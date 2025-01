Jörg Seidel schreibt über das fundamental Fremde des Fremden

„The return of Imray“ ist so ein Klein­od, wun­der­sam erzählt, ganz und gar bri­tisch iro­nisch, zugleich düs­ter und unheim­lich, vor allem aber mit einer ent­schei­den­den Aus­sa­ge. (Quel­le: Rudyard Kipling: Life’s Han­di­cap. Being Sto­ries of Mine Own People.)

Der jun­ge und erfolg­rei­che Kolo­ni­al­of­fi­zier Imray ver­schwin­det plötz­lich über Nacht und alle Nach­for­schun­gen im gan­zen Land füh­ren ins Nichts. Also wird sein indi­scher Bun­ga­low ver­kauft, der eis­kal­te Strick­land nebst einem rie­si­gen Hund zieht ein. Aber das Ver­hal­ten des Tie­res ver­än­dert sich; etwas bleibt mys­te­ri­ös an die­sem Haus, das Tier wit­tert etwas.

Der Erzäh­ler, der für eini­ge Tage Strick­lands Gast ist, wird Zeu­ge einer selt­sa­men Sze­ne. Zwei sich lie­ben­de Schlan­gen hän­gen inein­an­der ver­wun­den von der Decke. Um sie zu fan­gen, kriecht Strick­land in den dunk­len Decken­be­reich aus Bam­bus­stäm­men und Decken­tuch. Her­un­ter fällt, zusam­men mit den gif­ti­gen Tie­ren, der Leich­nam Imrays, die Keh­le von einem Ohr zum ande­ren aufgeschlitzt.

„Imray was gui­l­e­l­ess and inof­fen­si­ve, wasn’t he?“ Imray war arg­los und fried­fer­tig, nicht wahr?,

meint Strick­land und doch muß­te er ster­ben. Schnell über­führt er den lang­jäh­ri­gen Die­ner des Hau­ses, „Bha­dur Khan, a gre­at green tur­ba­ned, six-foot Moha­me­dan.“ Der wie­der­um gesteht, daß ihm kei­ne ande­re Wahl geblie­ben sei, nach­dem Imray sei­nen vier­jäh­ri­gen Sohn mit „dem bösen Blick“ gestraft hat­te. Als der Jun­ge an einem Fie­ber litt, strich Imray ihm lie­be­voll über den Kopf – in den Augen des Inders ein Sakri­leg, das den Tod des Kin­des besiegelte.

„Imray made a mista­ke. Sim­ply and sole­ly through not kno­wing the natu­re of the Ori­en­tal, and the coin­ci­dence of a litt­le sea­so­nal fea­ver. Baha­dur Khan had been with him for four years.” „Imray hat einen Feh­ler gemacht. Schlicht und ergrei­fend durch die Unkennt­nis der Natur des Ori­en­ta­len, und durch den Zufall eines klei­nen sai­so­na­len Fie­bers. Baha­dur Khan war schon seit vier Jah­ren bei ihm.“

Auch nach Jah­ren des Zusam­men­seins und der schein­ba­ren Ver­traut­heit – das will uns Kipling aus eige­ner Erfah­rung sagen – kann es ein wirk­li­ches Ver­ständ­nis zwi­schen den Kul­tu­ren nicht geben, und ein ein­fa­cher „Feh­ler“ kann fata­le Fol­gen haben. Es wäre Non­sens, Kipling mit moder­nen Begrif­fen wie “Ras­sis­mus” oder “Euro­zen­tris­mus” und der­glei­chen zu bele­gen. Kipling wuß­te, wovon er sprach. Mag die­se Geschich­te in ihrer Kon­kret­heit erfun­den wor­den sein, so gibt sie doch eine Haupt­leh­re des Weit­ge­reis­ten wie­der. In sei­nen berühm­ten poe­ti­schen Wor­ten lau­tet sie:

Oh, East is East and West is West, and never the twa­in shall meet,

Till Earth and Sky stand pre­sent­ly at God’s gre­at Judgment Seat … Oh, Ost ist Ost und West ist West, und nie wer­den die zwei sich sehn,

Bis Erd und Him­mel gemein­sam vor Got­tes gro­ßem Rich­ter­stuhl stehn …

Doch geht die Bal­la­den­stro­phe wei­ter und auch die­se Aus­sa­ge darf nicht ver­ges­sen wer­den. Ist die Begeg­nung auf Augen­hö­he auch in der Abs­trak­ti­on auf lan­ge Zeit unmög­lich, so kann sie indi­vi­du­ell sehr wohl gelin­gen, wenn bei­de Sei­ten stark, selbst­be­wußt und auf­recht sind: