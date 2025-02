Mißbrauchsskandale (1): Die Schuld des Systems

Es han­delt sich um die sys­te­ma­ti­sche Ver­ge­wal­ti­gung von tau­sen­den, über­wie­gend wei­ßen min­der­jäh­ri­gen Mäd­chen durch über­wie­gend pakistanische/muslimische orga­ni­sier­te Ban­den, mit­hin eines der größ­ten und furcht­bars­ten Ver­bre­chen, die die mul­ti­kul­tu­ra­lis­ti­sche Poli­tik her­vor­ge­bracht hat.

Ein Anfang 2024 ver­öf­fent­li­cher Unter­su­chungs­be­richt warf ins­be­son­de­re der Poli­zei der Regi­on Man­ches­ter jah­re­lan­ges Ver­sa­gen vor, zu einem erheb­li­chen Teil ver­ur­sacht von der Angst, des “Ras­sis­mus” bezich­tigt zu werden:

In Roch­da­le waren Dut­zen­de Mäd­chen, die meist aus ärm­li­chen oder schwie­ri­gen Ver­hält­nis­sen stamm­ten, über Jah­re von Kri­mi­nel­len mit Gewalt, Dro­gen und Alko­hol zur Pro­sti­tu­ti­on gezwun­gen wor­den. Die Behör­den nah­men Hin­wei­se lan­ge Zeit nicht ernst. Opfer gal­ten als nicht glaub­wür­dig, zudem gab es Angst vor Ras­sis­mus­vor­wür­fen, da die meis­ten Beschul­dig­ten aus Paki­stan stammten.

Es ist jedoch nicht bloß die eng­li­sche Poli­zei, die der Mit­schuld ange­klagt wird, son­dern auch die regie­ren­den Eli­ten, deren Ein­wan­de­rungs­po­li­tik die­se Taten über­haupt erst ermög­licht hat. Der amtie­ren­de Pre­mier­mi­nis­ter Keith Star­mer war von 2008 und 2013 Chef der Ankla­ge­be­hör­de Crown Pro­se­cu­ti­on Ser­vice (CPS), “die nach Ermitt­lun­gen der Poli­zei über das wei­te­re Vor­ge­hen ent­schei­det”; Elon Musk bezich­tig­te ihn Anfang Janu­ar 2025 in meh­re­ren Tweets der Ver­tu­schung und der “Kom­pli­zen­schaft” an die­sen Mas­sen­ver­ge­wal­ti­gun­gen, und for­der­te die Jus­tiz auf, ihn vor Gericht zu stellen.

Star­mer was com­pli­cit in the RAPE OF BRITAIN when he was head of Crown Pro­se­cu­ti­on for 6 years. Star­mer must go and he must face char­ges for his com­pli­ci­ty in the worst mass crime in the histo­ry of Britain.

Wie kon­kret Star­mer ver­ant­wort­lich zu machen ist, sei dahin­ge­stellt. Tat­sa­che ist, daß “Rother­ham” & Co kei­ne blo­ßen Betriebs­un­fäl­le waren, son­dern gleich­sam “sys­te­misch” aus der in Groß­bri­tan­ni­en herr­schen­den mul­ti­kul­tu­ra­lis­ti­schen Ideo­lo­gie und Poli­tik her­vor­ge­gan­gen sind.



Die­ses The­ma ist Gegen­stand eines zwei­tei­li­gen Gast­bei­tra­ges mei­nes Freun­des Colin Robert­son ali­as “Mil­len­ni­al Woes”, eines in Lon­don leben­den Schot­ten, der die “Ver­ge­wal­ti­gungs­epi­de­mie” seit über einem Jahr­zehnt inten­siv ver­folgt hat. Das eng­li­sche Ori­gi­nal ist auf sei­ner Sub­stack-Sei­te zu lesen.

