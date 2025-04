Es ist, als müsse man “die Demokratie” neu lesen

Zwi­schen den Ver­samm­lun­gen und Gesprä­chen lagen lan­ge Auto­stre­cken, die mir unter ande­rem Gert West­phal ver­kürz­te. Er las mir Tho­mas Manns Zau­ber­berg vor. Die CD hat­te mir ein Freund gelie­hen, bei dem ich von Dres­den aus in der ers­ten Nacht unter­ge­kom­men war.

Man kann der­lei nicht stun­den­lang hören, es ist zu dicht. Tho­mas Mann ist eine mei­ner Bil­dungs­lü­cken, ich stieg vor drei Jahr­zehn­ten nach Tonio Krö­ger aus, dann wie­der nach Wäl­sun­gen­blut, zuletzt nach dem Dok­tor Faus­tus, den ich ohne­hin nur durch­hielt, weil sein Kai­ser­sa­schern bei Aschers­le­ben und Wei­ßen­fels liegt, und Wei­ßen­fels bei Schnell­ro­da. Selt­sam über­haupt, daß man mit 54 noch denkt, man müs­se Din­ge end­lich ken­nen­ler­nen, sich “ver­voll­stän­di­gen”.

Über­haupt: Was sind das für Lücken, die­se Bil­dungs­lü­cken? Liest unser­ei­ner auf Voll­stän­dig­keit, weil man “mit­re­den” kön­nen will? Also bit­te: Wann kam wer je oder zuletzt an einen Tisch, an dem gera­de Betrach­tun­gen eines Unpo­li­ti­schen ver­han­delt wor­den wäre, oder über­haupt Tho­mas Mann, und hät­te auf­grund von Lücken nicht ein­stei­gen kön­nen? Eben.

Den­noch gehö­ren wir Text-Arbei­ter zu denen, die schrei­bend, ver­le­gend, redend Lücken schlie­ßen hel­fen möch­ten und dabei vor­ge­ben, über The­men von Rele­vanz schon so gründ­lich nach­ge­dacht zu haben, daß man sich vor Zuhö­rer wagen könne.

Es ist ein Wagen, ich neh­me es seit jeher bit­ter ernst und kann es bis heu­te nicht fas­sen (obwohl ich es schon dut­zen­de Male erleb­te), wenn jemand mit gera­de­zu unver­schäm­ten Selbst­be­wußt­sein ganz unvor­be­rei­tet ans Pult tritt und den immer sel­ben Kakao vor­trägt in der Mei­nung, sei­ne Prä­senz sei schon die gan­ze Miete.

Es ist nicht so, daß man nie Unfer­ti­ges, Expe­ri­men­tel­les, Asso­zia­ti­ves, vor­läu­fig Zusam­men­ge­brach­tes vor­tra­gen könn­te – nur muß man es aus­drück­lich als sol­ches vor­tra­gen, muß also das Pro­zeß­haf­te in den Vor­der­grund rücken, das all­mäh­li­che Ver­fer­ti­gen der Gedan­ken beim Reden sozu­sa­gen. So etwas mün­det meist in Dis­kus­sio­nen, denn es ist nichts Abge­schlos­se­nes, kein Durch­form­tes, und sol­che For­ma­te kön­nen sogar stär­ker in Erin­ne­rung blei­ben als ande­res: Aus den Zuhö­rern wer­den Mit­den­ker, die zu spü­ren ver­mei­nen, daß der­je­ni­ge, der vor­trägt, ihnen nur ein, zwei Schrit­te vor­aus ist, ein Minen­hund qua­si, ein Pfadfinder.

So war es in Linz und in Wien: Ich trug unter der Fra­ge­stel­lung “Was wir noch wol­len kön­nen” vor und bot eine kur­ze Ana­ly­se der Lage der deut­schen rechts­kon­ser­va­ti­ven Oppo­si­ti­on. Es war ein nüch­ter­ner Vor­trag. Im Titel schon steckt ja die Über­zeu­gung, daß poli­ti­sches Wol­len rea­lis­ti­sches Wol­len sein müs­se, also kein Kna­ben­mor­gen­blü­ten­traum, son­dern eine Ziel­for­mu­lie­rung, die Erreich­ba­res in den Blick zu neh­men und mit den Bestän­den zu rech­nen habe.

