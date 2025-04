Massenverwaltung oder Sprung

Heino Bosselmann studierte in Leipzig Deutsch, Geschichte und Philosophie für das Lehramt an Gymnasien.

Die Ver­hei­ßung leben­di­gen Mit­ge­stal­tens in der Demo­kra­tie, ihre angeb­lich so viel­fäl­ti­gen Mög­lich­kei­ten, sich aktiv ein­brin­gen, Ent­schei­dun­gen beein­flus­sen und deren Fol­gen gestal­ten, sogar revi­die­ren zu kön­nen, das alles hat sich für mich abso­lut nicht erfüllt.

Nicht daß ich trä­ge und pas­siv gewe­sen wäre. Nein, ich war zum einen enga­giert berufs­tä­tig und habe zum ande­ren in der poli­ti­schen Publi­zis­tik mar­kan­te Noti­zen hin­ter­las­sen. Obwohl mei­ne Ver­öf­fent­li­chun­gen rand­stän­dig erfolg­ten, hat es ihnen nicht an Reso­nanz, nament­li­cher exe­ku­ti­ver, gefehlt. Ergeb­nis mei­nes Mich-Ein­brin­gens war ein prak­ti­zier­tes Berufsverbot.

Es geht nicht um Kla­ge oder Ent­täu­schung, son­dern allein um das bered­te Bei­spiel: Kri­tik, als Bei­trag zum frei­en Dis­kurs kul­ti­viert vor­ge­bracht, führt hier­zu­lan­de spä­tes­tens seit den Zeh­ner­jah­ren zu enor­men Schwie­rig­kei­ten. Wenn man für ande­re zu sor­gen hat und eben nicht als soli­tä­rer Aben­teu­rer unter­wegs ist, kann man sie sich gegen­über der Herr­schaft schon aus pri­va­ten Ver­ant­wor­tungs­grün­den gar nicht leisten.

Mei­ne weit umfas­sen­de­re Erfah­rung besteht aber dar­in, daß poli­tisch gene­rell kein Heil zu erhof­fen oder zu errin­gen ist – weder von jenen, die einem in die Rich­tung pas­sen, noch über­haupt. Wer in der Poli­tik gar sei­ne Lebens­auf­ga­be zu fin­den meint, der wird weit­ge­hend sein geis­ti­ges Leben ver­lie­ren, wenn er denn je eines hatte.

Kei­ne Fra­ge, Poli­tik ist not­wen­dig, um die öffent­li­chen Ange­le­gen­hei­ten, die res publi­cae, zu ver­wal­ten – so, daß es wei­ter­geht, güns­ti­gen­falls gut. Das ist viel, das ist wich­tig, aber es ist das Eigent­li­che nicht, jeden­falls nicht das, wor­aus der Mensch lebt.

Und phä­no­me­nal, daß die Füh­rung des Poli­ti­schen kaum jene über­neh­men, denen man wirk­lich trau­en woll­te – nicht allein, weil die Macht­ori­en­tier­ten offen­si­ver sind, son­dern weil es nicht nur die Guten und Cha­rak­ter­star­ken, son­dern nicht weni­ger die Nach­denk­li­chen und Stil­le­ren oben an Ent­schei­dungs­stel­len der Macht gar nicht aus­hal­ten wür­den. Allein das Milieu dort lie­ße sie verkümmern.

Jah­re­lan­ge Tätig­keit in der Nähe der „Herz­kam­mer der Demo­kra­tie“, also der Legis­la­ti­ve, offen­bar­ten mir als Beob­ach­ter des einer­seits von öder Behä­big­keit, ande­rer­seits von bil­li­ger Pole­mik bestimm­ten Schau­spiels nicht nur die Ver­geb­lich­keit ech­ten Bemü­hens inner­halb der par­la­men­ta­ri­schen Far­ce, son­dern viel­mehr die Tra­gi­ko­mö­die, daß poli­tisch nichts Eigent­li­ches zu bewe­gen ist, son­dern dar­in ledig­lich Kräf­te mit ihren jewei­li­gen Pri­mi­tiv­be­dürf­nis­sen jon­gliert wer­den. Der jüngs­te Merz­sche Wahl­be­trug gibt dem auf ein­drucks­vol­le Wei­se Ausdruck.