Mar­tin Lichtmesz

*****

Die jüngs­ten Ent­hül­lun­gen über die mus­li­mi­schen Ver­ge­wal­ti­gungs­ban­den in Groß­bri­tan­ni­en haben die Welt scho­ckiert. Ich bin seit August 2014 scho­ckiert, als der Rother­ham-Bericht ver­öf­fent­licht wur­de und das vol­le Aus­maß die­ser Pest in einer ein­zi­gen Stadt auf­ge­deckt wur­de. Ich begann, eine Video­se­rie dar­über zu dre­hen, war aber bald vom Aus­maß und Umfang des Skan­dals über­wäl­tigt und abgeschreckt.

Es han­delt sich um eine sin­gu­lär grau­en­haf­te Geschich­te. Aber es ist nicht nur eine Geschich­te, und es ist auch nicht vor­bei. Es pas­siert immer noch, jeden Tag, und es ist eine Schan­de für Groß­bri­tan­ni­en, die ohne Zwei­fel kei­ne Par­al­le­le in der Geschich­te die­ses Lan­des hat. Ich bin der Mei­nung, daß die epi­de­mi­sche Aus­brei­tung die­ser Ver­ge­wal­ti­gungs­ban­den das Gra­vie­rends­te ist, das Groß­bri­tan­ni­en seit dem Zwei­ten Welt­krieg wider­fah­ren ist.

Zwei ent­setz­li­che Din­ge kamen ans Licht:

Eine enor­me Anzahl mus­li­mi­scher (typi­scher­wei­se paki­sta­ni­scher) Män­ner ver­ge­wal­tigt seit Jahr­zehn­ten eine enor­me Anzahl wei­ßer eng­li­scher Mäd­chen, die teil­wei­se erst elf Jah­re alt sind. Allein die­se Tat­sa­che soll­te genü­gen, um die Mythen der mul­ti­kul­tu­rel­len Nati­on zu zer­stö­ren: Die angeb­li­chen Vor­tei­le der “Viel­falt”, die Annah­me von der Gleich­heit aller Men­schen, und die Vor­stel­lung, sie könn­ten oder soll­ten “far­ben­blind” sein. Die bür­ger­li­chen, recht­li­chen, kul­tu­rel­len und poli­ti­schen Sys­te­me Groß­bri­tan­ni­ens haben zusam­men­ge­ar­bei­tet, um die­ses fort­dau­ern­de Mas­sen­ver­bre­chen zu ver­tu­schen. Indem sie Tau­sen­de ein­hei­mi­sche Mäd­chen der Ver­ge­wal­ti­gung preis­ge­ge­ben haben, und die­se Mäd­chen sowie ihre Fami­li­en und Gemein­schaf­ten gede­mü­tigt haben, haben sie ihre Ämter und die Nati­on, der sie die­nen soll­ten, beschmutzt und entwürdigt.

Ich höre immer wie­der, man müs­se „die Ver­ant­wort­li­chen zur Rechen­schaft zie­hen”. Das ist unge­fähr so sinn­voll wie zu for­dern, daß jeder Sol­dat auf einem Schlacht­feld für jede abge­feu­er­te Kugel zur Rechen­schaft gezo­gen wer­den soll­te. Man soll­te lie­ber nach den weni­gen Per­so­nen suchen, die sich nicht die Hän­de schmut­zig gemacht haben.

Dies ist eine Gesell­schaft, die einen Krieg gegen sich selbst führt. Genau­er gesagt geht es um eine eth­ni­sche Grup­pe (die ein­ge­bo­re­nen Eng­län­der), die dazu gebracht wur­de, sich selbst zu zer­stö­ren, wobei die Mit­tel­schicht ange­sta­chelt wur­de, die Unter­schicht den Wöl­fen zum Fraß vor­zu­wer­fen, wo sie unsag­ba­re Qua­len, Elend und Ernied­ri­gun­gen erleidet.

Mei­ne Wor­te mögen dra­ma­tisch klin­gen, sind aber kei­nes­wegs über­trie­ben. Wer an der Schwe­re des­sen, wor­über ich hier spre­che, zwei­felt, soll­te erwach­sen wer­den und akzep­tie­ren, daß es in die­ser Welt abso­lut böse Din­ge gibt, die von den Spit­zen der Gesell­schaft finan­ziert, ermög­licht und geför­dert werden.

