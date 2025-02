Das Peinliche an der Rede von Vance

Die kurze Rede des US-Vizepräsidenten J. D. Vance zur Eröffnung der Münchner Sicherheitskonferenz ist nicht spektakulär, weil sie Schockierendes zum Inhalt hat. Sie wirkt bahnbrechend, weil sie Banales an einem Ort zur Sprache brachte, an dem seit Jahren wortreich an der Realität vorbeigeredet wird - wissentlich oder aus der Überzeugung derer heraus, die in Blasen leben.

Van­ce sieht die Bedro­hung, der Euro­pa und – im Zen­trum – Deutsch­land aus­ge­setzt sind, nicht in der Kon­fron­ta­ti­on mit Ruß­land, son­dern in einer Umkeh­rung von “Wer­ten”, die vor­mals euro­pä­isch gewe­sen sei­en. Er stell­te damit die Fra­ge nach dem Woher, dem Wohin und dem der­zei­ti­gen Zustand, der geprägt wer­de durch die Mas­sen­ein­wan­de­rung völ­lig Frem­der, durch einen Man­gel an demo­kra­ti­scher Mei­nungs­frei­heit und durch die unstatt­haf­te Absi­che­rung woker Gesell­schafts­vor­stel­lun­gen durch staat­li­che Repression.

Van­ce warf so sim­pel wie red­un­dant die Fra­ge auf nach einer grund­sätz­li­chen Ent­schei­dung auf, die jede Demo­kra­tie zu tref­fen habe: Ver­traut sie der Mün­dig­keit ihrer Bür­ger, also Wäh­ler, oder ver­traut sie ihr nicht? Wenn sie ihr ver­traue, dann sei es nicht nach­voll­zieh­bar, war­um die Ver­tre­ter gewich­ti­ger Stim­men­an­tei­le zur Sicher­heits­kon­fe­renz nicht ein­ge­la­den sei­en und wie­so es gegen sie und die von ihnen ver­tre­te­nen Bür­ger eine “Brand­mau­er” gebe.

Ein Zwei­tes: Wie sta­bil mag eine Demo­kra­tie sein, wenn man, wie im Fal­le Rumä­ni­ens gesche­hen, behaup­tet, daß ein biß­chen Social-Media-Ein­fluß – viel­leicht erkauft mit ein paar hun­dert­tau­send Euro – eine Wahl ent­schei­dend beein­flus­sen kön­ne? Und drit­tens: Was maß­te sich die EU an, als sie die Wahl in Rumä­ni­en annul­lier­te und nun damit droht, auch künf­ti­ge Wah­len in ihrem Ein­fluß­be­reich auf­grund sol­cher Annah­men zu annullieren?

Zuletzt, und das ist schon ein rhe­to­ri­sches Zucker­stück­chen, gemein­de­te Van­ce, der nicht viel Zwi­schen­ap­plaus bekom­men hat, sei­ne kri­ti­schen, bloß­ge­stell­ten, her­aus­ge­for­der­ten Zuhö­rer dadurch ein, daß er dar­auf hin­wies, man habe Jah­re mit Gre­ta Thun­berg über­stan­den – und wer­de die Mona­te mit Elon Musk nun auch überstehen.

Das alles, die­ses Biß­chen äußer­te Van­ce also – und ver­sah sei­ne Beob­ach­tun­gen und sei­ne Mah­nung mit einer Klam­mer, näm­lich dem zwei­ma­li­gen Hin­weis auf die Amok­fahrt eines Afgha­nen in Mün­chen, die eine Mut­ter und ihre klei­nen Toch­ter das Leben gekos­tet hat­te. Die­se emo­tio­na­le Auf­la­dung (von denen in durch­ge­feil­ten Reden man nie weiß, ob sie von Her­zen kom­men oder aus Kal­kül erfol­gen) war der ein­zi­ge Rede­teil, nach dem Applaus aufbrandete.

Aber wei­ter: War­um nun soll­te das, was er äußer­te, nur ein biß­chen Etwas sein? War­um ist es nicht sehr viel, viel­leicht etwas wie der Schlag mit einem Spalt­ham­mer genau in den Riß des Holz­ru­gels, oder das Tep­pich­mes­ser an einem Gar­ten­pool, der, auf­ge­schlitzt, nun aus­läuft, ohne daß jemand etwas dage­gen tun könnte?

Van­ce hat getrof­fen, hat auf­ge­sto­chen, das zei­gen uns die Reak­tio­nen der herr­schen­den Klas­se, die sich schon wie­der im Ton ver­greift und Ver­glei­che von anno Tobak anstellt, weil sie ihre alten Waf­fen immer noch für stich­hal­tig und für Keu­len hält. Das ist ja das Schö­ne an ein­fa­chen Fra­gen: Sie for­dern zu einem Ja oder einem Nein her­aus, nicht zu Schach­tel­sät­zen und Co-Refe­ra­ten, die so oft alles ver­schlei­ern und nichts sagen.

