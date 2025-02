Vance und Deneen – Trumps 2. Reihe

Man kann dies die popu­lis­ti­sche Beschleu­ni­gung der nächs­ten Pha­se des Trum­pis­mus nen­nen, in der die mil­li­ar­den­schwe­re »Tech-Rech­te« rund um Elon Musk die glo­ba­le öffent­li­che Debat­te dominiert.

Hin­ter Trump, Musk und Co. ver­schwin­det indes in der Wahr­neh­mung von Freund und Feind das, was man die »zwei­te Rei­he« nen­nen darf, mit­hin jene Kräf­te im Maschi­nen­raum repu­bli­ka­ni­scher Poli­tik, die nicht nur über den fort­wäh­ren­den Schlag­zei­len­sprint der exzen­tri­schen Leit­fi­gu­ren, son­dern auch über Legis­la­tur- bzw. Regie­rungs­pe­ri­oden und gar über Trump und Musk selbst hin­aus­den­ken. Es han­delt sich dabei zuvor­derst um den US-Vize­prä­si­den­ten J. D. Van­ce (Jg. 1984) und sei­nen Vor­den­ker Patrick J. Deneen (Jg. 1964).

Bei Van­ce, der in einer Klein­stadt in Ohio gebo­ren wur­de, ist die Sache ein­fach erklärt: Der Jurist leg­te mit sei­nem in Mil­lio­nen­auf­la­ge ver­kauf­ten Buch über die Ver­wer­fun­gen und sozia­len Miß­stän­de in sei­ner Kind­heit, der Hill­bil­ly-Ele­gie, den Sound­track zur popu­lis­ti­schen Revol­te der »Some­whe­res«, der Arbei­ter und Klein­bür­ger in den US-Peri­phe­rien, wider die »Any­whe­res«, die groß­städ­ti­schen »Eli­ten« und Ein­fluß­grup­pen, vor.

Sein nun­meh­ri­ger deut­scher Ver­lag, Yes Publi­shing, bewirbt das Buch, das im Ori­gi­nal 2016 und in der deut­schen Erst­über­set­zung 2017 erschien, bevor es durch Trumps Come­back in den mas­sen­me­dia­len Fokus geriet und vom Ull­stein Ver­lag abge­sto­ßen wur­de, mit dem Ver­weis dar­auf, daß die­ser Band den »Wahl­er­folg von Donald Trump« erklärt. Van­ce war bei Abfas­sung des Ban­des aller­dings ein Geg­ner Trumps.

Das änder­te sich in den Fol­ge­jah­ren, als die diver­gie­ren­den Kraft­zen­tren in der Grand Old Par­ty man­nig­fal­ti­gen Pro­zes­sen aus­ge­setzt waren, in deren kon­flikt­rei­chem Ver­lauf Van­ce ins Trump-Lager über­ging, in das er als gebo­re­ner Außen­sei­ter ohne­hin gehö­re. Van­ce bezeich­net sich als »uls­ter-schot­ti­schen Hill­bil­ly«, als ein ame­ri­ka­ni­sches Land­ei nord­irisch-schot­ti­scher Abstam­mung. ­Eth­ni­sche Her­kunft und Geo­gra­phie sei­en zen­tra­le Pfei­ler im Lebens­weg eines Men­schen; sie wei­sen in vie­ler­lei Hin­sicht den Weg.

In der Hill­bil­ly-Ele­gie ist aus poli­ti­scher War­te weni­ger das inter­es­sant, was die folk­lo­ris­ti­schen und lebens­welt­li­chen inne­ren Spe­zi­fi­ka sei­ner Gesell­schafts­schicht in den 1990er Jah­ren abbil­det, als viel­mehr das, was Fol­gen für das äuße­re Emp­fin­den der vie­len Mil­lio­nen klein­städ­tisch gepräg­ten »ein­fa­chen« US-Ame­ri­ka­ner zei­tigt, was ihnen folg­lich Iden­ti­tät verleiht.

