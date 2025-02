“Syrien ist sicher” – sicher?

von Freimuth Graubart -- Protagonisten aus Partei und Vorfeld haben in den letzten Wochen immer wieder gefordert, nun doch endlich alle Syrer nach Syrien abzuschieben, da es dort nun ja sicher sei. Dieser Artikel soll am Beispiel Syriens aufzeigen, dass die Sicherheitslage in einem Land ein sehr schlechtes Argument ist, um Abschiebungen zu rechtfertigen.

Die Main­stream-Medi­en und eini­ge Leu­te aus “unse­rem” Lagen sagen nun, Syri­en sei sicher.

Aber ist es das wirk­lich und noch viel wich­ti­ger: Soll­te die Sicher­heits­la­ge bei die­ser Dis­kus­si­on über­haupt eine Rol­le spie­len? Vie­le Beob­ach­ter sind sich einig, daß der Zusam­men­bruch des Assad-Regimes abseh­bar nicht gera­de zu einer Sta­bi­li­sie­rung der Sicher­heits­la­ge in Syri­en füh­ren wird.

Ist die­se Fra­ge (“Sicher­heit”) über­haupt ziel­füh­rend?”. Wenn in Syri­en nur der Teu­fel mit dem Bel­ze­bub aus­ge­trie­ben wur­de, wird sich die Sicher­heits­la­ge in Syri­en mit­tel­fris­tig abseh­bar wie­der zum Schlech­te­ren wenden.

Was pas­siert dann mit unse­rer For­de­rung nach der Rück­füh­rung aller Syrer, nach­dem das neue Ter­ror-Regime kol­la­biert ist, wenn sich in ein paar Mona­ten auch im Main­stream die Ansicht durch­setzt, daß Syri­en jetzt ein “Fai­led sta­te” gewor­den ist?

Müß­ten die­je­ni­gen, die das Argu­ment der Sicher­heits­la­ge ins Feld führ­ten, dann nicht zurück­ru­dern? Füh­ren die­se Leu­te nicht ihr eige­nes Argu­ment ad absur­dum? Wenn man das Argu­ment der Sicher­heits­la­ge ernst neh­men wür­den, müß­ten dann nicht alle Syrer hier­blei­ben dür­fen, wenn sich die Sicher­heits­la­ge “plötz­lich und über­ra­schend” wie­der verschlechtert?

Eine rech­te Par­tei oder Bewe­gung soll­te nicht in Alt­par­tei­en-Manier ver­su­chen, einen ver­meint­lich leich­ten argu­men­ta­ti­ven Sieg über den poli­ti­schen Geg­ner zu errei­chen. Ein argu­men­ta­ti­ver Sieg soll­te nach­hal­tig sein – und nicht auf einer Lüge basie­ren. Wenn die­se Lüge dann noch abseh­bar in kür­zes­ter Zeit kol­la­bie­ren wird, ist es gera­de­zu selbst­zer­stö­re­risch, die eige­ne Argu­men­ta­ti­on dar­auf zu stützen.

Das Argu­ment, daß man in pro­pa­gan­dis­ti­scher Absicht doch auch ger­ne ver­kür­zen oder gar ein wenig flun­kern dür­fe, zählt hier nicht. Ers­tens ver­fü­gen wir nicht über den media­len Ein­fluß, wie es unse­re Geg­ner tun. Wenn sich die Mär unse­rer Geg­ner in Luft auf­löst, zie­hen die­se ein­fach die nächs­te wie ein Magi­er die Kanin­chen aus dem Hut. Und unse­re Geg­ner ver­fü­gen auch über die media­le Macht, die­se neue Geschich­te zu set­zen – egal wie hane­bü­chen die­se sei.

Die­sen Luxus haben wir nicht. Wenn sich “unser” Argu­ment in Luft auf­löst, wird unser Geg­ner das in all sei­nen Medi­en breit­tre­ten. Jeder noch so tol­le Vor­teil, der sich kurz­zei­tig erge­ben hät­te, wür­de sich dann wie­der ver­flüch­ti­gen. Zwei­tens wür­de es dem rech­ten Lager ganz gut tun, sich nicht der­sel­ben Pro­pa­gan­da-Tricks zu bedie­nen, die wir am lin­ken Lager so verachten.

