Woraus leben?

Jeder fragt sich irgendwann: Was konstituiert eigentlich mein Ich, mein bewußtes Sein, also das, was meine Identität ausmachen mag?

Heino Bosselmann studierte in Leipzig Deutsch, Geschichte und Philosophie für das Lehramt an Gymnasien.

Zunächst die Chro­nik der frü­hen, in der Erin­ne­rung aqua­rel­lier­ten Sin­nes­ein­drü­cke, all die Bil­der, Gerü­che, Stim­mun­gen, die in mich hin­ein­gin­gen – Kun­de der Welt, in der ich mich fand, gar wie­der­fand. Fer­ner die das Leben beglei­ten­de Hin­ter­grund­strah­lung der bedin­gungs­lo­sen Lie­be durch die Eltern, die­ser Grund­si­cher­heit des Schut­zes, derer wir – je frü­her, je mehr – alle bedür­fen und deren Man­gel wie Über­maß unser Leben schon zu des­sen Beginn auf- oder verschließt.

Je älter ich wer­de, um so wun­der­ba­rer einer­seits, um so zwei­fel­haf­ter ande­rer­seits erscheint es mir, daß ich selbst es war, der vor einem hal­ben Jahr­hun­dert mor­gens die Häh­ne, nachts die Wald­ohr­eu­len in dem rand­la­gi­gen Dorf mei­ner Pri­g­nit­zer Hei­mat gehört haben soll – und bei West­wind die Züge der „Groß­bahn“, die auf der Stre­cke Ber­lin-Ham­burg die Löck­nitz quer­te, über eine back­stei­ner­ne Brü­cke, an der ich spä­ter Hech­te blin­ker­te, wobei mich frem­de Pas­sa­gie­re beim Blick aus dem „Inter­zo­nen­zug“ kurz gese­hen haben mögen – einen Jun­gen im Pull­over mit Angel am Fluß.

Der klei­ne Radi­us der aller­ers­ten Jah­re ent­hielt alles, was es für ein spä­ter aus­grei­fen­des Leben brauchte.

Mein Ich ist über das Sinn­li­che hin­aus vor allem bestimmt von der Spra­che. Als ich ver­mut­lich noch nichts Begriff­li­ches ver­stand, sang mei­ne Mut­ter mir vor, sag­te sie gan­ze Bal­la­den auf, rezi­tier­te Wil­helm Busch, und ich sprach ihr unwill­kür­lich nach, eher dem Rhyth­mus fol­gend als der Bedeu­tung. Spra­che als Melo­die, noch nicht als Fül­le ihrer Zeichen.

Die ver­mit­tel­te schließ­lich mei­ne Grund­schul­leh­re­rin Lisa Peter, vor sechs­und­drei­ßig Kin­dern einer DDR-Dorf­schul­klas­se. Noch unbe­dacht fand es jeder von uns fas­zi­nie­rend, daß man Gedach­tes und Gemein­tes nun auf­schrei­ben konn­te. Ein qua­sis­a­kra­ler Akt hohen Erns­tes, den Din­gen, Gedan­ken, Ängs­ten und Hoff­nun­gen nicht nur Namen und Aus­druck geben, son­dern sie in geschwun­gen ver­bun­de­nen Zei­chen fest­hal­ten, bewah­ren, wei­ter­ge­ben zu kön­nen – vom Ein­kaufs­zet­tel bis zu Brie­fen oder dem heim­lich geführ­ten Tagebuch.

Lesen und schrei­ben zu ler­nen erspür­ten wir ein­fa­chen Dorf­kin­der als Ein­wei­hungs­akt in Kul­tur. Am Ende der ers­ten Klas­se kann­ten wir das gesam­te Alpha­bet, lasen und schrie­ben anfän­ger­haft, aber sta­bil und schlos­sen damit ganz unwill­kür­lich an geis­ti­ges Erbe an.

Über mei­ne Phy­sis und mei­ne kla­ren wie unkla­ren Gestimmt­hei­ten hin­aus bin ich jeden­falls Spra­che, und zwar zuerst deut­sche Spra­che, in der immer mit­klingt, was mei­ne frü­he­ren Lands­leu­te gedacht, gespro­chen, gesun­gen und geschrie­ben haben. Man­gels Talent könn­te ich nie in eine ande­re Spra­che emi­grie­ren; poly­glott bin ich gar nicht, daher bedarf ich nach wie vor jener Spra­che und Zei­chen, die mich Eltern und Schu­le lehr­ten. Schon des­we­gen bin ich im Deut­schen zu Hau­se und ansons­ten über­all nur Gast.

Als ich spä­ter selbst Deutsch unter­rich­te­te und mit­un­ter, um in Ver­tre­tungs­stun­den nicht zu lang­wei­len, gern mal Süt­ter­lin­schrift ver­mit­tel­te, dach­te ich dran: Es war immer, als hör­te man die Alten und Alt­vor­de­ren mit. Nein, nicht nur Goe­the, Hei­ne und Mann, son­dern all die Groß­müt­ter und Groß­vä­ter, die alten Dörf­ler und jene, die längst ver­stor­ben waren und vor uns, grund­sätz­lich aber wie wir gefühlt, gedacht, geschrie­ben hatten.

