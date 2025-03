Der “gute Nazi” Albert Speer

Der Grund­stein für die Legen­de vom „guten Nazi“ Albert Speer wur­de noch vor Kriegs­en­de gelegt. Sebas­ti­an Haff­ner bezeich­ne­te 1944 in einem Arti­kel für den Lon­do­ner Obser­ver den Rüs­tungs­mi­nis­ter Speer als „pure tech­ni­ci­an“. Der bri­ti­sche His­to­ri­ker Hugh Tre­vor-Roper cha­rak­te­ri­sier­te ihn in sei­nem viel ver­leg­ten Buch Hit­lers letz­te Tage (1947) ähn­lich („Speer war ein Tech­ni­ker und hat­te die Phi­lo­so­phie eines Tech­no­kra­ten. Dem Tech­no­kra­ten ist […] Poli­tik belang­los.“). Die ers­ten Befra­gun­gen durch die Alli­ier­ten nut­ze Speer sofort aus, um sich von den ande­ren Natio­nal­so­zia­lis­ten scharf zu distan­zie­ren, wie in einer Repor­ta­ge für das Maga­zin Life, wel­che im Dezem­ber 1945 erschien.

Im Nürn­ber­ger Gefäng­nis sprach Speer viel mit dem Psy­cho­lo­gen Gust­ave M. Gil­bert, der so mit sei­nem Buch Nürn­ber­ger Tage­buch. Gesprä­che der Ange­klag­ten mit dem Gerichts­psy­cho­lo­gen (1947) zur Legen­de bei­trug. Dadurch ver­brei­te­te sich die Erzäh­lung vom geplan­ten Hit­ler-Atten­tat 1945 durch Speer, wel­ches die­ser sowohl im Nürn­ber­ger Pro­zeß als auch spä­ter in sei­nen Erin­ne­run­gen angab. Speer ver­such­te sich so in den Wider­stand gegen das NS-Regime hin­ein­zu­schrei­ben und zeig­te spä­ter in sei­nen Memoi­ren auch Ver­ständ­nis für den 20. Juli 1944. Sei­ner Toch­ter Hil­de emp­fahl Speer 1952 vor einer USA-Rei­se Tre­vor-Roper und Gil­bert zu lesen, damit sie ihren Vater ver­tei­di­gen könne.

Wie Speer den Nürn­ber­ger Pro­zess ohne Todes­ur­teil über­stand, ist eine span­nen­de Fra­ge. Ein Haupt­grund liegt sicher dar­in, dass Speer – anders als bei­spiels­wei­se Göring – das Sie­ger­ge­richt nicht in Fra­ge stell­te, son­dern für sich gewin­nen woll­te. Durch sei­ne spä­te Beru­fung in den Zeu­gen­stand, war Speer zudem in der Lage sich mit dem ang­lo-ame­ri­ka­ni­schen Rechts­sys­tem ver­traut zu machen und es für sich zu nutzen.

Es war den Ange­klag­ten dem­nach mög­lich als Zeu­gen für sich selbst aus­zu­sa­gen. So konn­te sich Speer von Hit­ler und der NS-Bewe­gung distan­zie­ren und eine all­ge­mei­ne Ver­ant­wor­tung auf sich neh­men („Ich als ein wich­ti­ges Mit­glied der Füh­rung des Rei­ches tra­ge daher mit an der Gesamt­ver­ant­wor­tung von 1942 ab.“ – 20. Juni 1946). Sei­nen mas­si­ven Anteil als Reichs­mi­nis­ter für Bewaff­nung und Muni­ti­on an der Zwangs­ar­beit und sein Wis­sen um gro­be Miß­stän­de, wie im KZ Mit­tel­bau-Dora, schob er auf die SS und Fritz Sau­kel, den Gene­ral­be­voll­mäch­tig­ten für den Arbeitseinsatz.

Sau­ckel stand in der Hier­ar­chie unter Speer und wur­de am Ende trotz­dem zum Tode ver­ur­teilt. Das Schluss­wort nut­ze Speer eben­falls geschickt, indem er anders als die Mit­an­ge­klag­ten nicht sei­ne Unschuld beteu­er­te. Er beton­te hin­ge­gen all­ge­mein die Gefah­ren der Dik­ta­tur im Zeit­al­ter der moder­nen Tech­nik und ließ sei­ne Rol­le im Natio­nal­so­zia­lis­mus außen vor. Speer half im Pro­zess außer­dem, dass belas­ten­de Doku­men­te, wie die Pose­ner Rede, die sein Wis­sen um die Juden­ver­nich­tung beweist, oder die Chro­nik der Speer­dienst­stel­len, die sei­ne Betei­li­gung noch als Archi­tekt an der Depor­ta­ti­on der Ber­li­ner Juden zeigt, damals nicht bekannt waren. Letzt­lich lau­te­te das Urteil am 1. Okto­ber 1946: 20 Jah­re Haft.

