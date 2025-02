Kritik der Woche (69): Zwischen Reich und Republik

Die Beden­ken begin­nen schon bei der äuße­ren Auf­ma­chung: Das in Groß-Oktav for­ma­tier­te Buch weist neben dem Text auf nahe­zu jeder Sei­te Foto­gra­phien von Wahl­pla­ka­ten, Buch‑, Zeit­schrif­ten- und Zei­tungs­ti­teln, Par­tei­em­ble­men, Ansteck­na­deln, Poli­ti­kern und vie­les ande­re mehr auf. Die­se illus­trier­ten­haf­te Über-Bebil­de­rung, die zudem das Buch unnö­tig ver­teu­ert haben dürf­te, steht der eigent­li­chen Auf­ga­be eines sol­chen Wer­kes ent­ge­gen, eine nüch­ter­ne Ana­ly­se der his­to­ri­schen Fak­ten und der poli­ti­schen Hin­ter­grün­de vorzulegen.

Sodann bleibt unklar, nach wel­chen Kri­te­ri­en Weiß­mann sein The­men­ge­biet abge­steckt hat. Das par­tei­po­li­ti­sche Ter­rain wird – von SRP über NPD und Repu­bli­ka­ner bis zur AfD – weit­ge­hend lücken­los erfaßt. Das vor­po­li­ti­sche Umfeld dage­gen wird nur gestreift, etwa in der Dar­stel­lung der – will­kür­lich her­aus­ge­grif­fe­nen – Zeit­schrif­ten­pro­jek­te Nati­on Euro­pa (1951 ff.) und Die Keh­re (2020 ff.).

Wesent­li­che publi­zis­ti­sche Unter­neh­mun­gen wie z.B. Cri­ticón, Staats­brie­fe, Jun­ge Frei­heit und Sezes­si­on fal­len eben­so unter den Tisch wie Fort­bil­dungs- und Vor­trags­for­ma­te wie etwa das Insti­tut für Staats­po­li­tik oder die Biblio­thek des Kon­ser­va­tis­mus; eben­so­we­nig sind dem Autor die von den Rech­ten früh­zei­tig als ent­schei­dend erkann­ten und spä­tes­tens seit zehn Jah­ren immer wirk­mäch­ti­ger gewor­de­nen Social-Media-Kanä­le und Inter­net­me­di­en irgend­ei­ne Erwäh­nung wert.

Die­se Vapo­ri­sie­rung der Meta­po­li­tik muß schon des­we­gen ver­wun­dern, weil Karl­heinz Weiß­mann als kon­di­ti­ons­star­ker intel­lek­tu­el­ler Lang­stre­cken­läu­fer an eini­gen der vor­ge­nann­ten Pro­jek­te feder­füh­rend betei­ligt war/ist, so daß er deren Geschich­te qua­si mit eige­nen Bord­mit­teln hät­te wie­der­ge­ben kön­nen. In jedem Fall beraubt sich Weiß­mann durch die­ses Weg­las­sen von Wesent­li­chem selbst des poli­ti­schen Erkennt­nis­mehr­werts, den sich der Leser von sei­ner Arbeit erhof­fen durf­te. Denn nie­mand kann bei­spiels­wei­se die Mehr­fach­häu­tun­gen der AfD von Lucke über Petry und Meu­then bis zu Chrupalla/Weidel und die damit ver­bun­de­nen inhalt­li­chen Wand­lun­gen die­ser Par­tei ver­ste­hen, wenn er den meta­po­li­ti­schen Mut­ter­bo­den aus­blen­det, auf dem die­se Ver­schie­bung des Over­ton-Fens­ters vom „Bür­ger­li­chen“ ins „Rech­te“ ins Werk gesetzt wer­den konnte.

Die Erfol­ge der fran­zö­si­schen Nou­vel­le Droi­te um Alain de Benoist, die der fran­ko­phi­le Weiß­mann aus­führ­lich wür­digt, gehö­ren streng genom­men nicht unmit­tel­bar zum The­ma, sind aber schon im Hin­blick auf den Ver­gleich der unter­schied­li­chen geis­tes­ge­schicht­li­chen Struk­tu­ren Deutsch­lands und Frank­reichs von Inter­es­se. Umso mehr muß irri­tie­ren, daß das Pen­dant zur Nou­vel­le Droi­te, eben die deut­sche Neue Rech­te, bei dem Autor fast nicht vorkommt.

Statt des­sen wird auf (viel zu) vie­len Sei­ten die Par­tei­ge­schich­te der CDU/CSU abge­han­delt, inson­der­heit die­je­ni­ge ihres right-wing-Per­so­nal­ta­bleaus um Franz Josef Strauß, Alfred Dreg­ger e tut­ti quan­ti. Die­se Rechts­si­mu­lie­rer mit ihrem Law-and-order-Geha­be und ihren frei­ge­big an die leicht­gläu­bi­gen Deut­schen aus­ge­reich­ten Beru­hi­gungs­mit­teln, bei ihnen als Pseu­do-Hard­li­ner sei die Zukunft der Nati­on in guten Hän­den, waren aber zu kei­nem Zeit­punkt Bestand­teil der Nach­kriegs­rech­ten. Ganz im Gegen­teil waren deren Ver­laut­ba­run­gen ein wesent­li­ches Ele­ment der lan­ge Zeit äußerst erfolg­rei­chen Stra­te­gie des BRD-Polit­sys­tems, einer authen­ti­schen, aus­schließ­lich dem Wohl des deut­schen Vol­kes ver­pflich­te­ten Rech­ten durch nicht ein­ge­lös­te, häu­fig ver­bal­ra­di­ka­lis­tisch auf­ge­la­de­ne Ver­spre­chun­gen die poli­ti­sche Nah­rungs­grund­la­ge zu entziehen.

