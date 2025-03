Zwei Lehrer, das Internet und ein Neutralitätsgebot

Du Witz­bold, ich kann es kaum erwar­ten, wenn die­ses Video end­lich endet und ich dich end­lich blau schlagen….

So reagiert der Ham­bur­ger Grund­schul­leh­rer Emma­nu­el K. in einem Tik­Tok-Sketch auf die Aus­sa­ge eines fik­ti­ven Schü­lers, schlaue Leu­te wür­den AfD wäh­len. In dem Sketch geht K., dem auf Tik­Tok unter @emulution rund 800.000 Nut­zer fol­gen und der sich als „cools­ten Leh­rer Deutsch­lands“ bezeich­net, auch auf den Beu­tels­ba­cher Kon­sens ein.

Wenn­gleich K. sei­nem Schü­ler ledig­lich in einem fik­ti­ven Zusam­men­hang Prü­gel androht, blei­ben Zwei­fel: Kann man dem K. zutrau­en, im Unter­richt das Beu­tels­ba­cher Über­wäl­ti­gungs­ver­bot zu befol­gen, wonach ein Leh­rer sei­ne Schü­ler nicht über­rum­peln darf, um eine gewünsch­te Mei­nung durchzusetzen?

K.s Tik­Tok-Account, auf dem der Akti­vis­ten­blog Volks­ver­pet­zer für poli­ti­sche Ein­schät­zun­gen her­an­ge­zo­gen wird, spricht eine kla­re Spra­che: Am Tag der Bun­des­tags­wahl von 2025 warnt K. vor einem „blau­en Alp­traum“. Jeder sol­le wäh­len gehen, um ihn zu verhindern.

Den Namen der AfD nennt K. nicht. Wel­che Par­tei man sei­ner Mei­nung auf kei­nen Fall wäh­len dür­fe, kann der sich der Zuschau­er logisch den­ken: „Wir wis­sen alle, wovon ich spre­che,“ sagt K. und schaut “ver­schmitzt” in die Kamera.

Für ver­be­am­te­te Leh­rer gilt auch außer­halb des Diens­tes ein stren­ges Mäßi­gungs­ge­bot bei poli­ti­scher Betä­ti­gung. Nach § 33 des Beam­ten­sta­tus­ge­set­zes die­nen Beam­te „dem gan­zen Volk, nicht einer Par­tei“. Auch nach Dienst­schluß haben sie alles zu unter­las­sen, was berech­tig­te Zwei­fel an ihrer Unpar­tei­lich­keit auf­kom­men las­sen könn­te, so ein Gut­ach­ten des Wis­sen­schaft­li­chen Diens­tes des Bundestages.

Der Bun­des­zen­tra­le für Poli­ti­sche Bil­dung ver­rät K., daß ihn „rechts­po­pu­lis­ti­sche Paro­len“ eines Viert­kläß­lers aus der Fas­sung gebracht hät­ten. „Ich bin doch dein Leh­rer und du siehst doch, was ich mit­brin­ge,“ habe er dem Schü­ler gesagt. Beson­ders bewegt habe K. die Anti-AfD-Kam­pa­gne des SPD-nahen Spio­na­ge­netz­werks „Cor­rec­tiv“ im Janu­ar 2024. Vie­le sei­ner Tik­Toks sei­en nun här­ter, sarkastischer.

In dem Video „Musik­un­ter­richt, wenn in Deutsch­land die AfD regiert“ singt K. vor dem Hin­ter­grund eines Klas­sen­zim­mers, daß Meh­met nun aus Deutsch­land „ver­schwin­den“ müs­se. Der Leh­rer mit afri­ka­ni­schen Wur­zeln trägt dabei eine graue Perü­cke. Sein Gesicht ist wut­ver­zerrt. Offen­kun­dig haßer­füllt singt er:

Aus Schwarz wird Weiß, aus Ali wird Leif! Weg mit dem gan­zen Dreck!

In einem Gespräch mit dem Ham­bur­ger Abend­blatt räumt K. ein, kei­nen gro­ßen Unter­schied zwi­schen sei­nem poli­ti­sie­ren­den Tik­Tok-Akti­vis­mus und sei­nem Beruf zu sehen: Die Auf­klä­rung über (ver­meint­li­chen) Ras­sis­mus, so K., die­ne als „Schnitt­stel­le zwi­schen mei­ner Arbeit auf Social Media und mei­nem Beruf“.

Nico­las S. unter­rich­tet Poli­tik und Deutsch an einer inte­grier­ten Gesamt­schu­le in Wies­ba­den. Auf Tik­Tok fol­gen ihm unter @herrschmelzer rund 130.000 Nut­zer. In einem Tik­Tok zum Beu­tels­ba­cher Kon­sens behaup­tet S., der für die FDP als Sach­ver­stän­di­ger im Hes­si­schen Land­tag auf­tritt, Leh­rer müß­ten nicht neu­tral sein. Das Über­wäl­ti­gungs­ver­bot ände­re nichts dar­an, daß Leh­rer sich im Sin­ne des Grund­ge­set­zes im Unter­richt stets gegen „Ras­sis­mus“, „Sexis­mus“ und „Dis­kri­mi­nie­rung“ ein­set­zen müss­ten. Auch das Beu­tels­ba­cher Kon­tro­ver­si­täts­ge­bot hebelt S. aus: Die Behand­lung gesell­schaft­lich strit­ti­ger The­men erfol­ge erst nach einer Aus­wahl „legi­ti­mer demo­kra­ti­scher Standpunkte“.