Die bei­den hilf­lo­sen Stra­te­gien gegen die kla­ren Wor­te von Van­ce: ein schar­fes Nein, so eines, wie Habeck es lei­der nur nuschel­te, ohne die Auto­ri­tät, die man ihm vor Jah­ren noch zusprach; oder ver­al­te­tes Waf­fen­ar­se­nal, also der Nazi-Ver­gleich, die Faschis­mus­keu­le, unstim­mi­ge und unsin­ni­ge his­to­ri­sche Par­al­le­len. Die­je­ni­gen, die sie noch immer zie­hen, wol­len mund­tot machen: es sei nicht 5 vor 12, son­dern fast schon 19.33.

Aus den Erfah­run­gen des Natio­nal­so­zia­lis­mus haben die demo­kra­ti­schen Par­tei­en in Deutsch­land einen gemein­sa­men Kon­sens: Das ist die Brand­mau­er gegen extrem rech­te Parteien,

sag­te Scholz, um Van­ce etwas zu erklä­ren und die Oppo­si­ti­on wie­der ein­mal mund­tot zu machen. Aber viel­leicht will sich die­ser Mann von sol­chen Män­nern gar nichts erklä­ren las­sen, nicht mehr. Denn es sind die­sel­ben Män­ner, die gegen Trump hetz­ten und das Ende der Demo­kra­tie in Ame­ri­ka pro­gnos­ti­zier­ten und gar nichts dage­gen ein­zu­wen­den hat­ten, daß sie als “gewich­ti­ge Stim­me aus dem Aus­land” zitiert wur­den bei dem Ver­such, US-Bür­ger davon abzu­brin­gen, ihre Stim­me Trump zu geben.

Es ist, als wür­de Van­ce durch die Kulis­sen gehen, hin­ter die Potem­kin­schen Dör­fer. Die­ses Bild ist so pein­lich für unser Land. Wie­so muß einer aus dem Aus­land die­sen Schritt tun, die­se Geh­wei­se vor­füh­ren, die­se paar Schrit­te tun und dabei berich­ten, was ihm so auf­fällt? Wie­so reich­te dafür das gan­ze intel­lek­tu­el­le und per­so­nel­le Gewicht einer Bewe­gung nicht aus, die auf dem Gebiet der ehe­ma­li­gen DDR jeden 3. und bun­des­weit fast jeden 4. auf ihrer Sei­te weiß?

Es gibt Gesprächs­si­tua­tio­nen und schei­tern­de Ver­läu­fe, die wie­der­keh­ren und sich wie­der­ho­len: ein­ge­ras­tet, ein­ge­fro­ren, fest­ge­zurrt von denen, die fest­zur­ren kön­nen, von Macht­ge­fäl­le und argu­men­ta­ti­vem Vor­sprung gekenn­zeich­net, wobei die­ser Vor­sprung nicht auf dem bes­se­ren, son­dern auf dem mäch­ti­ge­ren Argu­ment beruht.

Alles das ist in Deutsch­land von Deut­schen in unge­zähl­ten Bei­trä­gen, Büchern, Gesprä­chen und Vor­trä­gen aus­ge­führt wor­den: Der Ein­trag der geschichts­po­li­tisch auf­ge­la­de­nen Moral in die Poli­tik ist erforscht, aus­ge­forscht, benannt, beklagt, bekämpft und in jeden poli­ti­schen Ansatz von rechts einbezogen.

Man muß den Par­tei­grün­dern der AfD zugu­te hal­ten, daß sie die Gefahr erkann­ten, die in der mora­li­schen Stig­ma­ti­sie­rung liegt. Aber man konn­te ihr nicht ent­ge­hen, wenn man ans Ein­ge­mach­te woll­te – und zum Glück woll­te und will das die­se Partei.

Nun hat sie sich bei einem Aus­län­der dafür zu bedan­ken, daß etwas von dem zur Spra­che kom­men kann, wofür man seit Jah­ren kämpft, und zwar an jedem Wahl­kampf­stand eben­so wie in jedem Par­la­ment, jeder Talk­show und jedem Ein­zel­ge­spräch, das ein Anhän­ger die­ser neu­en, rech­ten, nor­ma­li­sie­ren­den Poli­tik in sei­ner Fami­lie, am Arbeits­platz und unter Freun­den zu füh­ren hat.

Das Pein­li­che, das in der Not­wen­dig­keit der Schüt­zen­hil­fe von außen liegt: Wir müs­sen es verwinden.