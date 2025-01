"Was Elon Musks Wahlkampfhilfe für die AfD bedeutet"

Elon Musk hat in der Welt am Sonntag die AfD zur einzigen Partei erklärt, die in Deutschland noch eine Wende zum Besseren zustande bringen könne.

War­um hat der reichs­te Mann der Welt sich so geäu­ßert? Hat er es als reichs­ter Mann der Welt getan, als Pri­vat­per­son oder als laut­star­ker Bera­ter Trumps – das heißt: als jemand, der nun welt­po­li­tisch zu agie­ren hat und nicht mehr tun und las­sen kann, was er will? Gedan­ken dazu:

Musk wird als jemand beschrie­ben, der sich sei­ne eige­nen Märk­te schafft. Was bedeu­tet das? Es bedeu­tet, daß Musk nicht dort­hin geht und dort inves­tiert, wo es um har­te Kon­kur­renz geht, um klei­ne Vor­tei­le gegen­über ähn­lich star­ken Kon­kur­ren­ten. Er tut es nicht oder ungern, denn er will sich nicht auf­rei­ben, will kei­ne Abnut­zung und schon gar kei­nen Kompromiß.

Musk folgt kei­ner orga­ni­schen, ein­ge­bet­te­ten, vor­her­seh­ba­ren Logik. Er geht viel­mehr davon aus, daß, wer noch kon­kur­rie­ren muß, nicht zu Ende gedacht und nicht inno­va­tiv genug gehan­delt habe.

Musk steckt im Brach­land Fel­der ab, auf denen noch nie­mand anbaut, spielt, ern­tet. SpaceX, Star­link, Tes­la, X (also Twit­ter): Das war und ist zum Teil noch immer kon­kur­renz­los, also dort ange­sie­delt, wo ent­we­der kein ande­rer ist oder kein ande­rer eine Chan­ce hat.

Die AfD ist die zweit­stärks­te Kraft in der deut­schen Par­tei­en­land­schaft. Im Osten ist sie sogar die stärks­te Kraft, und seit gerau­mer Zeit ist sie für einen wach­sen­den Teil jun­ger Leu­te die ein­zi­ge Hoff­nung. Es ist mehr als selt­sam, daß von den alt­ein­ge­ses­se­nen Medi­en­häu­sern (wir reden nicht vom zwangs­fi­nan­zier­ten Staats­funk) noch nie­mand das Brach­land AfD als Markt­seg­ment erkannt hat und ganz und gar auf den Erfolg die­ser poli­ti­schen Grö­ße setzt. Denn die AfD ist die­se Grö­ße, ganz egal, ob ihr das alle ande­ren Par­tei­en abspre­chen und ihre Macht­be­tei­li­gung bis­her ver­hin­dern konnten.

Es kann gut sein, daß Musk auf die AfD setzt, um erneut etwas Uner­war­te­tes zu tun. Sein Ver­hal­ten ist das eines Man­nes, der es sich leis­ten kann, gegen jede Agen­da, jede aus­ge­spro­che­ne oder unaus­ge­spro­che­ne zivil­ge­sell­schaft­li­che Über­ein­kunft zu ver­sto­ßen. Er kann es sich leis­ten, weil er das denk­bar größ­te Mega­phon besitzt, X, und weil er so breit auf­ge­stellt ist, daß selbst die­je­ni­gen, die ihn für sein poli­ti­sches Enga­ge­ment nun has­sen, an sei­nen Inno­va­tio­nen nicht vor­bei­kom­men. Musk kann nicht unter Druck gesetzt werden.

Wie­vie­le Pro­mi­nen­te kün­dig­ten an, X nun zu ver­las­sen, weil Musk nach dem Kauf der Platt­form die Poli­tik der Sper­rung von Accounts nicht fort­setz­te? Und wie­vie­le kamen nach Wochen zurück, weil sie dort, wo sie Alter­na­ti­ven zu X aus­rie­fen, kei­ner­lei Reich­wei­te mehr hatten?

Aber Deutsch­land: Was ist Deutsch­land für Musk? Unser Land dürf­te für ihn eines sein, das von vor­lau­ten, in sich ver­kno­te­ten, lang­wei­li­gen Strüm­pern regiert wird, denen es sogar gelun­gen ist, die Mei­nungs­äu­ße­rungs­frei­heit und damit die Mei­nungs­viel­falt auf ein völ­lig unin­ter­es­san­tes Maß ein­zu­schrän­ken. Er kann sich durch die Stel­lung­nah­me des Deut­schen Jour­na­lis­ten­ver­bands bestä­tigt sehen, der sei­nen Bei­trag in der Welt als Angriff auf die Mei­nungs­frei­heit wertet.