Wie gesagt: Das alles mag so not­wen­dig wie nicht anders zu haben sein, nur ist das kein hin­rei­chen­der Grund, sich damit selbst iden­ti­fi­zie­ren zu müssen.

Ohne daß ich Kar­rie­re mach­te noch die­se je auch nur anstreb­te: Wei­ter als ich kam, konn­te ich gar nicht kom­men – näm­lich bis zum Ende einer Illu­si­on. Das ver­bit­tert nicht, son­dern befreit.

Ich sah aus nächs­ter Nähe, wie sich Herr­schaft aus­formt und aus­ge­stal­tet, ich sah ihre Prot­ago­nis­ten und deren nar­ziß­tisch beding­te Protz-Sym­bo­lik – von den alber­nen spit­zen Schu­hen bis zu den dicken Kar­ren, ohne die sich Herr­schaft nicht bewe­gen läßt.

Am Ende war mir aus durch­aus ethi­schen Grün­den prin­zi­pi­ell jeder ver­däch­tig, der auch nur ein Sak­ko trug. Das obli­ga­to­ri­sche wei­ße Hemd, gebü­gelt bis gestärkt, soll vor allem davon kün­den, daß man von Arbeit unbe­fleckt wäre und es geschafft hät­te, kei­ner­lei Güter pro­du­zie­ren oder Dienst­leis­tun­gen ver­rich­ten zu müssen.

Auf­rich­tig konn­te ich nur noch den Hand­wer­kern, Tech­ni­kern und Rei­ni­gungs­kräf­ten gegen­über sein. Sie emp­fand ich als ehren­wert, han­del­ten sie doch eigen­ver­ant­wort­lich und sorg­ten auf so unauf­fäl­li­ge wie red­li­che Wei­se für ihre Exis­tenz. Daß die „Volks­ver­tre­ter“ selbst­ge­fäl­lig von den Abga­ben die­ser ver­meint­lich „klei­nen Leu­te“ leb­ten, schien aller­dings den einen wie den ande­ren kaum bewußt.

Die den Betrieb am Lau­fen hal­ten sind im Gegen­satz zu Poli­ti­kern und „Man­dats­trä­gern“ nicht nur weit­ge­hend macht­los, son­dern ent­beh­ren der Aner­ken­nung und Wert­schät­zung. Nir­gend­wo ist der Kon­trast augen­fäl­li­ger als in Herr­schafts­ge­bäu­den, wo die Putz­frau der Minis­ter­prä­si­den­tin begeg­net und der Chauf­feur den Staats­se­kre­tär zu kut­schie­ren hat.

Was für ein bit­te­rer Witz doch, daß die einen sich anma­ßen, für die ande­ren zu spre­chen und über deren Geschi­cke zu ent­schei­den, weil sie mei­nen, die hät­ten sie dazu ja in einem Wahl­akt legi­ti­miert. Ein bil­lig net­tes Wort, für das mit ser­vi­lem Lächeln zu dan­ken ist, zeigt eher, daß sich zwi­schen Herr­schern und Beherrsch­ten nichts geän­dert hat. Und nie etwas ändern wird.

Die ein­zi­ge Bedin­gung der Man­da­tier­ten, ins „Hohe Haus“ ein­zu­tre­ten, war mit ihrer Kur auf Lis­ten­par­tei­ta­gen erfüllt; mehr bedurf­te es nicht; um so mehr aber bedür­fen wie­der­um die Gekür­ten der bezahl­ten Hel­fer und neben dem kom­for­ta­blen Rund­um­ser­vice ins­be­son­de­re eines Tros­ses aus Juris­ten, Büro­kra­ten, Refe­ren­ten und Schreibern.