Da wäre zum einen die per­ma­nen­te Suche nach gut bezahl­ter Arbeit abseits der eige­nen Hei­mat, ver­bun­den mit Wohn­ort­ver­la­ge­run­gen und Ent­wur­ze­lungs­vor­gän­gen. Van­ce beschreibt die Pro­ble­ma­tik des Aus­pen­delns anhand mar­kan­ter Ver­kehrs­ver­viel­fa­chung an und nach beson­de­ren Fest­ta­gen wie Weihnachten:

Die Autos sind vol­ler ver­pflanz­ter Hill­bil­lys, die nach den Fei­er­ta­gen nach Hau­se zurückkehren.

In sol­chen Pas­sa­gen ver­schwin­det das US-ame­ri­ka­nisch Beson­de­re hin­ter dem im gesam­ten »Wes­ten« auf­find­ba­ren All­ge­mei­nen: Das Pen­deln und das Arbeits­mi­grie­ren sind in Ost­deutsch­land ein eben­so gro­ßes Pro­blem wie in Polen oder Frank­reich: Zen­trum ver­sus Peri­phe­rie. Ansons­ten geht es im Buch viel um Emp­fin­dun­gen, um sub­jek­ti­ve Erfah­run­gen von Trau­er und der stän­di­gen Pre­ka­ri­tät beim Bestrei­ten des All­tags. Der Glau­be erscheint als ver­blie­be­ne Soli­da­ri­täts­res­sour­ce in Zei­ten all­ge­mei­nen Nie­der­gangs und der omni­prä­sen­ten Ver­ein­ze­lung; das »Gefühl der Ent­frem­dung« herr­sche vor, ohne daß die Betrof­fe­nen die­ses Emp­fin­den objek­ti­vie­ren bzw. ratio­na­li­sie­ren können.

Da wäre zum ande­ren das Ver­hält­nis zwi­schen »Pro­le­ta­ri­at« und »Lum­pen­pro­le­ta­ri­at«, zwi­schen denen, die ackern und den­noch mone­tär ver­küm­mern, und denen, »die von der Groß­zü­gig­keit des Staats« leben. Gemeint ist eine zuneh­men­de Kluft, die sich eben­so in der BRD wie­der­fin­den läßt, ins­be­son­de­re im »Dis­kurs« rund um Bür­ger­geld, Kon­sum­pre­ka­ri­at und Lohnabstandsgebot.

Van­ce ver­tritt die Inter­es­sen der »wei­ßen Arbei­ter­schicht« und all jener, die im kapi­ta­lis­ti­schen Nor­mal­be­trieb trotz Anstren­gung zu kurz kom­men oder es so emp­fin­den. Bei ihnen sieht Van­ce die »Lie­be zur Nati­on« als Kitt; die »Tat­sa­che«, im »groß­ar­tigs­ten Land der Welt« zu leben, habe auch ihm selbst »eine Bedeu­tung gege­ben«. Doch die­ses Gefühl schwin­de auf­grund öko­no­mi­scher Aus­sichts­lo­sig­keit und poli­ti­scher Distanz zur herr­schen­den Klasse:

Kei­ne Grup­pe in Ame­ri­ka ist pes­si­mis­ti­scher als die der wei­ßen Arbeiter.

Poli­ti­sche Ent­halt­sam­keit und feh­len­de Auf­bruchs­hoff­nun­gen sind die Fol­gen. Auch das kennt man aus deklas­sier­ten bzw. gefühlt deklas­sier­ten Schich­ten der Arbei­ter­klas­se sowie der Mit­tel­schich­ten in West­eu­ro­pa: Man orga­ni­siert sich nicht; man lebt sein Leben; man kämpft nicht, man läßt gesche­hen; man sieht nicht den Zusam­men­hang der Sache, man bekrit­telt Ein­zel­sym­pto­me; man ana­ly­siert nicht, man fühlt; man han­delt nicht, man war­tet auf Handelnde.

