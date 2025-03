Remigration – Beim NSV! in Flandern

Der Vlaams Belang liegt derzeit in den Umfragen mit 25.7% an erster Stelle in Flandern. Das macht umso bedeutender, wer letzten Mittwoch mit mir durch die Straßen von Gent gezogen ist.

Auf Ein­la­dung des NSV! (“Natio­na­lis­ti­sche Stu­den­ten­ver­ei­ni­ging”) kam ich zum zwei­ten Mal nach Flan­dern. Vor zwei Jah­ren gelang es der NSV! sogar, durch einen Rechts­streit einen Vor­trag von mir in einem Vor­le­sungs­saal der tra­di­ti­ons­rei­chen Hoch­schu­le in Leu­ven zu erzwin­gen. Der Vor­fall mach­te damals in ganz Bel­gi­en Schlag­zei­len. Dies­mal ging es nach Gent, eben­falls eine atem­be­rau­bend schö­ne Studentenstadt.

Der NSV! ist eine in Deutsch­land zu Unrecht kaum bekann­te Stu­den­ten­or­ga­ni­sa­ti­on. Wie das Ruf­zei­chen dem kun­di­gen Leser zeigt, ist sie von deut­schen Bur­schen­schaf­ten inspi­riert. 1976 spal­te­ten Natio­na­lis­ten in Flan­dern den NSV! von der katho­li­schen Stu­den­ten­ver­bin­dung KVHV ab.

Vie­le deut­sche Kor­po­rier­te rümp­fen vor einem nicht-schla­gen­den Misch­bund (auch Frau­en wer­den auf­ge­nom­men) die Nase. Eini­ges spricht aber dafür, daß der NSV! sei­ner meta­po­li­ti­schen Auf­ga­be bes­ser nach­kommt als die bun­des­deut­schen Pendants.

An allen flä­mi­schen Hoch­schu­len fin­den regel­mä­ßig Akti­vi­tä­ten wie Flug­blatt­ak­tio­nen, Vor­trä­ge und Kund­ge­bun­gen, statt. Man setzt auf pro­fes­sio­nel­le Medi­en­ar­beit, betreibt Pod­casts, gibt ein hoch­wer­ti­ges Mit­glie­der­ma­ga­zin her­aus. Dazu ist der NSV! inter­na­tio­nal gut ver­netzt und wirkt seit vie­len Jahr­zehn­ten als Kader­schmie­de und Bil­dungs­stät­te posi­tiv auf den Vlaams Belang ein. Daß sie den Begriff der Remi­gra­ti­on sofort auf­ge­nom­men und popu­la­ri­siert haben, zeigt, wie stra­te­gisch die­se rech­ten Stu­den­ten vor­ge­hen. (Auch eine nie­der­län­di­sche Über­set­zung von “Remi­gra­ti­on” wur­de in die Wege geleitet.)

Das Recht, Hoch­schul­räu­me zu nut­zen, hat der NSV! lei­der ein­ge­büßt. Des­halb fand am Vor­abend der Kund­ge­bung eine Lesung vor 50 Stu­den­ten im Ober­ge­schoß eines Pubs statt. Bei Guin­ness und bel­gi­schem Bier sprach ich über Regime Chan­ge, Meta­po­li­tik und natür­lich Remigration.

Ich konn­te dies­mal mit prak­ti­schen Erfol­gen bele­gen, was ich in mei­nem Vor­trag vor 2 Jah­ren theo­re­tisch skiz­ziert habe. Denn die neu­rech­te Begriffs­plat­zie­rung war erfolg­reich. Damals erklär­te ich, wie man durch „popu­lä­re Pro­vo­ka­ti­on“ Ideen und Begrif­fe in der Gesell­schaft ver­an­kern kann. Heu­te konn­te ich die beein­dru­cken­de The­men­kar­rie­re des Begriffs “Remi­gra­ti­on” als Beweis prä­sen­tie­ren. Das meta­po­li­ti­sche Semi­nar im Pub soll­te am Tag dar­auf eben­falls prak­tisch werden.

Ziel war es, mit der Kund­ge­bung in Gent die Idee der Remi­gra­ti­on in Bel­gi­en hun­dert­tau­send­fach bekannt zu machen. Die jähr­li­che Demons­tra­ti­on des NSV! war bis­her eher eine rou­ti­nier­te Tra­di­ti­on. Sie fin­det stets an einem ande­ren Hoch­schul­ort statt und mobi­li­siert in den letz­ten Jah­ren nor­ma­ler­wei­se rund 300 Teilnehmer.

Doch dies­mal hat­te die neue, jun­ge Füh­rung des NSV! mit einer geschick­ten Mar­ke­ting­kam­pa­gne ordent­lich Wind gemacht. Die Ein­la­dung mei­ner Per­son und das The­ma der „Remi­gra­ti­on“ führ­ten zu den erhoff­ten Reak­tio­nen. Die Pres­se schlug Alarm – und mach­te dadurch Wer­bung. Und anders als in Öster­reich und Deutsch­land mach­te das die flä­mi­schen Rechts­po­pu­lis­ten nicht ner­vös, son­dern angriffslustig.

Tom van Grie­ken, der Chef des Vlaams Belang unter­stütz­te die Kund­ge­bung offi­zi­ell und stell­te sich hin­ter den Begriff der Remi­gra­ti­on. Auch Tom Van­den­dries­sche, Euro­pa­ab­ge­ord­ne­ter des Vlaams Belang soli­da­ri­sier­te sich öffent­lich und for­der­te in einer Rede Remigration.