Ganz so wie einst: Es gibt nach wie vor die mit der Feder am Hut und jene mit der Feder in der Hand. Es gibt jene, die im Maschi­nen­raum arbei­ten, und es gibt die ver­meint­lich fei­nen Leu­te an Deck. Man lese ein­fach Ber­tolt Brechts „Fra­gen eines lesen­den Arbei­ters“ noch mal neu.

Wie wäre nach­zu­emp­fin­den, daß Par­la­ments­sit­zun­gen im Wort­sin­ne Arbeit sein soll­ten und daß Ent­schei­dun­gen über ande­re zu fäl­len sogar Kampf wäre?

Bereits die Über­zeu­gung, ande­re Men­schen, sogar selb­stän­dig arbei­ten­de Leis­tungs­trä­ger, als „Volks­ver­tre­ter“ reprä­sen­tie­ren zu kön­nen und für sie spre­chen zu dür­fen, hal­te ich für eine dreis­te Anma­ßung mit Ten­denz zur Mißbrauchsbereitschaft.

Wer denn kann tat­säch­lich eine sol­che Ver­ant­wor­tung tra­gen – und tra­gen wol­len? Sym­pto­ma­tisch, daß es im Par­la­ment immer weni­ger beruf­lich Selb­stän­di­ge, nament­lich immer weni­ger Unter­neh­mer gibt. Die tra­gen Ver­ant­wor­tung für sich und ihre Leu­te, und genau das ist Mühe genug, gera­de unter der gegen­wär­ti­gen Herrschaft.

Wer sol­che Ver­ant­wor­tung kennt und sie zu meis­tern ver­steht, erdreis­tet sich nicht noch, sie gegen­über Volk und Nati­on sowie gar noch für Euro­pa und die Welt wahrzunehmen.

Schwie­rig bis unmög­lich, unter all den auf­ge­putz­ten Ent­schei­dungs­trä­gern jeman­dem zu begeg­nen, der inte­ger ist und die nie­de­ren Char­gen sieht oder gar aner­kennt. Je höher der Rang, um so unmög­li­cher, doch noch die Bekannt­schaft eines vor­bild­li­chen oder min­des­tens inter­es­san­ten Men­schen zu machen. Die authen­ti­schen Typen lau­fen im grau­en Troß der Bediens­te­ten mit.

Mag gar sein, der Erfolg der AfD erklärt sich aus der so nach­voll­zieh­ba­ren wie instink­ti­ven Ableh­nung der ein­fa­chen Leu­te gegen­über der Arro­ganz des Estab­lish­ments der Ber­li­ner Republik.

Es braucht die­sen pau­scha­len Arbeits­be­griff „ein­fa­che Leu­te“, um irgend­wie den Unter­schied zum „Bür­ger“ auf­zu­zei­gen. Der Bür­ger näm­lich ist ange­paßt, er pro­fi­tiert irgend­wie von der Macht und ist Teil der Ent­schei­dungs­trä­ger­schaft. Der Bür­ger wohnt jetzt am Prenz­lau­er Berg, die ein­fa­chen Leu­te eher in Mar­zahn oder Wittstock.

Es wird aller­dings inter­es­sant zu erle­ben sein, ob die AfD tat­säch­lich in der Lage ist, das Sys­tem zu ver­än­dern, oder ob viel­mehr das Sys­tem – weni­ger das ver­meint­lich demo­kra­ti­sche als sub­stan­ti­ell jenes der Herr­schaft – sich nicht eher die AfD anver­daut. Herr­schaft kor­rum­piert immer. Soll­te das poli­tik­ge­schicht­lich erst­ma­lig nicht gesche­hen, wenn die AfD an ihr partizipiert?

Gut, das weiß der Mythos, das wis­sen die Volks­mär­chen und Sagen, das ist „im Volk“ tief emp­fun­de­ne Gewißheit:

Herr­schaft bedarf der cha­rak­ter­lo­sen und niveaufle­xi­blen Wen­dig­keit, ganz prak­ti­scher­wei­se sogar der Bereit­schaft zu Unmo­ral und Gewalt; sie ist inso­fern dem Kri­mi­nel­len immer ver­wandt und kri­mi­nell beson­ders effi­zi­ent. Machia­vel­li beschrieb treff­lich, was bis heu­te Gül­tig­keit hat.