Bereits vor der Publi­ka­ti­on der Auto­bio­gra­phie war die Speer-Legen­de folg­lich gefes­tigt und wur­de wäh­rend der Haft­zeit in Span­dau immer wie­der medi­al wie­der­holt. Nach der Ent­las­sung 1966 konn­te Speer end­lich selbst Inter­views geben und nutz­te dies sofort. Im gro­ßen Gespräch mit dem Spie­gel kün­dig­te er an, Memoi­ren ver­öf­fent­li­chen zu wol­len, und beton­te, von Ausch­witz nichts gewußt zu haben.

An den Erin­ne­run­gen, die Speer schon in der Haft ver­fasst hat­te und nach drau­ßen schmug­geln konn­te, war das Inter­es­se ent­spre­chend hoch. Ver­le­ger Wolf Jobst Sied­ler kam auf Speer zu und gewann das Pro­jekt für sei­nen Pro­py­lä­en-Ver­lag. Die Idee, den Zeit­his­to­ri­ker Fest als Unter­stüt­zung mit in den Ver­öf­fent­li­chungs­pro­zeß ein­zu­be­zie­hen, stamm­te eben­falls von Sied­ler. Fest betrach­te­te den Zeit­zeu­gen Speer als „Glücks­fall“ und über­ar­bei­te­te mit ihm den Roh­text. Er schätz­te den ehe­ma­li­gen Rüs­tungs­mi­nis­ter ohne Gegen­prü­fung als glaub­wür­dig ein und sorg­te für die sti­lis­ti­sche Bril­lanz der Erin­ne­run­gen.

Fest über­nahm die Aus­sa­gen von Speer spä­ter auch in sei­ner viel­be­ach­te­ten Hit­ler-Bio­gra­phie (1973) und brach­te noch 1999 eine Speer-Bio­gra­phie auf den Markt, die weit hin­ter dem For­schungs­stand die Legen­de am Leben hielt.

Im Rah­men der Vor­be­rei­tun­gen des Buches frag­ten Sied­ler und Fest Speer, ob er sein Leben als Gene­ral­bau­in­spek­tor für die Reichs­haupt­stadt, Rüs­tungs­mi­nis­ter und lang­jäh­ri­ger Häft­ling lie­ber gegen das eines ein­fa­chen Stadt­ar­chi­tek­ten getauscht hät­te. Die­ser soll ver­neint und gesagt haben: „Noch ein­mal den Glanz, noch ein­mal die Schan­de, noch ein­mal das Ver­bre­chen und noch ein­mal der Weg in die Geschichte.“

Das Buch erschien 1969 und wur­de ein gro­ßer Erfolg. Mit den zahl­rei­chen Über­set­zun­gen erreich­te das Werk eine Welt­auf­la­ge von knapp 3 Mil­lio­nen und finan­zier­te Speers wei­te­res Leben. Sei­ne Legen­de war damit zemen­tiert und wur­de von ihm durch wei­te­re Bücher, wie den Bestel­ler Span­dau­er Tage­bü­cher (1975) oder Der Skla­ven­staat (1981), sowie Inter­views, u.a. auch im Play­boy, fort­ge­führt.

Speer prä­sen­tier­te dem Leser sei­ner Erin­ne­run­gen und der Fol­ge­wer­ke eine Rei­he an Lügen, die im Lau­fe der Zeit von der For­schung wider­legt wur­den. So schmä­ler­te er sei­ne inten­si­ve Zusam­men­ar­beit mit Himm­ler, wie­der­hol­te die Mär vom geplan­ten Hit­ler-Atten­tat, über­höh­te sei­nen eige­nen Ein­satz gegen den Nero-Befehl und stritt sein Wis­sen um Kriegs­plä­ne sowie die Ver­nich­tung der Juden ab.

Über­ra­schen­der­wei­se lie­fer­te Speer selbst Hin­wei­se, sei­ne eige­ne Legen­de zu zer­stö­ren. So wies er den His­to­ri­ker Mat­thi­as Schmidt auf sei­nen ehe­ma­li­gen Mit­ar­bei­ter und Freund Rudolf Wol­ters hin. Wol­ters war es, der die Kas­si­ber aus dem Kriegs­ver­bre­cher­ge­fäng­nis Span­dau sam­mel­te und auch einen Hilfs­fonds für die Fami­lie Speer betreu­te. Nach der Ent­las­sung wur­de das Ver­hält­nis der bei­den sehr schlecht, da Wol­ters Speer immer mehr als Ver­rä­ter betrach­te­te. Zu den Erin­ne­run­gen bemerk­te Wol­ters in einem Brief an Speer iro­nisch: „Ein Kri­mi­nal­ro­man könn­te nicht span­nen­der erfun­den werden.“

