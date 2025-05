Die Kinder raushalten? Entschieden: nein!

Zu meiner Zeit als junge Mutter ging es um die Frage „Rabenmutter“ oder „Heimchen am Herd“. Beides sind böse Zuweisungen. Damals, in den späten Neunzigern, gab man sein Kleines nicht ohne übergroße Not ganztags in Fremdbetreuung.

In mei­ner hes­si­schen Hei­mat taten das nur sehr weni­ge Frau­en. Weder war es „Trend“, noch gab es über­haupt das ent­spre­chen­de Angebot.

Wer es tat, hat­te sich einen groß­ar­ti­gen Recht­fer­ti­gungs­ka­ta­log zurecht­ge­legt: Das Kind sei schließ­lich nur so glück­lich wie sei­ne Mut­ter (die nun­mal kind­frei arbei­ten wol­le), oder man brau­che die­ses Ein­kom­men eben für’s Überleben.

Heim­chen woll­te aller­dings auch kei­ne sein. In mei­ner längst auf­ge­ge­be­nen Lose-Blatt-Samm­lung fin­de ich einen skan­da­li­sie­ren­den Arti­kel aus der „Bild der Frau“ von 1999 über eine Ame­ri­ka­ne­rin, die sich als „Trad­wi­fe“ avant la lett­re auf­spiel­te. Das war damals in Deutsch­land so was von aus der Zeit gefallen!

Was für hef­ti­ge Dis­kus­sio­nen dar­über (Mut­ter am Kind ver­sus Mut­ter am Rech­ner) zogen sich damals durch’s Feuilleton!

Als ich 2002 im „Osten“ ange­kom­men war, stell­te sich die Sach­la­ge völ­lig anders dar. JEDE gab ihren Säug­ling ganz selbst­ver­ständ­lich in der Krip­pe ab („Uns hat’s doch auch nicht gescha­det“), mit sechs, aber doch spä­tes­tens mit zwölf Mona­ten. Mit Kar­rie­re- oder Selbst­ver­wirk­li­chungs­wün­schen hat­te das wenig zu tun. Es war hier ein­fach seit Jahr­zehn­ten Nor­ma­li­tät. Seit 2013 hat man in Deutsch­land ein Anrecht auf einen Krip­pen­platz ab dem 1. Geburts­tag des Kindes.

Über das Für und Wider ist unend­lich viel pala­vert wor­den. Ich selbst hat­te das ganz unter­schied­lich gehand­habt. Mei­ne ers­ten bei­den Töch­ter (West­ge­bo­re­ne) kamen mit drei in den Kin­der­gar­ten. Das war bereits Dra­ma genug. Damals hat­te der nahe Kin­der­gar­ten (100m von mei­ner Haus­tür) just das Kon­zept auf „Selbst­ver­wirk­li­chung“ umge­stellt. Es soll­te kei­ne Grup­pen mehr geben, es soll­te die „Nei­gung“ gel­ten: Essen? Drau­ßen­sein? Malen?

Mei­ne schüch­ter­nen Mäd­chen woll­ten logisch nie­mals drau­ßen­sein mit den wil­den Jungs. Sie aßen und mal­ten den gan­zen Tag.

Ich mel­de­te sie dann im 3 km ent­fern­ten katho­li­schen Kin­der­gar­ten an, wo es noch „kon­ser­va­tiv“ zuging, es also ein „Pro­gramm“ gab. Ich hat­te mei­nen mor­gend­li­chen Rad­sport, sie hat­ten ihre fes­ten Grup­pen und ihre Ritua­le, die so abso­lut uner­läß­lich sind für’s kind­li­che Gedeihen.

Nach dem Umzug in den „Osten“ gin­gen Toch­ter drei und vier bereits mit andert­halb Jah­ren „in die Betreu­ung“, eben­falls der Sohn und die fünf­te Toch­ter. Stets als „Mit­tags­kin­der“: also um acht hin­ge­bracht, um elf abgeholt.

War­um die­se knap­pe Zeit­span­ne? Mehr aus schlech­tem Gewis­sen denn als Sehn­sucht, end­lich wie­der das Kind bei sich zu haben. „Ein klei­nes Kind gehört zu sei­ner Mut­ter“, ich hab das ein­ge­at­met und wür­de es auch heu­te noch ver­tei­di­gen, weil ich weiß, daß es stimmt. Kin­der brau­chen ihre Mama, und zwar mög­lichst viel und oft. Es ist nur natürlich.

Mein letz­tes, sieb­tes Kind, die Nach­züg­le­rin & das Nest­häk­chen, kam erst ganz spät in den Kin­der­gar­ten. Sie war als knapp Zwei­jäh­ri­ge schwer­krank gewe­sen und hat­te Nar­ben (auch im Kopf­be­reich) davon­ge­tra­gen. Des­halb wur­de sie gehän­selt. Sie nennt ihre Kin­der­gar­ten­zeit heu­te des­halb ihre „Hor­ror­zeit“. Da ich nichts vom „Hor­ror“ wuß­te (Kin­der ste­cken ein­fach ein), nutz­te ich die drei Stun­den sehr gern für mei­ne Belan­ge – die nichts mit Nägel­la­ckie­ren etc. zu tun hatten.

