Kaiserin Eckhart lädt zur Audienz

von Jörg Seidel -- Es ist wirklich so: Die Kaiserin lädt zur Audienz, und die Ostdeutschen, die Sachsen – in diesem Falle die Vogtländer – strömen in Scharen herzu. Alle wollen Lisa Eckhart sehen.

Die Park­plät­ze vor der Fest­hal­le sind hoff­nungs­los zuge­stellt, im Saal muß­te ein Sei­ten­flü­gel geöff­net wer­den, um dem Andrang Herr zu wer­den. Kei­ner der 1300 Stüh­le bleibt leer, wir hat­ten im Novem­ber bestellt und beka­men für über 40 Euro nur noch einen Platz am Kat­zen­tisch. Wenn Lisa Eck­hart in der ost­deut­schen Pro­vinz auf­tritt, dann ist das ein Heimspiel.

Aber die Men­ge jubelt nicht: sie lauscht. Man spürt förm­lich den Respekt, den das Volk Eck­hart ent­ge­gen­bringt, und es wäre Majes­täts­be­lei­di­gung, wenn man bei ihr – wie das bei ande­ren Kaba­ret­tis­ten und Komi­kern oft der Fall ist – am fal­schen Platz oder mit ver­stell­tem Geläch­ter lacht oder gar dazwischenruft.

Mit „Genos­sin­nen und Genos­sen!“ betritt sie das Büh­nen-Pie­des­tal und als Kai­se­rin „Sta­si“ stellt sie sich vor, das ist eine Kreu­zung aus Sta­lin – der den Osten – und Sis­si – die Öster­reich – sym­bo­li­sie­ren soll. Bereits hier hät­te es doch Pro­test geben müs­sen, denn Sta­lin ist im Osten das Gegen­teil einer Iden­ti­fi­ka­ti­ons­fi­gur … aber die Men­ge schluckts und feixt huldvoll.

Daß sie, die exo­ti­sche und enig­ma­ti­sche Frau aus der Stei­er­mark den Osten als Lebens­mit­tel­punkt gewählt hat, geht den Leu­ten hier run­ter wie Öl. Sie sei amou­rös ver­schleppt wor­den und habe erst im Nach­hin­ein die Fas­zi­na­ti­on Sach­sens und die Lie­be zu sei­nen Men­schen ent­deckt und ein wich­ti­ges säch­si­sches Wort habe sie sich auch schon ange­eig­net: sinn­loo­as! Und sie wirft es dann ein, wenn die Stim­mung absackt – mit wie­der­keh­ren­dem Erfolg!

Immer wie­der sti­chelt sie gegen ihr eige­nes Publi­kum – das nimmt es mit Humor. Den Pro­fes­sio­na­lis­mus hört man spä­tes­tens dann her­aus, wenn sie wie­der­holt auf die Erz­ge­birg­ler ein­hackt, mut­maß­lich nicht ahnend, daß das hier das Vogt­land ist und das Erz­ge­bir­ge sich 20 km wei­ter öst­lich hin­ter den sie­ben Ber­gen befin­det. Man kann ihre Rou­ti­niert­heit bis in die letz­ten Rei­hen spü­ren, viel­leicht auch eine gewis­se Müdig­keit, immer­hin tourt sie schon mehr als ein Jahr mit die­ser mini­ma­lis­ti­schen Num­mer. Kno­chen­ar­beit. Es ist gute, seriö­se Unter­hal­tung, aber der Kra­cher wird es nicht.

Auf der Büh­ne steht nur ein Stuhl, eine Art Thron und auch der steht meist ver­waist. Mit Kro­ne oder mons­tran­ziö­sem Strah­len­kranz, ganz in Gold, tritt sie auf die Büh­ne, einen Reif­rock um die schma­len Hüf­ten, der nur aus einem Gerüst besteht, ohne ver­de­cken­den Stoff – exhi­bi­tio­nis­ti­sche Züge kann man ihr nicht abspre­chen. Auch der Body ist fleisch­far­ben gehal­ten, so daß man mei­nen könn­te: Steht die Kai­se­rin nackt da?

