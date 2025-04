Kritik der Woche (72): Abenteuer der Moderne

Wie jeder gute Über­blicks­be­richt ver­mit­telt auch Tho­mas Wag­ners Stu­die über die Nach­kriegs-Sozio­lo­gie eine grund­sätz­li­che Bot­schaft: Die­je­ni­gen, die heu­te für hal­be Teu­fel gel­ten, wur­den damals von links in West und Ost gele­sen und gewür­digt, und wen das wun­dert, wird aus dem Buch erfah­ren, daß links damals nicht das war, was es heu­te ist.

Im Zen­trum der Dar­stel­lung ste­hen Arnold Geh­len und Theo­dor Ador­no. Sie sind vor einem „Pro­log“ abge­bil­det, in dem es um das berühm­te Radio­ge­spräch zwi­schen den bei­den geht, das unter dem Titel „Ist die Sozio­lo­gie eine Wis­sen­schaft vom Men­schen?“ im Febru­ar 1965 gesen­det wurde.

Allein, daß ein sol­ches Gespräch statt­fand, ohne daß der eine den ande­ren als alten Nazi beschimpf­te und der ande­re vor dem einen aus die­sem Grund die Waf­fen hät­te stre­cken müs­sen, soll­te Grund genug sein, über Nor­ma­li­tät und Ver­gif­tung im Wis­sen­schafts­be­trieb unse­rer Tage nach­zu­den­ken. Wag­ner tut das nicht expli­zit, indi­rekt aber doch, wenn er Geh­len als den Kopf beschreibt, der mit sei­ner Anthro­po­lo­gie, sei­ner Insti­tu­tio­nen­leh­re und sei­ner Kunst­theo­rie zurecht im Mit­tel­punkt der sozio­lo­gi­schen Debat­te gestan­den habe.

Es ist an die­ser Stel­le sinn­voll, ein Wort über den Publi­zis­ten Tho­mas Wag­ner selbst zu sagen. Er geriet von links und aus der Mit­te unter Druck, weil man ihm vor­warf, er habe sein 2017 erschie­ne­nes Buch Die Angst­ma­cher. 1968 und die Neue Rech­te zu wenig moral­po­li­tisch und zu sehr um ein gründ­li­che­res Ver­ste­hen der auf­kom­men­den alter­na­ti­ven Oppo­si­ti­on bemüht abgefaßt.

In sei­ner Dank­sa­gung erwähnt Wag­ner zwei Köp­fe, denen es ähn­lich erging:

Der His­to­ri­ker Per Leo war eben­falls 2017 als Haupt­au­tor des Buchs Mit Rech­ten reden auf unse­re neu­rech­te Denk- und Pro­vo­ka­ti­ons­ar­beit zuge­tre­ten und hat­te zunächst für einen Aus­tausch auf Augen­hö­he plä­diert, dann aber unter dem Druck sei­ner lin­ken „Com­mu­ni­ty“ einen Kurs­wech­sel voll­zo­gen und den Bör­sen­ver­ein des deut­schen Buch­han­dels ent­spre­chend beraten.

Auch Bernd Ste­ge­mann, (ehe­mals) Ver­trau­ter Sahra Wagen­knechts und bis heu­te Dra­ma­turg in Ber­lin, hat mit Lob des Rea­lis­mus im AfD-Durch­bruchs­jahr einen Debat­ten­bei­trag vor­ge­legt, der ihm den Vor­wurf man­gel­haf­ter geis­ti­ger Alt­par­tei­en-Dis­zi­plin einbrachte.

Was Wag­ner, Leo, Ste­ge­mann und ande­re eint, ist ihre grund­sätz­li­che Über­zeu­gung, daß Aus­ein­an­der­set­zung mit den inter­es­san­ten Gedan­ken welt­an­schau­li­cher Geg­ner nicht bedeu­te, daß man ihnen dadurch zur Macht ver­hel­fe. Viel­mehr könn­te man es als geis­ti­ge Nor­ma­li­tät beschrei­ben: Ein Milieu, das sich ver­bie­te, das Inter­es­san­te zu lesen, sper­re sich selbst ab und ein und signa­li­sie­re Furcht vor dem bes­se­ren Gedan­ken und Kraft­lo­sig­keit bei der Behaup­tung geis­ti­gen Terrains.

Und in der Tat ist das unser aller Erfah­rung im Umgang mit lin­ken und in der Mit­te ange­sie­del­ten Milieus: Man ver­bie­tet sich dort die Lek­tü­re rech­ter Autoren ent­we­der ganz oder liest nur heim­lich, darf nicht dar­aus zitie­ren oder mit einem unse­rer Leu­te im Café erwischt wer­den. Wir müs­sen uns dies immer wie­der vor Augen füh­ren: Das intel­lek­tu­el­le Leben in der lin­ken Zivil­ge­sell­schaft ist eine furcht­bar eng­stir­ni­ge, über­wach­te, von Mög­lich­kei­ten der Kon­takt­schuld ver­min­te Ange­le­gen­heit. Man möch­te nicht tauschen.

