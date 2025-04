Neutralitätsgebot und AfD

von Jonas Greindberg -- Der Verfassungsgerichtshof Rheinland-Pfalz hat am 2. April 2025 entschieden, daß AfD-feindliche Äußerungen der Ex-Ministerpräsidentin Malu Dreyer nicht gegen das Gebot der parteipolitischen Neutralität verstoßen. Was sind die Folgen für den Rechtsstaat?

Am Vor­abend der natio­nal­so­zia­lis­ti­schen Macht­er­grei­fung pro­phe­zei­te Carl Schmitt in Lega­li­tät und Legi­ti­mi­tät, daß der par­la­men­ta­ri­sche Gesetz­ge­bungs­staat vor einer tief­grei­fen­den Umwäl­zung ste­he. Denn der erbit­ter­te Par­tei­en­kampf der spä­ten Wei­ma­rer Repu­blik habe die Unter­ord­nung des poli­ti­schen Gemein­we­sens unter das Par­la­ments­ge­setz, wel­che Schmitt als das Haupt­merk­mal des Rechts­staats bezeich­ne­te, nahe­zu unmög­lich gemacht.

Das Urteil des rhein­land-pfäl­zi­schen Ver­fas­sungs­ge­richts­hofs zu den AfD-feind­li­chen Äuße­run­gen von Ex-Minis­ter­prä­si­den­tin Malu Drey­er (SPD) doku­men­tiert: Auch in der spä­ten Bun­des­re­pu­blik ist die Ach­tung vor dem Gesetz auf dem Rück­zug. Weni­ge Tage nach Ver­öf­fent­li­chung der Cor­rec­tiv-Geschich­te „Geheim­plan gegen Deutsch­land“ hat­te Drey­er, die nach Arti­kel 21 des Grund­ge­set­zes und Arti­kel 17 der Lan­des­ver­fas­sung zur par­tei­po­li­ti­schen Neu­tra­li­tät ver­pflich­tet ist, am 15. Janu­ar 2024 über ihre Staats­kanz­lei auf Insta­gram (dau­er­haft gespei­chert), Face­book (dau­er­haft gespei­chert), und X (dau­er­haft gespei­chert) ver­kün­den lassen:

Der Begriff ‚Remi­gra­ti­on‘, der zum ‚Unwort des Jah­res 2023‘ gewählt wur­de, soll ver­schlei­ern und ver­harm­lo­sen, was die AfD und ande­re rechts­extre­me Ver­fas­sungs­fein­de in Deutsch­land pla­nen: die Ver­trei­bung und Depor­ta­ti­on von Mil­lio­nen Men­schen aus ras­sis­ti­schen Moti­ven. So ver­schie­ben sie die Gren­ze wei­ter nach rechts und radi­ka­li­sie­ren den gesell­schaft­li­chen Dis­kurs. Die AfD ist ein Fall für die Ver­fas­sungs­schutz- und Straf­ver­fol­gungs­be­hör­den, die die­se Par­tei genau im Blick haben. In Deutsch­land haben wir schon ein­mal die schreck­li­che Erfah­rung gemacht: Rechts­extre­mis­ten tun, was sie sagen und sie sagen, was sie tun. Die Bun­des­re­pu­blik ist genau aus die­ser Erfah­rung her­aus als eine wehr­haf­te Demo­kra­tie auf­ge­baut wor­den. Die Poli­tik der AfD und ihrer rechts­extre­men Netz­wer­ke macht ganz vie­len Men­schen in Deutsch­land Angst. Das kön­nen wir nicht dul­den und des­halb sen­de ich an alle Bür­ger und Bür­ge­rin­nen, die von der AfD zum Feind erklärt wur­den, ein kla­res Signal der Soli­da­ri­tät und des Schut­zes durch den demo­kra­ti­schen Rechtsstaat.

