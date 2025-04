Machtverhältnisse und Wissenschaftsfreiheit

Gestern sprach die deutsche Historikerin Christina Morina im Deutschlandfunk über das Thema "Wissenschaft unter Druck - die Situation an den Universitäten in den USA". Morina lehrt Geschichte an der Universität Bielefeld. Ihre Arbeitsschwerpunkte sind die Geschichte des II. Weltkriegs, der Holocaust, Geschichtspolitik und der Aufstieg des Rechtspopulismus.

Mori­na unter­sucht nicht nur die Metho­den und Wir­kungs­wei­sen geschichts­po­li­ti­scher Set­zun­gen – sie ist selbst inten­siv dar­an betei­ligt, die Ver­gan­gen­heit für aktu­el­le poli­ti­sche Zie­le auf­zu­be­rei­ten und in Stel­lung zu brin­gen. Sie gehört zu den­je­ni­gen, die die “Frei­heit der For­schung” mit einer auf brei­ter Front durch­ge­setz­ten post­ko­lo­nia­len, dekon­struk­ti­vis­ti­schen und über die nahe Ver­gan­gen­heit rich­ten­den Betrach­tungs­hal­tung verwechseln.

Es geht um die Absi­che­rung struk­tu­rel­ler uni­ver­si­tä­rer Macht und dar­um, kon­kur­rie­ren­den Mei­nun­gen und Netz­wer­ken etwas zu unter­stel­len, das man selbst betreibt: Mor­i­nas Radio-Lamen­to bezog sich auf den Wahl­sieg Trumps und die Infra­ge­stel­lung woker Selbst­ver­ständ­lich­kei­ten durch eine ande­re Sicht der Din­ge. Man weiß sofort, daß die­se Kla­ge­tö­ne geschichts­po­li­ti­sche Insze­nie­run­gen sind. War­um? Wenn sich hun­der­te, tau­sen­de Wis­sen­schaft­ler an Peti­tio­nen und Netz­wer­ken gegen den neu­en Wind betei­li­gen, kann von unter­drück­ter Frei­heit kei­ne Rede sein.

Und mehr: Der Hin­weis auf Unter­drü­ckung ist in Fäl­len, auf die sich Leu­te wie Chris­ti­na Mori­na bezie­hen, stets nur die Ver­tei­di­gung der eige­nen Pfrün­de. Man geriert sich als his­to­risch geschul­te, mora­li­sche Instanz und sichert damit vor allem das Vor­recht ab, üppi­ge För­der­land­schaf­ten zu bestel­len und abzuernten.

Gin­ge es um die Frei­heit der For­schung, hät­te sich Mori­na, die als “enga­giert” gilt, längst dem Fall “Peter Hoe­res” zuwen­den kön­nen. Hoe­res, Sohn des Phi­lo­so­phen Wal­ter Hoe­res, lehrt seit 2013 an der Uni­ver­si­tät Würz­burg Neue­re deut­sche Geschich­te. Er ist in den ver­gan­ge­nen Wochen zur Ziel­schei­be lin­ker Stu­den­ten­grup­pen gewor­den, die sich als Brand­mau­er wäh­nen und die­ses for­schungs­feind­li­che Bau­werk weit im Feld der bür­ger­li­chen Mit­te auf­ge­zo­gen sehen wollen.

War­um Hoe­res? Er gilt als libe­ral-kon­ser­va­tiv und war acht Jah­re lang im wis­sen­schaft­li­chen Bei­rat der Bun­des­zen­tra­le für poli­ti­sche Bil­dung. Er ist seit 2021 Teil des “Netz­werks Wis­sen­schafts­frei­heit” und warn­te in Stel­lung­nah­men vor dem Miß­brauch geschichts­po­li­ti­scher Debat­ten zum Zweck der Mei­nungs­un­ter­drü­ckung. 2024 trat Hoe­res aus dem “Ver­band der His­to­ri­ker und His­to­ri­ke­rin­nen Deutsch­lands” aus, weil man sich dort im Zuge des Gaza-Kon­flikts nicht klar genug gegen anti­se­mi­ti­sche Töne posi­tio­niert habe.

