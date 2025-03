Rumänien, Thüringen und das Problem der Mündigkeit

Jeder echt alter­na­ti­ve Poli­tik­ent­wurf, der in Deutsch­land und in ande­ren euro­päi­schen Län­dern vor­ge­legt wird, hat letzt­lich den Anspruch, die­ses Geflecht zu ent­wir­ren und das, was es ein­ge­spon­nen hat, zu befrei­en und her­aus­zu­ho­len: Poli­tik für das Volk, stren­ge Staats­po­li­tik, die Idee vom Gan­zen, die Zurück­drän­gung der Beu­te­ma­cher, die Erzäh­lung vom Wir.

Es gibt kei­ne ein­zi­ge erfolg­rei­che neue Par­tei in Euro­pa, die nicht gegen das antritt, was man den “tie­fen Staat” nen­nen kann, und die ihren popu­lis­ti­schen Auf­tritt nicht damit unter­füt­tert, daß sie “das Volk” über die Machen­schaf­ten der supra­na­tio­na­len Sys­te­me und ihrer Pro­fi­teu­re auf­klä­ren möch­te. Die meis­ten die­ser neu­en Par­tei­en sind rechts, eini­ge weni­ge links, ihr Anlauf dau­ert man­chen­orts bereits zwei Jahr­zehn­te, und hier und dort gleicht der Erfolg einer Eruption.

Wir dür­fen uns sicher sein, daß dort, wo eines Tages mit­re­giert wer­den könn­te, die Aus­wir­kun­gen der neu­en Poli­tik­rich­tung auf das Leben gering wären. Es käme zu sym­bol­po­li­ti­schen Hand­lun­gen und zu einer pani­schen Ent­la­dung in den Kanä­len derer, die bis­her am Ruder waren. Aber unter­halb die­ser Ober­flä­che wür­de sich nur sehr lang­sam etwas ändern.

Dies liegt dar­an, daß die Stell­schrau­ben auf­ge­fun­den und vom Rost befreit, also wie­der beweg­lich gemacht wer­den müß­ten. Wer fän­de sie auf? Wer könn­te so an ihnen zu dre­hen begin­nen, daß sie tat­säch­lich einen ande­ren Mecha­nis­mus in Gang setz­ten? Wäre die Mann­schaft groß, klug, hart, geschult genug dafür? Wie­viel Zeit hät­te man? Behiel­te der Wäh­ler, der Sou­ve­rän, die Geduld?

– –

In Rumä­ni­en hat­te das Ver­fas­sungs­ge­richt im Dezem­ber ent­schie­den, den ers­ten Gang der Prä­si­dent­schafts­wahl zu annul­lie­ren. Călin Geor­gescu, rechts­ge­rich­tet, hat­te ihn “über­ra­schend” gewon­nen. Es war etwas gesche­hen, das die­je­ni­gen, die davon aus­ge­hen, stets alles im Griff zu haben, nicht auf der Kar­te hatten.

Geor­gescu gilt als Putin-nah, als Anwalt der klei­nen Leu­te, als folk­lo­ris­ti­scher Nost­al­gi­ker mit Tik­Tok-Pro­fil. Er spielt mit Ver­satz­stü­cken aus der kur­zen faschis­ti­schen Epo­che sei­nes Hei­mat­lan­des, das die radi­ka­le, mys­ti­sche, opfer­be­rei­te Eiser­ne Gar­de unter dem cha­ris­ma­ti­schen, früh ums Leben gebrach­ten Anfüh­rer Cor­ne­liu Celea Cod­re­a­nu her­vor­ge­bracht hatte.

Rumä­ni­en ist heu­te, bald fünf­und­drei­ßig Jah­re nach der blu­ti­gen Revo­lu­ti­on gegen die sozia­lis­ti­sche Dik­ta­tur, ein aus­ge­beu­te­tes, aus­ge­blu­te­tes, kor­rup­tes, kolo­ni­sier­tes Land – immer gemes­sen an den Maß­stä­ben der Län­der, die mit öko­no­mi­schem Wis­sens­vor­sprung und der Men­ta­li­tät mora­li­scher Sie­ger den Ost­block zur West-Nach­ah­mung auf­ge­for­dert und sich sei­ne Filet­stü­cke gesi­chert haben.