Neh­men wir das Bei­spiel von Matt Coll­ins, einem Mit­ar­bei­ter der mit finan­zi­el­len Zuwen­dun­gen reich­lich gebut­ter­ten „anti­fa­schis­ti­schen“ Orga­ni­sa­ti­on Hope Not Hate. Im Jahr 2013 schrieb er einen Schmäh­ar­ti­kel über eine Frau aus der Arbei­ter­klas­se namens Karen Dow­nes. Coll­ins schnüf­fel­te in ihrem Pri­vat­le­ben her­um, um Dreck zu fin­den, mit dem er sie per­sön­lich anschmie­ren konnte.

War­um? Weil sie begon­nen hat­te, mit der BNP zusam­men­zu­ar­bei­ten, da die eta­blier­ten poli­ti­schen Par­tei­en kein Inter­es­se an der Epi­de­mie der Ver­ge­wal­ti­gungs­ban­den zeigten.

Was hat­te Karen damit zu tun? Ein Jahr­zehnt zuvor, im Jahr 2003, war ihre 14-jäh­ri­ge Toch­ter Char­le­ne von mus­li­mi­schen Män­nern (mög­li­cher­wei­se an die 100 von ihnen) ver­ge­wal­tigt wor­den, bevor sie mit gro­ßer Wahr­schein­lich­keit ermor­det und ihr Kör­per in einem Fleisch­wolf zer­stü­ckelt und als Kebab ver­kauft wur­de (ein zwei­stün­di­ger Doku­men­tar­film über den Fall ist hier zu sehen.)

Zwan­zig Jah­re spä­ter ist ihre Lei­che immer noch nicht gefun­den wor­den, aber 2006 wur­den zwei mus­li­mi­sche Män­ner dabei erwischt, wie sie dar­über scherz­ten, Char­le­ne auf die­se Wei­se ent­sorgt zu haben. Hier ein paar Zita­te aus einem Bericht von Vice:

Char­le­nes Ver­schwin­den wur­de erst 2006 als Mord­fall behan­delt, als zwei Män­ner wegen Mord­ver­dachts und ein drit­ter im Zusam­men­hang mit ihrem Ver­schwin­den ver­haf­tet wur­den. Die bei­den ange­klag­ten Män­ner waren der 29-jäh­ri­ge Iyad Albat­tikhi, der ursprüng­lich aus Jor­da­ni­en stammt und Eigen­tü­mer des ört­li­chen Imbiss “Fun­ny Boyz” in der Dick­son Road ist, und sein Geschäfts­part­ner Moham­med Reve­shi, ein 49-jäh­ri­ger ehe­ma­li­ger Unter­of­fi­zier der ira­ni­schen Armee und Ver­mie­ter von 42 Immo­bi­li­en. Ers­te­rer wur­de beschul­digt, Sex mit dem Schul­mäd­chen gehabt zu haben. Letz­te­rer wur­de beschul­digt, ihre Lei­che besei­tigt zu haben. Die Beweis­la­ge schien erdrückend. 2007 erfuh­ren die Geschwo­re­nen wäh­rend des Pro­zes­ses, daß die Poli­zei Reveshis Haus und einen sei­ner Mini­vans ver­wanzt hat­te. Auf den Bän­dern war Albat­tikhi zu hören, wie er fröh­lich erklär­te, daß Dow­nes’ Lei­che „zer­hackt“ und „zu Kebab ver­ar­bei­tet“ wor­den sei, wäh­rend Reve­shi sag­te: „Ich kann mir das ein­fach nicht ver­zei­hen.“ Auf einer ande­ren Auf­nah­me war Albat­tikhi zu hören, wie er frag­te, wie lan­ge Fin­ger­ab­drü­cke hal­ten, wor­auf Reve­shi beru­hi­gend ant­wor­te­te: „Von ihr ist nichts mehr übrig. Sie war hier, sie ist gestor­ben, es ist wirk­lich nichts mehr da.“ Bei­de Män­ner hat­ten zuvor der Poli­zei mit­ge­teilt, sie hät­ten Char­le­ne nie getrof­fen. Zum Zeit­punkt sei­nes Pro­zes­ses stand Albat­tikhi eine wei­te­re Ankla­ge wegen Ver­ge­wal­ti­gung bevor, die spä­ter ein­ge­stellt wur­de. Die Geschwo­re­nen wur­den über zehn ver­schie­de­ne Vor­fäl­le infor­miert, an denen Albat­tikhi und Reve­shi und Mäd­chen im Alter zwi­schen 13 und 15 Jah­ren betei­ligt waren. Die Geschwo­re­nen konn­ten sich jedoch nicht auf ein Urteil eini­gen. Ein neu­er Pro­zess wur­de für das Jahr 2008 ange­setzt, doch in der Zwi­schen­zeit erho­ben lei­ten­de Poli­zei­be­am­te Ein­spruch gegen die Über­wa­chungs­be­wei­se. Die Inde­pen­dent Poli­ce Com­plaints Com­mis­si­on (IPCC) und die Staats­an­walt­schaft (CPS) wur­den infor­miert. Die Staats­an­walt­schaft fand kei­ne Bewei­se gegen die bei­den Män­ner und der Pro­zess wur­de ein­ge­stellt. Bei­de Män­ner erhiel­ten jeweils 250.000 £ als Ent­schä­di­gung. Einer der Anwäl­te der Män­ner warf der Poli­zei „Inkom­pe­tenz, Mani­pu­la­ti­on und Lügen“ vor.

