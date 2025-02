Ihr müßt schon wollen

Ich bin dabei nicht der Mei­nung, daß sich der Wert einer Per­son dar­an bemißt, ob sie sich fort­ge­zeugt habe. Ich sehe nur so vie­le Män­ner und Frau­en, die es drin­gend woll­ten (und es eigent­lich MÜSSTEN, weil es groß­ar­ti­ge Cha­rak­te­re sind, denen man wun­der­ba­re Kin­der wünsch­te), aber die an, sagen wir, „neu­mo­di­schen“ Pro­ble­men und über­flüs­si­gen Fra­gen scheitern.

Dra­men! Es ist oft, als wäre man ein Film­zu­schau­er: “Er/sie muß doch jetzt ein­fach nur das rich­ti­ge sagen! Wie kann man so anein­an­der vor­bei­re­den…!” Sehr alt, das Thema.

Es könn­te glatt lang­wei­lig sein, das Ding mit der Paar­fin­dung – wenn es nicht so viru­lent wäre. Die Leu­te tun sich nicht nur schwer mit Lie­bes­din­gen – sie haben vor allem eine ech­te Lade­hem­mung, wenn es gilt, ernst zu machen, näm­lich: eine Fami­lie zu grün­den. Das eine ist Sozi­al­psy­cho­lo­gie und end­los dis­ku­tier­bar, das ande­re ist knall­har­te Demographie.

Die legen­dä­re Intel­lek­tu­el­le Saw­san Che­b­li (SPD) hat­te jüngst auf Twit­ter proklamiert:

Vor allem der 3. und 4.[Migrations-] Gene­ra­ti­on sage ich: Die­ses Land ist auch euer Land. Kämpft dafür. Migra­ti­on wird Fak­ten schaffen.

Mar­tin Sell­ner hat­te dar­auf kor­rekt geant­wor­tet, daß es hier wohl um einen

lan­gen Marsch durch die Entbindungsstationen

gehe. Klingt fies (näm­lich all­zu mate­ria­lis­tisch), aber trifft exakt den Punkt: Den jun­gen (oder „jun­gen“) bio­deut­schen Leu­ten eig­net heu­te neben Anbah­nungs­schwie­rig­kei­ten im „ech­ten Leben“ eine dar­auf­hin pas­send selt­sam ver­schüch­ter­te Zeu­gungs- und Geb­är­zu­rück­hal­tung. Es ist eine Tra­gö­die! Manch­mal wün­sche ich mir ernst­haft „arran­gier­te Ehen“ zurück – es wäre ein­fach viel unkom­pli­zier­ter und, wer weiß, viel­leicht glücklicher?

Ich habe eben jun­ge von „jun­gen“ Paa­ren unter­schie­den. Aus Grün­den. Klas­si­scher­wei­se (und recht­lich) endet die Jugend mit dem 18. Geburts­tag. Sowohl die berühm­ten Shell-Jugend­stu­di­en als auch die UN-Gene­ral­ver­samm­lung las­sen „die Jugend“ erst mit 25 Jah­ren enden.

Wenn wir es heu­te rea­lis­tisch sehen, ist kaum ein 21jähriger wirk­lich „erwach­sen“. Das ergibt ein Para­dox zum Früh­rei­fe-Befund: Ins soge­nann­te Geschlechts­le­ben tritt eine Groß­zahl der jun­gen Men­schen lan­ge davor ein. Man darf sich durch­aus fra­gen, was sich „die Natur“ dabei gedacht hat, daß Vier­zehn­jäh­ri­ge im Nor­mal­fall zeu­gungs­reif sind, wenn die sozia­le Rei­fe so arg hinterherhinkt….

Aber, um bei den sprö­den Zah­len zu blei­ben: In den frü­hen Neun­zehn­hun­dert­sieb­zi­gern war die Braut im Durch­schnitt drei­und­zwan­zig­jäh­rig und der Bräu­ti­gam fünf­und­zwan­zig. Heu­te tritt die soge­nann­te Erst-Ehe laut Sta­tis­ti­schen Bun­des­amt im Alter von drei­und­drei­ßig (w) bzw. fünf­und­drei­ßig (m) ein. Wir wol­len die­se Zah­len lie­ber nicht auf die nächs­ten fünf­zig Jah­re extra­po­lie­ren… Gott bewahre!

Nun denn: 11% der in den spä­te­ren 1930er-Jah­ren gebo­re­nen Frau­en sind kin­der­los geblie­ben. (Und hier las­sen sich trif­ti­ge Grün­de leicht aus­rech­nen. Die guten Män­ner waren ja gefal­len bzw. in Gefan­gen­schaft. Was die durch Ver­ge­wal­ti­gun­gen ent­stan­de­nen Trau­ma­ti­sie­run­gen angeht – obwohl die aller­we­nigs­ten Frau­en damals die­se Schand­ta­ten anzeig­ten – ver­wei­se ich mal auf die­sen hoch­of­fi­zi­el­len Link.

