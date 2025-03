Über die Ontologie des Tötens

Men­schen töten Men­schen, seit es Men­schen gibt. Sie tun es orga­ni­siert – das nennt man Krieg oder Geno­zid – oder indi­vi­du­ell, von Mensch zu Mensch: Mord und Totschlag.

Im ers­ten Fall kann oft „die“ Geschich­te als Erklä­rung die­nen, im zwei­ten ist es in der Regel „eine“ Geschich­te, auch wenn die­se nicht sel­ten sicht­bar in „die“ Geschich­te ein­ge­bun­den ist. Mit Geschich­ten, ganz gleich, ob „die“ oder „eine“, kann man Din­ge erklä­ren, kann man ihnen eine Ursa­che und einen Sinn zuschrei­ben, kann man die Kar­di­nal­fra­ge „War­um?“ und manch­mal auch die nach dem „Wozu?“ beantworten.

Der Mord an Ulla läßt sich aus einer eige­nen, gewis­ser­ma­ßen orga­nisch gewach­se­nen Geschich­te erklä­ren, wenn er von Heinz began­gen wur­de. Dies ist weit kom­pli­zier­ter, wenn Huss­ain der Täter ist.

Bei­de Taten sind zu ver­ur­tei­len, zu stra­fen und zu süh­nen und wenn mög­lich, soll­ten sie ver­hin­dert wer­den. Das mag im Ein­zel­fall funk­tio­nie­ren, im sta­tis­ti­schen Mit­tel aber kaum. Je nach Stu­fe der gesell­schaft­li­chen Ent­wick­lung, des gesell­schaft­li­chen Zustan­des, der herr­schen­den oder abwe­sen­den Moral … den objek­ti­ven Bedin­gun­gen also, wird es so und so vie­le Tötungs­de­lik­te geben, plus minus einen Zufallskorridor.

Eben­so gibt es Trends und Ent­wick­lun­gen. In der west­li­chen Welt nahm die Zahl der Gewalt­ver­bre­chen in den letz­ten Jahr­zehn­ten, bis vor kur­zem, kon­ti­nu­ier­lich ab.

Die­se Mor­de sind nor­mal. Nor­mal nicht im Sin­ne der Norm, des Anzu­stre­ben­den – sie wider­spre­chen oder soll­ten dies zumin­dest tun, der Norm einer zivi­li­sier­ten Gesell­schaft, aber sie sind nor­mal im Sin­ne des zu Erwar­ten­den, des­sen, was zum Leben einer kom­ple­xen Sozie­tät dazu­ge­hört. Es gibt in ihr Kon­flik­te, das ist nor­mal und meist auch gewünscht; eini­ge weni­ge von ihnen füh­ren – das ist uner­wünscht – zum Tode. Aber sie gehö­ren, mit ande­ren, phi­lo­so­phi­schen Wor­ten, zum Seins­zu­stand der Gesell­schaft, sie sind Teil der gesell­schaft­li­chen Ontologie.

Sie sind es, weil sie nor­mal sind, weil sie orga­nisch aus ihrem inne­ren Wesen her­aus ent­ste­hen. Nichts recht­fer­tigt sie, aber sie sind da, waren es immer und wer­den es aller Vor­aus­sicht nach auch immer sein.

Daß Heinz Ulla ersticht, gehört zu uns. Daß Huss­ain Ulla ersticht, jedoch nicht. Denn Huss­ain ist kein genui­nes, natür­li­ches, orga­ni­sches Pro­dukt die­ser Gesell­schaft, er ist nicht in ihr ent­stan­den, nicht in ihr auf­ge­wach­sen, hat nicht an ihr par­ti­zi­piert, ihr nichts gege­ben und lan­ge Zeit auch nichts genom­men, ihre Wer­te nicht geteilt, sie nicht mit der Mut­ter­milch aufgesogen.

Um kei­ne Miß­ver­ständ­nis­se auf­kom­men zu las­sen: Kei­ne Gesell­schaft ist her­me­tisch abge­schlos­sen, noch nicht ein­mal die nord­ko­rea­ni­sche oder islän­di­sche. Mensch­li­che Gesell­schaf­ten haben immer Aus­tausch zu ande­ren Gesell­schaf­ten, mal mehr, mal weni­ger. Ja, sie benö­ti­gen den Aus­tausch sogar, denn ein mode­ra­ter Aus­tausch funk­tio­niert wie ein Immun­sys­tem, wie ein evo­lu­tio­nä­res Immunsystem.

