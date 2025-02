Podcast und Wellengang

Heute vor einer Woche waren Erik Lehnert und ich zu Gast bei Roger Beckamp im Bundestag. Er nahm sich an einem Tag für uns Zeit, an dem es in der Abstimmung über das "Zustrombegrenzungsgesetz" zum zweiten Mal in einer Woche um die "Brandmauer" ging, die gegen die AfD "stehen müsse".

Jedes Mal, wenn ich am Bahn­hof Fried­rich­stra­ße aus­stei­ge und am Reichs­tags­ufer ent­lang zu einem der vie­len Ein­gän­ge ins Inne­re der Herz­kam­mer der Demo­kra­tie gehe, ist der Unter­schied zwi­schen Drau­ßen und Drin­nen mit Hän­den zu grei­fen. Die meis­ten der­je­ni­gen, die an den abge­si­cher­ten Gebäu­den vor­bei­schlen­dern, bewegt das, was ver­han­delt, aus­ge­kun­gelt, dra­ma­ti­siert und in Abstim­mun­gen fest­ge­stellt wird, nicht sehr.

Arnold Geh­len und ande­re haben das früh beschrie­ben und die­ses über­dach­te, hal­be Bun­des­tags­dorf einen “Spiel­platz höhe­rer Ord­nung” genannt. Man müs­se (ich para­phra­sie­re aus dem Kopf) den­je­ni­gen, die dort arbei­te­ten, eine Bedeu­tung zuspre­chen, mit der ihre Bedeu­tungs­lo­sig­keit über­tüncht wür­de. Das­sel­be gel­te für die kom­men­tie­ren­de Klas­se, also den mei­nungs­star­ken Jour­na­lis­mus und jene Tei­le des Uni­ver­si­täts­be­triebs, der ent­we­der etwas unter­su­che, das im Ergeb­nis auch ohne Unter­su­chung vor­lie­ge – oder aber auf eine Wei­se im Detail sich ver­hed­de­re, die in sich schon die Irrele­vanz berge.

Roger Beck­amp hat zwei Legis­la­tur­pe­ri­oden lang für die AfD im nord­rhein-west­fä­li­schen Land­tag und im Bun­des­tag ein Man­dat inne­ge­habt, aber nun kan­di­diert er nicht mehr. Das war das Haupt­the­ma des Gesprächs, das wir mit ihm führ­ten. Er stell­te dar­in sei­ner Frak­ti­on und dem par­la­men­ta­ri­schen Betrieb an sich kein schlech­tes Zeug­nis aus. Das schät­ze ich sehr: Es wäre bil­lig, nach dem Abgang schmut­zi­ge Wäsche zu waschen und abschät­zig über Räu­me zu urtei­len, in denen man sich acht Jah­re lang beweg­te und die einen gut ernährten.

Es ist (das sieht, wer sich den Mit­schnitt anschaut) ein Ver­lust, daß Beck­amp der neu­en, sehr viel grö­ße­ren Frak­ti­on nicht mehr ange­hö­ren wird. Mar­tin Sell­ner hat in sei­nem Buch über einen Regime chan­ge von rechts das Pro­blem des Par­la­ments­pa­trio­tis­mus gründ­lich und war­nend beschrie­ben: Was das Par­la­ment ver­läßt, schwebt, obwohl ver­bind­lich, im lee­ren Raum, wenn es nicht auf Reso­nanz und Umset­zungs­ein­sicht trifft.

Beck­amp gehört zu denen, die im Betrieb nicht auf­ge­hen, son­dern deut­lich und sehr krea­tiv den Zusam­men­hang zwi­schen par­la­men­ta­ri­scher Arbeit und den kräf­ti­gen Trie­ben einer rech­ten Zivil­ge­sell­schaft beto­nen und vor­füh­ren. Von sei­nem Schla­ge gibt es nicht viele.

Die Bedeu­tung vor­po­li­ti­scher Arbeit ver­an­schau­lich­te er bei­spiel­haft am Begriff “Remi­gra­ti­on”. Daß Ali­ce Wei­del ihn nun ver­wen­de und daß er in Talk­shows the­ma­ti­siert wer­den müs­se, lie­ge an der pro­fes­sio­nel­len Auf­be­rei­tung die­ses Kon­zepts (Autor, Ver­lag, PR) und an der Hart­nä­ckig­keit eini­ger Abge­ord­ne­ter, die ihn immer wie­der und letzt­lich erfolg­reich als Leit­be­griff einer Migra­ti­ons­wen­de plat­ziert hätten.