Ich füh­re bis heu­te par­al­lel zwei Tage­bü­cher – eine Art Log­buch, als umge­kehr­ten, als erin­nern­den Kalen­der, in dem ich pro­to­kol­lier­te, was fak­tisch gesche­hen ist, und ein unli­nier­tes Buch, in dem ich mei­nen Ein­drü­cken und Gedan­ken in umfas­sen­der Schrift­ge­stalt Aus­druck zu geben versuche.

So zu ver­fah­ren, Gesche­he­nes und Gefühl­tes auf­zu­schrei­ben, sichert mir min­des­tens die Illu­si­on, es fest­hal­ten zu kön­nen, obwohl letzt­lich alles ver­lo­ren wird und ver­geht. Wir selbst sind so fra­gil, daß uns jede geschrie­be­ne Zei­le, jeder bekrit­zel­te Zet­tel über­le­ben wird. Aber eben dar­um: Mei­ne Noti­zen blei­ben von mir, sonst nichts.

Wenn aus der Ver­gan­gen­heit, so sehr sie mich bestimm­te, nichts bleibt außer Grä­ber, Arte­fak­te, beschrie­be­nes Papier und neu­er­dings noch all der brü­chi­ge Digi­tal­kram in der Cloud, und wenn mei­ne wie über­haupt alle Zukunft vage und der dra­ma­ti­schen Kon­tin­genz unter­wor­fen ist, so kann ich, soll­te ich gera­de nicht an die Heu­tig­keit ver­lo­ren und dar­in ver­irrt sein.

Was aber dann? Es bleibt nur die Übung, aus dem zu leben, was uns alle über­steigt und schon vor unse­rer Geburt über­stie­gen hat, was immer das nun sei. Es ist aber, denn sonst wären wir nicht. Dafür ein geis­ti­ges Organ, gar einen geis­ti­gen Orga­nis­mus zu ent­wi­ckeln gibt Sinn, Gelas­sen­heit und eine Ahnung von Übersicht.

Ob man dafür Got­tes­diens­te fei­ert, einen Zen-Gar­ten harkt, auf dem Bal­kon eines Plat­ten­bau­be­zirks medi­tiert oder in einem anthro­po­so­phi­schen Lese­kreis Zugang zum Geis­ti­gen sucht, wird sich fin­den, wenn man nur nicht ego­is­tisch ver­fährt, sich nicht für den Nabel der Welt (Was für ein häß­li­ches Bild doch!) hält und min­des­tens gelernt hat, sich nicht in den klei­nen öko­no­mi­schen und poli­ti­schen Geschäf­ten zu ver­ren­nen. Selbst wer sich nur irgend­wie in Intui­ti­on übt und dem Unaus­sprech­li­chen sei­nen Raum läßt, hat schon das bloß Pro­fa­ne überschritten.

Not­falls reicht Scho­pen­hau­ers „Ueber den Tod und sein Ver­hält­niß zur Unzer­stör­bar­keit unsers Wesens an sich“, das 41. Kapi­tel des zwei­ten Ban­des von „Die Welt als Wil­le und Vorstellung“.

Unser Über­le­ben ist grun­diert von Not­durft. Der klei­nen Geschäf­te und bil­li­gen Machen­schaf­ten bedür­fen wir also, um irgend­wie unse­re phy­si­schen Bedürf­tig­kei­ten zu regeln und sie zeit­wei­lig zu befrie­di­gen, aber wer sich dar­an ver­liert und die­se Kin­ker­litz­chen für das Eigent­li­che hält, der ist selbst verloren.

Inter­es­sant aber, wie sich die­se tech­ni­schen Not­wen­dig­kei­ten des Not­dürf­ti­gen eigen­dy­na­misch immer mehr auf­blä­hen, wie sie uns gestrüpp­ar­tig ein­wu­chern und ein­spin­nen. Dazu all die hys­te­ri­schen Ver­laut­ba­run­gen, Posts und Heils­bot­schaf­ten, die über „social media“ und das „Netz“ in einer Fül­le ver­teilt wer­den, so daß die sie per­ma­nent ver­ar­bei­ten­den Rechen­zen­tren glü­hen und ste­ti­ger Küh­lung bedürfen.

Phä­no­me­nal, wie wir, auch ich selbst, in all dem Gewäsch mit eige­nem Gewe­se mit­zu­hal­ten ver­su­chen und zu all den Mel­dun­gen noch unse­re dazu­mel­den, zumal das tag­täg­lich in „Echt­zeit“ mög­lich ist und jeder, der nur eine Tas­ta­tur zu bedie­nen ver­steht, ganz ohne vor­ge­schal­te­te Redak­ti­on Print pro­du­ziert. Was für eine Infla­ti­on an „Publi­zis­tik“ doch!