Der mode­ra­te Aus­tausch garan­tiert die Stär­kung der Abwehr­kräf­te auf der einen Sei­te, aber er garan­tiert auch genü­gend kul­tu­rel­len und durch­aus auch gene­ti­schen Ein­fluß, um Ver­krus­tun­gen zu ver­mei­den, um neue „Muta­tio­nen“ zu ermög­li­chen. Intel­li­gen­te Sys­te­me ler­nen vom Frem­den oder ver­ar­bei­ten es – sofern sie es ver­kraf­ten kön­nen, sie för­dern und steu­ern es – das Frem­de und das Ler­nen – sogar. Es wird orga­nisch ins Sys­tem auf­ge­nom­men, qua­si ver­daut, bringt das Sys­tem wei­ter, macht es flexibler.

Ist die­ser Ein­fluß jedoch zu stark oder zu plötz­lich, dann droht er das Sys­tem oder die Gesell­schaft zu spren­gen. Gesell­schaf­ten kön­nen, wenn sie dys­funk­tio­nal wer­den, sol­che Explo­sio­nen auch aus sich sel­ber, also qua­si-orga­nisch, her­vor­brin­gen (wie­der­um Krie­ge, Pogro­me, Eth­no­zi­de), das wol­len wir nicht ver­ges­sen. Oft­mals lie­gen die­sen Ereig­nis­sen frü­he­re Ein­brü­che grö­ße­ren Aus­ma­ßes oder unver­dau­te Ein­ver­lei­bun­gen zugrunde.

Es geht also um das Maß. Man ver­lan­ge nun kei­ne Zahl, was das Maß sei. Wenn in Pots­dam der Huge­not­te Hen­ry sei­ne Ulla ersto­chen hat, so dürf­te das kaum als onto­lo­gi­scher Feh­ler emp­fun­den wor­den sein, umso mehr, da Hen­ry viel­leicht ein erfolg­rei­cher Hand­schuh­ma­cher­meis­ter gewe­sen ist. Wenn heu­te Heinz sei­ne Ulla in Köthen ersticht, dann ist die Stadt scho­ckiert, aber nie­mand geht des­we­gen auf die Stra­ße. Denn die­ser Mord, so bedau­er­lich er ist, fügt sich orga­nisch ein, er hat eine Geschich­te, die sich rekon­stru­ie­ren läßt und deren Gesetz­mä­ßig­kei­ten zum gro­ßen Gan­zen, zu „der“ Geschich­te gehören.

Anders sieht es aus, wenn ein Huss­ain in Köthen eine Ulla ersticht. Wenn er eine Umme erstä­che, so wür­de das kei­ne grö­ße­re Auf­merk­sam­keit bekom­men, denn die Köthe­ner sähen weder in ihm noch in ihr einen von ihnen. Sie gehö­ren zu einem ande­ren onto­lo­gi­schen Bereich. Aber Huss­ain und Ulla, das ist eine gra­vie­ren­de Ver­let­zung der onto­lo­gi­schen Gren­ze, denn Huss­ain gehört (noch) nicht dazu, aber Ulla über vie­le Generationen.

Der Ein­tritt von Mil­lio­nen Men­schen eines ande­ren onto­lo­gi­schen Sys­tems in kür­zes­ter Zeit in „unser“ onto­lo­gi­sches Sys­tem stellt eine unglaub­li­che Erschüt­te­rung dar. Dar­aus sich erge­ben­de Tra­gö­di­en – sofern sie Opfer des „uns­ri­gen“ Sys­tems sind – wer­den sehr emp­find­lich gespürt, denn sie sind nicht orga­nisch gewach­sen, sie haben kei­ne „eine“ Geschich­te, die lan­ge zurück­reicht und sie hät­ten – auch sta­tis­tisch – nicht sein müs­sen, mehr noch, es hät­te sie gar nicht gegeben.

Des­halb die zahl­rei­chen Schild­chen an den Orten der Tat mit der hilf­lo­sen Auf­schrift: „War­um?“ Es ist der berech­tig­te, wenn auch unre­flek­tier­te und unbe­ant­wort­ba­re Ruf nach „einer“ Geschich­te, die in „die“ Geschich­te paßt.