Kritik der Woche (73): Der Anruf

Der Seuf­zer ent­stammt der legen­dä­ren Chro­nik in Stein (Salzburg/Wien 1988), und kom­pli­ziert war die Geschich­te immer gewe­sen. Ver­schärft wur­de das noch­mal gegen Ende des Zwei­ten Welt­kriegs, als Kada­re ein Kind war: Von Novem­ber 1944 bis Janu­ar 1945 wur­den ver­meint­li­che und tat­säch­li­che Anhän­ger der Natio­na­lis­ten von den sieg­rei­chen Kom­mu­nis­ten vor wil­de „Volks­ge­rich­te“ gestellt und hingerichtet.

Ein gewis­ser Enver Hox­ha führ­te dabei das Töten an. Hox­ha wuchs in Frank­reich und Bel­gi­en auf und zähl­te 1941 zu den Grün­dern der Kom­mu­nis­ti­schen Par­tei Alba­ni­ens, der nach­ma­li­gen Par­tei der Arbeit, deren Füh­rer er 1943 wur­de. Ein Jahr spä­ter wur­de schließ­lich die Sozia­lis­ti­sche Volks­re­pu­blik Alba­ni­en gegrün­det. Die­ses kom­mu­nis­ti­sche Regime wur­de zum hyper­sta­li­nis­ti­schen Son­der­fall, und das hieß: Die Maß­nah­men zur Bre­chung jeden Wider­stan­des erfolg­ten bru­ta­ler als in allen ande­ren Staa­ten des „Ost­blocks“.

Hox­has rabia­te Ori­en­tie­rung an Leben und Werk Sta­lins über­dau­er­te dabei sogar den Tod des letz­te­ren. Mit Niki­ta Chruscht­schows Sowjet­uni­on, die sich vor­sich­tig von Sta­lins Erbe eman­zi­pie­ren woll­te, hader­te Hox­ha. Das win­zi­ge Alba­ni­en brach 1960/61 mit dem gro­ßen Bru­der aus­ge­rech­net im drit­ten Jahr des Stu­di­ums Ismail Kada­res am Maxim-Gor­ki-Lite­ra­tur­in­sti­tut in Mos­kau, der dar­auf­hin nach Alba­ni­en zurück­kehr­te. Hox­ha wand­te sich der­weil Mao Zedong zu, bevor er 1978 auch mit den „Revi­sio­nis­ten“ in der Volks­re­pu­blik Chi­na brach, die – wie die Sowjet­uni­on 17 Jah­re vor ihnen – der Leh­re Sta­lins untreu gewor­den sein sol­len. Alba­ni­en däm­mer­te dann bis 1990 in einem Zustand aus Man­gel­wirt­schaft, Bun­ker­men­ta­li­tät und natio­na­ler Abkap­se­lung vor sich hin.

War­um die­se his­to­ri­sche Her­lei­tung alba­ni­scher Son­der­hei­ten? Weil sie den erzäh­le­ri­schen Urgrund des letz­ten Kada­re-Wer­kes ver­ständ­lich macht. Der 2018 im alba­ni­schen Ori­gi­nal ver­öf­fent­lich­te Anruf ist das Ver­mächt­nis Kada­res; es setzt Wis­sen um den Abbruch der diplo­ma­ti­schen Bezie­hun­gen zwi­schen Tira­na und Mos­kau eben­so vor­aus wie Ahnun­gen des Exis­tenz­kampfs eines Schrift­stel­lers unter zuge­spitz­ten alba­nisch- und sowje­tisch-tota­li­tä­ren Bedingungen.

Der Roman ist trotz sei­nes begrenz­ten Umfangs viel­schich­tig und täuscht zunächst den Leser: Man erlebt einen Ismail Kada­re des Jah­res 1976, der in Tira­na die Mecha­nis­men der alba­nisch-kom­mu­nis­ti­schen Zen­sur am eige­nen Lei­be erfährt – doch ist das nur die Auf­takt­hand­lung für etwas ande­res, und die­ses ande­re ist eine Erzäh­lung in 13 Kapi­teln, wie ein schick­sal­haf­tes Gespräch eben nicht zwi­schen Hox­ha und Kada­re, son­dern zwi­schen Sta­lin und Boris Pas­ter­nak (Dok­tor Schi­wa­go) abge­lau­fen sein könn­te. Es geht hier um die ent­schei­den­de Fra­ge: Wie ver­hält sich ein Schrift­stel­ler im Ange­sicht des Dik­ta­tors, wenn er Stel­lung für oder gegen einen Gefähr­ten bezie­hen muß?

