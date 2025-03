Noch einmal Legalität und Legitimität

Das­sel­be gilt für den Umgang mit dem gesetz­li­chen Regel­werk. Wer in die­sem Gebäu­de vor allem nach Lücken und nach Mög­lich­kei­ten der Über­deh­nung sucht, hat nicht begrif­fen, daß es nicht ein Hau­fen Stei­ne ist, son­dern eben eine archi­tek­to­ni­sche Leis­tung, die ein­mal so und nicht anders gemeint war.

In den ver­gan­ge­nen Wochen haben die bereits auf­ge­lös­te Legis­la­ti­ve (das Par­la­ment) und die an ihrer Ver­trau­ens­fra­ge geschei­ter­te Exe­ku­ti­ve (die Regie­rung) die Mög­lich­keit für einen Schul­den­auf­bau nicht vor­stell­ba­ren Aus­ma­ßes grund­ge­setz­lich ver­an­kert. 900 Mil­li­ar­den Euro sind eine Phan­ta­sie­grö­ße, und wenn die Grü­nen-Che­fin Fran­zis­ka Brant­ner sagt, man habe “dort Ver­ant­wor­tung über­nom­men, wo ande­re längst geknif­fen hät­ten”, bleibt einem die Spu­cke weg: Denn weder sie noch einer der ande­ren 506 Abge­ord­ne­ten, die für die­se Ver­schul­dungs­mög­lich­kei­ten stimm­ten, wird je mit einem Cent oder einem Haft­tag in die Ver­ant­wor­tung tre­ten müs­sen, wenn unser Land kollabiert.

Der bereits auf­ge­lös­te Bun­des­tag und die bereits abge­wähl­te Bun­des­re­gie­rung haben die Geschäfts­ord­nung genutzt, die dafür sor­gen soll, daß der Über­gang vom alten in den neu­en Bun­des­tag nicht zu einem Inter­re­gnum wer­de. Natür­lich muß ein Staat hand­lungs­fä­hig blei­ben, muß für Not­si­tua­tio­nen und außer­ge­wöhn­li­che Lagen die Kom­pe­tenz zuge­wie­sen sein.

Nach der Neu­wahl dür­fen nicht mehr als 30 Tage bis zur kon­sti­tu­ie­ren­den Sit­zung des neu zusam­men­ge­setz­ten Bun­des­ta­ges ver­ge­hen. Die­se Frist läuft heu­te ab, und für heu­te hat der Par­la­ments­prä­si­dent die Abge­ord­ne­ten zusam­men­ge­ru­fen. So lan­ge also war der alte Bun­des­tag noch ent­schei­dungs­be­fugt, und so lan­ge war die alte Bun­des­re­gie­rung noch im Amt, obwohl ihr bereits im Dezem­ber das Ver­trau­en ihrer eige­nen Koali­ti­on ent­zo­gen wor­den war.

Es ist sofort ein­leuch­tend und – wie könn­te man sagen? – regele­thisch klar, daß in die­ser Frist kei­ne Ent­schei­dun­gen mehr getrof­fen wer­den soll­ten, die der bereits neu gewähl­te Bun­des­tag und eine noch zu fin­den­de Regie­rung so nicht mehr tref­fen könn­te oder wür­de – vor allem nicht von der Trag­wei­te einer Neu­ver­schul­dung in genann­ter Höhe, also einem Ein­griff in die Gestal­tungs­frei­heit der nächs­ten Legis­la­tur­pe­ri­oden und der nächs­ten Generation.

Das ist der Unter­schied zwi­schen Lega­li­tät und Legi­ti­mi­tät, und nach wie vor lohnt sich die Lek­tü­re der knap­pen Schrift Carl Schmitts, die bei­de Begrif­fe im Titel trägt. Schmitt leg­te Lega­li­tät und Legi­ti­mi­tät 1932 vor, um zu zei­gen, daß die Regie­rung der Wei­ma­rer Repu­blik legi­ti­miert sei, den Lega­li­täts­rah­men zu über­deh­nen, um Hit­ler zu ver­hin­dern. Bekannt­lich taten Brü­ning und v. Schlei­cher das nicht.

Aber zurück zu unse­rem Par­la­ment: Lin­ke und AfD sind im neu­en Bun­des­tag so stark ver­tre­ten, daß es der Abstim­mungs­ko­ali­ti­on aus CDU, SPD und Grü­nen nicht zur not­wen­di­gen Zwei­drit­tel-Mehr­heit gereicht hät­te – im alten, noch amtie­ren­den Bun­des­tag hin­ge­gen schon, und zwar auch gegen die Stim­men der FDP.

