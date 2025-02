Erfolg und Ernüchterung – Analyse Bundestagswahl 2025

Mehr als 10,3 Millionen Menschen haben am Sonntag der AfD ihre Stimme gegeben. Das entspricht jedem sechsten Wahlberechtigten und hat das Ergebnis der Partei im Vergleich zu 2021 fast verdoppelt. Wenngleich dieses Ergebnis historischen Charakter hat, lagen die Erwartungen in der Partei angesichts der Wahlkampf- und Ereignisdynamik der letzten Wochen jedoch deutlich höher.

Von den Wahl­kampf­zie­len 20%+X, Sperr­mi­no­ri­tät und die Uni­on durch eige­ne Stär­ke in eine Drei­er­ko­ali­ti­on mit den Grü­nen zu zwin­gen, wur­de am Ende nur ers­te­res erreicht. Ob dies nun an ver­paß­ten Chan­cen in der Kam­pa­gnen­per­for­mance oder an rea­len Poten­zi­al­gren­zen lag, wird nun auch Teil der par­tei­in­ter­nen Ana­ly­se sein müssen.

Grund­sätz­lich ver­lief der Wahl­abend ange­sichts der letz­ten Umfra­gen ohne grö­ße­re Über­ra­schun­gen. Die SPD hol­te ihr his­to­risch schlech­tes­tes Ergeb­nis bei einer Bun­des­tags­wahl. Die Uni­on wur­de zur stärks­ten Kraft, ver­fehl­te aber ihre selbst­ge­setz­ten Wahl­zie­le von bis zu 35 % deut­lich. Die Grü­nen ver­har­ren inner­halb ihrer Kern­mi­lieus und ret­ten durch ihre leich­ten Stim­men­ver­lus­te die Links­par­tei, die nun ein poli­ti­sches Come­back fei­ern konn­te. Die FDP ver­paßt den Ein­zug, eben­so wie das BSW, wel­ches nach den Regie­rungs­be­tei­li­gun­gen im Osten und feh­len­der Wahl­kampf­dy­na­mik kaum noch Mobi­li­sie­rungs­kraft ent­fal­ten konnte.

Die Wahl­be­tei­li­gung war mit 82,5 % die höchs­te seit der Bun­des­tags­wahl 1987. Erneut konn­te die AfD vor allem aus dem Nicht­wäh­ler­spek­trum mit 1,8 Mil­lio­nen Wäh­lern den größ­ten Bro­cken hin­zu­ge­win­nen. Das ent­spricht schon mehr als einem Drit­tel der AfD-Gesamt­wäh­ler zur letz­ten Bun­des­tags­wahl (4,7 Mil­lio­nen). Das Gesamt­ergeb­nis ist noch­mals eine Stei­ge­rung um 4 Mil­lio­nen im Ver­gleich zur Euro­pa­wahl von 2024. Ohne CSU-Wäh­ler hat die CDU nur knapp 800.000 Wäh­ler mehr und läge auch pro­zen­tu­al mit 22,5 % nur knapp vor der AfD.

Die Par­tei ist mit die­sem Ergeb­nis zwei­fel­los zu einer deutsch­land­wei­ten Volks­par­tei avan­ciert (34 % im Osten – 18 % im Wes­ten). In 42 Wahl­krei­sen errang die AfD die Mehr­heit der Erst­stim­men (wobei durch die Wahl­rechts­re­form nicht jeder Wahl­kreis reprä­sen­tiert wird). 2021 waren es noch 16. Im Osten wur­den Wahl­krei­se sowohl bei den Erst- als auch bei den Zweit­stim­men mit mehr als 40 % gewon­nen (Gör­litz: 46,7 %, Erz­ge­bir­ge­kreis: 46,2 %, Bur­gen­land-Saa­le­kreis: 42,3 %, Gera-Greiz: 43,4 %, Vor­pom­mern-Greifs­wald: 42,8 % uvm.).

