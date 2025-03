Die Hausordnung als letzter Strohhalm

Die Altparteien befinden sich in einer verzweifelten Lage. Egal, was sie unternehmen, die AfD eilt von Wahlerfolg zu Wahlerfolg.

Die Main­stream­m­e­di­en haben ihr bes­tes gege­ben, der Ver­fas­sungs­schutz wur­de in die Spur geschickt, lin­ke NGOs bekom­men Geld ohne Ende, die Brand­mau­er wird beschwo­ren – es hilft alles nichts, die Leu­te wäh­len trotz­dem AfD. Da die Alt­par­tei­en nicht dar­an den­ken, ihre Poli­tik zu ändern, und die AfD nicht ohne völ­li­gen Legi­ti­mi­täts­ver­lust ver­bie­ten las­sen kön­nen, haben sie schon vor eini­ger Zeit die Stell­schrau­ben im par­la­men­ta­ri­schen Betrieb ent­deckt, um die AfD zu zer­mür­ben. Dazu gehö­ren die ewi­gen Tän­ze um Prä­si­den­ten- und Vize­prä­si­den­ten­äm­ter, um Aus­schuß­vor­sit­ze und ähnliches.

Als die AfD erst­mals in den Bun­des­tag ein­zog und den Alters­prä­si­den­ten gestellt hät­te, änder­te man die Geschäfts­ord­nung. Nun eröff­ne­te nicht mehr der an Jah­ren, son­dern der an Par­la­ments­zeit ältes­te Abge­ord­ne­te die kon­sti­tu­ie­ren­de Sit­zung. Zur neu­en Legis­la­tur hat man sich die Haus­ord­nung vor­ge­nom­men und dabei ziem­lich unver­hoh­len klar­ge­stellt wor­um es geht. Geän­dert wur­den die Regeln, die den Zugang zu den Lie­gen­schaf­ten des Bun­des­ta­ges betreffen:

Zugang erhält nicht, wer nach Abschluss der Zuver­läs­sig­keits­über­prü­fung ein Risi­ko für die Funk­ti­ons- und Arbeits­fä­hig­keit des Deut­schen Bun­des­ta­ges oder die Sicher­heit sei­ner Mit­glie­der sowie aller im Deut­schen Bun­des­tag Anwe­sen­den darstellt.

Das klingt im ers­ten Moment so selbst­ver­ständ­lich, daß man sich fragt, was für anar­chi­sche Zustän­de bis­lang im Bun­des­tag geherrscht haben mögen. Die Fra­ge klärt sich, wenn man auf die Inhal­te der genann­ten Prü­fung schaut. Da geht es um rechts­kräf­ti­ge Ver­ur­tei­lun­gen und lau­fen­de Ermitt­lun­gen, was noch halb­wegs über­prüf­bar erscheint, dann kom­men aller­dings die Din­ge, die das Gan­ze zu einer Anti-AfD-Klau­sel machen.

Die Zuver­läs­sig­keit lie­ge auch dann nicht vor, wenn

Bestre­bun­gen ver­folgt wer­den oder bin­nen der letz­ten vier Jah­re ver­folgt wur­den, die

− gegen die frei­heit­li­che demo­kra­ti­sche Grundordnung,

− den Bestand oder die Sicher­heit des Bun­des oder eines Landes,

− gegen den Gedan­ken der Völ­ker­ver­stän­di­gung (Arti­kel 9 Absatz 2 des Grund­ge­set­zes), ins­be­son­de­re gegen das fried­li­che Zusam­men­le­ben der Völ­ker (Arti­kel 26 Absatz 1 des Grund­ge­set­zes) gerich­tet sind

− eine unge­setz­li­che Beein­träch­ti­gung der Amts­füh­rung der Ver­fas­sungs­or­ga­ne des Bun­des oder eines Lan­des oder ihrer Mit­glie­der zum Ziel haben oder

− sons­ti­ge ver­fas­sungs­feind­li­che Akti­vi­tä­ten oder sicher­heits­ge­fähr­den­de oder geheim­dienst­li­che Tätig­kei­ten im Gel­tungs­be­reich des Grund­ge­set­zes für eine frem­de Macht betreffen.

Bestre­bun­gen gegen die frei­heit­lich-demo­kra­ti­sche Grund­ord­nung wür­den ins­be­son­de­re dann vor­lie­gen, wenn die

Per­so­nen eine Ver­ei­ni­gung unter­stüt­zen oder bin­nen der letz­ten vier Jah­re unter­stützt haben oder deren Mit­glie­der sind oder waren, wel­che nach Arti­kel 21 Absatz 2 in Ver­bin­dung mit Absatz 4 des Grund­ge­set­zes ver­fas­sungs­wid­rig oder nach Arti­kel 9 Absatz 2 des Grund­ge­set­zes ver­bo­ten ist. Bei der nach Satz 1 Num­mer 2 vor­zu­neh­men­den Abwä­gung ist ins­be­son­de­re zu berück­sich­ti­gen, dass die Per­so­nen eine Orga­ni­sa­ti­on unter­stüt­zen oder unter­stützt haben oder deren Mit­glie­der sind oder waren, die im Ver­fas­sungs­schutz­be­richt des Bun­des oder eines Lan­des als extre­mis­ti­sche Orga­ni­sa­ti­on auf­ge­führt ist oder wurde.

