Kritik der Woche (68): Sichtungen

Eine „ nobelrebellische Katholikin der Millennials“ wurde die 1991 in Erfurt geborene Hendrikje Margareta Machate, manchen vielleicht bereits als Autorin der Tumult bekannt, in einem surreal wohlwollenden, weil auf der Netzseite der taz erschienenen Blogartikel über ihr erstes Buch genannt.

Dazu die ban­ge Fra­ge: „Taugt die in Wien leben­de Deut­sche zur neu­en Iko­ne der Pas­to­ral-Fol­kies?“ Ich habe mich bei der Ziel­grup­pe umge­hört, und erhielt von einer ziem­lich dog­ma­tisch den­ken­den Freun­din das Urteil:

Die Mischung aus sehr tref­fen­den und klu­gen, eit­len, ästhe­ti­zis­tisch-deka­den­ten und häre­ti­schen Sät­zen über­zeugt mich im gan­zen nicht.

Auch sonst ist reich­lich Skep­sis vor­han­den, ob jemand in die­sem Alter, und noch dazu eine Frau, bereits genü­gend Rei­fe besitzt, „an Nicolás Gómez Dávila geschul­te“ Apho­ris­men zu schrei­ben, wie der Ver­lag das Buch etwas voll­mun­dig bewirbt.

Ist Macha­te, zumin­dest an ihrer Selbst­prä­sen­ta­ti­on gemes­sen, nicht ein wenig zu hübsch, ein wenig zu betucht, ein wenig zu pre­zi­ös für ein sol­ches Unter­fan­gen? Sind Apho­ris­men über die ers­ten bis letz­ten Din­ge glaub­wür­di­ger, wenn sie von knor­ri­gen kolum­bia­ni­schen Guts­be­sit­zern oder schlaf­lo­sen Selbst­mord­be­ses­se­nen in Pari­ser Man­sar­den­zim­mern geschrie­ben wer­den? Das sind berech­tig­te Fra­gen, denn es besteht ein natür­li­ches Bedürf­nis des Lesers, zu erfah­ren, ob ihm ein Autor nicht bloß etwas vormacht.

Wer mit die­sen Vor­be­hal­ten an das Buch her­an­geht, wird ange­nehm über­rascht sein über sei­ne Zugäng­lich­keit, Unmit­tel­bar­keit und sprach­li­che Qua­li­tät, viel­leicht ganz nach dem Satz der Autorin:

Bevor du jeman­den gele­sen hast, kennst du ihn nicht.

Die Samm­lung teilt sich in drei Schach­teln: „Got­tes­wahn“ (ein Slo­gan von Richard Daw­kins, den sich die Autorin trot­zig beja­hend zu eigen macht) für die reli­giö­sen und meta­phy­si­schen Betrach­tun­gen, „Kon­ter­gar­de“ für die Fecht­stel­lun­gen, Hal­tungs­übun­gen und Stand­ort­be­stim­mun­gen, „Mis­cel­la­nea“ für den frei flot­tie­ren­den Rest.

Es ver­steht sich von selbst und ist wohl gen­reim­ma­nent, daß es sich hier­bei qua­li­ta­tiv um eine „Mixed bag“ han­delt. Man­ches schmeckt ein biß­chen zu sehr nach Lese­früch­ten und „Reac­tion­a­ry chic“, man­chen Gedan­ken hat man schon anders­wo und bes­ser for­mu­liert gele­sen, man­ches ist ein biß­chen zu kokett oder zu banal, aber die gute Nach­richt ist, daß Macha­te gar kein Dávila und nicht ein­mal ori­gi­nell sein will. Gera­de des­we­gen fin­det sie oft fri­sche und über­ra­schen­de For­mu­lie­run­gen, die den Kopf erqui­cken, zum Lachen brin­gen oder auch zum Wider­spruch reizen.

All dies auf einen Nen­ner brin­gen zu wol­len, ist eben­so schwie­rig wie unnö­tig, und jeder Leser wird sich hier je nach Nei­gung ande­re Rosi­nen aus dem Kuchen picken. Man soll­te beim Lesen auch nicht all­zu sehr die stren­ge katho­li­sche Bril­le auf­set­zen – Mache­te hat ihre Gedan­ken und Wahr­neh­mun­gen so fest­ge­hal­ten, wie sie ihr zuflo­gen, ohne sie vor­her groß auf Recht­gläu­big­keit zu prü­fen. Apho­ris­tik ist schließ­lich zu bei­dem gut: Zum vor­läu­fi­gen Erha­schen wie zum lini­en­schar­fen Ein­gra­vie­ren. Ein Bänd­chen, das, wenigs­tens soweit es mich betrifft, fast auf jeder Sei­te min­des­tens eine Freu­de berei­tet, was man heu­te nicht über all­zu vie­le Bücher sagen kann.

Hier ein paar Kostproben:

Ver­falls­ero­tik ist all­zu aus­ufern­der welt­im­ma­nen­ter Hoff­nung über­le­gen. – Das letz­te irdi­sche Para­dies, der Mut­ter­leib, ist heu­te zu einem der gefähr­lichs­ten Orte gewor­den. – Femi­nis­mus ist die­je­ni­ge Ideo­lo­gie, die es sich zur Auf­ga­be gemacht hat, alle weib­li­chen Pri­vi­le­gi­en abzu­schaf­fen. – Der Wider­stand lebt durch Wald­gän­ger, Kirch­gän­ger und Fried­hofs­gän­ger. – Ich lie­be eit­le Men­schen; man sie so leicht glück­lich machen. – Die nack­te Tugend ist fein gema­sert und kalt wie Mar­mor; das Leben gleicht mehr geschnitz­tem und bemal­tem Holz. – Durch Phi­lo­so­phie lernt man, die Welt von oben zu betrach­ten. Mit Kin­dern leben heißt, die Welt von unten betrach­ten. Eigent­lich soll­ten wir die Welt ja nach oben betrach­ten. – Ich kann mir nicht hel­fen; ich habe ein­fach immer so ein Fai­ble für Exis­ten­zen auf ver­lo­re­nem Pos­ten, ein Herz, das für Getre­te­ne, Aus­sät­zi­ge und Ver­korks­te schlägt. – Es ist das, was jeman­den inter­es­siert, was ihn inter­es­sant macht. Es ist das, was jemand liebt, was ihn lie­bens­wert macht. – Wer liebt, liebt amo­ra­lisch. – Schrei­ben ist heil­sa­me Dis­so­zia­ti­on. – Man­che Bücher inspi­rie­ren einen schon allein durch ihre Anwesenheit.

Hen­drik­je Mar­ga­re­ta Macha­te: Sich­tun­gen. Apho­ris­men, Wien: Castrum Ver­lag 2024. 128 Sei­ten, 25 €