Musk hat mit weni­gen Aus­sa­gen das getan, was in Deutsch­land selbst nie­mand wag­te oder ver­moch­te: Er hat die AfD nicht nur zu einer nor­ma­len Par­tei erklärt, son­dern zur letz­ten Chan­ce, die unser Land noch habe. Nun reden alle über ihn, aber kei­ner nimmt die Her­aus­for­de­rung an: Musks Inter­ven­ti­on wird als unstatt­haft zurück­ge­wie­sen, alle, die er nicht adel­te, quen­geln und legen das typi­sche Ver­hal­ten von Ver­lie­rern an den Tag: Sie ver­wei­sen auf ver­meint­li­che Spiel­re­geln. Aber im Spiel, das Musk spielt, gibt es sol­che Regeln nicht, und die Queng­ler ken­nen dort, wo sie das Spiel noch machen kön­nen, eben­falls kei­ne Regeln.

Erin­nert sei an die Kon­sti­tu­ie­rung des Par­la­ments in Thü­rin­gen, erin­nert sei auch an den Kampf um das Amt des Ober­bür­ger­meis­ters von Gör­litz. Dort war der AfD-Kan­di­dat Sebas­ti­an Wip­pel 2019 im zwei­ten Wahl­gang mit 45 Pro­zent gegen einen par­tei­lo­sen Kon­kur­ren­ten unter­le­gen. Alle ande­ren Par­tei­en hat­ten sich gegen Wip­pel zusam­men­ge­schlos­sen, und aus Hol­ly­wood erreich­te ein “Offe­ner Brief” die Wäh­ler, in dem Schau­spie­ler und Pro­du­zen­ten vor dem gro­ßen Unheil warn­ten, das Gör­litz (Kulis­se für etli­che Fil­me) droh­te. Damals war aus den Rei­hen des Main­streams von unstatt­haf­tem Ein­griff in eine inner­deut­sche Wahl nicht die Rede.

Hat Musk sein Ver­hal­ten mit dem Team um Trump abge­stimmt? Nach allem, was zu hören ist, nur lapi­dar: Dort hat nie­mand etwas dage­gen, wenn an Deutsch­land etwas aus­pro­biert wird – zumal Musk ja auch in Eng­land mit Nigel Fara­ge etwas aus­pro­biert und in Ita­li­en mit Gior­gia Melo­ni (dort viel­leicht sogar pri­vat). Alle rund um Trump haben mit dem mora­li­schen Mus­ter­deutsch­land ein Hühn­chen zu rup­fen, Musk auch. Also rupft er, und man ist erstaunt, wie wenig hin­reicht, um Trans­for­ma­ti­ons­po­li­ti­ker mit gro­ßer Klap­pe zu Mimo­sen zu machen.

Aber natür­lich hat das alles auch eine emi­nent poli­ti­sche Kom­po­nen­te. Es han­delt sich nicht nur um eine der typisch dis­rup­ti­ven Übun­gen des Unter­neh­mers Musk, der es sich leis­ten kann und der etwas aus­pro­biert, wor­an er sei­nen Spaß hat. Musk weiß, daß er mit sei­ner stim­mungs­ver­än­dern­den Unter­stüt­zung jene Tei­le der AfD stärkt, die sei­ne Agen­da tei­len. Er bin­det die Par­tei dadurch enger an die USA, an das zumin­dest, was er dar­un­ter ver­steht (das Liber­tä­re, das Inno­va­ti­ve, das Kapi­ta­lis­ti­sche, das ort­los Machbare).

Das wird sich als Ein­druck und hand­fes­tes Plus fest­set­zen: Ent­las­tung kommt, wenn über­haupt von irgend­wo­her, aus den Ver­ei­nig­ten Staa­ten. Zwar frem­delt die AfD seit ihrer ers­ten Häu­tung (als man Lucke, Hen­kel und ande­re abstreif­te) mit dem Wes­ten, der trans­at­lan­ti­schen Bevor­mun­dung, der Nato und der popu­lär-ordi­nä­ren Kul­tur­ho­heit des Hege­mons. Aber aus Ruß­land, dem man geo­po­li­ti­sches Recht und kul­tu­rel­les Wider­stands­po­ten­ti­al zuspricht, kam nichts, das die AfD auf ihrem Weg zur Ent­dä­mo­ni­sie­rung hät­te unter­stüt­zen kön­nen. Es kam von dort bis­her kein kla­res Wort, kein Ange­bot, kei­ne expe­ri­men­tel­ler, öff­nen­der Text.