Das alles ist über­la­gert und wie zeit­lich ver­scho­ben abge­lau­fen und längst erzählt: Abge­ord­ne­te, die dem neu­en Bun­des­tag nicht mehr ange­hö­ren wer­den, haben über die Köp­fe der bereits neu gewähl­ten Mehr­hei­ten hin­weg ent­schie­den; eine Koali­ti­on aus Regie­rungs­par­tei­en (SPD und Grü­ne) und Oppo­si­ti­on (CDU) hat drei Wochen nach einem knall­hart gegen­ein­an­der geführ­ten Wahl­kampf gemein­sam Ent­schei­dun­gen von immenser Trag­wei­te getrof­fen, obwohl man sich ein paar Tage spä­ter in eine ande­re Kon­stel­la­ti­on von Regie­rung (CDU und SPD) und Oppo­si­ti­on (Grü­ne) bege­ben und den Schein­kampf fort­füh­ren würde.

Es ist nichts ande­res als ein Schein­kampf, es ist nichts ande­res als ein Auf­fä­che­rungs­trick in Regie­rung und Oppo­si­ti­on. Die Krea­ti­vi­tät derer, die sich unser Land unter den Nagel geris­sen haben, ist beein­dru­ckend und unver­fro­ren. Von Fra­gen der Legi­ti­mi­tät sind die­se Leu­te längst nicht mehr ange­krän­kelt. Die AfD wäre schlecht bera­ten, wenn sie auf Rechts­staat und höchst­rich­ter­li­che Klä­rung setzte.

Höchst­rich­ter­lich hat näm­lich das Bun­des­ver­fas­sungs­ge­richt jene Kla­gen gegen die Abstim­mung zurück­ge­wie­sen, die ange­sichts der Trag­wei­te der Ent­schei­dun­gen die viel zu knap­pe Befas­sungs­frist ins Feld geführt hat­ten (AfD, Lin­ke, auch BSW). Man ent­schied in Karls­ru­he im Eil­ver­fah­ren mit dem Instru­ment der Fol­ge­ab­schät­zung und beton­te, daß die dro­hen­de Gefahr ande­rer Mehr­heits­ver­hält­nis­se im neu­en Bun­des­tag es dem alten erlau­be, sei­ne Ent­schei­dun­gen noch durchzuziehen.

Die­se Argu­men­ta­ti­on bestä­tigt impli­zit das, was wir gera­de aus­führ­ten: die Miß­ach­tung der längst gewähl­ten neu­en Mehr­hei­ten. Aber es kommt noch bes­ser: Das Bun­des­ver­fas­sungs­ge­richt beschreibt in sei­ner Begrün­dung zusätz­lich die theo­re­ti­sche Mög­lich­keit des neu­en Bun­des­ta­ges, sich zu kon­sti­tu­ie­ren und damit den alten sofort abzulösen.

Der neue Bun­des­tag ist durch die Ein­be­ru­fung des alten Bun­des­ta­ges nicht an sei­ner Kon­sti­tu­ie­rung gehin­dert. Umge­kehrt been­det der Zusam­men­tritt des neu­en Bun­des­ta­ges gemäß Art. 39 Abs. 1 Satz 2 GG die Wahl­pe­ri­ode des alten Bun­des­ta­ges. Das Grund­ge­setz macht hier­für – abge­se­hen von der 30-Tage-Frist des Art. 39 Abs. 2 GG – kei­ne Vor­ga­ben. Allein der neue Bun­des­tag ent­schei­det über sei­nen Zusam­men­tritt (vgl. Ritzel/Bü­cker/Schreiner, Hand­buch für die Par­la­men­ta­ri­sche Pra­xis, § 1 GO-BT, I f) <Sep. 2010>) und damit das Erlö­schen der Rech­te und Pflich­ten des alten Bundestages.

Das ist Hohn. 630 neu gewähl­te Abge­ord­ne­te tref­fen sich auf­grund von Ver­ab­re­dun­gen auf Whats­App in einem Flur, um sich zu kon­sti­tu­ie­ren? Dar­un­ter sind natür­lich auch jene 413 aus den Rei­hen der CDU, der SPD und der Grü­nen, deren Frak­tio­nen durch die­sen Zusam­men­tritt an ihrem ille­gi­ti­men Ver­hal­ten gehin­dert wer­den sollen?

Wir schau­en einem Staats­streich von oben zu: der Absi­che­rung der abge­wähl­ten Poli­tik durch ille­gi­ti­me Ent­schei­dun­gen und Ände­run­gen der Geschäfts­ord­nung, also der Aus­he­be­lung einer Wahl­ent­schei­dung, so gesche­hen vor einem hal­ben Jahr in Thü­rin­gen, so nun auf Bundesebene.

Das ist die Dimen­si­on. Wie gegen die­se Zir­kel­schlüs­se, die­se Ver­schrän­kung von Par­la­ment, Regie­rung, Gericht und Medi­en vor­zu­ge­hen wäre, ist die stra­te­gi­sche Denk- und Pla­nungs­auf­ga­be der ech­ten Oppo­si­ti­on. Legi­tim ist die­ser Wider­stand auf jeden Fall.