Die­se bei­den Män­ner also, die in meh­re­re Ver­ge­wal­ti­gungs­fäl­le ver­wi­ckelt waren, und die abge­hört wur­den, als sie über die Zer­stü­cke­lung der Lei­che von Char­le­ne Dow­nes Wit­ze mach­ten, wur­den nicht nur frei­ge­spro­chen, son­dern erhiel­ten auch noch (nach dama­li­gem Kurs) rund 197.500 Euro “Ent­schä­di­gung”.

Karen, ein durch all dies zutiefst gebro­che­ner Mensch, wand­te sich schließ­lich der BNP zu. Das genüg­te, daß Matt Coll­ins es für ange­bracht hielt, die­se Frau öffent­lich zu ver­un­glimp­fen, zu ver­spot­ten und niederzumachen.

Es spiel­te kei­ne Rol­le, daß sie den schreck­li­chen Miß­brauch und den Ver­lust ihrer Toch­ter, die wie ein Stück Fleisch benutzt und ent­sorgt wor­den war, erlit­ten hat­te und dann vom bri­ti­schen Staat igno­riert wur­de; Coll­ins inter­es­sier­te sich nur dafür, sie ver­ächt­lich zu machen, weil sie mit der BNP zusam­men­ar­bei­te­te – der ein­zi­gen Orga­ni­sa­ti­on, die sich um sie kümmerte.

Er führ­te sei­ne Ver­leum­dungs­kam­pa­gne in sei­ner Funk­ti­on als lei­ten­der Ange­stell­ter von Hope Not Hate, einer Anti­fa-Orga­ni­sa­ti­on, die mit der bri­ti­schen Regie­rung in Ver­bin­dung steht und von ihr finan­ziert wird und der die BBC blind vertraut.

Matt Coll­ins hat zwei­fel­los mit­samt dem Pack, das ihn beschäf­tigt und sei­nen Schmäh­ar­ti­kel abge­seg­net hat und ihn elf Jah­re spä­ter immer noch auf sei­ner Web­site führt, tiefs­te Ver­ach­tung ver­dient. Aber man darf nicht ver­ges­sen, daß er nur ein Räd­chen unter Tau­sen­den ist. Die Medi­en, die Regie­rung, die Jus­tiz, der gesam­te kul­tur­schaf­fen­de Appa­rat des heu­ti­gen Groß­bri­tan­ni­en ist voll von Men­schen wie ihm. Und des­halb wur­den und wer­den Tau­sen­de Mäd­chen aus der Arbei­ter­klas­se vergewaltigt.