In allen Wahl­krei­sen konn­te die AfD ihr Zweit­stim­men­er­geb­nis um durch­schnitt­lich +10 % stei­gern und im Wes­ten in Krei­sen wie Kai­sers­lau­tern und Gel­sen­kir­chen zur stärks­ten Kraft wer­den. Die deut­lichs­ten Zuge­win­ne, um bis zu mehr als 16 %, wur­den dabei in Meck­len­burg-Vor­pom­mern und Sach­sen-Anhalt erreicht. Aber auch im Wes­ten konn­te die Par­tei in ihren tra­di­tio­nel­len Hoch­bur­gen, wie den Indus­trie­re­gio­nen in Baden-Würt­tem­berg und Rhein­land-Pfalz sowie im bay­ri­schen Osten, deut­li­che Zuwäch­se ver­zeich­nen. Im Süden des Lan­des ist die Par­tei fast flä­chen­de­ckend zur zweit­stärks­ten Kraft geworden.

Die AfD wächst vor allem dort, wo sie ohne­hin bereits stark ver­an­kert ist, und kann somit struk­tu­rel­le Kern­wäh­ler­schafts­re­gio­nen wei­ter aus­bau­en und ver­fes­ti­gen. Ins­be­son­de­re in den ost­deut­schen Wahl­krei­sen, wo die Stim­men­zu­wäch­se der ande­ren bei­den Wahl­ge­win­ner – der Lin­ken und der CDU – durch­schnitt­lich schwä­cher aus­fal­len, kann die Par­tei kla­re Zuge­win­ne verzeichnen.

Fest­zu­stel­len ist hier­bei ins­be­son­de­re im Osten die Kor­re­la­ti­on zwi­schen der gestie­ge­nen Wahl­be­tei­li­gung und den star­ken AfD-Zuwäch­sen. Die Poten­zi­al­re­ser­ven unter Nicht­wäh­lern schei­nen hier noch nicht voll­ends aus­ge­schöpft zu sein.

Bei den sozio­de­mo­gra­phi­schen Daten bestä­ti­gen sich für die AfD die Trends, die auch schon bei vor­her­ge­hen­den Wah­len auf Bun­des- als auch Lan­des­ebe­ne erkenn­bar waren. Das alters­tech­ni­sche Fun­da­ment wird von einem Mit­tel­bau zwi­schen 35 und 50 Jah­ren getra­gen. In den höhe­ren Alters­klas­sen bleibt die Par­tei sowohl im Gesamt­an­teil als auch bei den Zuge­win­nen unterdurchschnittlich.

Wie es sich auch schon bei der ver­gan­ge­nen Euro­pa­wahl 2024 und den Ost­wah­len im letz­ten Jahr abzeich­ne­te, kön­nen deut­li­che Zuwäch­se vor allem bei Jung­wäh­lern ver­zeich­net wer­den. Ver­schie­de­ne Stu­di­en und Befra­gun­gen sahen die Par­tei zwi­schen­zeit­lich gar als stärks­te Kraft unter den Jung­wäh­lern zwi­schen 18 und 24 Jah­ren. Die­sen Rang hat man sich nun von der Links­par­tei ablau­fen las­sen. In sozia­len Medi­en wur­de bereits viel­fach Unmut über die man­gel­haf­te Ziel­grup­pen­an­spra­che von Jung­wäh­lern laut.

Ob dies jedoch auch in kau­sa­ler Ver­bin­dung für das unter den Erwar­tun­gen geblie­be­ne Gesamt­ergeb­nis steht, wür­de ich stark bezwei­feln. Der Grund liegt in einer recht simp­len demo­gra­phi­schen Arith­me­tik. Die Jung­wäh­ler­ko­hor­te zwi­schen 18 und 30 Jah­ren macht ins­ge­samt nicht ein­mal ein Fünf­tel aller Wahl­be­rech­tig­ten aus. Selbst wenn man den uto­pi­schen Fall annimmt, dass die AfD 50 % aller Jung­wäh­ler­stim­men auf sich ver­ei­ni­gen könn­te, wür­de dies für das Gesamt­ergeb­nis gera­de ein­mal 2 bis 3 % ausmachen.