Wer jedoch beim Ein­tritt in den Herr­schafts­be­reich qua­si anti­zy­klisch fes­te Moral­vor­stel­lun­gen oder ein­fach nur Her­zens­bil­dung mit­bringt, einen guten Wil­len und bes­te Vor­sät­ze, der wird dies dort zwangs­läu­fig ver­lie­ren, ja ver­lie­ren müs­sen – andern­falls schei­det das Sys­tem ihn als erfolg­los aus.

Wer jedoch dar­in ver­bleibt, den kor­rum­piert es, und dar­in liegt für die aller­meis­ten ja direkt der Grund des Bestre­bens, so lan­ge wie mög­lich in den wei­chen Ses­seln des Par­la­ments oder hin­ter den brei­ten Schreib­ti­schen der Exe­ku­ti­ve aus­zu­har­ren. Um das, was dort zu holen ist, ins eige­ne Schatz­haus zu schleppen.

Das Schwie­rigs­te dar­an: Es ist schlech­ter­dings über­haupt nicht anders vor­stell­bar, denn Poli­tik kann als Regie für das Zusam­men­le­ben von Men­schen, die nun mal Män­gel­we­sen sind, selbst immer nur man­gel­haft sein, ganz natürlicherweise.

Es wird also nie irgend­wie ver­bes­ser­te Vari­an­ten dafür geben, weil der Mensch, ins­be­son­de­re der säku­la­ri­sier­te, ratio­nal han­deln­de, nur in die­sem Sys­tem, in sol­cher Herr­schafts­form zu den­ken ist, in einer Art Geschäft, das meint, gerecht wäre, wofür eine immer neu flott aus­zu­rech­nen­de Mehr­heit, als Sum­me von irgend­wel­chen Frak­tio­nen, steht – quan­ti­fi­ziert, nicht etwa qua­li­fi­ziert zustan­de kom­mend. Die Demo­kra­tie ist ein lau­ter und bis­wei­len pein­li­cher Basar; sie folgt simp­len uti­li­ta­ris­ti­schen Beweggründen.

Mag hier und da in Kennt­nis eben des Män­gel­we­sens Mensch sogar für „checks and balan­ces“ gesorgt sein, so steht die­sen Regu­la­ri­en doch viel stär­ker das laten­te Grund­be­dürf­nis nach deren Über­win­dung ent­ge­gen, so daß mit­un­ter selbst abso­lu­tis­ti­sche oder dik­ta­to­ri­sche Herr­schaft in ihrer unge­schmink­ten Macht­aus­übung red­li­cher erschei­nen mag als das insze­nier­te Pro­ze­de­re im „Als-ob“ der Demo­kra­tie, der in ihrem ver­bräm­ten Macht­kampf das fehlt, was auto­ri­tä­re Herr­schaf­ten offen her­vor­brin­gen oder was sie gar bedingt – ech­tes Cha­ris­ma als direk­ter, als unge­schmink­ter, gar pro­pa­gan­dis­tisch zur Schau getra­ge­ner Aus­druck der Macht, also gewis­ser­ma­ßen echt shake­speare­sches For­mat im Risi­ko, tra­gisch. ver­dammt und ver­lo­ren zu enden. Letz­te­res hat ja unwill­kür­lich noch Grö­ße, wenn­gleich zwar auf Kos­ten vie­ler Opfer.

Selbst Mafia-Paten ver­fü­gen min­des­tens in Ant­litz, Ästhe­tik und Hal­tung über einen Reiz, den sol­che Ope­ret­ten­dienst­gra­de wie Aus­schuß- und Frak­ti­ons­vor­sit­zen­de, Abtei­lungs- und Refe­rats­lei­ter aus Grün­den feh­len­den For­mats nicht mal phy­sio­gno­misch ent­wi­ckeln können.

