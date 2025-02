Was die anderen schreiben: “Manova” über Musk

Vor gut einer Woche hat dort der Publi­zist Tom-Oli­ver Rege­nau­er Elon Musks weni­ger bekann­te Inves­ti­tio­nen beleuch­tet. Er wirft den AfD-nahen Krei­sen vor, “Bereit­wil­lig zur Schlacht­bank” zu tra­ben (so der Titel des Textes).

Rege­nau­er ist ein in der Schweiz leben­der Deut­scher. Er war in ver­schie­de­nen Wirt­schafts­be­rei­chen tätig und pro­du­ziert Hip Hop. Sein eige­nes Blog betreibt er unter sei­nem eige­nen Namen. Neben Mano­va schrieb Rege­nau­er schon für Tumult und Wal­l­asch. Außer­dem ist er bei Kon­tra­Funk gern gehör­ter Gesprächspartner.

“Bereit­wil­lig zur Schlacht­bank”: Rege­nau­er eröff­net sei­nen Arti­kel mit einer Ana­lo­gie auf die Coro­na-Pan­de­mie. Wie so vie­le ande­re bemüht auch er eine Dys­to­pie, aller­dings nicht (wie die meis­ten) 1984 von Orwell, son­dern Die Zeit­ma­schi­ne von H.G.Wells: Kri­ti­ker, die sich vor weni­gen Jah­ren noch empör­ten, als Mas­sen unre­flek­tiert einem Lügen­ge­bäu­de aus Sta­tis­ti­ken und Maß­nah­men glaub­ten, ver­hiel­ten sich jetzt genau­so wie die­se, wenn es um Elon Musk und Co. gehe – lang­sam und naiv wie die Eloi aus der Zeit­ma­schi­ne.

Die Wider­ständ­ler von ges­tern sind die „Schlaf­scha­fe“ von heu­te. Sie schei­nen ver­ges­sen zu haben, wie Pro­pa­gan­da funktioniert.

Der Arti­kel als sol­cher hat es wirk­lich in sich. Er geht über die Kri­tik an Elon-Simps wegen über­stei­ger­ter Heils­er­war­tun­gen hin­aus und zeigt schlüs­sig auf, daß Trump nicht der Sys­tem­spren­ger ist, für den er oft gehal­ten wird, und daß er wie Musk teils in ent­ge­gen­ge­setz­ter Wei­se zu sei­nen öffent­li­chen Ankün­di­gun­gen handelt.

Bevor Rege­nau­er auf Musk zu spre­chen kommt, steckt er den Rah­men ab: Der Para­dig­men­wech­sel, den man seit eini­ger Zeit in der öffent­li­chen Mei­nung ver­bu­chen kann, sei mit­nich­ten ein orga­ni­scher, son­dern von PR-Agen­tu­ren her­bei­ge­führt. Der argen­ti­ni­sche Prä­si­dent Milei sei nicht das liber­tä­re Wun­der­kind, als das er in rech­ten Krei­sen gehan­delt wird, son­dern „ver­scher­be­le Volks­ver­mö­gen an den Höchst­bie­ten­den“. Und Trump sei der „kriegs­lüs­terns­te Prä­si­dent der jün­ge­ren Geschich­te“ und han­de­le aus eige­nem Inter­es­se, nicht aus dem, das das Volk haben könnte.

Der Schwer­punkt des Arti­kels liegt bei Elon Musk: Er sei nicht der Kämp­fer für die Frei­heit, als der er sich auf X prä­sen­tiert. Daten wür­den genau wie bei jeder ande­ren Tech-Fir­ma gesam­melt, die Twit­ter Files sei­en ein unehr­li­cher Skan­dal gewe­sen. SpaceX und Star­link dien­ten in ers­ter Linie dem mili­tä­risch indus­tri­el­len Kom­plex, nicht dem Normalbürger.