Unse­re Argu­men­te, die wir schon vor dem Fall Assads hat­ten – war­um syri­sche Flücht­lin­ge nichts in Deutsch­land ver­lo­ren haben – sind die rich­ti­gen! War­um also jetzt auf ein­mal anfan­gen, mit den Argu­men­ten des Geg­ners zu arbei­ten? Syri­schen Flücht­lin­gen soll in der Nähe ihrer Hei­mat gehol­fen werden!

Das heißt: Gren­zen dicht und Flücht­lings­la­ger in der Nähe des Kri­sen­orts. Mate­ri­el­le und finan­zi­el­le Unter­stüt­zung zum Auf­bau die­ser Lager – aber kein ein­zi­ger syri­scher Flücht­ling darf in unse­re Hei­mat einwandern.

Wir haben kei­ne Ver­pflich­tung, syri­sche Flücht­lin­ge bei uns auf­zu­neh­men. Die Demons­tra­tio­nen in euro­päi­schen Groß­städ­ten, die den Fall von Assad und die “Erfol­ge” der isla­mis­ti­schen Ter­ror-Mili­zen, die von unse­ren Medi­en ger­ne als “Rebel­len” beti­telt wer­den, dür­fen wir unse­ren poli­ti­schen Geg­ner ger­ne unter die Nase rei­ben. Die­se Demons­tra­tio­nen zei­gen, wes Geis­tes Kind die soge­nann­ten Flücht­lin­ge sind, die wir bei uns auf­ge­nom­men haben.

Unse­re For­de­rung nach deren Rück­kehr soll­te nicht auf dem fal­schen Argu­ment der Sicher­heits­la­ge basie­ren, son­dern dar­auf, daß die­se Leu­te das glei­che Gedan­ken­gut ver­tre­ten wie die isla­mis­ti­schen Ter­ro­ris­ten. Auf­grund die­ses Gedan­ken­guts und auf­grund ihrer kul­tu­rel­len Inkom­pa­ti­bi­li­tät kön­nen wir die­se Leu­te in Euro­pa nicht tole­rie­ren, nicht weil sich die Sicher­heits­la­ge ver­än­dert hat.

Die ein­zi­gen Aus­nah­men, die man bezüg­lich der Auf­nah­me von Flücht­lin­gen in Euro­pa machen soll­te, sind reli­giö­se Min­der­hei­ten, die in Syri­en nun tat­säch­lich um ihr Über­le­ben ban­gen müs­sen und für die es auch in der Regi­on sehr schwer wer­den wird, einen halb­wegs siche­ren Ort zu fin­den. Aber kei­ne Sor­ge: Sowohl Chris­ten als auch Jesi­den aus Syri­en sind Kum­mer gewohnt. Die meis­ten Ange­hö­ri­gen die­ser Min­der­hei­ten wer­den dort blei­ben und kämp­fen, wenn nötig bis zum Tod.

Wir soll­ten dar­auf bestehen, daß alle Asyl­be­schei­de und alle Dul­dun­gen, die seit 2015 aus­ge­spro­chen wur­den – genau­so wie alle Ein­bür­ge­run­gen – nach einer poli­ti­schen Wen­de über­prüft wer­den. Alle Per­so­nen, die für Al-Qai­da oder deren Able­ger gekämpft haben, müs­sen sofort abge­scho­ben oder in ein Abschie­be­la­ger in Grenz­nä­he ver­bracht wer­den, das nur in Rich­tung der alten Hei­mat ver­las­sen wer­den darf.

Wir brau­chen kei­ne spe­zi­el­len, auf Syrer aus­ge­rich­te­ten Abschie­be-Initia­ti­ven. Was wir brau­chen, ist eine all­ge­mei­ne Remi­gra­ti­ons-Initia­ti­ve, spe­zi­ell für jene Men­schen aus dem ara­bi­schen Raum. Die­se Initia­ti­ven sind leicht mit den alt­be­kann­ten Argu­men­ten zu begrün­den. Die da wären: Die Kri­mi­na­li­ti­täts­be­las­tung, die von die­sen Leu­ten aus­geht, die immer wie­der durch jede neue Kri­mi­nal­ti­tät­s­ta­tis­tik aufs neue bestä­tigt wird, und das, obwohl die Kri­mi­na­li­tät­s­ta­tis­ti­ken sehr zu Unguns­ten der auto­chtho­nen Bevöl­ke­rung ver­fälscht werden.