Ende des Exkur­ses – zurück zum Aben­teu­er der Moder­ne: Wag­ner arbei­tet her­aus, daß es nach dem Krieg zwei Denk- oder bes­ser: Her­kunfts­schu­len in der uni­ver­si­tär sich ver­an­kern­den Sozio­lo­gie gab. Von den acht mehr oder weni­ger sozio­lo­gi­schen Lehr­stüh­len an deut­schen Uni­ver­si­tä­ten sei­en nur drei mit ent­schie­de­nen Geg­nern des Natio­nal­so­zia­lis­mus besetzt wor­den: Max Hork­hei­mer, René König und Otto Stammer.

Mit Geh­len, Hel­mut Schelsky und Ger­hard Macken­roth sei­en drei zumin­dest pha­sen­wei­se über­zeug­te Nazis beru­fen wor­den. Die­se Vor­be­las­tung spiel­te zunächst aber kei­ne Rol­le. Zwar gab es mit Hel­muth Pless­ner und ande­ren sol­che, die nicht öffent­lich mit Geh­len dis­ku­tie­ren woll­ten, und als es um einen Ruf nach Hei­del­berg ging, stell­te Hork­hei­mer gegen Geh­len ein ver­nich­ten­des Gut­ach­ten zusam­men, das nicht man­geln­de fach­li­che Kom­pe­tenz, son­dern welt­an­schau­li­che Kon­ta­mi­nie­rung zum Gegen­stand hat­te. Ins­ge­samt aber war man im Aus­tausch und ließ sich in der Lek­tü­re von Ori­gi­na­li­tät und Trag­fä­hig­keit leiten.

Exem­pla­risch sei auf die intel­lek­tu­el­le Offen­heit des in Ost­ber­lin leh­ren­den Mar­xis­ten Wolf­gang Harich ver­wie­sen. Er ent­deck­te in Geh­lens Der Mensch eine Anthro­po­lo­gie und vor allem eine Hand­lungs­leh­re, die man mit mar­xis­ti­schem Besteck bear­bei­tet und frucht­bar gemacht wer­den kön­ne, fer­ner in Urmensch und Spät­kul­tur eine Ent­las­tung durch insti­tu­tio­nel­le Sicher­heit, die par­al­lel, aber in die Moder­ne hin­ein wei­ter­ge­dacht das beschrei­be, was der Mensch im sozia­lis­ti­schen Staat erwar­ten dür­fe: Frei­heit zum Zwe­cke der Selbstentfaltung.

Ein zwei­tes: Die Rezep­ti­on angel­säch­si­scher Sozio­lo­gen muß­te man Geh­len und ande­ren nach dem Krie­ge nicht bei­brin­gen. Man hat­te viel­mehr die Moder­ni­tät von Autoren wie Wil­liam James und John Dew­ey schon im Drit­ten Reich erkannt, weil man auch in Deutsch­land von „meta­phy­si­schen Spe­ku­la­tio­nen“ Abstand neh­men und mensch­li­ches Han­deln am Puls der Mas­sen­ge­sell­schaft und vom Antrieb star­ker Ein­zel­per­sön­lich­kei­ten her erklä­ren wollte

Daß der Natio­nal­so­zia­lis­mus einer­seits hoch­mo­dern dach­te, orga­ni­sier­te und arbei­te­te und ande­rer­seits für die Mas­se Nest­wär­me aus Folk­lo­re, Kon­sum und einem schlich­ten „Wir“ bereit­hielt, bot schon wäh­rend sei­ner Epo­che ein wei­tes For­schungs- und Beschrei­bungs­feld. Weil die Mas­sen­ge­sell­schaft und ihre zuneh­mend tech­no­kra­ti­sche Orga­ni­sa­ti­on nach dem Krie­ge nicht ver­schwand, son­dern erst recht Fahrt auf­nahm, konn­te man sie ohne wei­te­res mit den­sel­ben Theo­rien zu fas­sen versuchen.

Wag­ners Buch ist voll von sol­chen Vor­ge­schich­ten und Grau­tö­nen – und endet dort, wo das Schwarz-Weiß-Den­ken der Uni­ver­si­tät die Luft nahm. Es ist an der Zeit, daß die­je­ni­gen, die wirk­lich etwas zu sagen haben, wie­der ins Gespräch kommen.

– – –

Tho­mas Wag­ner: Aben­teu­er der Moder­ne. Die gro­ßen Jah­re der Sozio­lo­gie 1949–1969. Stutt­gart 2025. 336 Sei­ten, 28 € – hier bestel­len