In den Geburts­jahr­gän­gen 1947–1950 blie­ben 14% ohne Kin­der. Die Frau­en-Kin­der­lo­sen­quo­te der Jahr­gän­ge 1972- 1974 dif­fe­riert recht dras­tisch zwi­schen Ost- und West­deutsch­land. Im Wes­ten sind in die­ser Kohor­te 20% kin­der­los geblie­ben, im Osten 13 %.

Die „letzt­gül­ti­ge“, also heu­ti­ge, gesamt­deut­sche Kin­der­lo­sen­quo­te liegt bei trau­ri­gen 20%. In den Stadt­staa­ten Ham­burg und Bre­men chan­giert sie bei 24%; im „Osten“ liegt sie inter­es­san­ter­wei­se bei etwa „nur“ 15%. Außer­dem inter­es­sant ist, daß es in West­deutsch­land hin­ge­gen deut­lich mehr Frau­en mit 3+ Kin­dern gibt als in Ost­deutsch­land. Hier darf man rätseln.

Natür­lich gibt es in West­deutsch­land deut­lich mehr Migra­ti­ons­hin­ter­gründ­ler, die eher zum „3plus Kin­der­kon­zept“ nei­gen. Ob das als Begrün­dung aus­reicht? Ich ver­mu­te – unge­deckt -, daß es etwas mit dem (eher „west­le­ri­schen“) Mut zu Indi­vi­dua­lis­mus und Non­kon­for­mi­tät zu tun hat.

Was sagt uns das? Ers­tens natür­lich, daß die Zukunft offen ist und die Geschich­te bekannt­lich unge­ahn­te Sprün­ge macht. Wäre es nicht so, könn­ten wir ohne­hin auf­ge­ben. Wir MÜSSEN an sol­che Sprün­ge glauben!

In den Jah­ren 2005/6 hat­te die­se Pro­ble­ma­tik (das demo­gra­phi­sche Dra­ma) zuletzt ein brei­tes Echo gefun­den. Damals hat­te der Bevöl­ke­rungs­wis­sen­schaft­ler Her­wig Birg (*1939) in der FAZ einen mehr­tei­li­gen „Grund­kurs Demo­gra­fie“ ver­öf­fent­licht. Im Rah­men des­sen ver­deut­lich­te er, daß es heu­te bereits im Grun­de „5 nach 12“ sei, weil sich seit Jahr­zehn­ten ein deut­sches Paar im Durch­schnitt quan­ti­ta­tiv nicht ein­mal selbst repro­du­zie­re! Sol­che Repro­duk­ti­on fin­det bei einer durch­schnitt­li­chen Kin­der­zahl von 2,1 statt.

Weil wir die­se Zah­len längst nicht mehr haben, befin­den wir uns in einer reduk­ti­ven Ket­ten­re­ak­ti­on, die unwei­ger­lich auf eine Dezi­mie­rung hin­aus­läuft. Die Dis­kus­si­on dar­über lief im Haupt­strom ein, zwei Jah­re. Gun­nar Hein­sohns über­aus ein­fluß­rei­ches Buch Söh­ne und Welt­macht (Stich­wort Youth bul­ge, der Jugend­über­schuß in den ara­bi­schen Län­dern) flan­kier­te die Debat­te. Sprich, man war alar­miert. Man schrieb Tex­te a´la „Mut zum Dritt­kind“, und wie toll es sei, wenn man als älte­rer Feuil­le­ton­re­dak­teur Spu­cke­fle­cken vom Säug­ling (aus zwei­ter Ehe) auf dem Anzug vorweise.

Dann war Schluß. Denn es wur­de von den Leit­me­di­en eine Reiß­lei­ne gezo­gen: Bevöl­ke­rungs­po­li­tik sei “bio­lo­gis­tisch”. Ihr Motiv, so die schar­fe War­nung des “Exper­ten” Chris­toph But­ter­weg­ge, sei näm­lich die “Erhal­tung des deut­schen Genmaterials”.

Angeb­lich kann genau das ja nun kei­ner wollen….

Die “Gen Z” , die “Zoo­mer”, aber haben sich nun offen­bar und viel­be­klagt vom ein­ge­impf­ten Schuld­kult befreit.

Bit­te legt also ein­fach los – bit­te! Denn: Wir kön­nen stets über Fein­hei­ten dis­ku­tie­ren, aber ohne Nach­kom­men, die uns wenigs­tens erset­zen, ist alles nichts. Nein, das ist nicht roman­tisch. Aber Roman­tik fällt auch nicht vom Him­mel, oft ent­steht sie ein­fach. Das hat nichts (oder wenig) mit Prag­ma­tis­mus zu tun. Es ist Men­schen­kennt­nis. Gebt Zeug­nis! Macht es einfach.

Von Ellen Kositza erscheint Anfang März der Kapla­ken-Essay Geschlecht und Poli­tik – hier ein­se­hen und bestel­len.