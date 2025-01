Schuld, Stolz, Ihr – Elon Musks Rede

Wäh­rend sei­ner Live-Zuschal­tung auf dem Par­tei­tag der AfD in Hal­le sag­te Elon Musk (so Döpfner),

Auch Döpf­ner (ein per­sön­li­cher Freund Musks) insi­nu­iert, daß er “einen neu­en, gesun­den, guten Patrio­tis­mus” wün­sche, aber die­sen könne

Was soll das alles eigent­lich über­haupt kon­kret hei­ßen? “Erin­ne­rung”, “Ver­ant­wor­tung”, “ver­drän­gen” und “rela­ti­vie­ren”, “Schat­ten der Ver­gan­gen­heit” usw.: Das alles sind vage, abge­dro­sche­ne Voka­beln der bun­des­deut­schen Holo­caust-Zivil­re­li­gi­on, deren Alters­schwä­che, Über­holt­heit und Anti­quiert­heit sich zuneh­mend bemerk­bar machen.

Es ist am Ende auch wirk­lich nur ein Spiel mit Wor­ten: Ob ich nun sage: “Kol­lek­tiv­schuld” oder: “Kol­lek­tiv­ver­ant­wor­tung” ist g’hupft wie g’sprungen.

Rei­chelt kri­ti­sier­te Döpf­ners Wort­mel­dung mit einem ähn­lich ver­wirr­ten Kommentar:

Rei­chelt sieht nicht den wesent­li­chen Punkt vor sei­ner Nase: Wenn “Schuldkult”-Erziehung unter den “neu­en Deut­schen (mit oder ohne Pass)” nicht ver­fängt und aus den Schu­len ver­schwin­det, weil es von die­sen immer mehr in den deut­schen Klas­sen­zim­mern gibt, dann hat das den ein­fa­chen Grund, daß man nur Men­schen mit deut­scher Abstam­mung jene ein­schlä­gi­gen Schuld­ge­füh­le machen kann, aus denen dann die­se oder jene poli­tisch inter­pre­tier­te “Ver­ant­wor­tung” abge­lei­tet wird.

Hin­zu kommt, daß das Anwach­sen der “ara­bisch-anti­se­mi­ti­schen Rea­li­tät” in Deutsch­land para­do­xer­wei­se Fol­ge von deut­schen Schuld­ge­füh­len ist, die Erlö­sung im Mul­ti­kul­tu­ra­lis­mus und im Öff­nen der Gren­zen für Mil­lio­nen von Ein­wan­de­rern such­ten. Statt her­um­zu­jam­mern, daß Migran­ten nicht genü­gend Holo­caust-Erzie­hung bekom­men, soll­te Rei­chelt lie­ber sei­nen Blick von Juden und Ara­bern auf den Kern der Sache, auf Deut­sche, auf sein eige­nes Volk, lenken.

Was hat Elon Musk nun tat­säch­lich gesagt? Ich habe sei­ne Rede auf Eng­lisch tran­skri­biert und ins Deut­sche übersetzt:

First I wan­ted to say I am very exci­ted for the AfD and I think you are real­ly the best hope for Ger­ma­ny. Some thing I think is very important that peo­p­le take pri­de in Ger­ma­ny and being Ger­man. That’s very important. It’s OK to be proud to be Ger­man. This is a very important prin­ci­ple. It’s OK, it’s good to be proud of Ger­man cul­tu­re, of Ger­man values and not to lose that in some sort of mul­ti­cul­tu­ra­lism that dilutes everything.

I think we want to have uni­que cul­tures in the world. We don’t want ever­y­thing to be the same ever­y­whe­re, just one big sort of soup. You want to have some­thing whe­re you go to dif­fe­rent count­ries and you expe­ri­ence a dif­fe­rent cul­tu­re and it’s uni­que and spe­cial and good.That the Ger­man govern­ment takes action to pro­tect its citi­zens and makes sure it seeks the well-being of the Ger­man people.

