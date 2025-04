Reißen die Ostmullen die Brandmauer ein?

Jetzt sind also die sogenannten „Ostmullen“ unsere neue Hoffnung. Martin Sellner bezeichnete ihr „Wirken“ sogar als „massiven metapolitischen Dammbruch“. Ich sehe das anders.

Zur Erklä­rung für nicht Social-media-Erfah­re­ne: Es gibt einen gewis­sen Trend auf der Platt­form Tik­tok, und es gibt auf Twit­ter den „Ost­mullen-Diens­tag“, wo eben die­ser Trend genüß­lich und aus­gie­big gefei­ert wird.

Ganz kurz erklärt – es han­delt sich dabei um jun­ge und mit­tel­al­te, aber durch­weg als „ost­deutsch gele­se­ne“ Frau­en, die Fol­gen­des tun: per „Lip Sync“ ein mög­lichst rechts­ra­di­ka­les Lied zu inszenieren.

Und noch mal für Anfän­ger: Es gibt Frau­en, die sich (Dau­er: weni­ger als eine Minu­te) dabei fil­men, wie sie per Lip­pen­be­we­gung tun, als wür­den sie ein Lied von den „Böh­sen Onkelz“ – eher aber noch der­be­res rechts­ra­di­ka­les Lied­gut – mit­grö­len. Und zwar las­ziv! Hier ist mal ein Beispiel.

Die­se Frau­en haben nor­ma­ler­wei­ser Fil­ter über ihr Gesicht gelegt, damit sie als stan­dard­mä­ßig „hot“ erschei­nen. Gro­ße stark­be­wim­per­te Augen, vol­le Lip­pen, rei­ne Haut, attrak­ti­ve Kon­tu­ren und sowas. Oft haben sie Gesicht­stat­toos und sind mul­ti­pel beringt („Schmuck“ in den Augen­brau­en, Nasen­flü­gel- oder Sept­um­ring, Zun­ge­ste­cker etc.). Gern aus­ra­sier­te Sei­ten, gern „ent­schlos­se­ner, haßer­füll­ter“ Blick. Das ist die soge­nann­te Ostmulle.

Auch ganz ver­nünf­ti­ge Rech­te fei­ern die­sen Trend. Denn es ist tat­säch­lich kuri­os und war noch vor weni­gen Jah­ren undenk­bar: Daß mit­ten ins weich­ge­spül­te Zivil­ge­sell­schafts-Gedröh­ne jäh hun­der­te, wenn nicht tau­send jun­ge Frau­en plat­zen und vor mög­lichst pro­vo­kan­tem Hin­ter­grund (schwarz­weiß­ro­te Fah­nen, Reichs­ad­ler usw.) Lie­der in die Kame­ra rot­zen, „vor denen uns unse­re Eltern immer gewarnt haben.“

Wie gesagt, ich mag die­se Ost­mullen auch, weil mei­ne Lie­be zu Außen­sei­tern fast gren­zen­los ist. Aber ich set­ze kei­ner­lei Hoff­nun­gen auf die­sen Trend.

Mar­tin Sell­ner sieht es gewohnt hoff­nungs­froh so:

Die nor­ma­ti­ve Kraft der fak­ti­schen Ost­mullen legt die Nazi­keu­le lahm. Jede ein­zel­ne patrio­ti­sche Ost­mulle moti­viert hun­der­te ost- & west­deut­sche Jungs aktiv zu wer­den. Die trei­ben den gesell­schaft­li­chen Umschwung wei­ter vor­an, was wei­te­re patrio­ti­sche Ost­mullen spaw­ned [= her­vor­bringt, EK]. Ein meta­po­li­ti­sches Per­pe­tu­um mobi­le. Wer­den es die Ost­mullen sein, die die Brand­mau­er einreißen?

Sell­ner spricht von „gut gelaun­ten jun­gen Frau­en“ und fin­det, auch die „rup­pigs­ten und radi­kals­ten Lie­der“ ver­lö­ren ihre Kraft, wenn sie von „lie­ben Mädels vor­ge­tra­gen werden.“

Es ist immer­hin inter­es­sant, daß man das „von außen“ so sehen kann. (Sell­ner kennt Ost­deutsch­land nur „in Aus­zü­gen“, vom Klein­stadt­le­ben in unse­ren Gefil­den hat er wenig natür­li­cher­wei­se wenig Dunst.)

Ich möch­te mei­ne Skep­sis bezüg­lich sei­ner Hoff­nung mit ein wenig anek­do­ti­scher Evi­denz unter­füt­tern: Wir woll­ten aus dem „Wer­te­wes­ten“ in den „Osten“, seit wir den­ken kön­nen. Weil: Weni­ger „Zivil­ge­sell­schaft“, weni­ger Selbst­haß, weni­ger „frei­wil­li­ges unter die Knu­te gehen“, ins­ge­samt mehr Frei­raum, mehr Wildnis.

Frü­her, als wir nur träum­ten und nicht wirk­lich ernst­zu­neh­men waren, mit paar­und­zwan­zig, schweb­te uns je ein­zeln sogar eine Zukunft in Sie­ben­bür­gen (Kubit­schek) oder Schle­si­en (mei­ne Wenig­keit) vor. Rein aus roman­ti­schen Erwä­gun­gen. „Das Inter­net“, mit dem man arbei­ten hät­te kön­nen, gab es ja auch schon damals. Man dach­te sich so dies und das aus. Weit weg von den Trüm­mern der BRD leben, das alles beob­ach­tend und erha­ben dar­über schrei­bend, oder so.