Zudem ist es ein kul­tu­rel­les Argu­ment: Wir wol­len kei­ne mas­sen­haft ara­bi­schen und mus­li­misch gepräg­ten jun­gen Män­ner auf unse­rer Stra­ße haben, sodaß sich nie­mand mehr sicher fühlt, wenn man abends durch die Stadt läuft. Wir wol­len unse­re Weih­nachts­märk­te nicht mit Beton-Pol­lern absi­chern. Genau des­halb wol­len wir die Men­schen, wel­che die Unsi­cher­heit auf unse­ren Stra­ßen erzeu­gen, hier nicht haben. Des wei­te­ren wären da die Sozi­al­kos­ten, die Gesund­heits­kos­ten, das Gerech­tig­keits­ar­gu­ment – war­um soll­te jemand, der nie in unse­re Sozi­al­sys­te­me ein­ge­zahlt hat, Leis­tun­gen dar­aus bezie­hen und ganz sicher noch sehr vie­le mehr …?

Zudem müs­sen wir auf eine Ver­schär­fung der Geset­ze drän­gen, die Abschie­bun­gen bei Ver­stö­ßen mas­siv erleich­tern. Bei Ter­ror-Ver­dacht soll­te es mög­lich sein, schon ver­ge­be­ne deut­sche Staats­bür­ger­schaf­ten wie­der zu entziehen.

Das sind die For­de­run­gen, die AfD und Vor­feld stel­len soll­ten. Es geht jetzt dar­um, meta­po­li­ti­sche Meter zu machen und nicht auf Basis der fal­schen Argu­men­te einen Pyr­rhus-Sieg zu errin­gen. Und es ist wohl müßig zu erwäh­nen, daß Syri­en hier nur ein aktu­el­les Fall­bei­spiel ist, das man grund­sätz­lich und nicht nur auf Syri­en anwen­den sollte.

Ganz abseits von jeg­li­chen recht­li­chen und poli­ti­schen Maß­nah­men zur Remi­gra­ti­on soll­ten Wehr­haf­tig­keit und Zusam­men­halt vor allem bei der Jugend im Fokus stehen.

Um die Fra­gen zu Beginn des Arti­kels zu beant­wor­ten: Das Sicher­heits­ar­gu­ment ist kei­nes, des­sen wir uns bedie­nen soll­ten. Nut­zen wir lie­ber ande­re Argu­men­te, dann müs­sen wir auch nicht zurück­ru­dern, sobald sich die geo­po­li­ti­sche Groß­wet­ter­la­ge ändert.

Noch ein Wort zu Mag­de­burg, den inzwi­schen all­jähr­li­chen Sil­ves­ter-Kra­wal­len, Aschaf­fen­burg, …: Die­se Vor­fäl­le zei­gen: Die Gefahr geht nicht nur von mus­li­mi­schen oder gar isla­mis­ti­schen Flücht­lin­gen aus, son­dern auch von gemä­ßig­ten oder gar angeb­lich anti-mus­li­mi­schen Migranten.

Die Men­schen aus dem ara­bi­schen Raum wur­den über Jahr­tau­sen­de von der ara­bi­schen und mus­li­mi­schen Kul­tur geprägt. Die­se Prä­gung wer­den die­se Men­schen nicht los. Ein­zel­ne Mus­li­me kön­nen ‘raus aus dem Islam, aber der Islam geht nicht so ein­fach ‘raus aus den (Ex)-Muslimen. Die jahr­tau­sen­de­wäh­ren­de Prä­gung eines Men­schen durch sei­ne Kul­tur und Reli­gi­on geht wesent­lich tie­fer. Auch das ist ein wei­te­rer Beleg für die Vali­di­tät der oben genann­ten Argu­men­te für eine groß ange­leg­te Rück­füh­rung von Migran­ten, die kri­mi­nell sind, Aus­bür­ge­run­gen und anschlie­ßen­de Rück­füh­rung von Men­schen, die bei der Ein­bür­ge­rung fal­sche Anga­ben gemacht haben und Aus­rei­se­an­rei­ze für Men­schen, die inte­gra­ti­ons­un­wil­lig sind und es sich in unse­rem Sozi­al­sys­tem gemüt­lich gemacht haben. Kurz: Remigration!