Auch das Sta­si-Kon­zept ent­puppt sich schnell als mage­res und durch­sich­ti­ges Gestell. Sie hält die Erzäh­lung nicht lan­ge durch, mäan­dert the­ma­tisch wild her­um, hängt sich an ein­zel­nen Ideen und Begrif­fen auf, läßt sich von Bil­dern und Meta­phern lei­ten und zu Exkur­sen ver­lei­ten, hat dann Mühe, zum Nar­ra­tiv zurück­zu­fin­den … man weiß nicht recht, ob das impro­vi­siert oder aus­wen­dig­ge­lernt ist.

Erfah­re­ne Fans haben man­che Pun­ch­li­ne aus Funk und Fern­se­hen wie­der­erkannt. Sie bricht auch immer wie­der das Leit­mo­tiv und wech­selt von hier auf dann dra­ma­tisch die Erzähl­ebe­nen: gera­de noch in der Rol­le der Gott­kai­se­rin, schiebt sie einen Schwenk über das prak­ti­sche Schrei­ben von Sket­chen ein, wird also sie selbst und meint dann ansatz­los wie­der in eine Kunst­rol­le schlüp­fen zu kön­nen. Auch der Vor­rat die­ser hoch­krea­ti­ven Men­schen ist offen­sicht­lich begrenzt.

Über­haupt ist der Medi­en­kon­su­ment hier im Vor­teil – wes­halb ich eigent­lich die Klap­pe hal­ten soll­te –, denn immer wie­der wird auf Zusam­men­hän­ge ange­spielt, die vom Abs­ti­nen­ten nur ahnungs­wei­se erfaßt wer­den kön­nen, dann etwa, wenn sie Die­ter Nuhrs Show ins Spiel bringt, die eigent­lich eine Eck­hart-Show sei … nur wis­se Nuhr das noch nicht. Tat­säch­lich über­ragt sie den Gebrauchs­ko­mi­ker, wenn es um Stil, Witz, Hin­ter­grün­dig­keit und ‑fot­zig­keit geht um meh­re­re Haup­tes­län­gen (will mir scheinen).

Ihre Vul­ga­ri­tät kam für mich als Schock! Die meis­ten Leu­te kamen ver­mut­lich auf­grund ihrer poli­ti­schen Sub­ver­si­vi­tät, sie woll­ten das Lin­ke und Fal­sche, die Poli­tik in die Pfan­ne gewor­fen sehen und sie wur­den auch bedient, aber der Unter­leib domi­nier­te fast das Pro­gramm. Von sper­mage­weiß­ten Ski­pis­ten über stein­har­ten Stuhl bis hin zum Waten im Menses­blut war alles dabei.

Ver­stö­rend auch, daß Mann, Kind und eige­ner Kör­per immer wie­der hin­ein­ge­zo­gen wer­den, auch im inti­men Bereich, im ganz per­sön­li­chen – des Man­nes feh­len­de Vor­haut z.B. war ihr einen Exkurs wert, oder der Pim­mel des Soh­nes, und ihre Brüs­te oder deren Abwe­sen­heit gaben auch eine Media­ti­on her und ihren Spalt nann­te sie „Polen“, um den Gag von „Da ist Polen offen“ rei­ßen zu kön­nen. Im Publi­kum muß­ten man­che hör­bar schlucken.

Die Leu­te sind auch längst schon angst­kon­di­tio­niert, die Schran­ken sind ver­in­ner­licht. Wit­ze­lei­en, oft eher Ideen, die man heu­te im Main­stream als „ras­sis­tisch“ dekla­riert, oder Spä­ße über Behin­der­te, über Kriegs­op­fer, über Krebs­kran­ke führ­ten sicht­bar zu Ver­un­si­che­rung, aber hier und da auch zu befrei­en­dem Lachen: Daß man das noch sagen kann! Straffrei!