Nächs­te Gene­ra­ti­on. ICH als Jung­mut­ter war Ein­zel­kämp­fe­rin gewe­sen mit mei­nen „welt­an­schau­lich rech­ten“ Ansich­ten. Mei­ne Kin­der – ich habe nun acht Enkel – sind hin­ge­gen umge­ben von „rech­ten“ Müt­tern. Die Paro­le dort lau­tet „kin­der­gar­ten­frei“.

War­um? Um die Kin­der mög­lichst lang von ideo­lo­gi­schen Kon­zep­ten frei­zu­hal­ten. (Aller­dings, gebe ich zu beden­ken, wur­de bereits vor zwan­zig Jah­ren dies­be­züg­lich der Teu­fel an die Wand gemalt. Hier im länd­li­chen Osten jeden­falls ist die Tota­le Umer­zie­hung noch nicht angekommen!)

Einer­seits bewun­de­re ich die­se jun­gen “kin­der­gar­ten­frei­en” Frau­en. Es sind ganz schön vie­le! Und es sind kei­ne Mutt­chen, son­dern sol­che, die erfin­dungs­reich und mit Ent­beh­run­gen es schaf­fen, sich einen Erwerbs­be­ruf auf­zu­bau­en und den­noch in ers­ter Linie Mut­ter zu sein. (Haupt­ar­beits­pha­se zwi­schen 20 und 23 Uhr, man kennt es.)

Ande­rer­seits sehe ich es skep­tisch. Ich kon­fron­tie­re die­se Frau­en inner­lich mit genau den Fra­gen, mit denen man mich damals kon­fron­tier­te: „Aber du kannst dein Kind doch nicht dau­er­haft fern­hal­ten von heu­ti­gen Zumu­tun­gen? Spä­tes­tens mit 10 oder 12 wird es alles auf­ho­len wol­len, die Com­pu­ter­spie­le, Social Media, womög­lich Por­nos? Was willst du dage­gen tun?“

Ja, das ist alles rich­tig. Nur habe ich mir immer gesagt, daß die Zeit bis zum sechs­ten, sieb­ten oder ach­ten Lebens­jahr ein­fach ALLES ist. Danach kann man nur mini­mal (oder unter größ­ten Anstren­gun­gen) ein­grei­fen, kor­ri­gie­ren, den Weg weisen.

Das ers­te Jahrs­iebt legt den Grund­stein. Daß wir spä­ter­hin unse­re Kin­der vom ideo­lo­gi­schen Zugriff bewah­ren könn­ten, ist rei­ne Illu­si­on. Das Fun­da­ment muß ste­hen, und es wird eben in den ers­ten sie­ben, acht Jah­ren gelegt.

Ich hal­te, neben­bei, nichts von „unpo­li­ti­scher“ Erzie­hung. Die Kin­der „raus­zu­hal­ten“ ist aus mei­ner Sicht Bigot­te­rie, zumal ich die­se Vor­stel­lung gera­de bei Hard­li­nern oft erle­be: Die­je­ni­gen, die sich im Lebens­voll­zug ganz beson­ders einer rei­nen Leh­re ver­pflich­tet sehen, machen gern „pssst!“, wenn am Tisch Tache­les gere­det wird und Kin­der anwe­send sind. Es gibt da eine schar­fe Tren­nung zwi­schen pri­va­ter und poli­ti­scher Sphä­re. Und natür­lich hat man auch Schiß, daß das Kind in der Schu­le „etwas Fal­sches“ sagt und man auf­flie­gen könnte.

Für mich ist das Quatsch. Alles, was bei Tisch bere­det wird, kön­nen auch Kin­de­roh­ren ver­kraf­ten. (Meist wird es sie eh lang­wei­len.) Wir ste­hen auf der rich­ti­gen Sei­te, wir brau­chen kei­nen inne­ren Zen­sor. Was wir aus­spre­chen, darf ruhig raus in die Welt.

„Home-Schoo­ling“: Ich mei­ne, es soll­te erlaubt sein wie in fast allen Län­dern der Welt. Mich selbst hat die Vor­stel­lung, die eige­nen Kin­der dau­er­haft zu beleh­ren, ange­ödet und abge­schreckt. Das mag ers­tens dar­an lie­gen, daß ich (ich selbst und dann bei mei­nen Kin­dern) fast nur ambi­tio­nier­te Grund­schul­leh­rer erlebt habe. JA, es gab auch dum­me & böse Lehr­kräf­te. (Dar­über kann man mit den Kin­dern gut reden.) Zwei­tens wäre es mir selt­sam vor­ge­kom­men, die Kin­der rund um die Uhr um mich selbst krei­sen zu sehen.

Und spä­ter­hin? Die höhe­re Schu­le ist eine Kno­chen­müh­le, ein Unterm Rad (Her­mann Hes­se), sie war es immer und ist es wohl heu­te noch stär­ker. Aber anders, natür­lich. Ich per­sön­lich fin­de, man muß sei­ne Kin­der dem aus­set­zen. Sie sol­len doch stark wer­den, oder? Wie sonst als mit der Aus­ein­an­der­set­zung erwirbt man Immunität?