Aber genau des­we­gen will es mir immer tra­gi­ko­mi­scher erschei­nen, mit wel­cher Erweckt­heit sich „die Mas­sen“ ein Heil, ein Ziel, einen Sinn etwa von der Poli­tik der einen oder ande­ren Rich­tung ver­spre­chen, wie sie mei­nen kön­nen, ein rich­tig gutes Werk zu tun, wenn sie das Gesicht des einen oder des ande­ren als Wahl­pla­kat mit Kabel­bin­dern an die Later­nen der Magis­tra­len schnallen.

Ja, ein­ge­stan­den, es funk­tio­niert nicht ande­res, und es macht – zeit­wei­se – einen Unter­schied, ob die­ses Gesicht oder ein ande­res über unse­re all­täg­li­chen Geschi­cke bestimmt. Über­zeugt davon sind ja zual­ler­erst jene, deren grin­sen­de Kon­ter­feis gera­de pla­ka­tiv an die Later­nen­mas­ten gehängt wer­den und die sich dar­über freu­en, so geklont ver­viel­fäl­tigt dort zu hän­gen, weil sie sich sicher wäh­nen, das genau Rich­ti­ge zu per­so­ni­fi­zie­ren. Was für eine Men­ge doch an ver­meint­lich genau Richtigem …

Die­ses genau Rich­ti­ge gibt es nicht, es ist mit kei­ner eifernd beschwo­re­nen Rich­tung und „Rich­tungs­wahl“ ein siche­res Telos denk­bar. Wir lau­fen nicht auf ein gut zu bestim­men­des End­ziel zu, jeden­falls nicht in die­ser Welt.

Wer das ver­spricht, hat ent­we­der das Wesent­lichs­te unse­res Daseins nicht ver­stan­den oder er ist ein Ver­füh­rer, ein klei­ner oder gro­ßer fal­scher Pro­phet, meist aus eige­nen, nicht sel­ten nar­ziß­ti­schen Moti­ven, die folg­lich uns ande­re nichts ange­hen und denen wir nicht fol­gen müssen.

Es bedarf nicht unbe­dingt der gro­ßen Geschwis­ter Phi­lo­so­phie oder der Theo­lo­gie, obwohl bei­de alles für Sinn und Unsinn bereit­hal­ten, es bedarf nicht unbe­dingt der Bibel­fes­tig­keit oder der Kennt­nis die­ser und jener Autoren und Schrif­ten, denn:

Die soge­nann­ten ein­fa­chen Men­schen haben von jeher ihre eige­nen Vari­an­ten von Meta­phy­sik, Glau­ben und Mys­tik ent­wi­ckelt. Und ihre Wor­te dafür gefun­den, um so tran­szen­den­ta­ler Obdach­lo­sig­keit zu ent­ge­hen. Allein davon kann man nicht leben, völ­lig klar, aber man kann – umge­kehrt – noch weni­ger ohne reli­giö­se oder geis­ti­ge Behaust­heit leben, weil wir hie­nie­den zwar recht und schlecht klar­zu­kom­men haben, es aber letzt­lich kei­ne Sicher­heit, kei­ne Hei­mat, kei­nen Schutz gibt, schon gar nicht in irgend­wel­chen poli­ti­schen Ver­ein­ba­run­gen, die eben kei­ner­lei Ewig­keits­ga­ran­tie ver­spre­chen kön­nen, obwohl sie genau das gern und dreist beschwören.

Poli­tik kann güns­ti­gen­falls mit dem Nötigs­ten ver­sor­gen, nie aber mit dem Eigent­li­chen. Als Men­schen zwar Natur­we­sen, gehö­ren wir schon der natür­li­chen Welt nicht ganz an, der poli­ti­schen erst recht nicht.

Mit mei­nem Her­kom­men aus einem Pri­g­nit­zer Dorf, einer klei­nen Kuh­blö­ke, wie es im Bran­den­bur­gi­schen heißt, bin ich höchst zufrie­den, sind’s doch mei­ne Wur­zeln, die ganz natür­lich zu mir pas­sen. Hier genau liegt mei­ne Iden­ti­tät. Ich blieb ein neu­gie­rig stau­nen­des Dorfkind.

Mei­ne Wor­te fest­hal­ten und daher selbst immer wie­der neu beden­ken und mit­tei­len zu kön­nen, so kri­tisch wie demü­tig, auf daß ande­re hin­wie­der­um etwas dazu sagen, ist die ein­zi­ge Chan­ce im ver­damm­ten Wag­nis der Lebenswanderung.

Und daß ich sicher weiß, nicht allein aus mei­nem Selbst und dem, was ihm poli­tisch so ein­ge­bla­sen wird, leben zu kön­nen, son­dern aus einem alles Faß­ba­re über­stei­gen­den Gan­zen her­aus, das in Momen­ten der Gna­de selbst Zei­chen zu geben scheint und sich dann und wann, da und dort ent­birgt, ist mei­ne ein­zi­ge Hoff­nung, aber gleich­falls eine gera­de­zu wär­men­de Sicherheit.