Die Demo­kra­tie als Mas­sen­ver­wal­tung nivel­liert ihre Adep­ten zu moder­nen Hof­schran­zen, die selbst aller­dings glau­ben wol­len, daß das, was sie so zu besor­gen haben, gut und gerecht wäre.

Erlebt man das Schau­spiel, ana­ly­tisch ange­schaut oder auch nur intui­tiv emp­fun­den, dann drängt es einen mit gesun­dem Reflex hin­aus. Wobei eine poli­ti­sche Alter­na­ti­ve aller­dings immer nur wie­der eine ver­än­der­te, aber neu­er­li­che Far­ce wäre.

Es läuft nicht anders als so wie bis­her und immer­fort. Aber daß es nicht anders zu den­ken ist, heißt eben nicht, daß es des­we­gen gleich­sam gut oder nur erträg­lich wäre. Man fin­de sich also ent­we­der mit der Alter­na­tiv­lo­sig­keit des Demo­kra­ti­schen als wer­be­wirk­sa­mes Gewand der Herr­schaft ab und ver­las­sen sich auf die stets brü­chi­ge Rechts­staat­lich­keit oder suche einen Weg des Ver­zichts auf die­ses poli­ti­sche Spiel.

Inso­fern man selbst nichts aus­rich­ten kann, über­las­se man den ande­ren das Feld.

– – –

II. Wo aber läge die Alternative?

Straffs­ter Exis­ten­tia­lis­mus, zunächst im the­ra­peu­ti­schen Mini­mum der Maß­ga­be „Bleib bei dir!“ Klei­de vor allem dei­ne eige­nen nar­ziß­ti­schen Antei­le nie in Macht; dafür ste­hen genü­gend ande­re nur all­zu gern bereit.

Zudem ist stil­le Ver­ach­tung die ein­fachs­te, aber kon­se­quen­tes­te Form des Wider­stands. Sie hilft sogar im Sin­ne Albert Camus: „Es gibt kein Schick­sal, das nicht mit Ver­ach­tung über­wun­den wer­den kann.“ Oder etwas weni­ger pathe­tisch: Umkehr ist immer Abkehr.

Apro­pos Phi­lo­so­phie, apro­pos Exis­ten­tia­lis­mus – im Sin­ne eines mög­li­chen Modells: Bestechend das, was Sören Kier­ke­gaard (1813 – 1855) anbie­tet, und zwar radi­kal kon­se­quent mit dem „Sprung“, und zwar dem Sprung in den christ­li­chen Glau­ben. Das irri­tiert zunächst.

Sprin­gen ist ris­kant, zumal ins Unbe­kann­te, Unge­wis­se hin­ein; ein Sprung ereig­net sich nicht, wider­fährt einem nicht; man muß ihn wagen, im Kier­ke­gaard­schen Sin­ne völ­lig rück­halt­los, ganz so wie vom Zehn­me­ter­brett, aller­dings sogar der­art gestei­gert, als wüß­te man oben gar nicht nicht, ob das Was­ser unten tief genug ist.

Ohne Ver­si­che­run­gen also vol­les Risi­ko, und dies zudem als ganz ein­sa­me Ange­le­gen­heit, für die man sei­ne Ver­ant­wor­tung nicht weg­de­le­gie­ren kann. Bleibt die Hoff­nung – zum einen, daß man über­lebt, zum ande­ren, daß man aus bis­he­ri­gen Zwangs­ver­ein­nah­mun­gen und mehr noch aus einem fal­schen Leben befreit wird.

Kier­ke­gaard sehn­te sich danach, ganz wahr­haft Mensch zu sein, erreich­te dies jedoch weder ästhe­tisch ori­en­tiert, also als roman­ti­sie­ren­der Bohe­mi­en, noch als in Pflicht­ethik erstarr­ter Bür­ger. Über einen Ein­stieg in die Poli­tik dürf­te er nie nach­ge­dacht haben, son­dern sah nur den einen kon­se­quen­ten, aller­dings in kon­ven­tio­nel­ler Ansicht gera­de­zu wahn­wit­zig anmu­ten­den Aus­weg – eben abzu­sprin­gen, in die Reli­gi­on des Chris­ten­tums, die bereits zu sei­ner Zeit immer mehr Men­schen als unsi­che­res Ter­rain, gar als Non­sens galt, trotz oder gera­de wegen der Heils- und Lei­dens­bot­schaft Christi.