The Ger­man peo­p­le are real­ly an anci­ent nati­on, it goes back thou­sands of years. You should read Juli­us Caesar’s account of first encoun­tering the Ger­man tri­bes in the Gaul cam­paigns. He was like, wow very impres­si­ve, very tough warriors.

I think its like the­re is too much a focus on past guilt. Let’s move bey­ond that. Child­ren should not be guil­ty of the sins of their par­ents, let alo­ne their gre­at-grand­par­ents may­be even. And you should be opti­mi­stic or exci­ted about a future for Ger­ma­ny. That’s real­ly my mes­sa­ge, be opti­mi­stic, exci­ted, and pre­ser­ve the Ger­man cul­tu­re and pro­tect the Ger­man people.

The­re are other things which would be hel­pful too which is you want more self-deter­mi­na­ti­on for Ger­ma­ny and the count­ries in Euro­pe, and less from Brussels. That’s my opi­ni­on. There’s too much bureau­cra­cy from Brussels, too much con­trol from some sort of glo­bal eli­te. You know when I’m giving talks at the­se sort of glo­bal govern­ment con­fe­ren­ces, what I’ve said is that the­re should be less glo­bal govern­ment. The­re should be more deter­mi­na­ti­on by indi­vi­du­al count­ries. I very much hope that the AfD does well and that Ali­ce Wei­del as a chan­cell­or would be very good for Ger­ma­ny, and I think it is very important that Ger­man peo­p­le unite and I stron­gly sup­port AfD. Go! Let’s go, guys! For a gre­at beau­tiful Germany! (…)

I think we should fight for an exci­ting bright future whe­re peo­p­le can be opti­mi­stic when you wake up and you are loo­king for­ward to a future. And the best way to ensu­re the future’s good, you have to fight for a good future every day and it will be gre­at. I think this elec­tion coming out in Ger­ma­ny is incre­di­bly important. I think it could deci­de the enti­re fate of Euro­pe, may­be the fate of the world. That is the signi­fi­can­ce of the this election.

So that’s why it’s important to talk to your fri­ends and fami­ly and con­vin­ce them to con­sider voting for AfD, and go with it, a chain reac­tion, con­vin­ce one fri­end, go to ano­ther fri­end and say hey guys do you want more of the last ten years or do you want some­thing dif­fe­rent? And I think the peo­p­le in Ger­ma­ny want some­thing dif­fe­rent. And if you want some­thing dif­fe­rent you have to vote for dif­fe­rent par­ty. This is just a fact. This is logic. You are the future of Ger­ma­ny, make it hap­pen. The future of civi­li­sa­ti­on could hang on this elec­tion. When some­thing is so important you real­ly got to go all out to con­vin­ce peo­p­le and vote for AfD. (…)

The poli­ci­es I have heard of AfD they make a lot of sen­se. (…) Just like Pre­si­dent Trump has com­mon sen­se poli­ci­es, get­ting things done, giving peo­p­le back per­so­nal free­dom and pro­tec­ting peo­p­le from dan­gers, the­se are fun­da­men­tal things that, frank­ly, the cur­rent govern­ment ist not doing. The cur­rent govern­ment is sup­pres­sing speech, very aggres­si­ve­ly. And when you sup­press free­dom of speech it’s very dif­fi­cult if not impos­si­ble to have a true demo­cra­cy. Becau­se free­dom of speech is the foun­da­ti­on of demo­cra­cy. Peo­p­le can­not be expec­ted to vote in an infor­med man­ner if they are not able to know the truth. So that is why it is so important to have free­dom of speech so you can have an infor­med vote, so that the­re can be a true democracy.