Ich führ­te fünf hem­men­de Fak­to­ren an, die allen for­schen Vor­stel­lun­gen von einer ande­ren Zukunft im Wege stün­den – drei über­ge­ord­ne­te (Poli­tik inner­halb der Mas­sen­ge­sell­schaft an sich, Poli­tik inner­halb kom­ple­xer gesell­schaft­li­cher Sys­te­me, Poli­tik unter den Bedin­gun­gen der demo­gra­phi­schen Ent­wick­lung) und zwei lage­be­ding­te (Poli­tik gegen einen Geg­ner, der alle wesent­li­chen Schalt­stel­len besetzt hält, Poli­tik mit dem eige­nen, zutiefst bür­ger­li­chen Personal).

Es ist in unse­rer Lage für nie­man­den schwie­rig, auf die­se Punk­te zu kom­men und ihrer Kon­se­quenz für das poli­ti­sche Han­deln zu durch­den­ken und vor­zu­tra­gen. Aus­führ­li­che Gesprä­che mit Björn Höcke führ­ten zuletzt ohne Umschwei­fe in die­se Rich­tung. Die­se Gesprä­che wie­der­um waren sinn­voll und not­wen­dig, weil nach den gewon­ne­nen Wah­len und der ver­hin­der­ten Macht­be­tei­li­gung etli­che, die sich ver­aus­gabt, gehofft und gesiegt hat­ten, para­ly­siert waren (und sind). Sie waren und sind es ange­sichts der Win­kel­zü­ge und Unver­fro­ren­hei­ten des poli­ti­schen Gegners.

Es ist, als müs­se man “die Demo­kra­tie” neu lesen und das, was über ihre Ent­wick­lungs­rich­tung geschrie­ben wor­den ist, gründ­li­cher ernst neh­men: das Tota­li­tä­re, das ihr inne­wohnt, und ihre post-demo­kra­ti­sche Gestalt.

Es war und ist in einer sol­chen Situa­ti­on unab­ding­bar, die Sub­stanz und die belast­ba­re Struk­tur des eige­nen Auf­marschs her­aus­zu­stel­len und zu prü­fen: scho­nungs­los, solan­ge nie­mand zuhört, und dann bis an den Rand des Unmuts her­an, wenn man es vor­zu­tra­gen hat. Denn so banal man­ches davon ist und so gründ­lich es längst gewußt wer­den könn­te: uner­wünscht ist es alle­mal, denn es stört die­je­ni­gen, die das Erreich­te für einen Sieg hal­ten und ihn sich selbst zuschreiben.

Was ist das Stö­ren­de, das Uner­wünsch­te an Gedan­ken, die poli­ti­sche Ziel­vor­stel­lun­gen vom Kopf auf die Füße stel­len und Haus­auf­ga­ben verteilen?

Wohl dies: Weil es “so gut läuft” für die AfD, scheint Kri­tik etwas für Nörg­ler zu sein, etwas für jene, die nicht sehen wol­len, daß das, was erreicht wur­de, das Maxi­ma­le ist, was mög­lich war – zumin­dest aber etwas, womit man zufrie­den sein könn­te. Denn wir spre­chen über dut­zen­de neue Man­da­te, über hun­der­te neue Mit­ar­bei­ter­stel­len, über Mit­tel, Zugän­ge, Mög­lich­kei­ten, Mas­se, Prä­senz, ver­fes­tig­te Struk­tu­ren, Rou­ti­nen und sogar über ers­te Pro­ben von Mitgestaltung.

Das ist alles rich­tig, und das ist der Punkt: Wir spre­chen über Mög­lich­kei­ten, und ich stel­le die Fra­ge, ob der Erfolg der AfD (und der FPÖ) etwas damit zu tun habe, daß die­se Par­tei­en so anders und gut arbei­te­ten – oder ob es nicht doch vor allem die mise­ra­ble Lage ist, die Scha­ren von Wäh­lern in ihrer Ver­zweif­lung, Sor­ge, Auf­müp­fig­keit und Reprä­sen­ta­ti­ons­ent­frem­dung zu den “Blau­en” treibe.

Es ist letz­te­res. Aber das ist kei­ne ernüch­tern­de Ein­sicht, wenn sie als Auf­trag begrif­fen wird. Denn wenn Mil­lio­nen (im Thü­rin­ger Maß­stab: hun­dert­tau­sen­de) Wäh­ler auf eine Wen­de zum Bes­se­ren hof­fen und ihre Hoff­nung trotz aller elen­den Erfah­run­gen mit poli­ti­schen Par­tei­en erneut auf eine Par­tei set­zen, dann hat die­se Par­tei, die sich selbst noch immer als Par­tei ande­ren Typs begreift, einen Ver­trau­ens­vor­schuß erhal­ten, den es zurück­zu­zah­len gilt.