Die Anti­fa wur­de ner­vös und begann mas­siv zu mobi­li­sie­ren. Sogar aus Paris, Leip­zig und Minsk (!) wur­den Demons­tran­ten her­ge­karrt in der Absicht, die Demo zum Desas­ter zu machen. Auch die Poli­zei in Gent war besorgt und wich kei­ne Minu­te von mei­ner Sei­te. Sogar wäh­rend mei­ner Inter­views mit dem Staats­fern­se­hen und bei einem Stadt­spa­zier­gang ver­folg­ten mich die Beam­ten wie ein pri­va­ter Sicher­heits­dienst. Tat­säch­lich bekam ich von der Anti­fa wenig mit. Das Gefähr­lichs­te an Gent waren die zahl­rei­chen rück­sichts­lo­sen Rad­fah­rer, die mich unbe­darf­ten Wie­ner Fuß­gän­ger eini­ge Male fast niedermähten.

Die Kam­pa­gne des NSV! mach­te sich indes mehr als bezahlt. Die 800‑1000 Teil­neh­mer spreng­ten alle Erwar­tun­gen. In der Men­ge traf ich alte Bekann­te der euro­päi­schen Iden­ti­tä­ren Bewe­gung. Unter ande­rem war auch mein Freund und Kampf­ge­fähr­te Dries Van Lan­gen­ho­ve anwe­send, obwohl er am Tag dar­auf einen ent­schei­den­den Pro­zeß­ter­min hat­te. Ins­ge­samt waren wir sehr euro­pä­isch unter­wegs. Fran­zo­sen, Iren, Nie­der­län­der und sogar eini­ge deut­sche Euro­pa­par­la­men­ta­ri­er ver­stärk­ten unse­ren Zug durch Gent.

Beson­ders geni­al war die Wahl der Rou­te. Sie ver­lief direkt durch einen lin­ken Stu­den­ten­be­zirk und eine Fla­nier­mei­le. Mit einer Mischung aus Gru­sel und Bewun­de­rung betrach­te­ten uns flä­mi­sche Mai­den von ihren Bal­ko­nen und Gale­rien. Jun­ge, schon etwas ange­trun­ke­ne Bur­schen, stimm­ten in unse­re Sprech­chö­re ein. Die auf einem Info­zet­tel abge­druck­ten Paro­len wie „Gene­ra­tie Remi­gra­tie“, „Fort Euro­pa mak de Gren­zen dicht“, etc. gin­ge mir leicht von den Lip­pen. Bis auf eini­ge Eier­wür­fe kam es zu kei­nen beson­de­ren Vorfällen.

Beson­ders effek­tiv erwies sich für den Rhyth­mus der Sprech­chö­re und die Dis­zi­plin der Demo die tra­di­tio­nel­le Trom­mel­be­glei­tung des NSV!. Eben­so wie das Logo der Stu­den­ten­ver­bin­dung, das eine in Deutsch­land pro­ble­ma­ti­sche Rune ent­hält, wäre das hier­zu­lan­de so wohl nicht mög­lich. Doch in Gent spa­zier­te ich Schul­ter an Schul­ter mit Tom van Grie­ken, der selbst in sei­ner Jugend Mit­glied beim NSV! war. Der Spit­zen­po­li­ti­ker stimm­te begeis­tert in die Paro­len mit ein, mach­te Sel­fies, schüt­tel­te Hän­de und blieb als ein­fa­cher Demo­teil­neh­mer bis zum Schluß.

Alles das zusam­men­ge­nom­men mach­te die Remi­gra­ti­ons­de­mo zu einem gro­ßen meta­po­li­ti­schen Erfolg. Der Vlaams Belang hat im Unter­schied zu unse­ren Rechts­par­tei­en begrif­fen, wor­um es geht. Gleich der AfD und FPÖ wird er trotz hoher Wahl­er­geb­nis­se mit einer ideo­lo­gi­schen Brand­mau­er von der Macht ferngehalten.

Van Grie­ke und sei­ne Par­tei ver­ste­hen: In einer poli­ti­schen Patt­si­tua­ti­on kann der Durch­bruch nur meta­po­li­tisch erfol­gen. Die Brand­mau­er kann, wie es scheint, durch Wahl­sie­ge kaum beschä­digt wer­den. Daher muß alle Kraft auf die Meta­po­li­tik gelenkt wer­den. Die außer­par­la­men­ta­ri­sche Flan­ke umzir­kelt die fest­ge­fah­re­ne Brand­mau­er mit Gegen­kul­tur, Gegen­öf­fent­lich­keit und Akti­vis­mus. Rech­te Hoch­schul­po­li­tik ist ein Schlüs­sel dafür.

Die Meta­po­li­tik bricht das poli­ti­sche Patt, indem sie die Gesell­schaft ins­ge­samt ver­än­dert und damit indi­rekt auch die Stel­lung der Alt­par­tei­en unter­mi­niert. Die­ser Weg, der „Orban Opti­on“, kann auch bei uns däni­sche Ver­hält­nis­se schaf­fen. Dort ist die Sozi­al­de­mo­kra­tie „rech­ter“ als die CDU oder die ÖVP. Die offen­si­ve Hoch­schul­po­li­tik des NSV! und der Mut des Vlaams Belang wur­den am 27.3. mit einem gro­ßen Erfolg belohnt.