Am 17. Janu­ar 2024 atta­ckier­te Drey­ers Staats­kanz­lei auf der eige­nen Netz­sei­te die AfD erneut und rief zur Teil­nah­me an einer Demo gegen Rechts in Mainz auf. Laut Urteil des Ver­fas­sungs­ge­richts­hof sei die­se Pres­se­mit­tei­lung wenig spä­ter „auf­grund recht­li­cher Beden­ken“ kor­ri­giert wor­den. Da die Staats­kanz­lei deut­lich gemacht habe, nicht mehr an die­ser Äuße­rung fest­hal­ten zu wol­len, lie­ge kei­ne Wie­der­ho­lungs­ge­fahr vor. Mit die­ser Behaup­tung ver­nein­te der Ver­fas­sungs­ge­richts­hof ein Rechts­schutz­in­ter­es­se der AfD Rheinland-Pfalz.

Ent­ge­gen der Behaup­tung des Ver­fas­sungs­ge­richts­hofs hat sich die Staats­kanz­lei jedoch kei­nes­wegs von die­ser Äuße­rung distan­ziert: Auf dem offi­zi­el­len Face­book- (dau­er­haft gespei­chert) und Insta­gram-Kon­to (dau­er­haft gespei­chert) des amtie­ren­den rhein­land-pfäl­zi­schen Minis­ter­prä­si­den­ten Alex­an­der Schweit­zer (SPD) sind nach wie vor Bei­trä­ge abruf­bar, die sei­ne Vor­gän­ge­rin am 17. Janu­ar hat­te ver­öf­fent­li­chen las­sen und im Wort­laut der oben erwähn­ten Anti-AfD-Pres­se­er­klä­rung entsprechen:

Die Poli­tik der AfD und ihrer rechts­extre­men Netz­wer­ke macht ganz vie­len Men­schen in Deutsch­land Angst. Das dul­den wir nicht. Des­halb sen­de ich an alle Bür­ger und Bür­ge­rin­nen, die von der AfD zum Feind erklärt wur­den, ein kla­res Signal der Soli­da­ri­tät und des Schut­zes durch den demo­kra­ti­schen Rechtsstaat,

erklär­te Minis­ter­prä­si­den­tin Malu Dreyer.

Ich rufe alle demo­kra­ti­schen Kräf­te dazu auf, sich an der Demons­tra­ti­on zu betei­li­gen, sich eben­falls soli­da­risch zu erklä­ren und gemein­sam ein Zei­chen gegen Ras­sis­mus und Rechts­extre­mis­mus in Deutsch­land und Rhein­land-Pfalz zu setzen.

Die Wei­ge­rung einer Lan­des­re­gie­rung, das gesetz­li­che Gebot der par­tei­po­li­ti­schen Neu­tra­li­tät gegen­über der ein­zi­gen Oppo­si­ti­ons­par­tei zu wah­ren und die Unfä­hig­keit des Ver­fas­sungs­ge­richts­hofs, die­se Ver­let­zung zu rügen, offen­ba­ren eine schwe­re Lega­li­täts­kri­se der Bun­des­re­pu­blik, die sich auch im Vol­ke nie­der­schlägt: So miß­trau­ten im Herbst 2024 laut einer EU-Umfra­ge 54 Pro­zent dem Bun­des­tag – der nied­rigs­te Wert seit acht Jahren.

Carl Schmitt schrieb mit Blick auf die par­tei­po­li­tisch zer­ris­se­ne Wei­ma­rer Repu­blik, daß der Staat als Reak­ti­on auf die Ero­si­on der par­la­men­ta­ri­schen Lega­li­tät dazu nei­ge, sei­ne Legi­ti­mi­tät mal beim Beam­ten­tum, mal bei der Jus­tiz und dann wie­der per Ple­bis­zit beim Volk zu suchen.