Was also soll am Sieg Geor­gescus “über­ra­schend” sein? Er ver­kör­pert eine Spiel­art mas­sen­haf­ter Selbst­er­mäch­ti­gung: War­um eigent­lich soll­te alles so wei­ter­ge­hen, wenn die­ses Wei­ter nichts an der kata­stro­pha­len Stim­mung und aus­sichts­los ver­fah­re­nen Lage der Nati­on ändern wür­de? War­um also soll­te man noch in der Wahl­ka­bi­ne gedul­dig sein und zahn­los bleiben?

Aber die Geg­ner des mün­di­gen Votums neh­men die Sache ernst. Die Wahl­kom­mis­si­on hat am ver­gan­ge­nen Sonn­tag, dem 9. März, Călin Geor­gescu von der auf Mai ange­setz­ten Wie­der­ho­lung der Wahl aus­ge­schlos­sen: Er darf nicht antre­ten, wird nicht gewählt wer­den kön­nen und steht nun vor der Fra­ge, mit wel­chen Mit­teln er sei­ne poli­ti­sche Mis­si­on über­haupt wei­ter­ver­fol­gen kann. Die latent gewalt­tä­ti­gen Mas­sen­pro­tes­te sei­ner Anhän­ger vor dem Gebäu­de der Kom­mis­si­on sind jeden­falls kein Weg.

Die Ent­schei­dung in Buka­rest ist ein Staats­streich von oben, nichts ande­res. Wir kön­nen J. D. Van­ce, den Vize­prä­si­den­ten der USA, bemü­hen. Er sag­te in sei­ner kur­zen, unse­re Län­der beschä­men­den Eröff­nungs­an­spra­che auf der Münch­ner Sicher­heits­kon­fe­renz leicht spöt­tisch, daß es um eine Demo­kra­tie nicht gut bestellt sein kön­ne, wenn man ernst­haft glau­be, ein paar hun­dert­tau­send rus­si­sche Rubel an Tik­Tok-Ein­fluß und Social-Media-Thea­ter könn­ten in einem Land von der Grö­ße Rumä­ni­ens eine Prä­si­dent­schafts­wahl über­ra­schend kippen.

Van­ce for­der­te dazu auf, das Votum unbe­dingt ernst zu neh­men und es zur Grund­la­ge der Poli­tik der kom­men­den Jah­re zu machen, denn dies sei der Sinn demo­kra­ti­scher Wah­len: das Ver­trau­en dar­auf, daß nicht ohne Grund so und nicht anders gewählt wor­den sei; das Ver­trau­en auf die Mün­dig­keit derer also, die ihr Wahl­recht in Anspruch genom­men hätten.

Inter­es­sant ist, daß Van­ce sich so äußer­te, obwohl Geor­gescu ein gutes Ver­hält­nis zu Ruß­land und Putin zum Gegen­stand sei­nes Wahl­kamp­fes gemacht hat und sich gegen die Poli­tik der EU posi­tio­nier­te. Wenn man an der Ober­flä­che bleibt und nicht im “tie­fen Staat” her­um­zu­sto­chern beginnt, dann hat Van­ce die Ein­drü­cke aus dem nicht lan­ge zurück­lie­gen­den US-Wahl­kampf ins Grund­sätz­li­che über­tra­gen: Auch dort hat sich der mün­di­ge Bür­ger “über­ra­schend” und gegen den geball­ten Wider­stand der woken Fließ­rich­tung für einen Kan­di­da­ten ent­schie­den, der für Ver­än­de­run­gen steht.

Van­ce hält dies nicht nur für legi­tim und vor­ge­se­hen, son­dern für den Beweis der Leben­dig­keit eines demo­kra­ti­schen Sys­tems, in dem der Eli­ten­wech­sel voll­zo­gen wird – gegen den erklär­ten Wil­len derer, die die­sen Wech­sel bis­her nur vortäuschten.

