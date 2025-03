Kritik der Woche (70): Visionen der Ungleichheit

Aber Mila­no­vić will zual­ler­erst ver­ste­hen und dar­stel­len, und sei­ne quel­len­sat­ten The­sen las­sen dem Leser Spiel­raum zum eigen­stän­di­gen Wei­ter­den­ken. So ver­hält es sich auch mit sei­ner neu­en Stu­die Visio­nen der Ungleich­heit. Hat­te Mila­no­vić im Stan­dard­werk Kapi­ta­lis­mus glo­bal (vgl. Sezes­si­on 99) noch einen welt­wei­ten Sys­tem­ver­gleich auf Basis eige­ner Empi­rie und For­schung gebo­ten, der u.a. zwi­schen markt­li­be­ra­len und staa­t­au­to­ri­tä­ren Kapi­ta­lis­mus­for­men unter­schied (USA vs. Chi­na), indem er unter­such­te, inwie­fern Ungleich­hei­ten öko­no­mi­scher Art poli­tisch gesteu­ert (oder eben nicht gesteu­ert) wer­den, läßt er dies­mal ande­re wirk­mäch­ti­ge Akteu­re sprechen:

Die­se ande­ren Per­so­nen sind ein­fluß­rei­che Öko­no­men im Kon­text ihrer Zeit: Fran­cois Ques­nay, Adam Smith, David Ricar­do, Karl Marx, Vil­fre­do Pare­to und Simon Kuz­nets. Mila­no­vić bie­tet sechs ideen­his­to­ri­sche Por­träts, wobei er die ein­zel­nen Den­ker expli­zit anhand ihrer Stel­lung zur Ungleich­heit (Ein­kom­mens­ver­tei­lung, Arm-Reich-Sprei­zung, Effi­zi­enz­fra­gen etc.) betrach­tet – und kei­ne ganz­heit­li­chen Dar­le­gun­gen anbie­tet, was anhand des beträcht­li­chen Werks­um­fang der Autoren aller­dings selbst­er­klä­rend sein dürfte.

Mila­no­vić gelingt es dabei, die Ein­bet­tung des jewei­li­gen Den­kers in sei­nen Wirk­zu­sam­men­hang, in sei­ne Zeit, in sei­ne Ver­hält­nis­se mit­zu­den­ken. Die Schrif­ten, die kon­sul­tiert wer­den, wei­sen so einen sozia­len, kul­tu­rel­len, poli­ti­schen und eben öko­no­mi­schen Kon­text auf – sie wer­den nicht im luft­lee­ren Raum ana­ly­siert und dem Leser prä­sen­tiert. Natür­lich sind sie alle­samt eng mit­ein­an­der ver­bun­den: Karl Marx stand auf den Schul­tern David Ricar­dos; ein beträcht­li­cher Teil sei­nes Wer­kes ist eine kri­ti­sche Aus­ein­an­der­set­zung mit sei­nem radi­kal­li­be­ra­len Antipoden.

Bei Mila­no­vić erfährt man über die Bin­nen­ver­hält­nis­se der Öko­no­men­zunft übri­gens auch Din­ge abseits der aus­führ­lich unter­such­ten Wer­ke: Daß bei­spiels­wei­se Marx chro­nisch plei­te war und sich bei Bör­sen­ak­ti­vi­tä­ten ver­spe­ku­lier­te, ist bekannt; daß Ricar­do dage­gen „der reichs­te Öko­nom aller Zei­ten“ war, und – dem Zusam­men­hang der Sache fol­gend – selbst­be­wuß­ter und Ich-bezo­ge­ner auf Wohl­stand und Ungleich­heit blick­te, dürf­te als Infor­ma­ti­on schon weni­ger ver­brei­tet sein.

Bei den sechs sezier­ten Ungleich­heits­den­kern erhält der eine mehr Raum als der ande­re – man spürt als Leser intui­tiv, daß sich Mila­no­vić etwa in Mar­xens Ideen­welt bes­ser bewe­gen kann als in derer Pare­tos. Das hat zumin­dest den Vor­teil, daß Mila­no­vić eini­ge Mythen über Marx aus­räumt, etwa jenen, wonach Marx die Besei­ti­gung aller Ungleich­hei­ten anstrebte.

Das sei nicht in des­sen Sin­ne gewe­sen. Viel­mehr hät­ten Marx und Engels – die bei­den sind nur als Ein­heit dar­stell­bar – immer wie­der betont, daß die tota­le Auf­he­bung aller Ungleich­hei­ten eine „sehr bedenk­li­che Phra­se“ sei; es gebe immer eine „gewis­se Ungleich­heit der Lebens­be­din­gun­gen“, die man „nie ganz besei­ti­gen kön­nen wird“. Wer annahm, daß dies doch mög­lich sei, ern­te­te Mar­xens und Engels’ Spott; Lenin nann­te ähn­li­che Phan­ta­sien spä­ter dar­an anknüp­fend „Kin­der­krank­hei­ten des Linksradikalismus“.

Fest­zu­hal­ten bleibt: Bei allem auf die sechs genann­ten Den­ker gestütz­tem Nach­den­ken über öko­no­mi­sche Ungleich­heit und die Wege zu ihrer Ent­ste­hung ist Bran­ko Mila­no­vić kein Tho­mas Piket­ty, der mit Zah­len und Fak­ten selbst par­tei­isch in die Debat­te ein­greift. Mila­no­vić ver­mit­telt viel­mehr die polit­öko­no­mi­schen Instru­men­te der Ungleich­heits­for­schung, damit jeder selbst die Erfor­schung der Ungleich­heit – und kon­kret der rasant wach­sen­den Kluft in der Ein­kom­mens- und Ver­mö­gens­ver­tei­lung – zu betrei­ben in der Lage wäre.

Ob man die­ses Ange­bot eines der­ar­ti­gen Instru­ments annimmt oder nicht, bleibt frei­lich jedem Leser selbst überlassen.

Bran­ko Mila­no­vić: Visio­nen der Ungleich­heit. Von der Fran­zö­si­schen Revo­lu­ti­on bis zur Gegen­wart, Suhr­kamp: Ber­lin 2024. 443 S., 34 € — hier bestel­len