Die­ses Ver­la­gern der Ver­ant­wor­tung auf exter­ne Figu­ren, in denen sich Ent­schei­dungs­fin­dung und wirk­mäch­ti­ger Pro­test gegen »die da oben« bün­deln sol­len, ist ein blei­ben­des Para­dox des Popu­lis­mus, und eben hier wächst der Humus für poli­ti­sches Erlö­sungs­den­ken, das der­zeit reüs­siert: Im Van­ce-Kon­text ist es Trump, der sich erfolg­reich zum ermäch­tig­ten Sprach­rohr die­ser Sprach­lo­sen erho­ben hat und die gefühl­te Macht der Macht­lo­sen in ein viel­glied­ri­ges »Pro­ject 2025« zu trans­for­mie­ren beab­sich­tigt, über des­sen inhalt­li­che Sub­stanz frei­lich auch im Trump zuge­neig­ten Lager Zwei­fel bestehen.

Zum Trump-affi­nen Lager, das sich gleich­wohl kei­ne Illu­sio­nen hin­sicht­lich der tat­säch­li­chen welt­an­schau­li­chen Tie­fe zu machen erlaubt, wird man den wich­tigs­ten Vor­den­ker und Ver­trau­ten von J. D. Van­ce, Patrick J. Deneen, zäh­len dür­fen. Sche­ma­tisch könn­te man es so for­mu­lie­ren: Das, was Van­ce gefühls­ge­lei­tet und sub­jek­tiv dar­bie­tet, wird von Deneen ratio­nal und objek­tiv poli­ti­siert und vervollständigt.

Deneen stammt aus Con­nec­ti­cut und ist, wie der 2019er Kon­ver­tit Van­ce, katho­li­schen Glau­bens. Als Poli­tik­wis­sen­schaft­ler, der an den Uni­ver­si­tä­ten Prince­ton und George­town lehr­te, bevor er Aus­hän­ge­schild der katho­li­schen Uni­ver­si­ty of Not­re Dame im Bun­des­staat India­na wur­de, mach­te er sich mit Stu­di­en wie The Odys­sey of Poli­ti­cal Theo­ry (2000) und Demo­cra­tic Faith (2005) ledig­lich in Fach­krei­sen einen Namen.

Sei­nen ideen­politischen Durch­bruch führ­te erst sein 2018 zum Best­sel­ler wer­den­der Zwit­ter aus Wis­sen­schaft und Pole­mik her­bei: War­um der Libe­ra­lis­mus geschei­tert ist. Deneen zeigt sich dar­in über­zeugt, daß die Auf­lö­sung aller Din­ge als logi­sche Kon­se­quenz der libe­ra­len Hege­mo­nie zu dia­gnos­ti­zie­ren ist. Der Libe­ra­lis­mus habe sich unbe­schränkt durch­ge­setzt, was zur Fol­ge habe, daß »die Fun­da­men­te unse­rer ererb­ten zivi­li­sa­to­ri­schen Ord­nung«, mit­hin jene »Nor­men, die in Fami­li­en, in Gemein­schaf­ten, durch Reli­gi­on und Kul­tur erlernt wur­den«, erodieren.

Das Indi­vi­du­um wird zum Maß­stab, dem unfil­trier­ten Zugriff des Mark­tes und Staa­tes aus­ge­setzt, fort­wäh­rend bereit, sich neu zu erfin­den, dabei jeder orga­nisch gewach­se­nen Gemein­schaft ver­lus­tig gehend. Ans Böcken­för­de-Dik­tum erin­nert Deneens The­se, daß der Libe­ra­lis­mus so sei­ne eige­nen Vor­aus­set­zun­gen abschaf­fe: »Er ist geschei­tert, weil er erfolg­reich war«.