Rasch war klar, daß dies Jugend­blü­ten­träu­me waren – man hat ja bei­spiels­wei­se auch Eltern, um die man sich aus 1000 km Ent­fer­nung nur schwer wür­de küm­mern kön­nen. Als wir uns damals ernst­haft auf Haus­su­che bega­ben, war rasch klar, daß sogar Ost­sach­sen, Meck­Pomm und Bran­den­burg aus­schie­den. Das wäre auf­grund der Ent­fer­nung zum Eltern­haus wie Aus­wan­dern gewesen.

Als wir uns umschau­ten, fie­len man­che Städtchen/Orte/Dörfer sofort durchs Ras­ter. Hier in die­ser Gegend waren das Zeitz, Wei­ßen­fels, Brauns­be­dra. Da war klar: Hier willst du nicht woh­nen. Nur Rent­ner, nur Kaput­tes, Döner­bu­den, Rand- und Rest­exis­ten­zen, Alk-Geruch in allen Ecken; Crack, wohin du schaust.

Schnell­ro­da war Ter­ra Inco­gni­ta. So ein hüb­sches Dorf. Mehr wuß­ten wir nicht, als wir kauf­ten. Einer der Nach­barn, längst ver­zo­gen, begrüß­te uns mit einem läs­si­gen “Sieg Heil!“, das uns Wes­sis wohl im Mark erschüt­tern soll­te. Sei­ne Freun­din hat­te (u.a.) ihren Hals zutä­to­wiert und frag­te mich rasch keck, ob mei­ne Mäd­chen eigent­lich schwer­be­hin­dert sei­en. (Weil sie Röcke/Kleider trugen.)

Was soll ich sagen – nach weni­gen Wochen hat­ten wir die schrä­gen Nach­barn und ihre Crew für uns gewon­nen. Sie schrubb­ten dann für gerech­ten Lohn Dach­pap­pe von unse­ren Die­len, föhn­ten Lacke ab und ris­sen mit Vor­schlag­häm­mern „Gara­gen“ ab. Das war okay. Der klei­ne Nazi ent­pupp­te sich als Analpha­bet (na und, gibt Schlim­me­res) und hat­te wech­seln­de Freun­din­nen. Alle waren schwer beringt und mul­ti­pel täto­wiert. Es waren ech­te Ostmullen.

Das Wort gab es damals noch nicht, jeden­falls nicht hier und nicht „im Netz“. Es soll aus der Ber­li­ner Nach­wen­de­zeit stam­men und ein salop­per, leicht abwer­ten­der Begriff für „Mäd­chen“ sein.

„Mullen“ bezeich­net (seri­ös) eine Klas­se nicht näher mit­ein­an­der ver­wand­ter Säu­ge­tie­re (Nackt­mullen, Gold­mullen, Spitz­mullen etc.), die durch ihre a) gra­ben­de, b) unter­ir­di­sche Lebens­wei­se cha­rak­te­ri­siert sind.

Den zahl­rei­chen Ost­mullen, denen ich seit­dem live begeg­net bin, haf­te­te tat­säch­lich etwas Unter­ir­di­sches an. Bei aller Sym­pa­thie. Wes­halb Sym­pa­thie? Weil sie bockig & auf ver­zwei­fel­te wie muti­ge Art Out­laws sind, hung­rig nach etwas Bes­se­rem, nach einem star­ken, siche­ren „Damals“, das es weder je gab noch geben wird. Wes­halb unter­ir­disch? Als unter­ir­disch bezeich­net man real wie meta­pho­risch etwas, das deut­lich unter dem nor­ma­len Niveau liegt.

Ich ken­ne kei­ne Ost­mulle aus gesun­dem Eltern­haus, auch kei­ne mit einer gerad­li­ni­gen Schul­aus­bil­dung. “Mei­ne” Ost­mullen haben Kinderheim/Abtreibung/psychiatrische Klinik/gewaltvolle Bezie­hung etc. pp. in ihrer Bio stehen.

Eine mei­ner Töch­ter besucht 195 Tage/Jahr ein Inter­nat und ist dort umge­ben von Söh­nen und vor allem Töch­tern aus bes­ten Ver­hält­nis­sen. Man bereist die Welt, wird dem­nächst links wäh­len, ist offen für alles, dis­ku­tiert gern alles aus, man hat “Pro­no­men”.

Die schul­frei­en 170 Tage/Jahr ist sie, die Toch­ter, Teil der Ost­mullen-Welt. Ihre Freun­din­nen im Dorf und im benach­bar­ten Städt­chen sind so nor­mal rechts wie knall­rea­lis­tisch, des­il­lu­sio­niert mit 15, hart im Neh­men, manch­mal auch kaputt. Kei­ne Ahnung, wel­che die­ser beklopp­ten Wel­ten die bes­se­re ist. Ich hof­fe sehr, daß in paar Jah­ren mal ein Roman aus der Gemenge­la­ge resul­tie­ren wird…

Falls sich nun jun­ge ost­deut­sche Frau­en aus ordent­li­chen Ver­hält­nis­sen und im kras­ses­ten Fall mit Abi sym­pa­the­tisch mit den Ost­mullen soli­da­ri­sie­ren – nur zu, ich fän­de es ganz gut. Hab aber noch kei­ne ein­zi­ge gefun­den, die das gesichts­zei­gend täte. Die Ost­mullen in den Vide­os zäh­len zu der Kate­go­rie, die rein gar nichts zu ver­lie­ren hat. Sie sind auch weder „lie­be Mädels“ noch „gut­ge­launt“ (Sell­ner).

Sie kämp­fen ihre Kämp­fe. Sie sind die Neme­sis der BRD. Gut, daß es sie gibt. Bes­ser, wenn man sie nach oben holen könn­te. Nicht man, son­dern wir. Woher soll­te die Kraft dazu kom­men wird, weiß ich nicht.