Kann sie das? Kann ihr Spit­zen­per­so­nal das, kön­nen das ihre Man­dats­trä­ger, also die­je­ni­gen, aus deren Rei­hen im Fall der Fäl­le Minis­ter und Staats­se­kre­tä­re, poli­ti­sche Spit­zen­be­am­te und har­te, welt­an­schau­lich gefes­tig­te Ver­hand­lungs­füh­rer aus­ge­wählt und an die Gestal­tungs­front geschickt werden?

Mei­ne Vor­trä­ge in Thü­rin­gen und Dort­mund, Linz und Wien stell­ten die­se Fra­gen und stell­ten das infra­ge. Aber die­se Infra­ge­stel­lung wäre ein wohl­fei­les Hei­schen, blie­be es bei der Kri­tik: Die Par­tei ist das Werk­zeug der Stun­de, und jeder kon­struk­ti­ve, pro­fes­sio­nel­le Ansatz in ihr muß ein­ge­for­dert und geför­dert werden.

So kam das dann auch zur Spra­che. Es han­delt sich nicht um eine Hexen­kunst, Teil­be­rei­che eines Staats­ge­bil­des zu füh­ren; es ist erlern­bar und muß erlernt wer­den von jenen, die es nach vorn zieht und die sich nach vorn drän­gen – an die Spit­ze und in die Ver­ant­wor­tung für Mil­lio­nen Bür­ger und ihre gute Zukunft.

Aber die­se Auf­ga­be ist groß, und sie beschränkt sich nicht auf einen Ver­wal­tungs­vor­gang. Das Wort “Gestal­tungs­macht” ver­weist auf die Mög­lich­keit des Gestal­tens, und das ist weit mehr als nur die Instand­hal­tung eines Betriebs.

Die zen­tra­le Fra­ge, die ich in allen Städ­ten stell­te, lau­te­te: Wie durch­dringt man ein so kom­ple­xes Gebil­de wie Erfurt, Dort­mund, Linz, Wien? Wie gelingt der Blick in den Maschi­nen­raum einer funk­ti­ons­tüch­ti­gen Groß­stadt? Wie sähe sie nach zehn Jah­ren AfD-Regie­rung aus, wo wäre sie mehr von dem, was wir uns alle wün­schen? Wer weiß, an wel­chen Rädern zu kur­beln wäre, damit es zur Kurs­kor­rek­tur kom­men könnte?

Das ist wirk­lich die Fra­ge, nicht wahr? Wie sähe ein rech­te­res Dort­mund aus, ein in Form gebrach­tes Erfurt, wie Linz, wie Wien? Oder machen wir uns etwas vor, wenn wir über For­mie­rungs­ver­su­che auf Gesell­schafts­ebe­ne spre­chen? Geht es am Ende nur um Milieu­bil­dung, also um die Aus­for­mung eines rech­ten Milieus, einer “Zivil­ge­sell­schaft von rechts”?

Und wei­ter: Wenn die Ant­wort auf sol­che Fra­gen immer wie­der der Ver­weis auf die “Nor­ma­li­tät” ist – wis­sen wir nicht längst, daß die Wie­der­her­stel­lung einer wie auch immer defi­nier­ten Nor­ma­li­tät bereits ein revo­lu­tio­nä­rer Vor­gang wäre? Ist unser Milieu, sind unse­re Man­dats­trä­ger “revo­lu­tio­när” in die­sem Sin­ne, also: zu umwäl­zen­den Akten in der Lage – inner­lich, see­lisch, fach­lich, welt­an­schau­lich? Wie ist das, wenn es nach CSU zu müf­feln beginnt, und nach Zau­ber­berg, des­sen Umtrieb den­je­ni­gen, der hin­ein­ge­rät, zum Teil des Betriebs macht – die “da unten”, wir “hier oben”?

Ich muß so fra­gen dür­fen. Viel Anstren­gung steckt in dem, was auf­ge­baut ist. Und so war das also der Sinn die­ser Rei­se: Vor­tra­gend die Fra­ge zu stel­len, was wir noch wol­len kön­nen, und nach Ant­wor­ten auf der Höhe der Zeit zu suchen. Denn es ist wich­tig, ab und an eine Ant­wort zu erhal­ten, die nie­man­dem etwas vor­macht und die ein Aus­gangs­punkt sein könn­te für die nächs­te Fra­ge und den nächs­ten Schritt.