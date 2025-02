Südwesten – graues Land

Das liegt nicht nur an den jah­res­zeit­ty­pi­schen Boden­ne­beln, die im Süden vom Schwei­zer Mit­tel­land über den Boden­see nach Nor­den hin bis ins Donau­ge­biet rei­chen und die Land­schaft grau ver­pa­cken und vie­ler­orts unsicht­bar machen. Es liegt offen­bar auch dar­an, daß das wohl­ha­ben­de Ober­schwa­ben — die Gegend nörd­lich des Boden­sees bis hoch zur Schwä­bi­schen Alb — sich sei­ner selbst nicht mehr so ganz sicher ist. Und auch das ale­man­ni­sche Gebiet — das vom Schwarz­wald und dem Elsaß über den Boden­see tief in die Schweiz hin­ein­reicht — strauchelt.

Man merkt das dar­an, daß in den Mit­tel- und Klein­städ­ten die­ser Regi­on die Leer­stän­de zuneh­men. Nicht irgend­wo an den Rän­dern der Städ­te. Son­dern mit­ten­drin, dort, wo die kom­mo­den Fuß­gän­ger­zo­nen im Som­mer sich schon ein wenig ita­lie­nisch geben, die über den Win­ter gepäp­pel­ten Pal­men die Illu­si­on eines son­ni­gen Südens unter­strei­chen und die Städ­te oft noch einen aus dem Mit­tel­al­ter stam­men­den Stadt­kern auf­wei­sen. Das ergibt in guten Jah­ren ein schö­nes regio­na­les Selbst­be­wußt­sein. Aber in den schlech­ten Jah­ren, die hin­ter uns lie­gen, sind die Zwei­fel gewachsen.

Die Leer­stän­de in den inner­städ­ti­schen Fuß­gän­ger­zo­nen zei­gen das an: Im wohl­ha­ben­den Ravens­burg habe ich sechs lee­re Geschäf­te gezählt; in Kon­stanz kaschiert man die Leer­stän­de, indem die Stadt irgend­wel­che Akti­ons­bü­ros dort ein­quar­tiert, wo eben noch Schreib­zeug ver­kauft wur­de; und in Frei­burg steht in der Haupt­ein­kaufs­stra­ße das einst größ­te loka­le Beklei­dungs­haus leer.

Sicher­lich: Das alles mag weni­ger gra­vie­rend sein als in der Mit­te und im Nor­den unse­res Lan­des. Denn in Fried­richs­ha­fen am See sit­zen mit Air­bus und der Zahn­rad­fa­brik ZF Indus­trie­be­trie­be, die immer noch Geld ver­die­nen, für die Zulie­fe­rung der Auto‑, der Flug­zeug- und der Rüs­tungs­in­dus­trie. Und mit Kon­stanz, Frei­burg, Basel, Zürich und St. Gal­len legt sich um das Zen­trum der schwä­bisch-ale­man­ni­schen Regi­on ein Kranz von Uni­ver­si­tä­ten, die ein Heer von Beam­ten ali­men­tie­ren und in der einen oder ande­ren Wei­se mit der Medi­zin- und Phar­ma­for­schung ver­bun­den sind.

Arm ist man hier also nicht, aber offen­bar auch nicht mehr so wohl­ha­bend-zukunfts­si­cher wie noch vor weni­gen Jah­ren. Denn jetzt heißt es plötz­lich, ZF wol­le in den kom­men­den Jah­ren 14.000 Mit­ar­bei­ter ent­las­sen, und bei Air­bus ste­hen 2500 Arbeits­plät­ze auf dem Spiel.

Die Leer­stän­de und ange­kün­dig­ten Ent­las­sun­gen sind dabei nur die für jeden sicht­ba­ren Signa­le, daß etwas nicht mehr läuft. Weni­ger sicht­bar sind die klei­nen Details, die man nicht sofort sieht, die aber eine struk­tu­rel­le Ver­wer­fung andeu­ten, die womög­lich tie­fer reicht als die Leer­stän­de und anste­hen­de Ent­las­sun­gen. Ich mei­ne ein Detail wie die­ses: daß der Eisen­bahn­ver­kehr von Zürich über Lin­dau nach Mün­chen oder von Frei­burg über Basel und Kon­stanz nach St.Gallen pla­ne­risch und in der Aus­füh­rung offen­bar längst in der Hand der Schwei­ze­ri­schen Bun­des­bah­nen liegt und die Deut­sche Bahn hier nichts Gro­ßes mehr stemmt.