But this is not what the cur­rent govern­ment has been doing, they have been sup­pres­sing free­dom of speec and put­ting peo­p­le in jails for even mild cri­ti­cisms of poli­ti­ci­ans or social media posts. This is cra­zy. This is frank­ly a tota­li­ta­ri­an approach, this is not a demo­cra­tic approach. We need to res­to­re free­dom to the peo­p­le of Ger­ma­ny and have free­dom of speech and have less govern­ment oppres­si­on in gene­ral. (…) Dan­ke­schön, go, go, go, fight, fight, fight!

++++

Zunächst möch­te ich sagen, daß ich mich sehr für die AfD begeis­te­re und den­ke, daß Sie wirk­lich die größ­te Hoff­nung für Deutsch­land sind. Ich den­ke, es ist sehr wich­tig, daß die Men­schen stolz auf Deutsch­land sind und dar­auf, Deut­sche zu sein. Das ist sehr wich­tig. Es ist in Ord­nung, stolz dar­auf zu sein, Deut­scher zu sein. Das ist ein sehr wich­ti­ger Grundsatz.

Es ist in Ord­nung, es ist gut, stolz auf die deut­sche Kul­tur, auf die deut­schen Wer­te zu sein und all dies nicht in einer Art Mul­ti­kul­tu­ra­lis­mus zu ver­lie­ren, der alles ver­wäs­sert. Ich den­ke, wir wol­len auf der Welt ein­zig­ar­ti­ge Kul­tu­ren haben. Wir wol­len nicht, daß über­all alles gleich ist, nur eine gro­ße Art von Ein­heits­brei. Man möch­te etwas haben, wo man in ver­schie­de­ne Län­der reist und eine ande­re Kul­tur erlebt, die ein­zig­ar­tig und beson­ders und gut ist. Daß die deut­sche Regie­rung Maß­nah­men zum Schutz ihrer Bür­ger ergreift und sicher­stellt, daß sie sich um das Wohl­erge­hen des deut­schen Vol­kes bemüht.

Das deut­sche Volk ist eine uralte Nati­on, die Tau­sen­de von Jah­ren zurück­reicht. Lesen Sie mal Juli­us Cäsars Bericht über sei­ne ers­ten Begeg­nun­gen mit den ger­ma­ni­schen Stäm­men in den Gal­li­en­feld­zü­gen. Er sag­te, wow, sehr beein­dru­ckend, das sind sehr har­te Krie­ger! Ich den­ke, es wird zu viel Gewicht auf die Schuld der Ver­gan­gen­heit gelegt. Laßt uns das über­win­den. Kin­der soll­ten nicht für die Sün­den ihrer Eltern büßen müs­sen, geschwei­ge denn für die ihrer Urgroßeltern.

Und man soll­te opti­mis­tisch sein und sich auf die Zukunft Deutsch­lands freu­en. Das ist mei­ne Bot­schaft: Seid opti­mis­tisch, seid moti­viert, bewahrt die deut­sche Kul­tur und schützt das deut­sche Volk!

Es gibt noch ande­re Din­ge, die hilf­reich wären, näm­lich mehr Selbst­be­stim­mung für Deutsch­land und die Län­der in Euro­pa und weni­ger Brüs­sel. Das ist mei­ne Mei­nung. Es gibt zu viel Brüs­se­ler Büro­kra­tie, zu viel Kon­trol­le durch eine Art glo­ba­le Eli­te. Wenn ich auf Kon­fe­ren­zen über glo­ba­le Regie­rung spre­che, sage ich immer, daß es weni­ger glo­ba­le Regie­rung geben sollte.

