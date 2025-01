Die dunkle Seite von Mensch und Menschheit

Heino Bosselmann studierte in Leipzig Deutsch, Geschichte und Philosophie für das Lehramt an Gymnasien.

Um in die­sem bibli­schen Bild zu blei­ben: Eben weil die Links­mo­ra­lis­ten das Kains­mal an sich selbst igno­rie­ren und die eige­nen see­li­schen Abgrün­de ver­schüt­ten, die eige­ne Schuld ver­drän­gen, neu­ro­ti­sie­ren sie und kom­men zu der ver­mes­se­nen – frü­her hät­te man gesagt: hof­fär­ti­gen – Annah­me, sie wären eine bes­se­re Vari­an­te Mensch, die sich das Recht neh­men darf, ja muß, die ande­ren als patho­lo­gi­sche Fäl­le zu bezeich­nen, eben unter ande­rem, aber am wirk­sams­ten als „Nazis“.

Die zahl­lo­sen „Ver­bre­chen der Mensch­heit“, all die von Per­so­nen, Grup­pen oder Staa­ten aus­ge­hen­den Grau­sam­kei­ten, das bestän­dig aus­ufern­de Unmensch­li­che, das Ahu­ma­ne gut­zu­hei­ßen oder zu ästhe­ti­sie­ren ver­bie­tet sich für jeden, der noch guten Her­zens und mit­füh­lend ist.

Nur ist dies Grau­si­ge – oft immens wirk­sam und daher „erfolg­reich“ – gleich­falls das Mensch­li­che, und von die­ser anthro­po­lo­gi­schen Kon­stan­te muß der Mensch, gera­de der empa­thi­sche, mit­leids­be­stimm­te, immer doch wis­sen, mög­lichst ohne es aus­schließ­lich zu ver­teu­feln. Mehr noch: Es ist in allen; wir haben damit zu leben und sind täg­lich in Gefahr, schul­dig zu wer­den. „Unge­heu­er ist viel und nichts unge­heu­rer als der Mensch“, so raunt Sopho­kles‘ Chor in „Anti­go­ne“.

Der nach offi­zi­el­ler Maß­ga­be als Sin­gu­la­ri­tät unver­gleich­li­che Holo­caust wird – direkt bedingt durch das Adjek­tiv „unver­gleich­lich“ – bestän­dig ver­gli­chen, allein schon, weil er in einer end­lo­sen Rei­he von Mensch­heits­ver­bre­chen aufragt.

Der Ver­nich­tungs­exzeß ver­füg­te über die tech­ni­schen Mit­tel der Indus­trie­ge­sell­schaft. Es rela­ti­viert die Schuld von Mör­dern und Fol­te­rern in kei­ner Wei­se, wenn man fragt, wie frü­he­re Ver­nich­ter von Völ­kern und Kul­tu­ren ver­fah­ren wären, hät­ten ihnen die Mit­tel des 20. Jahr­hun­derts zu Gebo­te gestan­den. Wel­che tech­nisch rea­li­sier­ten Grau­sam­kei­ten unser Jahr­hun­dert bereit­hält, wis­sen wir noch nicht, daß dafür eine noch per­fek­tio­nier­te­re Tech­nik zur Ver­fü­gung wäre, dürf­te uns aber sehr wohl bedrücken.

Die dunk­le Sei­te von Mensch und Mensch­heit als unser aller Erb­last nicht anzu­neh­men oder zu mei­nen, sie wäre päd­ago­gisch und gar poli­tisch final the­ra­pier­bar, wenn nur die rich­ti­gen Umstän­de ein­ge­rich­tet sind, das erst führt unwei­ger­lich in Abgründe.

Die Funk­tio­nä­re und Gefolgs­leu­te des Links­mo­ra­lis­mus, denen Skep­sis und Demut völ­lig fremd ist, neh­men für sich nicht nur in Anspruch, im Wort­sin­ne Bes­ser­men­schen zu sein und daher, als per­so­ni­fi­zier­te rei­ne Güte, die ande­ren abqua­li­fi­zie­ren zu dür­fen, sie ver­schlie­ßen den Blick auch davor, daß die von ihren poli­ti­schen Lebens­lü­gen aus­ge­lös­te Kri­se ein Span­nungs­po­ten­ti­al birgt, das die Fir­neß der Kul­tur des Mit­ein­an­der, den in sta­bi­len Zei­ten ein­ge­üb­ten guten Ton und den gesell­schaft­lich aus­kömm­li­chen Ver­kehr, zu zer­rei­ßen droht.