Im Gegen­satz zur natio­nal auf­tre­ten­den Ernst-Thäl­mann-KPD und zur Otto-Wels-SPD ist dem bun­des­re­pu­bli­ka­ni­schen Par­tei­en­kar­tell jedoch der Appell ans Volk ver­wehrt. Der Sou­ve­rän will näm­lich durch­aus nicht aus­ge­tauscht zu wer­den. Anfang des Jah­res waren 60 Pro­zent der Lin­ken- und 74 Pro­zent der Grü­nen­wäh­ler mit der Ein­wan­de­rungs­po­li­tik unzu­frie­den. Nach einer aktu­el­len Umfra­ge befür­wor­tet inzwi­schen sogar eine Mehr­heit der Deut­schen die Abschaf­fung des indi­vi­du­el­len Asylrechts.

Mit der jüngst geschlos­se­nen Koali­ti­on aus Uni­on und SPD wird es dazu aber nicht kom­men. Denn das Bekennt­nis zum „huma­ni­tä­ren Uni­ver­sa­lis­mus“, des­sen Nega­ti­on laut Rolf Peter Sie­fer­le ja gegen die Ver­hei­ßun­gen des Grund­ge­set­zes ver­sto­ßen müss­te, hin­dert das Par­tei­en­kar­tell, eine radi­ka­le Wen­de in der Migra­ti­ons­po­li­tik her­bei­zu­füh­ren, die allein die Bewah­rung Deutsch­lands ermög­li­chen kann. Die­ser Ver­rat am treu­doo­fen Wäh­ler, der die Uni­on bei der letz­ten Bun­des­tags­wahl zur stärks­ten Kraft mach­te, hat mit dazu bei­getra­gen, dass Fried­rich Merz (CDU) im Mai als wohl als unbe­lieb­tes­ter Bun­des­kanz­ler der Geschich­te sein Amt antre­ten wird.

Ange­sichts die­ser miß­li­chen Lage stützt sich der „tota­le Par­tei­en­staat“ (Thor von Wald­stein) zuneh­mend auf das wei­sungs­ge­bun­de­ne Beam­ten­tum, den Ver­wal­tungs­staat: Der Ver­fas­sungs­ge­richts­hof begrün­det sein Urteil mit umfang­rei­chen Zita­ten aus den Berich­ten des rhein­land-pfäl­zi­schen Geheim­diens­tes, der dem Innen­mi­nis­ter und SPD-Genos­sen Micha­el Elb­ing untersteht.

Dem­nach wür­den im AfD-geführ­ten Zen­trum Rheinhessen

rechts­extre­mis­ti­sche Per­so­nen unver­hoh­len als Red­ne­rin­nen und Redner

auf­tre­ten. Die AfD ver­tre­te einen „eth­nisch-kul­tu­rell“ gepräg­ten Volks­be­griff. Sie fal­le durch „Ver­un­glimp­fun­gen poli­ti­scher Geg­ner sowie des Staa­tes“ und sei­ner „Reprä­sen­tan­tin­nen und Reprä­sen­tan­ten“ auf. In den Bun­des­län­dern Thü­rin­gen, Sach­sen und Sach­sen-Anhalt gel­te die AfD den Geheim­diens­ten als gesi­chert rechtsextrem.

Der Vor­wurf des Ver­fas­sungs­ge­richts­hofs, die AfD ver­tre­te einen eth­nisch-kul­tu­rel­len Volks­be­griff, erscheint ange­sichts des Bekennt­nis­ses des Grund­ge­set­zes zur deut­schen Volks­zu­ge­hö­rig­keit und des Ver­spre­chens der schwarz-roten Koali­tio­nä­re, eth­ni­schen Deut­schen in Ost­eu­ro­pa einen pri­vi­le­gier­ten Zugang zur Staats­bür­ger­schaft zu eröff­nen, als beson­ders gro­tes­ke Ent­glei­sung über­mü­ti­ger Provinzrichter.