Boris Pas­ter­nak war erfolg­rei­cher Lite­rat, er erhielt 1958 den Nobel­preis. Ossip Man­del­s­tam, sein Kol­le­ge, war im Juni 1934 ver­haf­tet wor­den und starb 1938 nach einer wei­te­ren Ver­haf­tung an Typhus und Hun­ger. „Der eine befand sich stets auf der Gewin­ner­sei­te, der Zwei­te war ein ewi­ger Verlierer.“

So unter­schied­lich die Lebens­ver­läu­fe waren, so ähn­lich, schreibt Kada­re, waren sich Pas­ter­nak und Man­del­s­tam wider Wil­len. Es drängt sich dabei der Ein­druck auf, daß Kada­re im Anruf die Ver­wick­lun­gen eines pro­mi­nen­ten Schrift­stel­lers ins tota­li­tä­re Gefü­ge vor­der­grün­dig anhand des rus­si­schen Duos exem­pli­fi­ziert, sich selbst aber mit ein­ge­mein­det. „Nie­mand konn­te für sich in Anspruch neh­men, gegen­über den Abson­der­lich­kei­ten der Zeit stand­haft zu blei­ben“, heißt es an einer Stel­le – und viel­leicht schwingt da auch ein wenig Selbst­kri­tik mit.

Doch die Haupt­auf­merk­sam­keit gilt Pas­ter­naks Drei-Minu­ten-Tele­fo­nat mit Sta­lin, das his­to­risch ver­bürgt ist, wobei der Inhalt in der Memoi­ren- und Geschichts­schrei­bung dif­fe­rie­rend wie­der­ge­ge­ben wird. Daß die­ser Anruf über­haupt erfolg­te, lag an Man­del­s­tams Sta­lin-kri­ti­schem Gedicht, in dem die­ser über einen „Berg­mensch im Kreml“ sin­nier­te. Das Gedicht trug Man­del­s­tam aus­ge­wähl­ten Freun­den vor – und wur­de denunziert.

Sta­lin woll­te des­halb am 23. Juni 1934 von sei­nem pro­mi­nen­ten Autor wis­sen: Pas­ter­nak, wie hältst Du es mit Man­del­s­tam? Und Pas­ter­nak ent­schied sich, über­rum­pelt von der Wucht des Dik­ta­tors, nicht für Soli­da­ri­tät, son­dern für … für was eigent­lich? 13 Ver­sio­nen des Gesprächs zei­gen, daß die Inter­pre­ta­tio­nen des Gesag­ten weit aus­ein­an­der­ge­hen. 13 Ver­sio­nen zei­gen, daß es Sta­lin um die Ver­brei­tung des Panik­mo­dus ging. 13 Ver­sio­nen zei­gen fer­ner, daß es am Ende nicht dar­um geht, daß Pas­ter­nak Man­del­s­tam ver­riet – son­dern dar­um, wie ein frei­er Schrift­stel­ler im Tota­li­ta­ris­mus inner­lich zer­fres­sen wird.

Ins Deut­sche über­tra­gen wur­de der dich­te und düs­te­re Roman, wie immer bei Kada­re, von Joa­chim Röhm. Der begna­de­te Über­set­zer war einst Mit­glied der deut­schen Bru­der­par­tei der Par­tei der Arbeit Alba­ni­ens, der KPD/ML. Die Split­ter­grup­pe war Teil einer losen „alba­ni­schen Inter­na­tio­na­le“, in der sich Anhän­ger Hox­has sam­mel­ten. Man wür­de sich als nächs­tes einen Erin­ne­rungs­band Röhms wün­schen. Wie war das als Deut­scher im sta­li­nis­ti­schen Tira­na? Wel­cher Lite­rat rang mit Hox­ha, wer wich aus? Und: Wer rief einen da an?

– –

Ismail Kada­re: Der Anruf. Roman, 173 Sei­ten – hier bestel­len.