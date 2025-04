Grüner Sieg, deutsches Elend

Das Ergeb­nis der Bun­des­tags­wahl ist bekannt. Die Grü­nen sind von 14,8 auf 11,6 Pro­zent gefal­len. Man könn­te also mei­nen, sie hät­ten die Wahl ver­lo­ren. Dem ist aber nur dem Anschein nach so. Die Uni­on läßt sich von den Grü­nen am Nasen­ring durch die Mane­ge führen.

In den Ver­hand­lun­gen zum auf frag­wür­di­ge Wei­se beschlos­se­nen Son­der­ver­mö­gen haben die Grü­nen erreicht, daß 100 Mil­li­ar­den Euro für den Kli­ma­schutz bereit­ge­stellt und in den Kli­ma- und Trans­for­ma­ti­ons­fonds über­führt wer­den. Der damals noch desi­gnier­ten Bun­des­tags­prä­si­den­tin Julia Klöck­ner konn­ten Sie außer­dem erfolg­reich ein Ulti­ma­tum stel­len und dadurch erzwin­gen, daß sie ihren Vor­stel­lungs­be­such bei der AfD absagte.

Wie haus­hoch grü­ne Ideen die Wahl tat­säch­lich gewon­nen haben, zeigt ein Blick in das Son­die­rungs­pa­pier von Uni­on und SPD. Bei­de Par­tei­en wol­len offen­sicht­lich an der soge­nann­ten „Sozi­al-öko­lo­gi­schen Trans­for­ma­ti­on“ fest­hal­ten. Bei der SPD kommt das wenig über­ra­schend. Die Uni­on hin­ge­gen ist die Par­tei Lud­wig Erhards und Alfred Mül­ler-Arm­acks. Sie ist in Deutsch­land tra­di­tio­nell die Par­tei der Sozia­len Markt­wirt­schaft. Sozia­le Markt­wirt­schaft bedeu­tet eigent­lich, daß der Staat die Rah­men­be­din­gun­gen für den Markt fest­legt und über­wacht, sonst aber Indus­trie und Pro­duk­ti­on den Unter­neh­mern überläßt.

Die Ampel-Regie­rung hat mit der Sozia­len Markt­wirt­schaft gebro­chen. Aus­drück­lich war es das Ziel von Kin­der­buch­au­tor und Wirt­schafts­mi­nis­ter Robert Habeck, die Sozia­le Markt­wirt­schaft zu einer sozi­al-öko­lo­gi­schen Markt­wirt­schaft zu trans­for­mie­ren. Dabei ging es dar­um, die deut­sche Wirt­schaft mit zahl­rei­chen Ein­grif­fen, Ver­bo­ten, För­de­run­gen und Auf­la­gen dahin zu brin­gen, bis 2045 die Kli­ma­neu­tra­li­tät zu erreichen.

Bei­spie­le für die­se Poli­tik sind satt­sam bekannt. Ich nen­ne hier nur das Hei­zungs­ge­setz. Von Markt­wirt­schaft kann bei die­ser Trans­for­ma­ti­on kei­ne Rede sein. Es han­delt sich schlicht und ergrei­fend um plan­wirt­schaft­li­che Inter­ven­tio­nen in den Markt.

Es ist nun aber an der Zeit, sich end­gül­tig von dem Gedan­ken zu ver­ab­schie­den, die Uni­on könn­te sich gegen einen so fun­da­men­ta­len Ein­griff in die von ihr gepräg­te Sozia­le Markt­wirt­schaft weh­ren wol­len. Bereits Anfang 2024 hat­te sie in ihrem Reform­plan für eine star­ke Wirt­schaft klar­ge­macht, daß sie an der Trans­for­ma­ti­on der deut­schen Wirt­schaft und der deut­schen Indus­trie hin zur Kli­ma­neu­tra­li­tät fest­hal­ten will.

Im aktu­el­len Son­die­rungs­pa­pier gibt es nun ein kla­res Bekennt­nis zu den deut­schen und euro­päi­schen Kli­ma­zie­len. Die Zei­chen ste­hen auf „wei­ter so“. Man muß sich dabei ver­ge­gen­wär­ti­gen, daß allein die Ener­gie­wen­de je nach Schät­zung Kos­ten zwi­schen 500 Mil­li­ar­den und 13,3 Bil­lio­nen Euro ver­ur­sa­chen wird! Wie das gestemmt wer­den soll, ohne die deut­sche Wirt­schaft exis­tenz­be­dro­hend zu belas­ten, steht in den Sternen.

Es heißt im Son­die­rungs­pa­pier außer­dem, man wol­le „Ener­gie­in­ten­si­ve Indus­trie CO 2 -neu­tral machen“. Dabei set­ze man (wie die Ampel) auf „Leit­märk­te für kli­ma­neu­tra­le Pro­duk­te“. Was das kon­kret hei­ßen kann, wird eben­falls gesagt: „Quo­ten für kli­ma­neu­tra­len Stahl, eine Grün­gas­quo­te oder ver­ga­be­recht­li­che Vor­ga­ben.“ Unter­neh­men soll also plan­wirt­schaft­lich vor­ge­schrie­ben wer­den, wie und mit wel­chen Kom­po­nen­ten sie ihre Pro­duk­te her­zu­stel­len haben.

Wie gut die Stra­te­gie, die deut­sche Wirt­schaft mit stän­di­gen Inter­ven­tio­nen in die Kli­ma­neu­tra­li­tät zu zwin­gen, bis­her funk­tio­niert hat, kann man an den Wachs­tums­zah­len able­sen. Ent­ge­gen dem Trend in ande­ren Indus­trie­na­tio­nen ist Deutsch­lands Wirt­schaft 2023 und 2024 geschrumpft. Für 2025 sehen die Pro­gno­sen allen­falls ein mini­ma­les Wachs­tum voraus.

Die hoch­tra­ben­den Plä­ne der Uni­on, Büro­kra­tie abzu­bau­en und die Wirt­schaft zu ent­las­ten, sind auf Sand gebaut, solan­ge das Ziel der Kli­ma­neu­tra­li­tät nicht auf­ge­ge­ben wird. CDU/CSU ver­ra­ten ihre eige­ne Kli­en­tel und ver­kau­fen sie an die Grü­nen, nur um die Brand­mau­er gegen­über der AfD auf­recht­zu­er­hal­ten. Fried­rich Merz galt ein­mal als Hoff­nungs­trä­ger der Kon­ser­va­ti­ven in der Uni­on. Er dürf­te wie Frau Mer­kel als eine Iko­ne der Grü­nen enden.