Deneen ana­ly­siert dar­auf­hin in sei­nem Werk libe­ra­le Glau­bens­frag­men­te seit den Zei­ten John Lockes; er tut das im klas­si­schen Gelei­se der Sezes­si­on-Lesern (aber nicht US-Ame­ri­ka­nern) ver­trau­ten Libe­ra­lis­mus­kri­tik von Arthur Moel­ler van den Bruck über Carl Schmitt bis Alain de Benoist, bean­stan­det anthro­po­lo­gi­sche Erkennt­nis­män­gel der Libe­ra­len, skiz­ziert ihr fal­sches Men­schen­bild (»abs­trak­te Indi­vi­du­en an abs­trak­ten Orten«), wes­halb eine inte­gra­le Dar­bie­tung an die­ser Stel­le nicht nötig sein dürfte.

Auch sei­ne Benoist-iden­te Par­al­le­li­sie­rung von Markt­li­be­ra­lis­mus und Links­li­be­ra­lis­mus, die kul­tu­rell ande­re Ideo­lo­gie­bau­stei­ne ver­tre­ten, aber nicht sub­stan­ti­ell von­ein­an­der abwei­chen, ist nicht neu. Im Gespräch mit der Neu­en Zür­cher Zei­tung betont er etwa, daß bei­de gro­ßen For­men des Libe­ra­lis­mus »nur anschei­nend kon­kur­rie­ren« und so das »libe­ra­le Regime« fes­ti­gen. Popu­lis­mus sei nun eine »Revol­te gegen die kapi­ta­lis­ti­sche Revo­lu­ti­on« bei­der Libe­ra­lis­men, und deren aktu­ell viru­len­te »woke« Form beru­he auf einem »fal­schen Bewußt­sein«, das nicht das »Pro­le­ta­ri­at«, son­dern die »Bour­geoi­sie« erfaßt habe.

Als ori­gi­nel­ler her­vor­zu­he­ben, zumal für einen Ver­trau­ten des US-Vize­prä­si­den­ten, ist, daß Deneen künf­ti­ge US-Ent­schei­der davor warnt, die­se vom Libe­ra­lis­mus ver­ur­sach­ten Pro­ble­me durch mehr Libe­ra­lis­mus kurie­ren zu wol­len. Denn der

Ruf nach einer libe­ra­len Kur für die Gebre­chen des Libe­ra­lis­mus bedeu­tet, Gas in ein lodern­des Feu­er zu blasen.

Gegen­über der »kal­ten« und »mecha­ni­sier­ten Welt des Libe­ra­lis­mus« müß­te eine »orga­ni­sche Alter­na­ti­ve« ent­wi­ckelt wer­den, die Vor-Ort-Gemein­schaf­ten, Reli­gi­on, Fami­lie und Gemein­wohl­stre­ben in den Fokus stellt. Man fragt sich, wie Deneen das mit Trump, Musk et al. anvi­sie­ren zu kön­nen glaubt, zumal er in sei­nen Hand­lungs­emp­feh­lun­gen dar­auf Bezug nimmt, daß eine jede Person

die Mini­mie­rung der eige­nen Betei­li­gung an der abs­trak­ten und gesichts­lo­sen moder­nen Wirtschaft

betrei­ben soll­te. Dar­an anknüp­fend: Wie möch­te Deneen eine sol­che »Befrei­ung vom Libe­ra­lis­mus selbst« durch­set­zen mit trans­hu­ma­nis­ti­schen Tur­bo­li­be­ra­len, die öko­no­mi­sche Wachs­tums­fra­gen und ent­fes­sel­tes Pro­fit­stre­ben als Ver­ede­lung des Mensch-Seins begrei­fen? Das wäre eine Fra­ge für kom­men­de Bücher oder Inter­views, weil Deneen auch in sei­nem nicht min­der erfolg­rei­chen Anschluß­band, Regime Chan­ge, bei des­sen Prä­sen­ta­ti­on J. D. Van­ce Ehren­gast war, die­se Fra­ge umschifft.