Oder ein Detail wie die­ses: daß der Haupt­flug­ha­fen der Regi­on in der Mit­te des schwä­bisch-ale­man­ni­schen Gebie­tes liegt, näm­lich in Zürich, das infra­struk­tu­rell von den Flug­hä­fen in Mühl­hau­sen (Elsaß, Frank­reich) und Fried­richs­ha­fen (Boden­see, Deutsch­land) flan­kiert wird. Oder die­ses: daß die Nord­schweiz seit Jah­ren über­rannt wird von Deut­schen, die dort arbei­ten wol­len und das auch tun, als Grenz­gän­ger oder Zuzüg­ler. Man sieht die­sen Trend an den in jeder nord­schwei­ze­ri­schen Gemein­de aus dem Boden schie­ßen­den Baukränen.

Nörd­lich von Rhein und Boden­see soll frei­lich ande­res in den Him­mel wach­sen. Bei Ravens­burg ist mit­ten im Alt­dor­fer Wald, einem der größ­ten geschlos­se­nen Wald­ge­bie­te Baden-Würt­tem­bergs, ein »Wind­park« mit bis zu 39 Wind­rä­dern geplant, damit end­lich auch im ober­schwä­bi­schen Schwach­wind­ge­biet der Kampf um die Kli­ma­neu­tra­li­tät gewon­nen wer­den kann. Nicht bes­ser sieht es am west­li­chen Boden­see aus, wo auf der Halb­in­sel Höri bis zu fünf Wind­kraft­an­la­gen und auf der Halb­in­sel Bodan­rück und damit in Sicht­wei­te von Kon­stanz wei­te­re Wind­kraft­an­la­gen in Pla­nung sind. Soll­ten die­se Plä­ne umge­setzt wer­den, wür­de das Boden­see­ge­biet von einer Urlaubs­re­gi­on, die davon lebt, daß die die Land­schaft noch halb­wegs unver­braucht wirkt, zu einem tech­ni­schen Wind­er­zeu­gungs­ge­biet umge­mo­delt wer­den, in dem die Rota­ti­ons­ge­schwin­dig­keit der Wind­flü­gel den Takt angibt.

Mit ande­ren Wor­ten: In der Regi­on ist der Abbau von Sub­stanz, der his­to­risch gewach­se­nen öko­no­mi­schen wie der natür­li­chen, über­all zu grei­fen. Und obwohl man den Men­schen ein­zu­re­den ver­sucht, der Sub­stanz­ab­bau sei die Eröff­nung einer neu­en Zukunft, mag das vor Ort kei­ner so recht glau­ben. Die Leer­stän­de in den Städ­ten, die geplan­ten Ent­las­sun­gen und die Infra­struk­tur­pro­ble­me der Bahn spre­chen eine ande­re Spra­che, die Spra­che eines grau­en Nichts, das sich über die Regi­on legt.

Die­ses Nichts hat nicht nur die Städ­te und die Land­schaft gepackt, son­dern auch die Men­schen. Für sie ist es das Nichts eines Kul­tur­bruchs, der mit den ver­trau­ten Sicher­hei­ten der Pro­vinz auf­räumt. Wenn auch in Ravens­burg die bis­lang nur anders­wo gesich­te­ten »Mes­ser­män­ner« auf­tau­chen und ein ums ande­re Mal Schre­cken ver­brei­ten, wenn in Kon­stanz am hel­lich­ten Tag auf der Stra­ße in eine Men­schen­grup­pe geschos­sen und im Stadt­park eine Frau von einem Syrer ver­ge­wal­tigt wird, dann hat die tie­fe Pro­vinz ein Trend ein­ge­holt, der vor eini­gen Jah­ren in Frei­burg als der weni­ger tie­fen Pro­vinz begon­nen hat­te: das wie­der­hol­te (hier und hier) Ver­ge­wal­ti­gen und Töten von Ein­hei­mi­schen durch Fremde.