Die ein­zel­nen Län­der soll­ten mehr Ent­schlos­sen­heit zei­gen. Ich hof­fe sehr, daß die AfD gut abschnei­det und den­ke, daß Ali­ce Wei­del als Kanz­le­rin sehr gut für Deutsch­land wäre, und ich den­ke, es ist sehr wich­tig, daß sich die Deut­schen ver­ei­nen, und ich unter­stüt­ze die AfD nach­drück­lich. Los! Auf geht’s, Leu­te! Für ein groß­ar­ti­ges, schö­nes Deutschland! (…)

Ich den­ke, wir soll­ten für eine auf­re­gen­de, strah­len­de Zukunft kämp­fen, in der die Men­schen opti­mis­tisch sein kön­nen. Sie soll­ten am Mor­gen auf­wa­chen und sich auf die Zukunft freu­en. Damit die Zukunft gut wird, muß man jeden Tag für sie kämp­fen, und sie wird groß­ar­tig sein.

Ich den­ke, die­se Wahl in Deutsch­land ist unglaub­lich wich­tig. Ich den­ke, sie könn­te über das gesam­te Schick­sal Euro­pas, viel­leicht sogar über das Schick­sal der Welt ent­schei­den. Das ist die Bedeu­tung die­ser Wahl. Des­halb ist es wich­tig, mit Freun­den und Fami­lie zu spre­chen und sie davon zu über­zeu­gen, die AfD zu wäh­len, und eine Ket­ten­re­ak­ti­on aus­zu­lö­sen, einen Freund zu über­zeu­gen, zu einem ande­ren Freund zu gehen und zu sagen: „Hey Leu­te, wollt ihr mehr von den letz­ten zehn Jah­ren oder wollt ihr etwas anderes?“

Und ich den­ke, die Men­schen in Deutsch­land wol­len etwas ande­res. Und wenn man etwas ande­res will, muß man eine ande­re Par­tei wäh­len. Das ist eine simp­le Tat­sa­che. Das ist logisch. Ihr seid die Zukunft Deutsch­lands, macht es mög­lich! Die Zukunft der Zivi­li­sa­ti­on könn­te von die­ser Wahl abhän­gen. Wenn etwas so wich­tig ist, muss man wirk­lich alles geben, um die Men­schen zu über­zeu­gen und für die AfD zu stimmen. (…)

Was ich von dem poli­ti­schen Pro­gramm der AfD gehört habe, erscheint mir sehr sinn­voll. (…) Genau wie Prä­si­dent Trump eine Poli­tik des gesun­den Men­schen­ver­stands betreibt, Din­ge erle­digt, den Men­schen ihre per­sön­li­che Frei­heit zurück­gibt und sie vor Gefah­ren schützt, sind dies grund­le­gen­de Din­ge, die die der­zei­ti­ge Regie­rung, offen gesagt, nicht tut.

Die der­zei­ti­ge Regie­rung unter­drückt die Mei­nungs­frei­heit, und zwar sehr aggres­siv. Und wenn man die Mei­nungs­frei­heit unter­drückt, ist es sehr schwie­rig, wenn nicht gar unmög­lich, eine ech­te Demo­kra­tie zu haben. Denn die Mei­nungs­frei­heit ist die Grund­la­ge der Demo­kra­tie. Man kann nicht erwar­ten, daß die Men­schen infor­miert wäh­len, wenn sie nicht in der Lage sind, die Wahr­heit zu erfahren.

Des­halb ist es so wich­tig, Mei­nungs­frei­heit zu haben, damit man eine infor­mier­te Wahl tref­fen kann, damit es eine ech­te Demo­kra­tie geben kann. Aber genau das tut die der­zei­ti­ge Regie­rung nicht. Sie unter­drückt die Rede­frei­heit und steckt Men­schen schon für mil­de Kri­tik an Poli­ti­kern oder Social-Media-Pos­tings ins Gefängnis.

Das ist ver­rückt. Das ist offen gesagt ein tota­li­tä­rer Ansatz, das ist kein demo­kra­ti­scher Ansatz. Wir müs­sen den Men­schen in Deutsch­land die Frei­heit zurück­ge­ben und Rede­frei­heit haben und gene­rell weni­ger staat­li­che Unter­drü­ckung. (…) Dan­ke­schön, los, los, los, kämpft, kämpft, kämpft!