Daß die­ser Über­gang im tota­len Risi­ko nicht mit einem ruhi­gen Hin­über­wach­sen zu bewerk­stel­li­gen war, etwa im Sin­ne einer sich rück­ver­si­chern­den theo­lo­gi­schen Qua­li­fi­zie­rung, son­dern daß es des einen kon­se­quen­ten Schrit­tes ins Unsi­che­re bedurf­te, eines Sprun­ges eben, wuß­te übri­gens auch Gott­hold Ephra­im Les­sing, ver­zich­te­te selbst aber, ver­kürzt for­mu­liert, eben aus Vernunftgründen.

Wer tritt schon aus dem geis­tes­ge­schicht­lich gera­de erst errun­ge­nen Ver­nunft­be­grif­fen und damit aus dem Sicher­heit ver­hei­ßen­den Ratio­na­lis­mus her­aus ins völ­lig Unge­wis­se wie in einen dunk­len Was­ser­spie­gel überm Abgrund der Tie­fe, in der irren Hoff­nung, dort wären unter der blick­dich­ten Ober­flä­che doch Halt und Sicherheit?

Der Sprung als „Wage­stück des Her­zens, in dem ein Mensch sich hin­aus­wagt und alle Klug­heit, und alle Wahr­schein­lich­keit aus den Augen ver­liert.“ Kein Kal­kül mehr, son­dern das so ris­kan­te wie befrei­en­de Able­gen vom siche­ren Ufer, hin­ter sich die die ent­schwin­den­de Küs­te – vor sich nicht mal ein ter­ra inco­gni­ta, son­dern das unend­lich Unwägbare.

Anders läßt sich Gott nicht ent­de­cken. Über­sprun­gen wird der eige­ne Ver­stand eben­so wie der bis­he­ri­ge bür­ger­li­che Lebens­ent­wurf. Kier­ke­gaard notiert: „Der Glau­be ist dar­um, was die Grie­chen den gött­li­chen Wahn­witz nennen.“

Das Hohn­la­chen gegen­über die­sem Ziel muß man im ein­und­zwan­zigs­ten Jahr­hun­dert noch mehr als im neun­zehn­ten aus­hal­ten kön­nen: Christ­li­cher Glau­be? Was soll das denn!? Zumal heu­te in der Kir­che gleich­falls vor allem auf Poli­tik und Ideo­lo­gie trifft. In einem schon bei­na­he wage­mu­ti­gen Essay ver­trat Han­nah Beth­ke kürz­lich daher die Auf­fas­sung, die Kir­chen müß­ten gera­de hier­zu­lan­de zurück­fin­den zu einer ech­ten Spra­che des Glaubens.

Was bleibt? Kon­se­quen­ter und mit mehr Ein­satz selbst ent­schie­den sein, im Mut zum Unge­wis­sen, im Aus­hal­ten des Unwahr­schein­li­chen, wobei schon gar nicht auf die Titu­lar­chris­ten-Büro­kra­tie zu hof­fen oder auf sie gar Rück­sicht zu neh­men ist. Christ­li­cher Glau­be dürf­te ja, wie­der­um poli­tisch ver­ur­sacht, mit christ­li­cher Kir­che immer weni­ger zu tun haben.

Das Exis­ten­tia­lis­ti­sche dar­an: Ich bin allein auf mich selbst gestellt, nie­mand kann mich, aber gleich­falls nie­mand muß mich zum Sprung „legi­ti­mie­ren“, eben­so­we­nig wie mich jemand auf­fan­gen kann, wenn ich es wage, gegen alle gän­gi­gen For­meln kon­se­quent aus dem Unver­füg­ba­ren zu leben, weil mir das Ver­füg­ba­re zum Leben nicht ausreicht.