Dort heißt es, sei­ne Zie­le für das post­li­be­ra­le Zeit­al­ter sei­en »Sta­bi­li­tät, Ord­nung, Kon­ti­nui­tät«; errei­chen wol­le er dies durch eine »Neue Rech­te«, die »sich öko­no­misch ›nach links‹ bewe­ge«, wäh­rend sie sich in kul­tu­rel­len und iden­ti­tä­ren Fra­gen unum­stöß­lich für »Fami­lie, Gemein­schaft, Kir­che und Nati­on« posi­tio­nie­re. Es gehe dar­um, »lin­ke« For­men der Gemein­wohl­wirt­schaft mit »rech­ten« For­men der Wer­te und Nor­men zu kom­bi­nie­ren. Der Cice­ro nann­te die­se Syn­the­se aus wirt­schafts- und sozi­al­po­li­ti­schem Links­ruck und kul­tur­po­li­ti­schem Rechts­ruck eine real­po­li­ti­sche »Gewin­ner­for­mel«, Deneen nennt die­se Kom­bi­na­ti­on kur­zer­hand »Gemein­wohl­kon­ser­va­tis­mus« – in Abgren­zung zum bis dato domi­nie­ren­den »ame­ri­ka­ni­schen Kon­ser­va­tis­mus«, der als markt­för­mi­ge indi­vi­dua­lis­ti­sche Ideo­lo­gie nichts ande­res als »eine Form des Libe­ra­lis­mus« darstelle.

Ein anti­li­be­ra­ler Gemein­wohl­kon­ser­va­tis­mus sei folg­lich zu imple­men­tie­ren, um den Libe­ra­lis­mus fun­da­men­tal abzu­lö­sen und um das Volk und die (wah­re) Eli­te neu zu ver­söh­nen im Zei­chen einer »gemisch­ten Ver­fas­sung«, die mehr »Har­mo­nie« zu schaf­fen habe. Das Fern­ziel bestehe dar­in, die volks­fer­nen Macht­eli­ten des Jetzt durch eine »bes­se­re Eli­ten­form« von mor­gen zu erset­zen, durch ech­te aris­toi, ech­te »Bes­se­re«.

Die­se Syn­the­se aus einem von unten (durch kom­mu­ni­ta­ris­ti­sche und christ­li­che Wer­te) ver­bes­ser­ten Volk und einer hand­lungs­fä­hi­gen, ver­ant­wor­tungs­vol­len und eben­so christ­li­chen Eli­te nennt Deneen »Aris­to­po­pu­lis­mus«. Er beinhal­te die Ver­schmel­zung der Mythen des »ein­fa­chen« Vol­kes mit der Für­sor­ge­pflicht sitt­lich grund­er­neu­er­ter Eli­ten, um Form und Wür­de wie­der zur Gel­tung zu verhelfen.

Die Zeit nennt die­se Kon­struk­ti­on des Aris­to­po­pu­lis­mus nicht nur »Gemein­wohl mit rechts­au­tori­tä­rem Spin«, son­dern auch die Ver­bin­dung »klas­si­scher The­men der Kapi­ta­lis­mus-Kri­tik mit ultra­kon­ser­va­ti­ven Vor­stel­lun­gen«. Auf Dau­er, so läßt Zeit-Autor Peter Neu­mann anklin­gen, wür­den sich indes »J. D. Van­ce und sein Mas­ter­mind Patrick Deneen« mit »dem schmut­zi­gen Poli­tik­thea­ter Donald Trumps« durch­aus »nicht zufrie­den­ge­ben«, son­dern weitersuchen.

Aber was? Patrick J. Deneen sieht uns in einer Über­gangs­pha­se, in einer »post­li­be­ra­len Ära«. Trumps Wahl habe gezeigt, daß sich die »libe­ra­le Mit­te« über­lebt habe, wäh­rend ihre lin­ke Flan­ke, die »pro­gres­si­ve Lin­ke«, eine »hoch­gra­dig iso­lier­te ideo­lo­gi­sche Bla­se« sei. Trumps Stil und Ideen bewer­tet Deneen dabei neu­er­dings posi­ti­ver als noch 2023. Er habe lin­ke und rech­te Ele­men­te ver­söhnt, namentlich

kul­tu­rel­le Wer­te der Repu­bli­ka­ner mit den älte­ren wirt­schaft­li­chen Ver­pflich­tun­gen der Demokraten.

