das klingt nach unsinniger Rede – wie kann das Gegenteil von etwas es selbst sein? Meistens ist es auch Unsinn. Aber wenn wir an den Magdeburger Attentäter denken, der zur Stunde fünf Menschenleben ausgelöscht und dutzende zerstört hat, dann muß man das so sehen.

Offen­bar ein höchst wider­sprüch­li­cher Mensch, kei­ner der übli­chen Kate­go­rien zuzu­rech­nen und zudem ver­mut­lich auch nicht ganz zurech­nungs­fä­hig. Aber das alles spielt kei­ne ent­schei­den­de Rol­le. Wir müs­sen ihn nicht ergrün­den, wir müs­sen die Wider­sprü­che weder ver­ste­hen noch auf­klä­ren, es ist egal, ob er pro AfD oder gegen Deutsch­land war, ob er Mus­lim oder Athe­ist ist, rechts oder links, irre oder ein kalt­blü­tig akti­vier­ter Schlä­fer, ob im Weih­nachts­markt als Ziel eine höhe­re Bot­schaft liegt usw. usf. Das alles treibt gera­de die bun­tes­ten Blü­ten, wil­de Spe­ku­la­tio­nen, Ver­schwö­rungs­theo­rien machen die Runde.

Kann man alles machen, soll­te man aber nicht, ändert vor allem nichts an der zen­tra­len Aus­sa­ge: Egal was das Motiv war, ganz gleich wel­che kon­kre­ten Hin­ter­grün­de die Tat hat, eines steht fest: Ohne den Islam in Deutsch­land, ohne die Isla­mi­sie­rung, ohne die Migra­ti­on aus mus­li­mi­schen Län­dern hät­te es die­se Tat nicht gegeben.

Selbst wenn sich Taleb al-Abdul­moh­sen gegen den Islam wand­te und die Isla­mi­sie­rung bekämpf­te: er bezog sich den­noch auf bei­des. Sei­ne Wut kreis­te um die­se Reli­gi­on – die Grün­de dafür sind nur zweit­ran­gig interessant.

Es ist egal, wel­ches Ver­hält­nis die ara­bi­schen Migran­ten zum Islam haben – fana­ti­sche Anhän­ger, Säku­lä­re oder Geg­ner – sie brin­gen ihn mit und ihr Ver­hält­nis zu ihm defi­niert sie in der Regel. Inso­fern ist auch Anti­is­lam noch Islam.

Sie alle rin­gen um oder mit ihm, sie alle füh­ren die­se inne­ren Kämp­fe und müs­sen sie auch füh­ren, weil alle ande­ren Ara­ber, mit denen sie sich abge­ben, den glei­chen Kampf füh­ren, weil man sich zu Men­schen aus dem isla­misch gepräg­ten Gür­tel nicht ver­hal­ten kann, ohne den Islam einzurechnen.

Und die­se Kämp­fe sind nicht nur inne­re, sie ent­äu­ßern sich auch in Freund- und Feind­schaf­ten. Wenn wir die­se Men­schen in Men­gen in unse­re Län­der ein­wan­dern las­sen, dann holen wir uns die­se Bünd­nis­se und Geg­ner­schaft ins Land, den Krieg, den sie unter­ein­an­der füh­ren und der sich hier als Bür­ger­krieg aus­tobt und aus­to­ben muß.

Auch die Best­in­te­grier­ten tra­gen die­ses Virus in sich und es kann jeder­zeit und bei jeder­mann aus­bre­chen. Man muß des­we­gen nicht vor jedem Mus­lim Angst haben, man braucht vor den aller­al­ler­meis­ten über­haupt kei­ne Angst haben, weil in ihnen das Mensch­li­che das Reli­giö­se noch domi­niert. Erst wenn grö­ße­re reli­giö­se Kon­flik­te aus­bre­chen, dürf­te der Aus­bruch das je-Indi­vi­du­el­le überschreiten.

Aber poten­ti­ell schlum­mert es in eben die­sen Aller­al­ler­meis­ten den­noch. Man kann nie voll­kom­men ver­trau­en – so wie man Taleb al-Abdul­moh­sen nicht ver­trau­en durf­te, obgleich er pri­vi­le­giert, gebil­det und schein­bar inte­griert war. So wie auch Moham­med Atta und andere …

Kann man sei­nem Mit­men­schen aber nicht ver­trau­en, dann ist es schwer, eine funk­tio­nie­ren­de Gesell­schaft – und eine demo­kra­ti­sche um so mehr –, auf­zu­bau­en. Das war der Sinn der Sor­ge, die vor­aus­schau­en­de Köp­fe schon 2015 und frü­her äußer­ten und für die sie ost­ra­ki­siert wurden.

Wenn man eine Gesell­schaft mit zu unter­schied­li­chen Men­schen­grup­pen, die ver­schie­de­ne Spra­chen spre­chen (Ver­stän­di­gung), höchst diver­sen Reli­gio­nen frö­nen, nach radi­kal ande­ren Wer­te­sys­te­men leben, die ande­re Rhyth­men, Mythen, Tra­di­tio­nen, his­to­ri­sche Ver­ant­wort­lich­kei­ten usw. haben und die auch anders aus­se­hen, dann muß es zwangs­läu­fig zu Rei­bun­gen, Kon­flik­ten, Kämp­fen kom­men und die kön­nen die Gesell­schaft auch in die Knie zwingen.

Unter all die­sen Dif­fe­ren­zen ist die zum Islam wahr­schein­lich die größ­te. Nur ein Deutsch­land, zu dem der Islam nicht gehört – und wenn, dann maxi­mal als klei­ne Min­der­heit – kann als Deutsch­land überleben.