Einladung zum Sommerfest im Juli – Anmeldeliste ist geöffnet!

Rechts, auf der Leiste neben den Beiträgen unseres Netz-Tagebuchs, sehen Sie den Eingang zum Anmeldeformular für unser großes Sommerfest. Der Verlag Antaios richtet dieses Fest zum 5. Mal aus, wir feiern am 5. und 6. Juli in Schnellroda.

Es wird ein gro­ßes Fest wer­den. Im ver­gan­ge­nen Jahr woll­ten wir die Teil­neh­mer­zahl auf 500 begren­zen, am Ende begin­gen wir das Fest mit über 600 Lesern. Das ist wohl die Gren­ze des Fas­sungs­ver­mö­gens: In den Vor­trags­saal pas­sen 300 Hörer, und wenn die Sze­ne-Grö­ßen Bücher signier­ten, reich­te die Schlan­ge bis in den Garten.

Also: Wir stel­len uns wie­der auf 600 Gäs­te ein. Im ver­gan­ge­nen Jahr muß­ten wir rund 150 Lesern absa­gen, so ähn­lich wird es auch in die­sem Jahr lau­fen müs­sen, und weil wir strikt nach Anmel­de­ein­gang die Plät­ze ver­ge­ben, soll­ten Sie das For­mu­lar bald aus­fül­len oder eine Mail an anmeldung(at)schnellroda schi­cken. Tele­fo­ni­sche Anmel­dun­gen neh­men wir NICHT ent­ge­gen, das über­las­tet unser Büro.

Es wird an den bei­den Fest­ta­gen so ablau­fen wie bewährt:

Wir begin­nen am Sams­tag um 11 Uhr und enden am Sonn­tag gegen 14 Uhr.

Wir stel­len ein Pro­gramm aus Lesun­gen, Vor­trä­gen, Podi­ums­dis­kus­sio­nen und Buch­vor­stel­lun­gen zusam­men, das sich über bei­de Tage zie­hen und von Niveau sein wird.

Wir neh­men einen Bei­trag von 60 € für bei­de Tage, Kin­der und Jugend­li­che sind bis zum voll­ende­ten 16. Lebens­jahr frei.

Im Bei­trag ist das kom­plet­te Pro­gramm ent­hal­ten, wir ver­ge­ben kei­ne alber­nen Pla­tin-Kar­ten, als deren Besit­zer Sie spe­zi­el­len Zugang hät­ten oder so … Außer­dem essen und trin­ken Sie an bei­den Tagen ohne wei­te­re Kos­ten. Es wird Brat­wurst und Rei­be­ku­chen, Bier und Wein, Kaf­fee und Kuchen und beleg­te Bro­te geben. Im Gast­hof wird man auf­wen­di­ge­re Gerich­te bestel­len kön­nen – die sind köst­lich, aber nicht in der Fest-Gebühr inbegriffen.

Es wird einen bewach­ten Park­platz geben und einen Abhol­dienst von den bei­den Bahn­hö­fen Mücheln und Karsdorf.

Um die Über­nach­tung muß sich jeder selbst küm­mern. WICHTIG: Die Bet­ten im “Schäf­chen” (Schnell­ro­da) sind kom­plett für unse­re Autoren und Mit­ar­bei­ter reser­viert, es hat kei­nen Zweck, dort anzurufen.

Anmel­de­be­stä­ti­gun­gen schi­cken wir alle vier­zehn Tage in Blö­cken aus. Rech­nen Sie mit Details zur Ver­an­stal­tung aber bit­te nicht vor Mit­te, Ende April.

Wir freu­en uns auf Ihren Besuch und auf unser gro­ßes Fest, das längst zu einem Höhe­punkt für unse­re Denk- und Lese­rich­tung gewor­den ist.