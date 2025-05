Polarisierung, Spannung, Eruption

Heino Bosselmann studierte in Leipzig Deutsch, Geschichte und Philosophie für das Lehramt an Gymnasien.

Apro­pos Zer­ti­fi­zie­rung: Die Deut­schen haben’s von jeher gern amt­lich. Nun ist ihnen von Amts wegen abge­stem­pelt wor­den, die gesam­te AfD wäre „rechts­extrem“. Da hat man doch was in der Hand und weiß end­lich, wor­an man ist.

Nur Erkennt­nis­theo­re­ti­ker fin­den kuri­os, daß die begriff­li­che Zuschrei­bung durch ein Amt, poli­ti­schen Zwe­cken und Zie­len fol­gend, prompt gesell­schaft­lich als unhin­ter­geh­ba­re Wahr­heit gel­ten soll – so, als wäre jetzt ein mathe­ma­ti­scher Beweis geführt oder von der Labor­me­di­zin eine Dia­gno­se durch­ge­stellt worden.

Abge­stem­pelt also. Damit sind die Fron­ten klar: Ihr und wir. – Wir als dia­gnos­ti­zier­te und nega­tiv zer­ti­fi­zier­te Unper­so­nen haben nun nicht etwa noch auf unse­re Lebens- und Arbeits­leis­tun­gen zu ver­wei­sen, haben auch nichts mehr zu erklä­ren, her­zu­lei­ten und zu dis­ku­tie­ren, denn wir sind vor allem ande­ren, was wir noch so sein mögen, rechts­extrem. Genau dar­auf fin­den wir uns verkürzt.

Und ein­ge­stan­den: Viel­leicht muß in Anbe­tracht der deut­schen Zustän­de die denk­ba­re Alter­na­ti­ve dazu tat­säch­lich, nun ja, extrem sein.

Inso­fern ver­wun­dern mich die Übun­gen, nun doch noch ver­meint­lich Ent­schei­den­des erklä­ren, her­lei­ten und dis­pu­tie­ren zu wol­len, so als gäbe es die Mög­lich­keit einer Dis­kus­si­on auf Augen­hö­he, so als wür­de man – zumal unmit­tel­bar nach dem Akt der Stig­ma­ti­sie­rung und des Aus­schlus­ses – nun doch noch auf­merk­sam gehört und die ande­ren lie­ßen sich auf­ge­schlos­sen auf Argu­men­te ein – oder auf die Impuls­fra­ge, aus wel­chem Ursa­chen­ge­fü­ge her­aus denn die AfD über­haupt ent­stand, wel­chen Situa­tio­nen kau­sal nach­voll­zieh­bar ihre Grün­dung und ihr mehr­fa­cher Wan­del (Zwangs­läu­fig?) folgten.

Das inter­es­siert die Bestim­mer nicht, schon gar nicht, daß die AfD, was immer nun genau von ihr zu hal­ten sein mag, von ihrer zahl­rei­chen Anhän­ger­schaft als das ein­zig mög­li­che Kor­rek­tiv ver­stan­den wird – oppo­si­tio­nell, klar.

Die Mei­nungs­füh­rer wol­len die AfD viel­mehr als gefähr­li­ches Ergeb­nis einer gänz­lich non­kau­sal erfolg­ten Spon­tan­in­fek­ti­on auf­fas­sen, als patho­lo­gi­schen, ja hoch­in­fek­tiö­sen Fall, enorm ent­zünd­lich und poten­ti­ell pan­de­misch, zumal die erprob­ten The­ra­pien mit­tels „poli­ti­scher Bil­dung“ und „Schu­le der Demo­kra­tie“ nicht anschlagen.

Da ist nichts mehr zu dis­ku­tie­ren, auch nicht sophis­tisch zum „eth­ni­schen Volks­be­griff“, der angeb­lich dem grund­ge­setz­li­chen Gebot der Men­schen­wür­de so dia­me­tral ent­ge­gen­steht, daß er nur von Rechts­extre­mis­ten auf­ge­ru­fen wer­den kann.