Was noch? Laut Wiki­pe­dia trug Hoe­res zwei Mal in der Biblio­thek des Kon­ser­va­tis­mus in Ber­lin vor. Außer­dem arbei­tet an sei­nem Lehr­stuhl der zwei­fach pro­mo­vier­te und seit einem Jahr auch habi­li­tier­te Theo­lo­ge und His­to­ri­ker Ben­ja­min Has­sel­horn, der, das scheint ein Pro­blem zu sein, als Schü­ler Karl­heinz Weiß­manns in einem Gym­na­si­um in Nort­heim Abitur mach­te und danach unter des­sen redak­tio­nel­ler Betreu­ung unter Pseud­onym etwas für die Sezes­si­on und für das Staats­po­li­ti­sche Hand­buch schrieb.

Wenn einem – wie bereits erwähnt – dop­pelt pro­mo­vier­ten und außer­dem habi­li­tier­ten Kopf Arti­kel vor­ge­hal­ten wer­den, die er vor über zehn Jah­ren schrieb und die kei­ner­lei pro­gram­ma­ti­sche Aus­rich­tung hat­ten, dann ist die Frei­heit der For­schung tat­säch­lich in Gefahr. Sie ist es zumal dann im ver­schärf­ten Maße, wenn über den Aka­de­mi­schen Rat der Lehr­stuhl­in­ha­ber ange­grif­fen wird.

Has­sel­horn hat­te auf­ge­hör­te, für die Sezes­si­on zu schrei­ben, nach­dem Karl­heinz Weiß­mann auch auf­grund von unüber­brück­ba­ren inhalt­li­chen Aus­ein­an­der­set­zun­gen als Redak­teur zurück­ge­tre­ten und als Autor ganz zur Jun­gen Frei­heit gewech­selt war. Denn auch Has­sel­horn miß­bil­lig­te den Kurs, den die Sezes­si­on ein­schlug: Pegi­da-freund­lich, Höcke-nah, grund­sätz­lich, nicht libe­ral­kon­ser­va­tiv, poli­tisch-roman­tisch, expressiv.

Es sagt viel über den “Wis­sen­schafts­stand­ort Deutsch­land” aus, daß Has­sel­horn schon damals aus gutem Grund für sei­ne paar Tex­te ein Pseud­onym wähl­te – auf Anra­ten von Weiß­mann und uns übri­gens. Man muß­te die Abdrän­gung und den Hygie­ne­wahn nicht erst noch vor­aus­se­hen – bei­des war längst uni­ver­si­tä­rer Alltag.

Es ist flach argu­men­tiert und leicht durch­schau­bar, wenn die Mor­i­nas die­ser Welt nach einer demo­kra­ti­schen Wahl die Wis­sen­schafts­frei­heit in Gefahr sehen. Das ein­zi­ge, was ihnen wider­fah­ren wür­de, gäbe es eine wirk­li­che zwei­te Mei­nung, wäre: Sie müß­ten bes­ser argu­men­tie­ren und eini­ges neu ler­nen, was sie ver­lernt haben – daß es näm­lich zurecht und ohne Zwei­fel eine ande­re Sicht auf die Welt gebe als die erwünsch­te, und daß der Dis­kurs in sei­ner Kon­sens­form etwas abgrund­tief Lang­wei­li­ges und sehr Erkennt­nis­hem­men­des sei.

Aber man darf nun nicht den immer­glei­chen Feh­ler machen und an die Fair­neß derer appel­lie­ren, die fest im Sat­tel sit­zen und die Macht­struk­tu­ren beherr­schen. Die Kon­ser­va­ti­ven in der Haber­mas-Fal­le – ein pein­li­cher Anblick.

Laßt es Euch täto­wie­ren: Es gibt kei­nen herr­schafts­frei­en Dis­kurs – es sei denn, es geht um gar nichts.

Wo es aber um Deu­tungs­macht und For­schungs­geld, um Netz­werk­aus­bau und Zitier­zir­kel geht, da wur­de schon immer und wird bis heu­te nicht nur hart argu­men­tiert, son­dern gelo­gen, denun­ziert, nie­der­ge­brüllt, beschul­digt, ver­hin­dert, ent­las­sen und rui­niert. Dar­an wird kein Appell etwas ändern, son­dern nur eine ande­re Macht­struk­tur im Wis­sen­schafts­be­trieb – eine von Nor­ma­li­tät gepräg­te Struk­tur also, die libe­ral-kon­ser­va­ti­ve, her­vor­ra­gend aus­ge­bil­de­te Wis­sen­schaft­ler wie Hoe­res und Has­sel­horn ein­fach in Ruhe for­schen und leh­ren läßt.