Mat­thi­as Brod­korb hat mit sei­nem Buch Gesin­nungs­po­li­zei im Rechts­staat? die bis­lang schärfs­te Kri­tik an der bun­des­re­pu­bli­ka­ni­schen Pra­xis vor­ge­legt, Bür­ger mit unbe­stimm­ten Rechts­be­grif­fen wie „Rechts­extre­mis­mus“ oder Neo­lo­gis­men wie der „ver­fas­sungs­schutz­re­le­van­ten Dele­gi­ti­mie­rung des Staa­tes“ zu Staats­fein­den zu erklären.

Wie will­kür­lich der „tota­le Par­tei­en­staat“ sei­nen welt­an­schau­li­chen Anti­po­den bekämpft, zeigt sich wohl am deut­lichs­ten im Umgang mit dem poli­tisch orga­ni­sier­ten Links­extre­mis­mus: Wäh­rend der Ver­fas­sungs­ge­richts­hof die AfD in sei­nem Urteil mit Ver­weis auf Geheim­dienst­be­rich­te beschul­di­gen kann, Kon­takt zu Rechts­extre­mis­ten zu pfle­gen, wird Die Lin­ke als Gesamt­par­tei der­zeit weder von den Geheim­diens­ten des Bun­des noch der Län­der beobachtet.

Im April 2021 soli­da­ri­sier­te sich der Bun­des­vor­stand der Links­par­tei in der „Leip­zi­ger Erklä­rung“ mit der links­extre­mis­ti­schen Ham­mer­ban­de: „Wir sind alle Linx! Kam­pa­gne gegen die Kri­mi­na­li­sie­rung von Anti­fa­schis­mus“, heißt es in dem Vor­stands­be­schluss. Dar­in for­dert Die Lin­ke die Frei­las­sung der zuvor ver­haf­te­ten Links­extre­mis­ten um die inzwi­schen rechts­kräf­tig ver­ur­teil­te Ver­bre­che­rin Lina Engel.

Die Ham­mer­ban­de lehnt laut Gene­ral­bun­des­an­walt den demo­kra­ti­schen Rechts­staat, das Grund­recht auf freie Mei­nungs­äu­ße­rung und das staat­li­che Gewalt­mo­no­pol ab. Zum Zeit­punkt der Ver­öf­fent­li­chung der Leip­zi­ger Erklä­rung hat­te die Ham­mer­ban­de min­des­tens sechs Anschlä­ge auf poli­ti­sche Dis­si­den­ten ver­übt. Um blei­ben­de kör­per­li­che Scha­den zu ver­ur­sa­chen, führ­ten die Mit­glie­der der Ham­mer­ban­de pro­fes­sio­nel­les Kampf­sport­trai­ning durch. Der Kampf­trai­ner der roten Ter­ror­ban­de, Tho­mas Jacobs, soll laut der Welt eine Scharf­schüt­zen­aus­bil­dung in Syri­en absol­viert haben. Vor den Über­fäl­len wur­den die Lebens­ge­wohn­hei­ten der Opfer ausgespäht.

In Eilen­burg über­fie­len im März 2021 als Poli­zis­ten ver­klei­de­te Mit­glie­der der Ham­mer­ban­de ein Opfer in sei­ner Woh­nung. Mit Not­häm­mern zer­trüm­mer­ten die Ein­dring­lin­ge die Sprung­ge­len­ke des Kinds­va­ters, der damals eine Aus­bil­dung zum Fahr­leh­rer absol­vier­te. Im Febru­ar 2023 ver­üb­te die Ham­mer­ban­de fünf Über­fäl­le in Buda­pest. Ein Video der Bild-Zei­tung zeigt, wie sich 15 ver­mumm­te Per­so­nen vor einem Café an ein Opfer her­an­schlei­chen und es mit Schlag­stock­hie­ben auf den Hin­ter­kopf nie­der­stre­cken. Wäh­rend eini­ge der Täter das Opfer fest­hal­ten und Pas­san­ten abhal­ten, prü­geln ande­re mit Schlag­stö­cken und Kubo­tans auf Kopf und Gelen­ke ein. Vor der Flucht sprüh­te die Links­extre­mis­tin Emi­lie Dieck­mann dem blut­über­ström­ten Opfer Pfef­fer­spray ins Gesicht.