Musks Äuße­run­gen und sein Text wir­ken bereits. In der AfD selbst kann man eine Mono­po­li­sie­rung wahr­neh­men: Ali­ce Wei­del, die per­sön­lich ange­spro­chen und zur Gali­ons­fi­gur gekürt wor­den ist, will einen exklu­si­ven Zugang zu die­sem macht­vol­len Unter­stüt­zer. Allein damit wird sie Mehr­hei­ten bil­den kön­nen inner­halb ihrer Par­tei. Sie hat das, was man einen “Lauf” nennt.

Stim­men, die auf das destruk­ti­ve Poten­ti­al und Ver­hal­ten der USA hin­wei­sen, wer­den weni­ger Gehör fin­den, eben­so sol­che, die roman­ti­sie­rend oder real­po­li­tisch an einer Annä­he­rung mit Ruß­land arbei­ten. Das wis­sen die­je­ni­gen in der Par­tei, denen bei­des wich­tig war und ist und die dar­über nicht blind gewor­den sind für die weni­gen Optio­nen, die geblie­ben sind.

Denn das Jahr, das heu­te zuen­de geht, hat drei­er­lei gelehrt:

Mehr denn je kommt es dar­auf an, daß die Mei­nungs­äu­ße­rungs­frei­heit erkämpft und durch­ge­setzt wird; stär­ker noch als im ver­gan­ge­nen Jahr sehnt sich die AfD nach Ent­las­tung von einem poli­ti­schen und jeweils auch per­sön­li­chen Druck, der seit zehn Jah­ren aus­ge­hal­ten wer­den muß und nur wenig Früch­te trug; und zuletzt hat sich die Über­zeu­gung fest­ge­setzt, daß der post-demo­kra­ti­schen, ans Tota­li­tä­re rüh­ren­den Arro­ganz der deut­schen Macht­eli­te mit har­ten Schlä­gen zuge­setzt wer­den muß: Denn sie schreckt vor nicht mehr viel zurück.

Ent­dä­mo­ni­sie­rung, Bewe­gungs­frei­heit, Ent­las­tung: Ange­sichts die­ser Nor­ma­li­sie­rungs­hoff­nung tritt die Sor­ge über eine trans­at­lan­ti­sche Anbin­dung der AfD in den Hin­ter­grund. Man kann natür­lich auch unter den gege­be­nen Umstän­den war­nend beto­nen, war­um Trump und Musk in allem, was sie tun, zuerst an Ame­ri­ka den­ken – immer, kom­pro­miß­los. Bloß: Ist das nicht auch das ein­fa­che Mit­glied leid, das nun, am Wahl­kampf­stand und auf der Grill­par­ty beim Nach­barn sagen kann, es habe Musk an sei­ner Seite?

“Wir haben Musk an unse­rer Sei­te” – viel­leicht für zwei Wochen, viel­leicht für drei Mona­te, viel­leicht nie mehr so deut­lich wie jetzt, und vie­le sind wie betrun­ken davon. Gna­de Gott dem­je­ni­gen AfD-Poli­ti­ker, der es ver­saut und des­sen Name fällt, wenn Musk einen Irr­tum zu Pro­to­koll gäbe, etwa so: Ihm sei nun erst bewußt gewor­den, wie gründ­lich die AfD einen Stand­punkt ver­tre­te, der ganz und gar nicht sei­ner sei und ganz und gar nicht zu dem pas­se, wofür der Name Musk stehe.

Das also ist es nun: Das real­po­li­ti­sche Maxi­mum unse­rer Tage, der ers­te, nächs­te Schritt von einem deut­schen Stand­punkt her­aus ist das Zer­bre­chen ver­krus­te­ter Macht­ver­hält­nis­se. Es muß Bewe­gung in die Sache kom­men. Alles ande­re, grund­sätz­lich Star­re wirkt selbst wie eine Verkrustung.

So weit ist es gekom­men. Dies zu begrei­fen und die stei­fen Gedan­ken gelen­ki­ger zu machen, ist die Erkennt­nis aus einem sehr har­ten Jahr. Und es ist bereits der Beginn der Entlastung.