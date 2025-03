Christa Meves zum 100. Geburtstag

Was hier den finan­zi­el­len Inter­es­sen von Staat und Wirt­schaft dient, scha­de jedoch der Hirn­ent­wick­lung der Kin­der und bewir­ke lang­fris­tig Ver­hal­tens­stö­run­gen, Lern­schwie­rig­kei­ten und Bezie­hungs­un­fä­hig­keit, argu­men­tiert die Kin­der- und Jugend­li­chen­psy­cho­the­ra­peu­tin Chris­ta Meves uner­müd­lich. Im Gegen­zug böte eine mög­lichst lan­ge Eigen­be­treu­ung von Klein­kin­dern durch die Mut­ter die bes­te Vor­aus­set­zung für eine rei­fe und gebil­de­te Persönlichkeit:

Die Bil­dungs­fä­hig­keit ent­steht ganz natür­lich durch die Zuwen­dung, durch die inten­si­ve, opfer­be­rei­te Lie­be für die­ses Kind.

Die „voka­bel­star­ke Wort­füh­re­rin der Krip­pen­geg­ner“ (SPIEGEL) wird als Chris­ta Mit­tel­staedt am 4. März 1925 in Neu­müns­ter in Schles­wig-Hol­stein als jün­ge­res von zwei Kin­dern gebo­ren. 1943 beginnt sie ein Stu­di­um der Phi­lo­so­phie in Bres­lau und wird für den Reichs­ar­beits­dienst, den Kriegs­hilfs­dienst und als Flak­hel­fe­rin verpflichtet.

Nach dem Krieg setzt sie zunächst in Kiel mit Ger­ma­nis­tik und Geo­gra­phie fort und absol­viert schließ­lich 1949 in Ham­burg ein Stu­di­um der Psy­cho­lo­gie und Päd­ago­gik. Bereits 1946 hei­ra­tet sie den Augen­arzt Dr. Harald Meves, mit dem sie zwei Töch­ter bekom­men soll. Nach der Zusatz­aus­bil­dung zur Kin­der- und Jugend­li­chen­psy­cho­the­ra­peu­tin eröff­net sie eine Pra­xis im nie­der­säch­si­schen Uel­zen und ent­wi­ckelt eine u.a. an Kon­rad Lorenz, dem Bio­lo­gen Joa­chim Illies und den Psy­cho­ana­ly­ti­kern Anne­ma­rie Dührs­sen und Harald Schultz-Hen­cke geschul­te Anthro­po­lo­gie und Typenlehre.

Dane­ben ent­fal­tet sie eine enor­me publi­zis­ti­sche Akti­vi­tät: Sie ver­öf­fent­licht über hun­dert Erzie­hungs- und Ehe­rat­ge­ber sowie psy­cho­lo­gi­sche, theo­lo­gi­sche und kul­tur­kri­ti­sche Wer­ke, und unzäh­li­ge Arti­kel für ein brei­tes media­les Spek­trum, von MUT, Schweiz­erzeit, Jun­ge Frei­heit über Die Tages­post, Theo­lo­gi­sches und idea bis zur WELT.

Von 1978 bis 2006 ist sie zudem Mit­her­aus­ge­be­rin des Rhei­ni­schen Mer­kurs. Sie hält über 3000 Vor­trä­ge, dar­un­ter bei den Bogen­hau­se­ner Gesprä­chen und beim Stu­di­en­zen­trum Wei­kers­heim, und hat eige­ne Pro­gram­me in christ­li­chen Radio- und Fernsehsendern.

Die Viel­zahl der The­men, zu denen sie sich äußert, las­sen sich immer auf die Wich­tig­keit einer engen Eltern-Kind-Bin­dung und einer intak­ten Fami­lie zurück­füh­ren: Als eine der Ers­ten pran­gert sie die Fol­gen der sexu­el­len Revo­lu­ti­on und die „eman­zi­pa­to­ri­sche Sexu­al­päd­ago­gik“ des Pädo­phi­len Hel­mut Kent­ler an. Heu­te kri­ti­siert sie die Digi­ta­li­sie­rung und Por­no­gra­phi­sie­rung der Kind­heit. Der Befrei­ung des Indi­vi­du­ums von allen Bin­dun­gen hält sie entgegen:

Frei­heit lässt sich nicht dadurch errei­chen, dass man Ord­nungs­ge­fü­ge besei­tigt, son­dern allein durch eine inne­re Befrei­ung von einem Aus­ge­lie­fert­sein an die eige­ne Trieb­haf­tig­keit, an die Moden und Kli­schees der Außenwelt.

Meves, die nach lang­jäh­ri­ger Mit­ar­beit in der Evan­ge­li­schen Syn­ode 1987 zur katho­li­schen Kir­che kon­ver­tiert, sieht in der Auf­lö­sung von Fami­lie und Hier­ar­chie einen schwe­ren Ver­stoß gegen das „Ein­ge­bun­den­sein in des Schöp­fers Natur­ord­nun­gen“ und for­dert daher eine „christ­li­che Kulturrevolution“.

Die­ser will sie auf ver­schie­de­ne Wei­se Gehör ver­schaf­fen: 1978 schreibt sie auf Bit­ten Her­bert Gruhls die fami­li­en­po­li­ti­schen Pas­sa­gen des Pro­gramms sei­ner kurz­le­bi­gen Par­tei Grü­ne Akti­on Zukunft und notiert dar­in den viel­fach atta­ckier­ten Satz:

Den Müt­tern als dem wich­tigs­ten Stand des Vol­kes muß mehr Aner­ken­nung und Gerech­tig­keit zuteil werden.

Sie wird außer­dem Kura­to­ri­ums­mit­glied des För­der­ver­eins Kon­ser­va­ti­ve Kul­tur und Bil­dung von Cas­par von Schrenck-Not­zing, grün­det 1996 ihren eige­nen Ver­ein Ver­ant­wor­tung für die Fami­lie und tritt – erfolg­los – bei der Euro­pa­wahl 2014 für die christ­li­che Klein­par­tei AUF an.

Am 4. März wird Chris­ta Meves 100 Jah­re alt. Noch heu­te beant­wor­tet sie täg­lich Anfra­gen von Eltern und Päd­ago­gen. Zur Tra­gik ihres lang­jäh­ri­gen Wir­kens gehört zu sehen, wie ihre War­nun­gen vor den Aus­wir­kun­gen der „Ent­hem­mungs­ideo­lo­gie“ Wirk­lich­keit werden.

Meves wird aber die not­wen­di­gen Res­sour­cen für einen fami­li­en- und bil­dungs­po­li­ti­schen Neu­be­ginn hin­ter­las­sen: Wenn den ers­ten Lebens­jah­ren eines Kin­des und sei­ner Bin­dung an die Mut­ter mehr Bedeu­tung bei­gemes­sen wer­den, kann nicht nur der Ein­zel­ne sich „hin­auf­pflan­zen“ und „geis­tig see­lisch ver­fei­nern“, son­dern auch die demo­gra­phi­sche, sozia­le und wirt­schaft­li­che Gesun­dung beginnen.