All das wer­de ver­tuscht. Es gehe nicht um welt­weit schnel­les WLAN oder um die Besied­lung des Mars; die wah­ren Zie­le von Musks Unter­neh­mun­gen sei­en eher glo­ba­le Über­wa­chung und bei­spiels­wei­se die Steue­rung von Kampf­droh­nen mit unglaub­lich nied­ri­ger Latenz. Als klei­nes Schman­kerl ser­viert Rege­nau­er die Infor­ma­ti­on, daß Twit­ter von Musk unter ande­rem mit der Hil­fe der Sean Combs Capi­tal (“P.Diddy”, der wegen Ver­ge­wal­ti­gung sexu­el­len Miß­brauchs unter Ankla­ge steht) auf­ge­kauft wurde.

Wirk­lich inter­es­sant wird es im Kanin­chen­bau, in den man nach der Zwi­schen­über­schrift Futu­rum tech­no­lo­gi­cum hin­ab­steigt. Hier wer­den jene Unter­neh­mun­gen beleuch­tet, die Musk nicht öffent­lich bewirbt: Neu­r­a­link war ges­tern, inzwi­schen ent­wi­ckeln vom Tech-Mil­li­ar­där finan­zier­te Wis­sen­schaft­ler schon Neu­r­a­Dust, einen Staub aus Nano­par­ti­keln, die sich im Gehirn anrei­chern sol­len und die man durch die Nase zu zie­hen hat wie Koks.

Grok, die X‑KI, die inzwi­schen zu einem Social-Cre­dit-Sys­tem für Nut­zer gewor­den sei, ist von Black­Rock mit­fi­nan­ziert wor­den. Und SpaceX arbei­tet mit einem Unter­neh­men namens WISe­Sat zusam­men. Dies sei, so Rege­nau­er, ein Unter­neh­men, das so ziem­lich dem Werk­zeug­kas­ten einer 1984-Regie­rung (jetzt doch der Klas­si­ker!) gleiche.

Die Lek­tü­re die­ses Arti­kels sei jedem, der von zuviel Musk kuriert wer­den muß, wärms­tens ans Herz gelegt. Kri­tik bleibt nach der wirk­lich berei­chern­den Lek­tü­re kaum, aber dennoch:

War­um bezeich­net Rege­nau­er gera­de Neu­rech­te als “Schlaf­scha­fe”? Zählt man die AfD zur Neu­en Rech­ten, mag die­ser Ein­druck ent­ste­hen. Es ist aber für die­se Par­tei mehr als logisch, den Hype durch Musk voll und ganz aus­zu­nut­zen. Zu ver­su­chen, der­zeit dort ein­zu­gren­zen, wäre unmög­lich und ver­mut­lich auch schädlich.

Im Vor­feld der Par­tei, in der intel­lek­tu­el­len Neu­en Rech­ten, wird die blin­de Nähe aller­dings sehr scharf kri­ti­siert. Man ana­ly­siert dort, wie man lang­fris­tig mit so einer Situa­ti­on umge­hen sollte.

Rege­nau­er könn­te wis­sen, daß vor zwei Wochen Stu­di­en­ta­ge in Schnell­ro­da statt­fan­den, in denen Musks Risi­ken betont wur­den. Er könn­te wis­sen daß Phil­ip Stein und Vol­ker Zier­ke in einem Jun­g­eu­ro­pa-Pod­cast unlängst sehr deut­lich gegen­über MAGA-Anhän­gern wur­den, und hät­te er in Mar­tin Sell­ners X‑Profil recher­chiert, hät­te er auch dort eine dif­fe­ren­zier­te Aus­ein­an­der­set­zung gefunden.

“Bereit­wil­lig zur Schlacht­bank” zie­hen also allen­falls Tei­le der AfD die AfD. Aber auch dar­über kann man hin­weg­se­hen. Denn daß der Arti­kel ein ech­tes Brett ist und die neu­rech­te Kri­tik an Musk um einen wich­ti­gen Teil ergänzt, steht außer Frage.

– –

Hier ist der Link zu Rege­nau­ers Beitrag.