Jeder Poli­zist, jeder Sozi­al­ar­bei­ter, jeder Leh­rer weiß, daß sein Leben zer­stört wer­den könn­te, daß er das nächs­te Opfer von Matt Coll­ins oder einem ande­ren staat­lich unter­stütz­ten Abschaum wer­den kann, sobald er es wagt, Alarm zu schla­gen, wenn er sieht, was mit den Mäd­chen vor Ort geschieht. In einem der­art per­ver­sen Kon­text wird es zur Norm, nie­mals das Rich­ti­ge zu tun.

Das Pro­blem, daß mus­li­mi­sche Män­ner ein­hei­mi­sche eng­li­sche Mäd­chen ver­ge­wal­ti­gen, begann nicht erst in den 1990er und 2000er-Jah­ren, son­dern reicht bis in die 1970er-Jah­re und wahr­schein­lich sogar bis in die 1950er-Jah­re zurück, als die Mas­sen­ein­wan­de­rung an Fahrt auf­nahm. Sobald die mus­li­mi­schen Män­ner in aus­rei­chen­der Zahl in die­sem Land waren, fin­gen sie mit den Ver­ge­wal­ti­gun­gen an – ihre Opfer waren Sikh‑, vor allem aber wei­ße Mädchen.

Seit den 1950er Jah­ren hat der bri­ti­sche Staat von uns allen ver­langt, daß wir „far­ben­blind“ sein soll­ten. Zuerst hat er die­se Hal­tung bei sei­ner (ein­hei­mi­schen) Bevöl­ke­rung geför­dert, dann gefor­dert und schließ­lich gesetz­lich vorgeschrieben.

“Far­ben­blind” zu sein bedeu­tet, drei Din­ge zu glauben:

Aus­län­der sind wie wir und daher ist es nicht wahr­schein­li­cher, daß einer von ihnen einem von uns Scha­den zufügt als einer von uns selbst. Aus­län­der sind genau­so far­ben­blind wie wir, und wer­den daher nicht zulas­sen, daß ihre Lands­leu­te uns Scha­den zufügen. Wenn wir einen Aus­län­der beschul­di­gen, uns Scha­den zuzu­fü­gen, wer­den sei­ne Lands­leu­te als lei­den­schafts­lo­se Indi­vi­du­en reagie­ren, nicht als auf­ge­brach­te, inter­es­sen­ge­steu­er­te Gruppe.

Jede die­ser Annah­men ist selbst­mör­de­risch naiv. Sie haben unwei­ger­lich den Weg dafür geeb­net, was den Eng­län­dern und ihren Töch­tern und Enkel­töch­tern wider­fah­ren ist.

Wir befin­den uns nun im sechs­ten Jahr­zehnt des „mul­ti­kul­tu­rel­len Expe­ri­ments“. Sei­ne ver­hee­ren­den Fol­gen lie­gen klar zu Tage. Die Lage kann sich für Wei­ße nur noch ver­schlim­mern, da die Zahl und der Ein­fluß der Mus­li­me in Eng­land zuneh­men. (Skep­ti­ker wer­den jetzt viel­leicht Bewei­se für eine der­art küh­ne Behaup­tung ver­lan­gen. Ich wür­de die Gegen­fra­ge stel­len, wie wahr­schein­lich es ist, daß Mus­li­me mit zuneh­men­der Zahl und zuneh­men­dem Ein­fluß weni­ger über­grif­fig wer­den könn­ten, als sie es jetzt schon sind. Der gesun­de Men­schen­ver­stand sagt uns, was zu erwar­ten ist. Igno­rie­ren Sie es auf Gefahr Ihrer Tochter.)

Die Fra­ge ist also, was man in die­ser Situa­ti­on tun kann.