Nimmt in Pha­sen gesell­schaft­li­cher Sta­gna­ti­on und Skle­ro­se das Kor­rek­tur­be­dürf­nis for­ciert zu, wird es von der Herr­schaft zunächst ver­un­glimpft und ver­ächt­lich gemacht, weil das bis­he­ri­ge Estab­lish­ment die­se Kri­tik nicht nur arro­gant abweist, son­dern kri­mi­na­li­siert und patho­lo­gi­siert. Wird der Dis­kurs also ver­wei­gert, so sucht sich das Poten­ti­al der Kri­tik ande­re Wege – auch jene außer­par­la­men­ta­ri­scher Gewalt, inso­fern ja der gedank­li­che Stoff­wech­sel im demo­kra­ti­schen Sys­tem selbst nicht mehr funktioniert.

Die Geschich­te lehrt, daß Kip­punk­te schnel­ler als erwar­tet erreicht wer­den. Unter­schwel­lig ist oft gera­de den Eta­blier­ten und Macht­ha­bern längst klar: Wir haben uns ver­rannt, es gibt kein Wei­ter-so; wir kön­nen nicht mehr, die ande­ren wol­len nicht mehr, und das Wie­der­ho­len der immer glei­chen lee­ren Phra­sen ist ange­sichts feh­len­der sub­stan­ti­el­ler Lösungs­vor­schlä­ge peinlich.

Mag sein, wir befin­den uns his­to­risch bereits in einer Pha­se des poli­ti­schen Infarkts. Die in Thü­rin­gen, Sach­sen und Bran­den­burg nach den Sep­tem­ber­wah­len so eilig wie schlecht geleg­ten Bypäs­se deu­ten dar­auf hin.

Der all­seits ver­teu­fel­te Faschis­mus war nicht nur, aber auch leb­haft zor­ni­ger Aus­druck eines Kor­rek­tur­be­dürf­nis­ses, das trotz man­geln­der Legi­ti­mi­tät und Mora­li­tät erklär­bar erscheint. In den Län­dern star­ker faschis­ti­scher Bewe­gun­gen war aus ver­schie­de­nen Ursa­chen­ge­fü­gen her­aus der Dis­kurs zwi­schen poli­ti­schen Kräf­ten nicht mehr in pro­duk­ti­ver Wei­se führ­bar, weil die jeweils vor­ma­li­gen poli­ti­schen Hege­mo­nen ihn nicht füh­ren woll­ten oder wegen inne­rer Frag­men­tie­run­gen nicht mehr füh­ren konn­ten, mit der Fol­ge, daß so ent­schlos­sen gewalt­be­rei­te Bünd­nis­se dage­gen aufbegehrten.

In unse­rem Land ist mitt­ler­wei­le eine Pola­ri­sie­rung spür­bar, wie es sie so nach dem Zwei­ten Welt­krieg hier­zu­lan­de noch nicht gege­ben hat. Die­se Span­nung wird durch die selbst­er­klärt „Anstän­di­gen“ der staat­s­a­li­men­tier­ten „Zivil­ge­sell­schaft“ mit Unter­stüt­zung der Exe­ku­ti­ve mas­siv ideo­lo­gisch ver­stärkt. Der Kampf der Welt­an­schau­un­gen ist zurück. Dies birgt Chan­cen und Gefahren.

Auch Gewalt ist Kom­mu­ni­ka­ti­on und Kom­mu­ni­ka­ti­on oft genug Gewalt.

Die Rech­te hat häu­fig radi­kal dezi­sio­nis­tisch gehan­delt; sie ver­stand sich auf Gewalt. Und wo die Lin­ke ähn­lich ver­fuhr, war sie wesent­lich nicht (mehr) links, son­dern hat­te ihren Uto­pis­mus zuguns­ten rigo­ro­ser Macht­po­li­tik abge­legt. Die Sowjet­uni­on etwa wird ja nie­mand als Staat gewor­de­nen Traum von Sozia­lis­ten oder als das „Vater­land aller Werk­tä­ti­gen“, bezeich­nen wol­len, selbst wenn er Orwells genia­len Roman „Ani­mal farm“ nicht gele­sen hat.

Faschis­ti­sche wie kom­mu­nis­ti­sche Bewe­gun­gen ent­stan­den jedoch in Mobi­li­sie­rung von Mas­sen jun­ger Men­schen, die es als Rekru­tie­rungs­ba­sis für poli­ti­sche Bewe­gun­gen in Euro­pa nicht mehr gibt, weder der Zahl noch der phy­si­schen und men­ta­len Fit­neß nach.

Zor­ni­ge jun­ge Män­ner etwa wird man eher in der migran­ti­schen als unter bio­deut­scher Jugend fin­den. Wäh­rend Iden­ti­täts­be­wußt­sein, etwa isla­mi­sches oder ara­bi­sches, für die einen Posi­tio­nen und Hal­tun­gen kon­sti­tu­iert, die so ver­fes­tigt wie gefähr­lich sind, dürf­te es für unse­re kon­sum- und medi­en­af­fi­ne Jugend wei­ter­hin von gerin­ge­rer Bedeu­tung sein. Die von der AfD jüngst ein­ge­fan­ge­ne „Jun­ge Alter­na­ti­ve“ mag gera­de so alter­na­tiv sein. Mili­tant ist sie nicht.