Trotz die­ser öffent­lich bekann­ten Bewei­se, daß die Ver­bre­cher­or­ga­ni­sa­ti­on um Lina Engel aus ihrer Oppo­si­ti­on zur frei­heit­lich demo­kra­ti­schen Grund­ord­nung jah­re­lang den gewalt­sa­men Kampf gegen Anders­den­ken­de führ­te, hat sich Die Lin­ke bis heu­te nicht von der Ham­mer­ban­de distan­ziert. Im Gegen­teil: Die Leip­zi­ger Erklä­rung ist wei­ter­hin auf der Netz­sei­te der Bun­des­par­tei aufrufbar.

War­um geht der „demo­kra­ti­sche Rechts­staat“, den Malu Drey­er in ihren Anti-AfD-Äuße­run­gen vom Janu­ar 2024 und der Ver­fas­sungs­ge­richts­hof Rhein­land-Pfalz in sei­nem Urteil gebets­müh­len­ar­tig beschwö­ren, nicht gegen die­se lin­ken Demo­kra­tie­fein­de vor? Die ver­stö­ren­de Erklä­rung lau­tet, daß die Links­par­tei spä­tes­tens seit der Wahl Bodo Rame­lows (Die Lin­ke) zum Thü­rin­ger Minis­ter­prä­si­den­ten vom „tota­li­tä­ren Par­tei­en­staat“ koop­tiert wor­den ist und der SPD und Uni­on als Büt­tel im Kampf gegen die AfD dient.

Frü­he Bei­spie­le für die Kom­pa­ti­bi­li­tät von Christ­de­mo­kra­tie und Links­ra­di­ka­lis­mus sind die Ein­füh­rung des Volks­ver­het­zungs­pa­ra­gra­fen und die Beru­fung von Max Hork­hei­mer in einen Aus­schuss für staats­bür­ger­li­che Erzie­hung unter Bun­des­kanz­ler Kon­rad Ade­nau­er (CDU). Mit der Ver­ab­schie­dung des All­ge­mei­nen Gleich­be­hand­lungs­ge­set­zes unter Bun­des­kanz­le­rin Ange­la Mer­kel (CDU) begann die meta­sta­sen­ar­ti­ge Aus­brei­tung anti­wei­ßer „Anti­dis­kri­mi­nie­rungs­stel­len“ in Bund und Län­dern, die zahl­lo­sen Lin­ken und Quo­ten­mi­gran­ten ein para­si­tä­res Aus­kom­men ermöglichen.

Auch im rot-schwar­zen Koali­ti­ons­ver­trag bekennt sich die Räu­ber­ge­mein­schaft aus Sozi­al­de­mo­kra­ten und Uni­on zum Kampf gegen die soge­nann­te grup­pen­be­zo­ge­ne Men­schen­feind­lich­keit. Die Arbeit der Bun­des­an­ti­dis­kri­mi­nie­rungs­stel­le und die För­de­rung der links­ra­di­ka­len Zivil­ge­sell­schaft sol­len mit dem Pro­gramm „Demo­kra­tie leben!“ fort­ge­setzt wer­den. Eine Straf­rechts­re­form soll bei mehr­fa­cher Ver­ur­tei­lung wegen Volks­ver­het­zung den Ent­zug des pas­si­ven Wahl­rechts ermög­li­chen. Der Thü­rin­ger AfD-Chef Björn Höcke sieht dar­in einen Angriff eines „ster­ben­den, macht­be­ses­se­nen Par­tei­en­kar­tells“ auf die Opposition.