In den 1950er- oder sogar 1970er-Jah­ren, als die Zahl der Nicht-Wei­ßen in Eng­land viel gerin­ger war als heu­te, hät­te man das Pro­blem viel ein­fa­cher lösen kön­nen. Man hät­te sie auf lega­le oder ille­ga­le, aber auf jeden Fall recht huma­ne Wei­se dazu brin­gen kön­nen, sich an das Gesetz zu hal­ten. Aber Gesetz griff ein und hin­der­te die gebür­ti­gen Eng­län­der dar­an, dies zu tun. Ange­sichts der heu­ti­gen demo­gra­phi­schen Zah­len und des sozia­len und poli­ti­schen Drucks, den sol­che Zah­len erzeu­gen kön­nen, sind der­ar­ti­ge Maß­nah­men nicht mehr möglich.

Nai­ve Men­schen wür­den nun sagen, daß wir unse­re Bemü­hun­gen ver­dop­peln müs­sen, Mus­li­me davon zu über­zeu­gen, unse­re jun­gen Mäd­chen nicht zu ver­ge­wal­ti­gen, indem wir ihnen Respekt, Gleich­heit, Men­schen­rech­te usw. bei­brin­gen. Über­las­sen wir die­sen Vor­schlag den Idio­ten. Ich möch­te rea­lis­tisch sein.

Wür­den wir so reagie­ren, wie es unse­re Vor­fah­ren sicher­lich getan hät­ten, käme es zu einem Blut­bad – auf bei­den Sei­ten. Das will nie­mand. Aber wenn wir an dem aktu­el­len Modus Ope­ran­di eines far­ben­blin­den, regel­ba­sier­ten, staats­bür­ger­li­chen Natio­na­lis­mus fest­hal­ten, müs­sen wir damit rech­nen, daß die Ver­ge­wal­ti­gungs­epi­de­mie kein Ende fin­den wird.

Hin­zu kommt, daß Paki­sta­ner immer mehr Posi­tio­nen in der Poli­zei, im Sozi­al­we­sen, im Bil­dungs­we­sen, in der Jus­tiz, in der Poli­tik und in den Medi­en ein­neh­men und daher selbst­ver­ständ­lich immer dreis­ter wer­den, wenn es dar­um geht, ihre eth­ni­sche Grup­pe zu schüt­zen und zu för­dern. Dies wird dazu füh­ren, daß die Ver­ge­wal­ti­gun­gen jun­ger eng­li­scher Mäd­chen nicht nur wei­ter statt­fin­den, son­dern stark zuneh­men werden.

Viel­leicht hal­ten Sie das für eine abscheu­li­che und ras­sis­ti­sche Aus­sa­ge, aber wer ein ande­res Ergeb­nis erwar­tet, igno­riert die Rea­li­tä­ten der Grup­pen­dy­na­mik. Die­se Dyna­mik wur­de uns in sechs Jahr­zehn­ten Mul­ti­kul­tu­ra­lis­mus in bru­ta­ler Deut­lich­keit vor Augen geführt. Es ist Zeit, end­lich aufzuwachen.

Grup­pen arbei­ten von Natur aus als Riva­len gegen­ein­an­der, und Ein­zel­per­so­nen inner­halb von Grup­pen han­deln auf natür­li­che Wei­se in Über­ein­stim­mung mit die­sem Gesetz. Das liegt in der Natur des Men­schen, in der Natur der Säu­ge­tie­re, in jeder Natur. In den Anfangs­jah­ren der Mas­sen­ein­wan­de­rung trat die­ses Pro­blem zuta­ge, als wei­ße Eng­län­der sich auf rüde Wei­se über die Frem­den in ihrer Mit­te beschwerten.

Aber es gab Mit­tel und Wege, sie davon zu über­zeu­gen, “far­ben­blind” zu wer­den, die Ras­sen­un­ter­schie­de nicht mehr zu sehen (oder viel­mehr, so zu tun, als wür­de man sie nicht sehen) und jeden Men­schen als “Indi­vi­du­um” zu behan­deln. Die far­bi­gen Ein­wan­de­rer haben dies jedoch nicht getan. War­um nicht?