Es bleibt zwar unklar, woher die Erkennt­nis­se der Prü­fung kom­men sol­len, da eine Regel­ab­fra­ge beim Ver­fas­sungs­schutz zumin­dest nicht erwähnt wird, wir wis­sen aber auch, daß die­se For­ma­li­tät nie­man­den in der Ver­wal­tung abhal­ten wird, einen Nega­tiv­be­scheid zu erstel­len. Die Fol­gen eines sol­chen Bescheids kön­nen sehr weit­rei­chend sein. Darf ein Mit­ar­bei­ter den Bun­des­tag nicht betre­ten, bekommt er in der Regel auch kei­nen Zugang zur IT-Infra­struk­tur, d.h. er ist nicht arbeits­fä­hig und kann den Bun­des­tags­ab­ge­ord­ne­ten bei der „Bewäl­ti­gung sei­ner Man­dats­auf­ga­ben“ nicht unterstützen.

Die Ver­wal­tung wird sich wei­gern, die­sen Mit­ar­bei­ter über die Pau­scha­le des Abge­ord­ne­ten abzu­rech­nen. Bei den Ange­stell­ten der Frak­ti­on ist die Lage etwas anders, da die­se ihr Geld­mit­tel selbst ver­wal­tet, aller­dings ist ein Mit­ar­bei­ter, der sei­ne Arbeits­stel­le nicht betre­ten kann und kei­nen Zugang zur IT-Infra­struk­tur hat, auch dort nur bedingt ein­satz­fä­hig. Dage­gen kann man kla­gen, ver­mut­lich mit guten Grün­den, aber das dau­ert, kos­tet Geld und zermürbt.

Daß die­se Ände­rung der Haus­ord­nung Teil einer kon­zer­tier­ten Akti­on der Alt­par­tei­en ist, zei­gen Bemü­hun­gen in ver­schie­de­nen Bun­des­län­dern, ähn­li­cher Art und Wei­se vor­zu­ge­hen. Gut­ach­ten, die ent­spre­chen­de Mög­lich­kei­ten aus­lo­ten soll­ten, sind aus Bay­ern, NRW und Bran­den­burg bekannt. Dort nimmt man nicht nur die Haus­ord­nun­gen, son­dern auch die Frak­ti­ons­ge­set­ze in den Blick, um neben den per­sön­li­chen Mit­ar­bei­tern der Abge­ord­ne­ten auch die der Frak­tio­nen ent­spre­chend behan­deln zu kön­nen. Die Erfolgs­aus­sich­ten wer­den in den Gut­ach­ten recht unter­schied­lich bewer­tet, aller­dings ist der Wil­le, hier regu­lie­rend ein­zu­grei­fen, unverkennbar.

Was ist das Ziel die­ser Bestre­bun­gen? Daß es um die Sicher­heit in den Par­la­men­ten geht, ist unwahr­schein­lich. Dafür genü­gen Füh­rungs­zeug­nis­se, Aus­künf­te der Poli­zei und des Bun­des­mel­de­re­gis­ters. Es geht viel­mehr dar­um, die AfD-Frak­tio­nen zu schwä­chen, indem man es ihnen erschwert oder unmög­lich macht, Mit­ar­bei­ter ein­zu­stel­len, die über ihre for­ma­le Qua­li­fi­ka­ti­on hin­aus ein ech­tes Inter­es­se dar­an haben, daß sich die poli­ti­schen Ver­hält­nis­se grund­le­gend ändern.

Wer sol­ches for­dert, und nicht nur kos­me­ti­sche Kor­rek­tu­ren, steht nun ein­mal im Visier der Ver­fas­sungs­schutz­be­hör­den. Mitt­ler­wei­le dürf­te sich auch her­um­ge­spro­chen haben, daß des­sen Kri­te­ri­en sich nicht an objek­ti­ven Tat­be­stän­den ori­en­tie­ren, son­dern an der Schutz­funk­ti­on für die Alt­par­tei­en. Ziel ist der Tren­nung der AfD von ihrem Milieu, ihren Vor­den­kern und ihrer Bewe­gung ist die Reduk­ti­on der Par­tei auf die par­la­men­ta­ri­sche Arbeit. Dort kön­nen sich die Frak­tio­nen wir­kungs­los austoben.