In einer For­sa-Umfra­ge vom Dezem­ber 2024 gaben nur 15 Pro­zent der Befrag­ten an, den poli­ti­schen Par­tei­en zu ver­trau­en. Trotz die­ses Miss­trau­ens gegen­über dem „tota­len Par­tei­en­staats“ ver­trau­en immer­hin 78 Pro­zent der Befrag­ten dem Bun­des­ver­fas­sungs­ge­richt, obwohl des­sen Rich­ter von den Par­tei­en ernannt wer­den und des­sen Prä­si­dent Ste­phan Har­barth ein CDU-Par­tei­buch hat. Die­ser para­do­xe Befund zeigt die her­aus­ra­gen­de Bedeu­tung des Juris­dik­ti­ons­staats für die Legi­ti­mi­tät der spä­ten Bundesrepublik.

Eine kri­ti­sche Wür­di­gung des Urteils des Ver­fas­sungs­ge­richts­hofs Rhein­land-Pfalz läßt aller­dings Zwei­fel auf­kom­men, wie lan­ge ein der­art hohes Ver­trau­en in die Ver­fas­sungs­ge­richts­bar­keit noch auf­recht­erhal­ten wer­den kann. Der Ver­fas­sungs­ge­richts­hof recht­fer­tigt den Ein­griff in das Recht der AfD auf par­tei­po­li­ti­sche Neu­tra­li­tät durch die Äuße­run­gen Malu Drey­ers damit, daß die Ex-Minis­ter­prä­si­den­tin auf kon­kre­te Gefah­ren für die „Men­schen­wür­de und das Demo­kra­tie­prin­zip zum Schutz der frei­heit­li­chen demo­kra­ti­schen Grund­ord­nung“ habe hin­wei­sen wol­len. Zur Begrün­dung ver­weist das Gericht auf die bereits oben erwähn­ten Berich­te der Geheim­diens­te des Bun­des und der Län­der über die AfD. Zudem sei eine „Emp­feh­lung für die Poli­tik einer ande­ren Par­tei nicht ansatz­wei­se erkenn­bar“, so der Verfassungsgerichtshof.

Die­se rabu­lis­ti­schen Begrün­dun­gen eines Pro­vinz­ge­richts über­se­hen jedoch, daß AfD-feind­li­che Äuße­run­gen einer Minis­ter­prä­si­den­tin in der heu­ti­gen Bun­des­re­pu­blik grund­sätz­lich allen Par­tei­en zugu­te­kom­men, die Teil der Räu­ber­ge­mein­schaft des „tota­len Par­tei­en­staa­tes“ sind. Zudem fin­det sich im gesam­ten Urteil kein ein­zi­ger Hin­weis auf die fünf Tage vor Drey­ers ers­ter Äuße­rung ver­öf­fent­lich­ten Cor­rec­tiv-Geschich­te über ein Ver­net­zungs­tref­fen von AfD-Poli­ti­kern und rech­ten Akti­vis­ten in Pots­dam. Im Zuge die­ser Ver­öf­fent­li­chung ver­brei­te­te der öffent­lich-recht­li­che Rund­funk die Falsch­be­haup­tung, in Pots­dam sei die mil­lio­nen­fa­che Depor­ta­ti­on von Aus­län­dern und Deut­schen geplant wor­den. Ohne die­se Skan­da­li­sie­rung eines harm­lo­sen Tref­fens hät­te Drey­er aber gar kei­nen Anlass gehabt, das Remi­gra­ti­ons­kon­zept der AfD anzu­grei­fen und für den 18. Janu­ar 2024 zu einer Demo gegen Rechts in Mainz aufzurufen.