Dabei scheint sie sich auch selbst zu befrei­en – das wur­de deut­lich, als sie einen Gag über einen Erhäng­ten mit einer per­sön­li­chen Geschich­te einer Freun­din gar­niert, deren Mann sich erhängt habe und wie die­ses Wis­sen ihr ein Gewis­sen schuf …, das sie ein­fach abschüt­tel­te. Und so geht es mit allem und gegen alle: Behin­der­te, ADHS-Kin­der und deren Eltern, Kran­ke, Män­ner, Frau­en, Tran­sen, Zwer­ge, Fet­te, Dür­re, Per­ver­se und Sti­nos … Man kann das grund­sätz­lich Lösen­de begrei­fen, aber ahnt auch das Wag­nis, wenn alle Hem­mun­gen fallen.

Ob die Ver­schmel­zung aus hoch­äs­the­ti­sier­ter vor­neh­mer, aris­to­kra­ti­scher, pom­pö­ser, ja ludo­vicischer Spra­che mit dem Mensch­li­chen, All­zu­mensch­li­chen, sogar Unmensch­li­chen im Sti­le des Mar­quis de Sade Kunst oder Trash ergibt, mag die Exege­se bestim­men. Ob die Ähn­lich­keit, bis in die Optik, zu de Sade schon jeman­dem auf­ge­fal­len ist, weiß ich nicht, mit ihm teilt sie jeden­falls auch die phi­lo­so­phi­sche Tie­fe, viel­leicht sogar das Auf­klä­re­ri­sche (nach Ador­no und Hork­hei­mer), wes­halb man sie ernst neh­men soll­te, auch wenn man das Abgrün­di­ge nicht goutiert.

Indem sie nach allen Rich­tun­gen aus­teilt, sichert sie sich auch ab. Einer­seits der Jubel dar­über, daß es in der Bun­des­wehr nur Rech­te gäbe – denn was wäre eine Armee aus Lin­ken, Quee­ren und Woken wert? – und dann gleich im Nach­klapp ein gleich­ge­la­ger­ter Witz über die Rech­ten, deren Gefähr­lich­keit man nicht unter­schät­zen dür­fe. Das brach­te ihr spon­ta­nen Insel­applaus aus zwei, drei Ecken. Die CDU-FDP-Frak­ti­on war also auch ver­tre­ten. An ande­ren Plät­zen wur­de hier gegrum­melt. So macht man sich unangreifbar.

Oder zur Pro­jek­ti­ons­flä­che. Ein Blick ins Publi­kum ergab Erstaun­li­ches. Hun­dert Pro­zent weiß, eher gut­bür­ger­lich als pro­le­ta­risch, Typ Büro­mensch, Leh­rer, klei­ner Chef …, 95% Boo­mer, min­des­tens aber 40+, Jugend abwe­send, 90% Paa­re in der tra­di­tio­nel­len Kom­bi­na­ti­on und alle mach­ten den Ein­druck glück­li­cher Ehen, zufrie­den zu sein, es „geschafft zu haben“. Da kann man sich die Selbst­be­schmut­zung gern mal leisten.

Der Spa­gat zwi­schen exzel­lie­ren­der Hoch­kul­tur – in Spra­che, Klei­dung und Habi­tus ver­wirk­licht – und Gas­sen­vul­ga­ri­tät ging für mich nicht auf; auf ande­re mag genau die­se Span­nung fas­zi­nie­rend wir­ken. Das Ver­blei­ben im poli­tisch Ange­deu­te­ten, im Unkla­ren, im Bekennt­nis­un­wil­len ist Teil der Kunst und kann nicht zwangs­läu­fig ein­ge­for­dert wer­den. Sie sitzt auf ihrem Thea­ter­thron als Uni­kum zwi­schen allen Stühlen.

Die Gefahr für die­se Art Künst­ler – der letz­te die­ser, wenn auch ganz ande­rer Art, war Hel­ge Schnei­der – ist die Abnut­zung. Wenn sie als Iko­ne in Erin­ne­rung blei­ben wol­len, müs­sen sie auf dem Höhe­punkt ihrer Macht und Kraft abdan­ken oder mit etwas ganz ande­rem wie­der­erschei­nen. In einem hal­ben Jahr gas­tiert die Eck­hart schon wie­der im Vogt­land, mit neu­em Pro­gramm. Möge es ihr bes­tes und letz­tes sein.