Er nennt das im Cice­ro zwar nicht, wie einst an glei­cher Stel­le Timo Loch­o­cki, die »Gewin­ner­for­mel«, sehr wohl aber eine »gewinn­brin­gen­de Kom­bi­na­ti­on«. Kein Zwei­fel besteht nichts­des­to­we­ni­ger dar­an, daß sei­ne Loya­li­tät J. D. Van­ce gehört und nicht Donald Trump: Van­ce sei ein »neu­gie­ri­ger und intel­lek­tu­ell ver­sier­ter Mensch«, ein »uner­sätt­li­cher Leser« und bei »pro­gres­si­ven Lin­ken« und »liber­tä­ren Rech­ten« aus guten Grün­den »glei­cher­ma­ßen unbeliebt«.

Die Grün­de lägen dar­in, daß sei­ne Welt­an­schau­ung »nicht durch den Kal­ten Krieg« und des­sen über­hol­te Dicho­to­mien »geprägt wur­de«, son­dern durch Katho­li­zis­mus und Kom­mu­ni­ta­ris­mus. Die Ret­tung kom­me also nicht von Trump. Doch sei­en die kom­men­den vier Jah­re eine »Peri­ode der Zäh­mung und sogar des Abbaus pro­gres­si­ver Macht«, also eine Art Inter­re­gnum, um den bis­her hege­mo­nia­len Links­li­be­ra­lis­mus zurück­zu­drän­gen und zu über­win­den. Die danach not­wen­di­ge »umfas­sen­de­re, posi­ti­ve­re Neu­for­mu­lie­rung der ame­ri­ka­ni­schen poli­ti­schen Ord­nung« kön­ne hin­ge­gen erst erfol­gen, wenn Trumps Nach­fol­ger in der Lage sei­en, »eine oder zwei wei­te­re Prä­si­dent­schafts­wah­len zu gewin­nen«: Trump als Zwischenschritt.

Die dafür nöti­ge zwei­te Rei­he, die einst die ers­te wer­den soll – birgt sie mehr Leit­wöl­fe als Deneen und Van­ce, und falls ja, steht sie für der­lei Ideen über­haupt bereit? Die ent­schei­den­de Fra­ge bleibt dem­entspre­chend: Wie und mit wem will sich Patrick J. Deneen gegen den »fal­schen« Main­stream-Kon­ser­va­tis­mus durch­set­zen, den er als markt­ideo­lo­gisch und »olig­ar­chen­fi­nan­ziert« ver­wirft? Zumal die­ser (kor­rek­te) Vor­wurf iro­nisch zurück­zu­schla­gen droht, wenn man bedenkt, wie stark Donald Trump und Ex-Peter-Thiel-Mit­ar­bei­ter J. D. Van­ce mit Elon Musk und ande­ren Big-Tech-Olig­ar­chen inter­agie­ren. Nils Weg­ner spot­tet auch des­halb, daß selbst der »kon­ser­va­tivs­te US-Ame­ri­ka­ner unterm Strich nur ein Libe­ra­ler sein kann«.

Am Ende einer rea­lis­ti­schen Lage­ein­schät­zung ob der Deneenschen Wir­kungs­macht steht daher die Pro­gno­se, daß sich idea­lis­ti­scher Geist gegen mate­ria­lis­ti­sche Macht wei­ter­hin schwer­tun dürf­te. Welt­an­schau­lich rück­ge­bun­de­ne Theo­rien bedür­fen eines pra­xis­taug­li­chen Bodens – aber in den USA der Epo­che Trump / Musk ist man stär­ker an der Mars-Erkun­dung als an einer kom­mu­ni­ta­ris­ti­schen Visi­on von Ver­wur­ze­lung und Selbst­be­schrän­kung inter­es­siert. Patrick J. Deneens Impul­se zei­gen aber, daß der Kampf auf ver­lo­re­nem Pos­ten auch jen­seits des gro­ßen Tei­ches gehalt­voll geführt wer­den kann.

– – –