Wel­che Aus­wir­kun­gen das auf die Men­ta­li­tät der Men­schen hat, kann man nur erst erah­nen. Eine Ahnung ver­mit­telt das zuneh­men­de Grau der Klei­dung, das in schar­fem Gegen­satz zu der Bunt­heit steht, mit der man auch in den schwä­bisch-ale­man­ni­schen Uni­ver­si­täts­städ­ten beschäf­tigt ist. Aber es ist nicht nur das Grau der Klei­dung, das eine atmo­sphä­ri­sche Ein­trü­bung anzeigt, es ist auch die zuneh­men­de Ver­wahr­lo­sung, die eine Zeit­lang noch als infor­mel­le Locker­heit durch­ging, inzwi­schen aber ins Unge­pfleg­te spielt. In Bah­nen, Bus­sen und Stra­ßen­bah­nen hat man zuneh­mend den Ein­druck, daß nicht nur die Klei­dung schad­haf­ter und unge­wa­sche­ner wird, son­dern auch der Mensch, der in ihr steckt. Es riecht jetzt im Nah­ver­kehr, wie es frü­her nicht gero­chen hat.

Unge­pflegt­heit und Ver­wahr­lo­sung, sagen uns die Psy­cho­lo­gen, sei­en ein Zei­chen für eine Depres­si­on. Die seit dem Jahr 2020 zuneh­men­den Selbst­mor­de zei­gen an, wie tief die depres­si­ve Ver­un­si­che­rung der Bevöl­ke­rung inzwi­schen reicht.

Wie es wei­ter­ge­hen wird, ist schwer zu sagen. Klar ist nur, daß die Woken, die um ihr Welt­bild und zugleich um ihre Pfrün­de kämp­fen, im Moment alles tun, um auf ihrem Weg ins graue Nichts blei­ben zu kön­nen. Sie haben den nöti­gen Wech­sel mit einer Fül­le von Tabus umstellt, die von der Unan­tast­bar­keit der Ener­gie­wen­de, der alter­na­tiv­lo­sen ille­ga­len Mas­sen­ein­wan­de­rung bis zur neu­er­dings ein­ge­führ­ten Ver­pa­ckungs­steu­er reichen.

Ers­te Unsi­cher­hei­ten mel­den sich in die­sem Milieu von jen­seits des Atlan­tiks in der Per­son von Donald Trump, assis­tiert von Elon Musk, die man bei­de nicht mehr weg­can­celn kann, wie man das jah­re­lang mit allen konn­te, die Nicht­links und Unwo­ke waren. Und in den öst­li­che­ren Gebie­ten Euro­pas gelan­gen die Ver­fem­ten jetzt an die Regie­rung und schmie­den Koali­tio­nen mit jenen, die kon­ser­va­tiv durch­ge­hal­ten hat­ten, um Euro­pa all­mäh­lich vom bun­ten Grau des links­grü­nen Aller­lei zu befreien.

Und im Süd­wes­ten, im Schwä­bisch-Ale­man­ni­schen? Da bleibt unver­ges­sen, daß hier zusam­men mit Sach­sen und Thü­rin­gen eine Regi­on gegen die staat­li­chen Coro­na-Maß­nah­men anhal­tend Wider­stand leis­te­te. Die­ser Wider­stand hat­te vie­le Väter, aber einer ist mit Sicher­heit eine Art ange­bo­re­ne Wider­stän­dig­keit, die auf eine lan­ge Geschich­te zurück­schaut: im Schwei­ze­ri­schen nicht nur auf den Eigen­sinn der Kan­to­ne und den Auf­bau einer direk­ten Demo­kra­tie, son­dern auch auf die zur libe­ra­len Bewe­gung gehö­ren­de »Remst­al­po­li­tik« oder die Alt­ka­tho­li­sche Kir­che, die im Süd­wes­ten eines ihrer Kern­ge­bie­te hat.