Da der Ver­fas­sungs­ge­richts­hof die­sen ent­schei­den­den Kon­text in sei­nem Urteil nicht berück­sich­tigt hat, muß­ten die Pro­vinz­rich­ter die Behaup­tung Drey­ers, die AfD pla­ne die „Depor­ta­ti­on von Mil­lio­nen Men­schen aus ras­sis­ti­schen Moti­ven“ nicht am Sach­lich­keits­ge­bot mes­sen. Ein Ver­stoß gegen das Sach­lich­keits­ge­bot – und damit zwangs­läu­fig auch eine Ver­let­zung des Gebots der par­tei­po­li­ti­schen Neu­tra­li­tät – liegt laut Ver­fas­sungs­ge­richts­hof dann vor, wenn ein Ver­fas­sungs­or­gan „ver­fäl­schen­de, dis­kri­mi­nie­ren­de oder dif­fa­mie­ren­de Äuße­run­gen“ über Par­tei­en ver­brei­tet. Die zahl­rei­chen juris­ti­schen Nie­der­la­gen, wel­che die Ver­fech­ter der Cor­rec­tiv-Geschich­te inzwi­schen ein­ste­cken muss­ten, deu­ten dar­auf hin, dass Drey­ers Äuße­run­gen mit hoher Wahr­schein­lich­keit gegen das Sach­lich­keits­ge­bot ver­sto­ßen haben.

So hat das Land­ge­richt Ham­burg hat dem Cor­rec­tiv-Chef David Schra­ven im Mai 2024 die Behaup­tung ver­bo­ten, der „Tat­sa­chen­kern“ sei­ner Cor­rec­tiv-Geschich­te sei in vor­he­ri­gen Gerichts­ur­tei­len als „pro­zes­sua­le Wahr­heit“ aner­kannt wor­den. Im Okto­ber 2024 urteil­te das­sel­be Gericht, dass die ZDF-Mode­ra­to­rin Mari­et­ta Slom­ka die unwah­re Behaup­tung ver­brei­tet hat­te, in Pots­dam sei „die Depor­ta­ti­on von Mil­lio­nen Men­schen, auch sol­cher mit deut­scher Staats­bür­ger­schaft“ geplant wor­den. Den ent­spre­chen­den Bei­trag vom 10. Janu­ar 2024 hat das ZDF inzwi­schen gelöscht. Offen­bar zum Schutz vor juris­ti­schen Kon­se­quen­zen beton­te die Cor­rec­tiv-Chef­re­dak­teu­rin Anet­te Dowi­deit auf X, dass der Begriff Depor­ta­ti­on in der Cor­rec­tiv-Geschich­te nie­mals ver­wen­det wor­den sei. Eine Kla­ge von Cor­rec­tiv gegen Bea­trix von Storch (AfD), die Cor­rec­tiv „dre­cki­ge Lügen“ vor­ge­wor­fen hat­te, wur­de im Dezem­ber 2024 vom Land­ge­richt Ber­lin II abgeschmettert.

Der „tota­le Par­tei­en­staat“ befin­det sich in einem Dilem­ma, das auf die Aus­höh­lung der letz­ten Res­te par­la­men­ta­ri­scher Lega­li­tät hin­aus­lau­fen könn­te: Je mehr die AfD auf­grund der volks­feind­li­chen Migra­ti­ons­po­li­tik an Zustim­mung gewinnt, des­to mehr wird das Par­tei­en­kar­tell den Ver­wal­tungs­staat und den Juris­dik­ti­ons­staat in Anspruch neh­men, um die Gel­tung des Par­la­ments­ge­set­zes zur ver­meint­li­chen Ret­tung der frei­heit­li­chen demo­kra­ti­schen Grund­ord­nung aus­zu­he­beln. Je län­ger die­ses gro­tes­ke Schau­spiel andau­ert, des­to mehr ver­liert die Bun­des­re­pu­blik an Legi­ti­mi­tät. Man darf daher gespannt sein, wie das Bun­des­ver­fas­sungs­ge­richt, die­ses letz­te noch mit eini­ger Legi­ti­mi­tät aus­ge­stat­te­te Ver­fas­sungs­or­gan, ent­schei­den wird, wenn ihm die Fra­ge vor­ge­legt wird, ob ein Ver­fas­sungs­or­gan des Bun­des gegen das Gebot der par­tei­po­li­ti­schen Neu­tra­li­tät ver­sto­ßen hat.