Nur geht es in die­ser Skiz­ze nicht pri­mär um Poli­tik, son­dern viel­mehr um Anthro­po­lo­gie im Sin­ne des „Nie-wie­der!“, das ver­ges­sen will, daß das, was abge­wehrt wer­den soll, bestän­dig währt und stets gewär­tig ist.

Arthur Scho­pen­hau­er: „Man­cher Mensch wäre im Stan­de, einen andern tot­zu­schla­gen, bloß um mit des­sen Fet­te sich die Stie­fel zu schmie­ren.“ Das gilt nicht nur für Indi­vi­du­en. Der der­zei­tig noch bestehen­de Lebens­kom­fort des Wes­tens basiert auf einer jahr­hun­der­te­lan­gen Selbst- und Fremd­aus­beu­tung. Um ihn zu ermög­li­chen, wur­den gan­ze Kul­tu­ren ver­ge­wal­tigt, die Arten­viel­falt ver­nich­tet und über­haupt die Ursprungs­öko­lo­gie des Hei­mat­pla­ne­ten zerstört.

Fried­rich Nietz­sche, sei­ne eige­ne Mit­leids­nei­gung stets bearg­wöh­nend, schärf­te Scho­pen­hau­ers Ansatz:

“Sich gegen­sei­tig der Ver­let­zung, der Gewalt, der Aus­beu­tung ent­hal­ten, sei­nen Wil­len dem des andern gleich­set­zen: dies kann in einem gewis­sen gro­ben Sin­ne zwi­schen Indi­vi­du­en zur guten Sit­te wer­den, wenn die Bedin­gun­gen dazu gege­ben sind (näm­lich deren tat­säch­li­che Ähn­lich­keit in Kraft­men­gen und Wert­ma­ßen und ihre Zusam­men­ge­hö­rig­keit inner­halb eines Kör­pers). Sobald man aber dies Prin­zip wei­ter neh­men woll­te und womög­lich gar als Grund­prin­zip der Gesell­schaft, so wür­de es sich sofort erwei­sen als das, was es ist: als Wil­le zur Ver­nei­nung des Lebens, als Auf­lö­sungs- und Ver­falls-Prin­zip. Hier muß man gründ­lich auf den Grund den­ken und sich aller emp­find­sa­men Schwäch­lich­keit erweh­ren: Leben selbst ist wesent­lich Aneig­nung, Ver­let­zung, Über­wäl­ti­gung des Frem­den und Schwä­che­ren, Unter­drü­ckung, Här­te, Auf­zwän­gung eig­ner For­men, Ein­ver­lei­bung und min­des­tens, mil­des­tens, Ausbeutung …”

Und nun? Glaubt die „woke“, links­grü­ne und ver­meint­lich poli­tisch kor­rek­te Klas­se einen sol­chen „Defekt“ inner­halb der con­di­tio huma­na hei­len zu kön­nen? Indem sie jene ver­un­glimpft, die aus der Per­spek­ti­ve pes­si­mis­ti­schen Lebens­erns­tes mei­nen, Uto­pien als die eigent­li­chen Gefah­ren erken­nen zu müssen?

Seht hin, seht euch vor allem end­lich mal selbst an, habt den Mut, euer eige­nes Han­deln skep­tisch zu betrach­ten! Dann erkennt ihr, wie immens die Gefah­ren und wie gering die Mög­lich­kei­ten sind. Das ist immer noch bes­ser als die Ver­mes­sen­heit, davon abse­hen zu wol­len, daß wir alle ohne Schuld durch­kom­men kön­nen. Nein, nie­mand von uns.

Nicht die Rech­te ist igno­rant, die Lin­ke ist’s, nicht zuletzt aus Grün­den ihrer welt­an­schau­li­chen DNA, die maß­geb­lich im deut­schen Idea­lis­mus gewirkt wur­de und über Hegel und Marx zur poli­ti­schen Pra­xis fand – bis sie dann in Gestalt der Grü­nen einen imper­ti­nen­ten volks­er­zie­he­ri­schen Impe­tus gewann, der heu­te den nar­ziß­ti­schen Kom­plex des Neu­bür­ger­tums kennzeichnet.

Die aktu­el­len Demons­tra­tio­nen gegen Rechts und gegen die AfD muten an wie insze­nier­te Ver­an­stal­tun­gen einer Selbst­ver­ge­wis­se­rung, die min­des­tens un- und unter­be­wußt längst die Gewiß­heit ver­lor, weil der „Vibe shift“ (Niall Fer­gu­son), der Gesin­nungs­wan­del, das Gegen-68, spür­ba­rer wird. Das Pen­del, von eben die­sen „woken“ Kräf­ten mäch­tig ange­sto­ßen, es schwingt bereits vol­ler Ener­gie zurück.