Zunächst ein­mal, weil sie win­zi­ge Min­der­hei­ten waren und aus Sicher­heits­grün­den zusam­men­hal­ten mussten. Spä­ter, weil sie gro­ße Min­der­hei­ten waren, die viel zu gewin­nen hat­ten, wenn sie zusammenhielten. Heu­te, weil sie in vie­len Städ­ten über­haupt kei­ne Min­der­hei­ten mehr sind und daher kei­nen Grund haben, ihre Grup­pen­iden­ti­tät auf­zu­ge­ben. In der Tat wür­de es ihnen nur scha­den, sich selbst auf den Sta­tus „ato­mi­sier­ter Indi­vi­du­en“ zu redu­zie­ren, wie es die wei­ßen Eng­län­der um sie her­um getan haben. Sie kön­nen ja sehen, wie ver­wund­bar und hilf­los die­se Reduk­ti­on und eth­ni­sche Ent­so­li­da­ri­sie­rung die wei­ßen Eng­län­der gemacht hat; war­um soll­ten sie das­sel­be für die eige­ne Grup­pe wollen?

Wenn man heu­te ver­hin­dern will, daß Mus­li­me Grup­pen­ver­ge­wal­ti­gun­gen bege­hen, wäh­rend man gleich­zei­tig einer gro­ßen Anzahl von ihnen erlaubt, in Eng­land zu blei­ben, dann müss­te man die­se vie­len Men­schen davon über­zeu­gen, sich nicht mehr in ers­ter Linie ihrer eige­nen eth­ni­schen Grup­pe ver­pflich­tet zu füh­len. Nun, das ver­su­chen wir seit 60 Jah­ren, und wie das oben Gesag­te zeigt, hat es zu kei­nem Zeit­punkt funk­tio­niert. Tat­säch­lich wird es mit jedem Jahr schwieriger.

Außer­dem müß­ten wir Wei­ßen zunächst eine zwei­te Dyna­mik über­win­den, die sich im glei­chen Zeit­raum auf uns aus­ge­wirkt hat und die vom bri­ti­schen Staat und den bri­ti­schen Medi­en ausgeht:

Die­ses staat­lich-media­le Regime hat uns belo­gen und behaup­tet, daß die Ein­wan­de­rung immer nur in sehr gerin­ger Zahl statt­fin­den wür­de. Es hat jeden Wider­stand dage­gen mit dem Vor­wurf des „Ras­sis­mus“ gebrandmarkt. Es wur­den Geset­ze geschaf­fen, um Men­schen für „ras­sis­ti­sche“ Äuße­run­gen oder Hand­lun­gen zu bestra­fen, Geset­ze, die bei unse­rer eth­ni­schen Grup­pe weit­aus kon­se­quen­ter ange­wen­det wur­den als bei den Minderheiten. Es ermäch­tig­te Min­der­hei­ten, sich in ihrem eige­nen Inter­es­se gegen unse­ren „Ras­sis­mus“ einzusetzen. Es belohn­te Min­der­hei­ten dafür, daß sie sich über unse­ren “Ras­sis­mus” beschwerten. Obwohl wir immer weni­ger und weni­ger „ras­sis­tisch“ wur­den, bezich­tig­te uns das Regime immer unbarm­her­zi­ger des “Ras­sis­mus” (inzwi­schen sind wir in der Pha­se der „unbe­wuß­ten Mikro­ag­gres­sio­nen“ angelangt.) Es hat unse­re Jugend dar­auf kon­di­tio­niert, ihre Ent­eig­nung zu akzep­tie­ren und sogar zu fei­ern („Viel­falt ist unse­re Stär­ke“), woll­te sie aber gleich­zei­tig glau­ben machen, sie sei gar nicht ent­eig­net wor­den, da „Groß­bri­tan­ni­en schon immer mul­ti­kul­tu­rell war“ und „Viel­falt Groß­bri­tan­ni­en auf­ge­baut hat“. Es hat die Vor­stel­lung geschaf­fen, daß Wei­ße Nicht-Wei­ßen prin­zi­pi­ell etwas „schul­dig” sind – sei es für die Skla­ve­rei, die Ras­sen­se­gre­ga­ti­on, das bri­ti­sche Kolo­ni­al­reich oder den Ras­sis­mus der 1950er Jah­re –, wäh­rend sie uns abso­lut nichts schul­dig sind. Viel­mehr soll­ten wir dafür dank­bar sein, daß sie sich dazu her­ab­las­sen, in unse­rem Land zu leben. Es unter­grub unser Recht auf unse­re Hei­mat und sogar unse­ren Anspruch, als eth­ni­sche Grup­pe zu exis­tie­ren – es gab in sei­nen Augen nichts, dem wir ange­hö­ren soll­ten oder das wir ver­tei­di­gen konnten. Es för­der­te bei Wei­ßen den Schuld­kom­plex, ras­sis­tisch zu sein, mit der Fol­ge, daß sie sich selbst dafür hiel­ten, auch wenn sie es gar nicht waren. Es wur­de behaup­tet, daß Wei­ße für so ziem­lich alles, was schief geht, ver­ant­wort­lich sind. Das klingt kari­ka­tur­haft über­trie­ben, ist aber allen Erns­tes das Man­tra der heu­ti­gen Zeit. Jedes Mal, wenn etwas Schlech­tes mit Betei­li­gung von Nicht-Wei­ßen pas­siert, gehen Wei­ße zunächst davon aus, daß sie, und nicht die Nicht-Wei­ßen, wahr­schein­lich dar­an schuld sind – und selbst wenn sie das nicht glau­ben, könn­te jemand wei­ter oben in der Hier­ar­chie das tun, sodaß es in ihrem Inter­es­se liegt, eher frü­her als spä­ter einen Kotau vor den Nicht-Wei­ßen zu machen. Dies, in Kom­bi­na­ti­on mit der spe­zi­fi­schen Dämo­ni­sie­rung der Poli­zei als „insti­tu­tio­nell ras­sis­tisch“, ist das Hexen­ge­bräu, das zwangs­läu­fig zur Epi­de­mie der mus­li­mi­schen Ver­ge­wal­ti­gungs­ban­den füh­ren muß­te. Noch im Jahr 2023, ein Jahr­zehnt, nach­dem das gan­ze Aus­maß des Ver­bre­chens ans Tages­licht gekom­men war, kräh­te das Regime, daß die Poli­zei von Man­ches­ter „insti­tu­tio­nell ras­sis­tisch“ sei, obwohl sie durch ihre poli­tisch kor­rek­te Feig­heit die Epi­de­mie begüns­tigt hat.

Kurz gesagt: Wäh­rend die Grup­pen­iden­ti­tät der Wei­ßen gründ­lich dekon­stru­iert wur­de, wur­den die Grup­pen­iden­ti­tä­ten der Aus­län­der in ihrer Mit­te aktiv geför­dert. Damit wur­de auch die Fähig­keit und Bereit­schaft der Wei­ßen unter­gra­ben, die­se Tat­sa­che oder gar ein Fehl­ver­hal­ten von Nicht-Wei­ßen zu kommentieren.

Dies hat zur Fol­ge, daß Wei­ße, selbst wenn sie die Ent­hül­lun­gen über die mus­li­mi­sche Ver­ge­wal­ti­gungs­ban­den-Epi­de­mie zutiefst ent­set­zen, beflis­sen beteu­ern, auf gar kei­nen Fall “ras­sis­tisch” zu sein gegen­über den braun­häu­ti­gen Män­nern, die die­se grau­en­haf­ten Taten began­gen haben. Sie glei­chen Wöl­fen, die in Pudel ver­wan­delt wurden.

– – –

Fort­set­zung folgt!