Wol­ters führ­te seit 1941 eine Chro­nik der Speer­dienst­stel­len, die er nach dem Krieg berei­nig­te, um Speers Rol­le bei den Depor­ta­tio­nen von Juden in Ber­lin zu ver­tu­schen. In einem Brief wies er Speer dar­auf hin und beton­te, daß der gestri­che­ne Inhalt sogar zu einer neu­en Ankla­ge füh­ren könn­te. Die­ser fürch­te­te das nicht und erwi­der­te: „Durch mei­ne Tota­lerklä­rung [im Nürn­ber­ger Pro­zeß] umfas­sen­der Ver­ant­wor­tung ist bei mir wohl alles inklu­si­ve.“ Damit ist zum Schuld­be­kennt­nis für ein Ver­bre­chen, wel­ches Speer nach eige­ner Aus­sa­ge nicht kann­te, alles gesagt.

Letzt­lich erzähl­te Wol­ters Schmidt von der Ori­gi­nal­fas­sung der Chro­nik, deren voll­stän­di­ge Über­ga­be ins Archiv er aber immer geplant habe. Als Schmidt Speer noch­mal auf die ver­fälsch­te Chro­nik und den Brief­wech­sel mit Wol­ters ansprach, behaup­te­te Speer nichts davon zu wis­sen. Kurz dar­auf droh­te er aber Wol­ters mit juris­ti­schen Schrit­ten und ver­such­te erfolg­los die Publi­ka­ti­on der Arbeit von Schmidt zu ver­hin­dern. Die Dis­ser­ta­ti­on Schmidts trug den Titel Albert Speer: Das Ende eines Mythos und erschien kurz nach Speers Able­ben, konn­te aber auf das Geschichts­bild kei­nen Ein­fluß neh­men. Rezen­sent Andre­as Hill­gru­ber wür­dig­te die Erin­ne­run­gen sogar wei­ter­hin als „in den meis­ten Sach­aus­sa­gen […] unangefochten“.

Einen zwei­ten Hin­weis, der sei­ne Legen­de zer­stö­ren soll­te, lie­fer­te Speer in einem pri­va­ten Brief von 1971. Hélè­ne Jean­ty Raven, der Wit­we eines bel­gi­schen Wider­stands­kämp­fers, schrieb der ehe­ma­li­ge Rüs­tungs­mi­nis­ter, daß er bei Himm­lers berüch­tig­ter Pose­ner Rede („Es muß­te der schwe­re Ent­schluss gefaßt wer­den, die­ses Volk [= die Juden] von der Erde ver­schwin­den zu las­sen.“) doch anwe­send war. Die Reden der Pose­ner Tagung 1943, auf der auch Speer refe­rier­te, wur­den erst 1970 wiederentdeckt.

Speer berich­tet in den Erin­ne­run­gen zwar von der Ver­an­stal­tung an sich, aber nicht von der Rede Himm­lers. Spä­ter erklär­te Speer die­sen Umstand damit, dass er an der Ver­an­stal­tung zwar als Refe­rent zuge­gen, aber bereits vor der Rede der Reichs­füh­rer SS abge­reist war und ließ sich das von zwei Zeu­gen bestätigen.

Der belas­ten­de Brief an Jean­ty tauch­te 2007 im Rah­men einer Ver­stei­ge­rung wie­der auf und wur­de so der Wis­sen­schaft zugäng­lich. Das zwei Jah­re zuvor ver­öf­fent­lich­te Doku-Dra­ma “Speer und er” von Hein­rich Bre­lo­er und die anschlie­ßen­de Dis­kus­si­on lei­te­ten das end­gül­ti­ge Ende der Speer-Legen­de ein. Bre­lo­er hat­te Speer 1981 noch per­sön­lich getrof­fen und sich seit­dem mit The­ma inten­siv beschäftigt.

In jün­ge­rer Zeit leg­te Brecht­ken eine umfang­rei­che Bio­gra­phie (2017) vor, die mit dem Mythos Speer auf­räum­te. Der Ger­ma­nist Roman B. Kre­mer beleuch­te­te Speers Auto­bio­gra­phie im sel­ben Jahr aus­führ­lich sprach­lich. Er wies dabei nach, wie geschickt Speer für die Insze­nie­rung sei­ner eige­nen Rol­le als sich schein­bar selbst ankla­gen­der Kron­zeu­ge, der vom Leser der Erin­ne­run­gen ent­las­tet wer­den soll, sogar gezielt den Para­text des Buches nutze.