Das berühm­te Strauß´sche Dik­tum, rechts von der Uni­on dür­fe es kei­ne demo­kra­tisch legi­ti­mier­te Par­tei geben, steht nur sinn­bild­lich für den Gel­tungs­an­spruch eines Machtag­glo­me­rats sui gene­ris, zu des­sen wesent­li­cher Herr­schafts­tech­nik es von Anfang gehör­te und bis heu­te gehört, Anders­den­ken­de zu dif­fa­mie­ren, zu kri­mi­na­li­sie­ren und mit allen Mit­teln von der poli­ti­schen Teil­ha­be auszuschließen.

Daß Weiß­mann im Lich­te die­ser per­fi­den Als-Ob-Poli­tik von CDU/CSU mit sei­ner Dar­stel­lung das wirk­lich­keits­frem­de Feind­bild-Nar­ra­tiv der Lin­ken bedient, es habe gege­ben und es gebe so etwas wie eine flie­ßend inein­an­der über­ge­hen­de Gesamt­rech­te von der Uni­on bis zu NPD/Republikaner/AfD, macht fas­sungs­los. Unver­ständ­lich bleibt außer­dem, war­um zer­stö­re­ri­sche Stra­te­ge­me diver­ser Geheim­diens­te bei dem Ver­fas­ser ledig­lich am Ran­de erwähnt und mit dem sibyl­li­ni­schen Hin­weis quit­tiert wer­den, „daß man­ches, das hier behan­delt wird, nicht nur nach Maß­ga­be des­sen ein­ge­schätzt wer­den kann, was vor aller Augen stand und steht“.

Tat­säch­lich waren und sind vie­le Fehl­ent­wick­lun­gen und Mißer­fol­ge auf der Rech­ten ohne die Kennt­nis des reich bestück­ten Instru­men­ten­kas­tens von KGB, MfS, CIA etc. (Zer­set­zung des Anse­hens füh­ren­der Akteu­re, Ver­nich­tung der beruf­li­chen Exis­tenz­grund­la­ge, Ein­schleu­sung und „Fern­steue­rung“ von NS-Spin­nern aller Schat­tie­run­gen, Insze­nie­rung des satt­sam bekann­ten Tages­schau-Bil­der­pot­pour­ris aus Schaft­stie­feln, Glatz­köp­fen und Mili­tär­kluft, usw. usf.) in einem „seit dem 8. Mai 1945 zu kei­nem Zeit­punkt sou­ve­rä­nen Deutsch­land“ (CDU-„Rechter“ Wolf­gang Schäub­le dixit anno 2011) über­haupt nicht nachvollziehbar.

Auch der Kom­plex der Ver­gan­gen­heits­be­wäl­ti­gung, der berüch­tig­te Mohler´sche Nasen­ring, an dem die Deut­schen seit bald drei Gene­ra­tio­nen geschichts­po­li­tisch durch die Mane­ge gezo­gen wer­den, fin­det bei dem Ver­fas­ser wenig Berück­sich­ti­gung, obwohl der Zusam­men­hang zwi­schen der Schwä­che der Rech­ten und der Durch­neu­ro­ti­sie­rung der im Gegen­hit­ler­land schon län­ger Leben­den offen­kun­dig ist.

Nein, das ist sie nicht, „die ers­te ech­te Bestand­auf­nah­me der deut­schen Nach­kriegs­rech­ten“ (Wer­be­slo­gan des Ver­la­ges). Weiß­mann lie­fert – nicht zuletzt in impres­sio­nis­tisch ein­ge­scho­be­nen, zum Teil durch­aus inter­es­san­ten Exkur­sen (unter ande­rem über mon­ar­chi­sche Res­t­ele­men­te auf der Rech­ten unmit­tel­bar nach dem Krieg, über die Hel­go­land-Beset­zung der „Deut­schen Akti­on“ 1950, über das Her­un­ter­rei­ßen und Zer­fet­zen der DDR-Flag­ge unter Betei­li­gung des spä­te­ren Staats­rechts­leh­rer Diet­rich Murs­wiek beim Stoph-Besuch in Kas­sel 1970, über die Lage in Öster­reich, über „Lin­ke Leu­te von rechts“ wie etwa Hen­ning Eich­berg oder über kon­ser­va­ti­ve Öko­lo­gen wie Her­bert Gruhl) – eine Men­ge (Anschauungs-)Material; sei­nem Anspruch, ein kohä­ren­tes Gesamt­bild der deut­schen Nach­kriegs­rech­ten zu bie­ten, wird er nicht gerecht. Das muß man bei einem Autor, der in der Ver­gan­gen­heit mehr­fach unter Beweis gestellt hat, daß er es bes­ser kann, bedauern.