Was für ein treff­li­ches Tot­schlag­ar­gu­ment doch: Weil ihr von einem eth­ni­schen Volks­be­griff aus­geht, beein­träch­tigt ihr die Wür­de der Ein­ge­wan­der­ten. Schon allein des­we­gen seid ihr hin­rei­chend rechts­extrem. Was zu bewei­sen war. – Micha­el Klo­novs­ky hat dazu mehr­fach treff­li­che Glos­sen hin­ter­las­sen.

Jeder, der sich nun noch dar­auf ein­läßt, nach­wei­sen zu wol­len, daß es sich nicht so ver­hält, daß die Kon­struk­ti­on eines Zusam­men­hangs von „eth­ni­schem Volks­be­griff“ und „Miß­ach­tung der Men­schen­wür­de“ etwas zwei­fel­haft ver­schraubt wur­de, gerät in die Ver­stri­ckun­gen der Ideo­lo­gie-Scho­las­tik. Er kann nur ver­lie­ren, denn die Herr­schaft hat ein Ver­dikt for­mu­liert, hin­ter das sie und ihre Anhän­ger weder zurück kön­nen noch wollen.

Ihr Ziel ist die Eli­mi­nie­rung der Oppo­si­ti­on – im Sin­ne von Aus­schluß, Ver­bot, Ver­ächt­lich­ma­chung. Einen Dis­kurs gibt es nicht mehr; er war schon etwa zwan­zig Jah­re nur noch abge­leb­te Phra­se, eben­so wie es das Agit­Prop-Gere­de von der Viel­falt war, die an sich Gleich­schal­tung und Ein­för­mig­keit meint, oder das Polit-Bekennt­nis zur Tole­ranz, die absur­der­wei­se nur gegen­über arti­gen Beken­nern geübt, mit­hin jenen gewährt wird, die ihrer gar nicht bedür­fen, weil sie ja schon zum Bür­ger­fest des Bun­des­prä­si­den­ten ein­ge­la­den sind, mit­hin bei Hofe geschätzt werden.

Wenn US-Außen­mi­nis­ter Mar­co Rubio dem deut­schen Staat Tyran­nei vor­wirft, hat er sub­stan­ti­ell Recht. Wo, in wel­chen Staa­ten der EU etwa, gibt es denn Behör­den im Sin­ne einer Glau­bens­kon­gre­ga­ti­on, die die Hal­tung von Men­schen zer­ti­fi­zie­ren, die also mit Anspruch einer letzt­gül­ti­gen Wahr­heit behaup­ten dürf­ten, wer rechts- oder sonst­wie extrem ist und weshalb.

Man soll­te die Zuschrei­bung jetzt hin­neh­men – als das, was sie ist, eine Zuschrei­bung eben, von einer Behör­de, die wei­sungs­ge­bun­den dem sozi­al­de­mo­kra­tisch geführ­ten Innen­mi­nis­te­ri­um unter­steht. – Was gibt es nicht alles für Zuschrei­bun­gen und amt­li­che Zer­ti­fi­zie­run­gen! Hier nun also eine weitere.

Unfrei­wil­lig kuri­os wir­ken nur die hämi­schen Jub­ler und Klat­scher, für die eine Zuschrei­bung durch Büro­kra­ten als Zeug­nis abso­lu­ter Wahr­heit gilt und die nun eupho­ri­siert mit einem Wisch wedeln, den sie amt­lich haben. Unter­ta­nen­geist. Gera­de die Lin­ke ruft bestän­dig nach dem Staat, den sie frü­her noch kri­ti­sier­te, ja bekämpfte.

Was folgt? Eine noch stär­ke­re Pola­ri­sie­rung, die eine bereits erheb­li­che Span­nung ver­stärkt. Und Span­nun­gen sor­gen für Bewe­gung oder gar Eruptionen.