Die­se Wider­stän­dig­keit hat immer wie­der Men­schen ange­zo­gen, die in der Regi­on zu sich kom­men woll­ten oder muß­ten und einen Abstand zu den Städ­ten such­ten, in denen der Zeit­geist sich aus­tob­te und zu Ende tob­te. Man darf hier nicht nur an Her­mann Hes­se den­ken, der sich nach Gai­en­ho­fen zurück­ge­zo­gen hat­te, oder an Otto Dix, der nach Hem­men­ho­fen aus­ge­wi­chen war. Man darf vor allem an Fried­rich Georg und Ernst Jün­ger den­ken, die ihre zwei­te Lebens­hälf­te im Schwä­bisch-Ale­man­ni­schen ver­bracht haben, der eine in Über­lin­gen, der ande­re in Wilf­lin­gen. Die Per­fek­ti­on der Tech­nik und die Mar­mor­klip­pen sind Wer­ke ganz unter­schied­li­cher Art, aber es sind Wer­ke, in denen der Auf­stand gegen die auf ein Grau zusteu­ern­de tech­ni­sche und poli­ti­sche Ver­nut­zung der Welt zu sprach­li­cher Sub­stanz gefun­den hat.

Der Gedan­ke, daß die­se Sub­stanz von dem Land und den Leu­ten gelie­fert wur­de, mit denen die Brü­der Jün­ger lan­ge Umgang hat­ten, eröff­net einen wei­ten Hori­zont, der über das Geschlecht der Stau­fen­berg zurück­reicht in die Zei­ten der Stau­fer und Zäh­rin­ger. Wobei wir nicht ver­ges­sen wol­len, daß auch der Stamm­sitz der Habs­bur­ger in die schwä­bisch-ale­man­ni­sche Land­schaft gehört.

Wen­det man sich von die­sen fer­nen Zei­ten zurück in imme­re jün­ge­re Epo­chen, sieht man mit einem Mal all die iri­schen und angel­säch­si­schen Mis­sio­na­re, die auf der Rei­chen­au und in St. Gal­len wirk­ten; man sieht Meis­ter Eck­hart einen Teil sei­ner Pre­dig­ten in Straß­burg und im Elsaß hal­ten, in einem ale­man­ni­schen Straß­burg, in dem Guten­berg an sei­ner Erfin­dung arbei­ten und zwi­schen­durch nach Basel fah­ren wird, um auf dem dor­ti­gen Kon­zil Kon­tak­te zu knüp­fen zu Kir­chen­män­nern vom For­mat eines Niko­laus von Kues; man schaut sich in einem Basel um, in dem Eras­mus von Rot­ter­dam sein Leben beschlie­ßen wird, spä­ter woh­nen und arbei­ten dort Nietz­sche, Jacob Bur­ck­hardt und noch etwas spä­ter Karl Jas­pers, wäh­rend nörd­lich davon in Frei­burg Mar­tin Heid­eg­ger denkt und schreibt und noch wei­ter nörd­lich im schwä­bi­schen Tübin­gen immer noch zu spü­ren ist, daß es das Land von Höl­der­lin, Hegel und Schel­ling, aber auch von Schil­ler und Uhland ist, von Möri­ke und Gus­tav Schwab; und am Boden­see heil­te Franz Anton Mes­mer die Men­schen magne­tisch und schau­te die Dros­te oben von der Meers­burg hin­un­ter aufs Wasser.

Tief hin­ab reicht der Schacht der Ver­gan­gen­heit im Schwä­bisch-Ale­man­ni­schen. Aber es ist kein dunk­ler Schacht; er ist hell und bunt und vol­ler Strahl­kraft durch die Jahr­hun­der­te bis heu­te. Von die­sem Schacht her wur­de mehr als ein­mal das blei­er­ne Grau der deut­schen Stagnations‑, Unglücks- und Kata­stro­phen­ge­schich­te ver­trie­ben. Und so wird es auch in unse­ren Tagen wie­der sein, wenn eine neue Erin­ne­rungs­wel­le übers Land kommt.

– –

Uwe Jochum hat in der Rei­he Kapla­ken das viel­be­ach­te­te und erstaunt zur Kennt­nis genom­me­ne Bänd­chen Lang­mut. Den Wider­stand üben vorgelegt.