So auch in Rumä­ni­en, so in Thü­rin­gen: Dort besitzt die AfD unter Höcke seit ver­gan­ge­nem Sep­tem­ber eine Sperr­mi­no­ri­tät, und dort ist sei­ne Par­tei, obwohl mit Abstand stärks­te Kraft, nicht an der Regie­rungs­fin­dung betei­ligt wor­den. Statt­des­sen setzt die Koali­ti­on aus CDU, SPD und BSW alles dar­an, die Geschäfts­ord­nung so zu ver­än­dern, daß die Sperr­mi­no­ri­tät der AfD ins Wir­kungs­lo­se ver­puf­fen könnte.

Das sind Maß­nah­men unter­halb des Aus­schlus­ses von der Wahl, wie nun in Rumä­ni­en gesche­hen. Aber es sind Vor­bo­ten: Denn der Wäh­ler in Thü­rin­gen woll­te durch sein Votum die Regie­rungs­be­tei­li­gung der AfD, wenigs­tens aber die Sperr­grö­ße. Die­sen Wäh­ler­wil­len zu igno­rie­ren, ist ein wei­te­rer Beleg dafür, daß es aus Sicht der alten Macht­struk­tu­ren ein nicht statt­haf­tes Wäh­ler­ver­hal­ten gebe und daß die Suche nach Mög­lich­kei­ten, die Stimm-Macht der Oppo­si­ti­on wir­kungs­los zu machen, legi­tim sei.

Seit die AfD in Thü­rin­gen zur Bun­des­tags­wahl fast vier­zig Pro­zent der Stim­men erobern konn­te, läu­ten nicht nur in Erfurt die Alarm­glo­cken. Eine abso­lu­te Mehr­heit ist auf­grund des Wahl­sys­tems nicht erst bei fünf­zig Pro­zent erreicht: Je nach­dem, wie­vie­le Par­tei­en über­haupt noch in den nächs­ten Land­tag ein­zie­hen wer­den, könn­ten knap­pe fünf­und­vier­zig Pro­zent ausreichen.

Man wird die Argu­men­ta­ti­on des rumä­ni­schen Ver­fas­sungs­ge­richts gründ­lichst stu­die­ren und Van­ce ignorieren.

– –

Aber zurück zum Anfang. Es darf ver­wun­dern, daß nicht ein ande­rer Weg ein­ge­schla­gen wird. Mas­sen­ge­sell­schaf­ten unse­res Zuschnitts bewe­gen sich wie schwers­te Con­tai­ner­schif­fe: Legt man jetzt das Ruder um und fährt vol­len Gegen­schub, wird sich nicht von jetzt auf gleich der Kurs ändern und die Fahrt­ge­schwin­dig­keit drosseln.

Im Zwei­fels­fall wird sich die Poli­tik der ers­ten hun­dert Tage auf sym­bol­po­li­ti­sche Hand­lun­gen und die der ers­ten Legis­la­tur auf die Ana­ly­se der schlimms­ten Lecks und Fehl­ent­schei­dun­gen beschrän­ken müs­sen. Was wäre über­haupt sofort und mit Aus­sicht auf Durch­set­zungs­mög­lich­keit anzugehen?

Der ande­re Weg für Rumä­ni­en und Thü­rin­gen wäre der, die rechts­po­pu­lis­ti­sche Kraft an der Macht zu betei­li­gen und ihr zu zei­gen, wie aus­ge­fah­ren die Fahr­spu­ren sind. Ent­zau­be­rungs­stra­te­gie: Akzen­te set­zen? Ja; eine ande­re Poli­tik? Har­te Bret­ter, zähe Kraft, leicht ver­hed­dert im Geflecht, schnell ver­rannt im Dschun­gel. Und dann die – bei aller Mün­dig­keit – unge­dul­di­gen Bürger…

Das wäre die weni­ger unge­schmei­di­ge, weni­ger ent­lar­vend post-demo­kra­ti­sche Reak­ti­on auf die macht­vol­le Her­aus­for­de­rung der rech­ten Oppo­si­tio­nen. Daß man sie nicht aus­pro­biert, ist ein Zei­chen von Macht und/oder Panik. Jeden­falls: Es spitzt sich zu.