Die­se Aus­wahl wird von lin­ker Sei­te regel­mä­ßig nach dem Kon­zept der „Grup­pen­be­zo­ge­nen Men­schen­feind­lich­keit“ vor­ge­nom­men. Nach Auf­fas­sung der Ama­deu-Anto­nio-Stif­tung und der Bun­des­zen­tra­le für Poli­ti­sche Bil­dung wür­den Schwar­ze und Zigeu­ner, Juden und Mos­lems, Schwu­le und Trans­se­xu­el­le sowie Über­ge­wich­ti­ge und Obdach­lo­se sys­te­ma­tisch von einer feind­se­li­gen Mehr­heits­ge­sell­schaft dis­kri­mi­niert. Nicht von ras­sis­ti­scher Dis­kri­mi­nie­rung betrof­fen sei­en dage­gen „wei­ße Deut­sche“, so die Amadeu-Antonio-Stiftung.

Ganz in die­sem Sin­ne behaup­tet S. in einem Tik­Tok, dass Schu­len „ras­sis­ti­sche Orte“ sei­en. Aus­län­di­sche Schü­ler wür­den auf­grund ihrer Her­kunft bei glei­cher Leis­tung schlech­ter beno­tet als deut­sche Kin­der. Woher er das wis­se? „Das sag ich als Leh­rer“, so S. Stich­fes­te Bewei­se für sei­ne Behaup­tung nennt er dage­gen nicht.

Weni­ge Tage nach Ver­öf­fent­li­chung der Cor­rec­tiv-Kam­pa­gne „Geheim­plan gegen Deutsch­land“ behaup­tet S., daß Poli­ti­ker der AfD und der CDU in Pots­dam geplant hät­ten, Mil­lio­nen von Men­schen in Deutsch­land „nach Nord­afri­ka zu depor­tie­ren.“ „Man möch­te hier Men­schen, die die deut­sche Staats­bür­ger­schaft haben, abschie­ben.“ Die ver­meint­li­chen Plä­ne der AfD sei­en nichts ande­res als ein Angriff auf das Grund­ge­setz und die Gleich­be­hand­lung, lei­ert S. das Kon­zept der Grup­pen­be­zo­ge­nen Men­schen­feind­lich­keit her­un­ter. Ange­sichts einer “sol­chen Bedro­hung” für sei­ne Schü­ler und Kol­le­gen wol­le er dem ver­meint­li­chen AfD-Plan ent­schie­den entgegentreten.

Die­se Aus­sa­gen von S., der sich auf Tik­Tok als Beam­ter bezeich­net, sind in zwei­fa­cher Hin­sicht bemer­kens­wert: Anders als von S. nahe­ge­legt, gel­ten für Leh­rer in Aus­übung ihres Amtes näm­lich strik­te Neutralitätsvorgaben:

Leh­rer dür­fen trotz der in Art. 5 Abs. 1 Satz 1 GG zuge­si­cher­ten Mei­nungs­frei­heit wäh­rend des Unter­richts oder anläss­lich schu­li­scher Ver­an­stal­tun­gen nicht für eine bestimm­te poli­ti­sche Mei­nung wer­ben. Äuße­run­gen und Hand­lun­gen wäh­rend des Unter­richts erge­hen als Amts­wal­ter und nicht als Privatperson,

heißt es in einem Gut­ach­ten des Wis­sen­schaft­li­chen Dienst des Bundestags.

Zwei­tens wur­den die Behaup­tun­gen von S., die AfD habe in Pots­dam die Depor­ta­ti­on und Abschie­bung von deut­schen Staats­bür­gern geplant, inzwi­schen mehr­fach von Gerich­ten als falsch aner­kannt. Im Okto­ber 2024 ent­schied bei­spiels­wei­se das Land­ge­richt Ham­burg auf Antrag von Ulrich Vos­ger­au, daß die Mode­ra­to­rin Mari­et­ta Slom­ka im ZDF die Falsch­be­haup­tun­gen ver­brei­tet hat­te, auf der Pots­da­mer Kon­fe­renz sei über die Depor­ta­ti­on und Abschie­bung von Deut­schen gespro­chen worden.

Wäh­rend das ZDF den ent­spre­chen­den Bei­trag mit Mode­ra­to­rin Slom­ka nach dem Urteil des Ham­bur­ger Land­ge­richts gelöscht hat, sind die kan­ti­gen Anti-AfD-Tik­Toks von Leh­rer S. aus Wies­ba­den und von Leh­rer K. aus Ham­burg wei­ter­hin auf­ruf­bar. Dar­an wird sich wohl auch in abseh­ba­rer Zeit nichts ändern. Denn die Alt­par­tei­en brau­chen kei­ne neu­tra­len Beam­ten, son­dern Leh­rer, die den Fall der Brand­mau­er ver­zö­gern – ob im Klas­sen­zim­mer oder auf TikTok.