Über die Jugend las­sen sich viel­leicht eini­ge kul­tu­rel­le Dyna­mi­ken ent­fa­chen, die die Potenz poli­ti­scher Vor­feld­struk­tu­ren zum Aus­druck brin­gen. Als rein elek­to­ra­ler Fak­tor zur Stim­men­ma­xi­mie­rung ist die Jugend lei­der nur eine neben­säch­li­che Grö­ße. Das gilt auch für alle ande­ren Parteien.

Auch die Links­par­tei hat trotz ihres star­ken Jung­wäh­ler­er­geb­nis­ses kei­ne neu­en Jugend­mi­lieus ange­spro­chen, son­dern einen Wäh­ler­trans­fer mit den Grü­nen und der SPD voll­zo­gen. Das ist kei­ne neue „Jugend­kul­tur“, son­dern ein Wäh­ler­tran­sit­ver­kehr, der nun die Rich­tung gewech­selt hat. Das lin­ke, urba­ne und aka­de­mi­sche Kern­mi­lieu bleibt jedoch das gleiche.

Trotz des his­to­risch star­ken Ergeb­nis­ses blei­ben für die AfD die zen­tra­len Mobi­li­sie­rungs­schwach­stel­len bestehen, die auch das grund­sätz­li­che stra­te­gi­sche Dilem­ma des Rechts­po­pu­lis­mus zum Aus­druck brin­gen. Es fehlt an groß­städ­ti­schen, weib­li­chen und aka­de­mi­schen Basis­mi­lieus. Die „Anywhere-vs-Somewhere“-Polarisierung mag als Mobi­li­sie­rungs­res­sour­ce bun­des­wei­te Ergeb­nis­se zwi­schen 20 und 25 % her­vor­brin­gen. Die AfD mag von ihrer rei­nen Stim­men­po­tenz als Volks­par­tei aner­kannt sein, aller­dings wird dies auch nur von ganz bestimm­ten Milieus getragen.

Auch im Hin­blick auf die Wahl­kam­pa­gne zahl­te die inter­na­tio­na­le Unter­stüt­zung (Musk, Van­ce, Orban) sicher­lich auf das Mobi­li­sie­rungs­kon­to ein. Das hat für die Wahl­kämp­fer enor­mes Selbst­ver­trau­en geschaf­fen. Ob die­ser Effekt jedoch aus­schlag­ge­bend gewe­sen ist, bleibt abzu­war­ten. Viel­mehr dürf­te die the­ma­ti­sche Groß­wet­ter­la­ge den Aus­schlag gege­ben haben. Für den Groß­teil der AfD-Anhän­ger war die Migra­ti­ons­po­li­tik erneut das wahl­ent­schei­den­de The­ma. Im Kom­pe­tenz­feld der Inne­ren Sicher­heit konn­te die Par­tei, wie auch schon bei der letz­ten Euro­pa­wahl, kla­re Plus­punk­te sammeln.

Erst­mals trat die Par­tei mit einer eige­nen Kanz­ler­kan­di­da­tin an und zen­trier­te die Kam­pa­gne unmiß­ver­ständ­lich auf die Per­son Ali­ce Wei­del. Damit woll­te man sich womög­lich an den Erfolgs­re­zep­ten ande­rer rechts­po­pu­lis­ti­scher Bewe­gun­gen – wie in Frank­reich, Öster­reich und den USA – ori­en­tie­ren. Zu Beginn des Wahl­kamp­fes schien dies auch gut zu gelingen.

Gegen Ende zeig­te sich jedoch, ins­be­son­de­re in den zahl­rei­chen TV-Auf­trit­ten, eine gewis­se Über­for­de­rung. Das ist inso­weit fatal, weil sämt­li­che Wir­kungs­stu­di­en zur Wahl­wer­bung immer wie­der die Rele­vanz von TV-Auf­trit­ten beto­nen, die Ver­trau­en und Iden­ti­fi­ka­ti­on mit der jewei­li­gen Par­tei schaf­fen. Trotz allem Erfolg und grund­so­li­der Zufrie­den­heit wird die Par­tei hier um eine ehr­li­che und kri­ti­sche Ana­ly­se nicht umhinkommen.