Es ist, wenn ich die mitt­ler­wei­le fünf­und­zwan­zig­jäh­ri­ge Ver­lags­ge­schich­te über­bli­cke, das fünf­te, sechs­te Mal, daß wir mit Büchern einen Begriff in den Raum stell­ten und ein Zusam­men­spiel zwi­schen die­ser Set­zung, jour­na­lis­ti­schem Skan­dal und all­ge­mei­nem Sprach­ge­brauch in Gang setz­ten. “Gro­ßer Aus­tausch”, “Selbst­ver­harm­lo­sung”, “Mosa­ik­rech­te”, “Vor­bür­ger­krieg”, und nun “Remi­gra­ti­on”. Das ist das eine.

Das ande­re ist die Kon­ti­nui­tät. Bei­spiels­wei­se hat die “Rei­he Kapla­ken” eine Form von Ernst­haf­tig­keit und Kon­ti­nui­tät in ein welt­an­schau­li­ches Milieu ein­ge­tra­gen, das nicht unbe­dingt für Buch­kul­tur und gro­ße Band­brei­te bekannt war.

Die 32. Staf­fel ist längst im Druck (sie­he hier), die Bänd­chen von Ellen Kositza (Geschlecht und Poli­tik), Simon Kieß­ling (Anti­se­mi­tis­mus. Fra­ge und Ver­such) und zwei Reden von Hugo von Hof­manns­thal und Rudolf Bor­chardt erschei­nen Anfang März. Außer­dem haben wir das Samm­ler­stück Ich bin nicht Char­lie von Mar­tin Licht­mesz und Repu­blik und Demo­kra­tie von Eber­hard Straub nach­dru­cken lassen.

Band 100 kommt in Sicht. Ich las­se mir dafür etwas beson­de­res ein­fal­len, etwas, das außer der Rei­he sein wird. Jeden­falls steht die­ses Rei­hen-Jubi­lä­um im Som­mer an, außer­dem ein zwei­tes: Die Bän­de 9 und 10 unse­rer Roman-Rei­he wer­den dann auch erschie­nen sein und wohl den Abschluß bilden.

In letz­ter Zeit ist es mir über­haupt wich­ti­ger als noch vor Jah­ren, daß die weni­ger spek­ta­ku­lä­re Sub­stanz des Ver­lags und der gan­zen Arbeit sicht­bar wird, daß sie geschätzt wird, jen­seits die­ser gan­zen Gesell­schaft des Spek­ta­kels. Die bes­ten Leser­brie­fe errei­chen mich sowie­so dann, wenn jemand auf­grund der Ver­lags­ar­beit, der Buch­emp­feh­lun­gen, der Lite­ra­tur­ge­sprä­che im Inter­net auf einen Autor auf­merk­sam wur­de, den er sonst kaum je gefun­den hätte.

Schon als Kind moch­te ich es, auf den Grund zu tau­chen und dort zu ver­har­ren und das leich­te Wie­gen zu spü­ren, wäh­rend oben schwe­rer Wel­len­gang war. Selbst am Boden­see war das mög­lich, wenn der Föhn her­an­saus­te, die Warn­blin­ker an allen Häfen in höchs­ter Geschwin­dig­keit rotier­ten und die Seg­ler reff­ten oder doch noch den Anle­ger zu errei­chen versuchten.

So ist es oft: An der Ober­flä­che geht es auf und ab, und wer um sein Quent­chen Auf­merk­sam­keit ringt, muß wohl so tun als ob. Sub­stan­ti­el­le Arbeit, Auf­bau, Ver­bind­lich­keit und das, was bleibt, fußen wei­ter unten und wer­den auf­ge­fun­den, müs­sen nicht ange­prie­sen und auf eine ver­dreh­te Art auf­re­gend gemacht werden.

Wie auch immer: Leh­nert und ich waren nach dem Gespräch noch mit Beck­amp essen, und zwar an einem Ort, an dem sich vor­nehm­lich Jour­na­lis­ten tref­fen. Natür­lich: ein paar Bli­cke, ein unge­müt­li­ches Erken­nen, auch das ist wich­tig: zu sehen, wie die­je­ni­gen, die sich fein ein­ge­rich­tet haben mit­ein­an­der, nicht wol­len, daß man sich ein­fach nie­der­läßt. Aber das scheint mir das Gerings­te zu sein, wor­an sie sich gewöh­nen müssen.

Vor dem Fens­ter zogen Men­schen vor­bei, die Schil­der an Stan­gen mon­tiert hat­ten. Auf die­se Schil­der hat­ten sie das blö­des­te, weil wohl­feils­te notiert, das der Tag her­gab, bei­spiels­wei­se die Weis­heit, daß Men­schen bren­nen, wenn Brand­mau­ern fal­len, und ganz oft auch, daß nie wie­der jetzt sei. Wie hät­ten die­se Leu­te den Tag ver­bracht, hät­te man ihnen kei­ne Panik ein­ge­re­det? Man muß groß­zü­gig sein: Viel­leicht nicht besser.

Hier ist jeden­falls das gan­ze Gespräch mit Beckamp.